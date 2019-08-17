Коллеги и конкуренты капитана Дзюбы

вчера, 15:00

Боец ММА советует Черчесову игрока в сборную, а чем читатели «Соккер.ру» хуже? Тем более что кандидаты помогут развеять миф.

Поговорим о конкретной позиции – о центральных форвардах, не вингерах, ведь именно этот разговор помогает понять логику выбора, дилеммы тренеров и затрагивает вопрос новой крови, которую автор дубля в ворота «Порту» Сулейманов олицетворяет на этой неделе.

В заявке на крупный турнир по регламенту 23 человека. Три голкипера, часто по восемь защитников и хавбеков, что оставляет всего четыре позиции для центральных нападающих. Дзюба в сборной именно такой, хотя не исключена игра в два форварда по схеме «4-4-2», ведь такая модель вернулась в моду.

В расширенном составе, который Черчесов оглашал весной, было именно четыре форварда – Дзюба, Комличенко, Смолов и Чалов. Страсти вокруг отношения к последнему не утихают, но давайте взглянем на ситуацию не с позиции, что в стране дефицит футболистов для сборной, а наоборот.

У Черчесова не хватает мест, чтобы всех позвать! Боец Нурмагомедов призвал пригласить Сулейманова, хотя это далеко не единственный кандидат. Алексей Миранчук, Головин и Черышев – вероятная тройка под основу, и куда тут поставить Бакаева, Шапи, Антона Миранчука, Ионова, Сутормина и остальных?

А если играть «4-2-3-1», то на острие одна позиция. И именно благодаря амплуа Дзюбы – лидер «Зенита» в отличной форме, как показывает старт РПЛ , легче всего развеять миф о дефиците кадров в сборной. Причем обратите внимание – у каждого в списке есть причины играть изо всех сил, и дело не только в Евро-2020.

Антон Заболотный («Сочи»)

Оставим пока Мелкадзе и Грулева из «Спартака» и «Динамо» на виртуальной скамейке запасных – молодым людям надо сначала перейти на взрослый уровень. Говорите, что Заболотный тоже не форвард уровня сборной? Так вызывался, значит, подходил. В «Зените» не заиграл, но Бухаров плохо смотрелся в Санкт-Петербурге, а позже нормально играл за «Ростов», опережая петербуржцев в таблице. У «Сочи» нет шансов обыграть «Зенит» в обозримом будущем, но Заболотный на юге может вернуться к футболу вместо ожидания зарплаты на скамейке. Конечно, в финальной четверке окажется, только если Черчесов посчитает, что навыки души компании у Антона не хуже, чем у Габулова, но сам тренер обозначил Заболотного как форварда для сборной.

Александр Соболев («Крылья Советов»)

В 22 года Соболев представляет здесь людей не из составов пяти самых богатых клубов, которые рвутся к славе. Александр забил 4 гола в 5 играх и понятно, что им уже заинтересовались фавориты РПЛ . Черчесов тоже присматривается, ведь будут товарищеские матчи – можно позвать, пообщаться. Есть парочка не совсем старых нападающих, которые могли бы привлечь тренера сборной или хотя бы его помощников для просмотра, если будут прогрессировать. Но пока все не круче узбека Шомуродова – в сборную России вряд ли попадут. Но рослый Соболев (195 сантиметров) – перспективный форвард.

Ари («Краснодар»)

Уже забыли, что это тоже форвард сборной России? Вспомните вкусы Черчесова. Наличие пачки приличных голкиперов с молодым Сафоновым в качестве самого перспективного не мешает Черчесову выбрать в основу 33-летнего бразильца Гильерме, так кто запретит ему взять на Евро-2020 еще одного представителя той же великой футбольной страны? Наверное, форма самого Ари. Не молодой, конкуренция в «Краснодаре» высокая - Игнатьев и Берг получают время на поле. Перспективности в приглашении Ари не больше, чем в вызове того же Жоаозиньо с учетом вариантов на флангах. Футболисты-то хорошие, но без этих бразильцев сборная России не развалится.

Николай Комличенко («Млада Болеслав»)

Будет интересно глянуть на Николая в ЦСКА , ведь уже пытался попасть в «Спартак» и «Локомотив». Вроде бы не получилось, а злые инсайдеры говорят о финансовых аппетитах или самого Комличенко, или его представителей. Пора договариваться, ведь «армейцам» нужны варианты в атаке, а воспитаннику «Краснодара» - попытка заиграть в РПЛ хотя бы на половину так результативно, как он рубится в Чехии. Интересный тяжелый форвард мог бы стать прямым дублером Дзюбы. Впрочем, еще сравним их с Соболевым, если окажутся в одной лиге и получат практику на весь сезон.

Иван Игнатьев («Краснодар»)

Проблемой Игнатьева по пути в сборную может стать не только наличие Берга и Ари, но и понимание, что форвард такого формата не вписывается в ту модель игры сборной России, что сформировалась в матче против Саудовской Аравии. Раньше в атаке был вице-капитан команды Смолов – на тот момент коллега Ивана по «быкам», а вот капитан Дзюба не нуждается в таких дублерах, как Игнатьев. С учетом, что часто представители сборной начинают разговор о кандидатах отсылкой в возрасту – мол, еще наиграются, то Ивану будет сложно пробиться в заветный список прямо сейчас. Но за ним будущее, ведь Смолову уже 29, Дзюбе – 30, а Игнатьеву - 20.

Федор Смолов («Локомотив»)

Уезжает или остается? Скорее второе, хотя Сёмин снова открыто критикует Федора – требует от него большего. Видать, не сработались тренер и нападающий, хотя заметно, как форвард старается. Этот сезон Смолов начал живее по голам, чем прошлый, и хотя не сказать, что атака «Локомотива» идеальная – иначе не пришлось бы Крыховяку забивать на последних минутах, Федор точно в списке кандидатов на поездку со сборной на большие матчи ближайшего календарного года. Более того, у него будет Лига чемпионов, чтобы доказать состоятельность и уровень формы.

Федор Чалов ( ЦСКА )

В основе сборной Федор окажется только в одном случае – если Черчесов решит использовать схему «4-4-2», поставит нападающего ЦСКА на острие, как играет в клубе, а Дзюбу сделает форвардом в оттяжке. Тогда задачей Федора станет работа в штрафной площади, в стиле Азмуна, а вот Артем будет подносить снаряды вместе с одним из Миранчуков и Черышевым, например. А вот когда требуют убрать полезного Дзюбу и поставить Чалова, который в сборной не адаптировался, то какой смысл?

Зато сам список из семи фамилий без капитана Артема четко демонстрирует, что у Черчесова абсолютно точно есть варианты на острие атаки. Более того, поскольку трое из этого списка могут присоединиться к Дзюбе, если сборная завоюет путевку на Евро-2020, то у всех будет мотивация. Даже если считать, что Смолов и Чалов уже в обойме, то остается четвертое место. В стране, где есть минимум восемь форвардов для сборной, грех жаловаться на кадры.

И можно понять Черчесова, у него список из 50-60 фамилий. Даже такие ребята, как Сулейманов, пока могут оказаться вне заявки и, тем более, основы. Не потому, что Станислав Саламович вредина – хотя всяким бывает, а потому что сборная выработала определенный стиль. Не все игроки с клубным отпечатком на игре в него вписываются, зато в каждой линии можно составить длинные списки кандидатов. С кадрами ситуация точно не плачевная, учитывая возраст многих из тех, кто ждет шанса.

Потенциал многих игроков не выработали. Конечно, есть разница между шансами Мелкадзе, Грулева и Заболотного – призрачными, или Чалова с Игнатьевым – выше среднего. Но их объединяет участие в забеге и понимание, что даже потенциал опытного Смолова в сборной России на сто процентов не использовали, а молодых и подавно. Количество коллег по позиции и потенциальных конкурентов Дзюбы намекает, что наставникам клубов надо меньше жаловаться, если результативность низкая, а больше работать.