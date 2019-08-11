Месси против Роналду, дубль два

вчера, 18:30

Криштиану сражался с аргентинцем, а другой португалец может стать участником нового дуэта. О проекте Симеоне – на «Соккер.ру».

Жоау слишком хорош

И это откровенно пугает, поскольку мальчишке всего девятнадцать лет. Попал в структурно сложную команду, где далеко не каждый игрок атаки легко заиграет. От Фалькао, Вильи, Манджукича, Торреса, Рауля Гарсии, Диего Косты, Мартинеса, Гамейро и Мораты требовалось железное понимание игры всего «Атлетико».

Клуб выпустил столько крутых форвардов, а себе идеального центрального нападающего на долгие годы, пожалуй, не нашли. Поэтому Диего решил, что надо ставить на игрока в стиле Гризманна – свободного художника, который прячет за правильными решениями минусы. Симеоне не скрывает, его тоже удивляет, что столь юный игрок так органичен на поле.

Возможно, аргентинец и португалец сработались, поскольку первого выручает богатый опыт общения с подростками и детьми? У Симеоне есть три сына и крошечная дочурка от молодой жены, снова новоиспеченный папаша, хотя знает, как общаться и с ребятами возраста Жоау Фелиша. Диего – крутой дядя в черной одежде, прямо как Джонни Кэш от футбола.

Производит впечатление на молодых футболистов, ведь давно доказал, что является успешным и мощным наставником. Не без проколов, как у всех – от «Ювентуса» зря вылетел весной, но с амбициями и верой в «Атлетико». Как видите, Жоау повезло с наставником и моментом – уход Гризманна освободил место, не нужно быть в тени.

Алмаз нового «Атлетико»

Симеоне остался, поскольку у него есть патриотические чувства к мадридскому клубу – верен бывшим командам, за которые выступал как хавбек. Но серьезно повлиял также фактор денег. И зарплата у тренера дикая, и денег аргентинцу отсыпали на новичков, когда стало ясно, что Гризманн уйдет в «Барселону». Причем Симеоне не подыгрывает руководству.

Боссы будут судиться по вопросу ухода Антуана – доказывать, что каталонцы должны еще 80 млн евро, если заключили сделку до дня, когда «клаусула» упала до 120 млн, а Диего отзывался о французе хорошо и легко убедил выдать целых 126 млн евро за 19-летнего португальца из «Бенфики». 30 млн за Льоренте, 25 – за Эрмосо из «Эспаньола», 22 – за Триппьера, по 20 за Филипе и Лоди.

«Атлетико» спокойно потратил 243 млн евро, причем еще может добавить кого-то в список, средства есть. Все благодаря тому, как Симеоне поднимает цену на игроков. Лукас Эрнандес – 80 млн евро, Гризманн – 120, Родри – 70. А всего пять лет назад в финал ЛЧ «Атлетико» вели Куртуа, Хуанфран, Миранда, Годин, Филипе, Рауль Гарсия, Тьягу, Габи, Диего Коста и Вилья. Их нет в составе, остался один Коке с той основы.

Много ли есть в мире команд, которые могут отпустить 10 финалистов Лиги чемпионов (а еще Алдервейрелда, который в другом финале со «шпорами» сыграл), но не стать плохим пунктом назначения для самого талантливого юного футбольного португальца? Фелиш попал в команду, где есть Облак, Хименес, Коке, Лемар, Сауль, Мората и Диего Коста – не последние футболисты мира, но что важно – самому Жоау тут тоже есть место.

Очень важно, что не попал в клуб, где игрок его амплуа не нужен – например, в «Барселоне» и «Реале» таким нет места. Наличие вакансии и полного доверия со стороны руководства позволяет Симеоне спокойно работать над созданием обновленной версии хорошо знакомого всем «Атлетико» - «индейцев», которые живыми в плен предпочитают не сдаваться.

Причем если прошлый сезон разочаровал, поскольку зашли в смысловой тупик, то Фелиш может из него вывести. Немножко наивно полагаться на девятнадцатилетнего парня, когда на кону проект со стоимостью состава почти в миллиард евро? Нет, если ты Симеоне – суровый на вид, но романтик. Аргентинец не раз говорил, что ему важны принципы, и благодаря четким правилам и желанию учиться Фелиш может за год стать тем, кем был юный Месси для Гвардиолы.

Аргентинец стал человеком, ради благополучия которого из «Барселоны» выгнали Деку и Роналдиньо, чтобы не споили Лионеля и не превратили в человека, который тренируется без концентрации. Забавно, что и второй невероятно талантливый игрок того же поколения этим летом может лишиться дурного влияния мастера бурных вечеринок, если «Реал» и «Барселона» всерьез взялись за Неймара.

Килиан нашел соперника

Пока Мбаппе и Фелиш будут соревноваться на расстоянии, как Роналду и Месси когда-то, ведь Криштиану начинал в АПЛ . Но если француз куда-то и уйдет из ПСЖ – отпустят из золотой клетки, то скорее в «Реал» или «Барселону», нежели в один из английских клубов. И хотя для начала Килиану и Жоау надо оказаться стабильными, соперничество может стать невероятно интересным и знаковым.

Они ведь почти что форварды, но не совсем. Могут ставить на количество голов во имя восторгов толпы, но не обязательно. Не всегда эгоисты, а порой – очень. Один скоростной, у Мбаппе физика влияет на жизнь, другой – мелкий и юркий, как сами знаете кто. Жоау похож на эстета, как его кумир Кака, но оба мыслят трезво и ясно. Фелишу выдают щедрые авансы, хотя его не опробовали в плей-офф ЛЧ .

Но и Килиан не всегда выручал ПСЖ на таком уровне, пусть в «Монако» порадовал. Парням очень мало лет, до конца года будет 20 и 21, но за них платили невероятно большие деньги – это третий и четвертый трансферы в истории, и требуют феноменальной игры. Оба могут ее показать, а сложности для Фелиша – оказался в более сильной лиге, попробует компенсировать Симеоне, который как тренер явно выше классом, нежели Тухель.

«Атлетико» будет сложно тягаться с «Барселоной» и «Реалом» в Ла Лиге, поскольку Бартомеу и Перес могут позволить себе воевать за футболиста с ценником в 200 миллионов евро. Но Диего так доверяют, что выдали 126 млн евро на юного атакующего хавбека, который на сборах прекрасен. Пять матчей, четыре гола, три ассиста – Жоау может заменить Гризманна. А сами «матрасники» меняются, но не обязательно станут слабее.

Если любимый итальянский клуб Симеоне только-только мечтает о возвращении в большую игру – «Интер» под руководством Маротты и Конте, то мадридцы давно в центре внимания и списке сильнейших. Облак обычно бесподобен, потеря Година не должна стать катастрофой, Хименес и Савич в порядке, поиски на флангах защиты продолжаются – хотя ставки, признаться, не элитные, опорная зона без Родри будет другой, но появился Фелиш.

«Атлетико» может подарить миру будущего участника связки лучших игроков своего поколения, и это не просто интересная задача, но и большая ответственность. ПСЖ важно не испортить для футбольной истории сказочно талантливого форварда Мбаппе, а команде Симеоне – развить лучшее в плеймейкере Жоау Фелише. Если получится, что через лет десять дети во дворах всего мира будут в футболках с фамилиями француза и португальца. Новая эра стартует не только в истории «Атлетико».