«Спартак» забродил

вчера, 00:00

Справиться с «Брагой» красно-белые в первом матче не смогли. Но все не так безнадежно, как у «Краснодара». «Соккер.ру» - о матче в Португалии.

После четырех побед подряд о «Спартаке» говорили уже в другом совершенно ключе. Критики поутихли, на передний план вышли поклонники таланта Олега Кононова и обретаемого «Спартаком» стиля. Но наши команды как-то начинают приучать, что в режиме неожиданного подвига они работают лучше, чем в условиях необходимого и спокойного положительного результата.

«Спартак» на матч с «Брагой» на выезде и выходил отыграть такого уверенного в себе спокойного бойца, который не рвется на рожон, но знает себе цену и готов ответить, если кто-то дернется на него. В первом тайме даже казалось, что спартаковцы играют с неким запасом. Хотя периодически «Брага» налегла в контроле мяча, и это не могло не напрягать. Ну, думалось, что такой уж выездной вариант для первого матча выбран «Спартаком».

К тому же когда у тебя в защите Жиго и Джикия, ты можешь получить плюс сто к уверенности и надежности. Как оказалось, «Спартак» не очень приспособлен к такой взрослой игре, которую обычно показывают команды, которые по классу превосходят соперника и не хотят раньше времени выкладывать козыри. Если заиграться, может получиться, что и козырей-то нет – сплошной блеф.

Первые признаки того, что «Спартак» не слишком готов к размеренной игре вторым номером и контролю ситуации при этом, наблюдались еще в стартовой половине. Например, в несогласованности прессинга. Простой элемент, знакомый каждому. Но между линиями у «Спартака» в прессинге возникали огромные зазоры.

Мог один только Шюррле рваться вперед для прессинга, пока остальные отступали на свою половину поля. Понятное дело, что эффективности от такого прессинга ноль. Еще один побочный эффект – в отсутствии вариантов для развития атак. «Спартаку» так хорошо было в выстраивании надежных редутов впереди, что при переходе в атаку, после перехватов и при овладении мячом попросту не находилось впереди вариантов.

Можно сделать нарезку разочарованных жестов Максименко, которому некому было бросать, или отчаянных попыток удержать мяч после перехвата в обороне или опорной зоне, поскольку продолжения впереди нет, а «Брага» пытается по заветам Гвардиолы сразу же идти в обратный отбор. Отсюда же тянулась и другая проблема – передерживание мяча. Хотя с этим нужно быть потоньше – у каждого игрока «Спартака» она имела свои причины. Кто-то действительно вынужден был возиться с мячом, потому что никто не открывался под него.

Другие передерживали необоснованно, не видя вариантов, даже если те есть. Это можно сказать в адрес Понсе или Айртона. Впрочем, в адрес последнего много чего можно сказать. Особенно с того момента, когда он стал работать вместе с Мельгарехо на фланге. Такое ощущение, что ребята вообще никак не оговаривали и не подразумевали взаимодействия в подобной ситуации. Их фланг превратился в проходной двор с гектаром свободного пространства для «Браги».

Айртон несколько раз там терял мяч, просто уткнувшись в неподвижного соперника, на которого летел как сумасшедший. Оттуда же пришел и гол, когда Айртон и Мельгарехо отвлеклись покурить. Конечно, в эпизоде с голом сложились и другие факторы. Пришлось вжиматься Ещенко, который забыл Орту, а центральная ось обороны оказалась слишком глубоко, позволив случиться рикошету на того самого Орту.

К слову, непосредственно центр защиты отработал очень неплохо. Жиго и Джикия действительно ликвидировали немало угроз, действуя оперативно и грамотно. Разве что ближе к концу матча Георгий начал совершать осечки, измотавшись от безответственности партнеров и в целом нагрузки, которую предлагала «Брага» во втором тайме. А вот где центральная ось проседала – это опорная зона.

Гулиев и Зобнин позволяли не раз португальцам бить издали и оказываться первыми на подборе, не раз вжимались слишком глубоко, попадая в полупозиции. Заметьте, как «Спартак» на самых последних минутах оживился, когда Гулиева сменил Умяров. Случилось это просто достаточно поздно. В конечном счете «Брага» в два раза больше нанесла ударов по воротам соперника – 16 против 8. Однако по точным попаданиям равенство – 3:3.

Сказывается то, что хозяева частенько стреляли издали, не особо утруждая себя прицеливанием, хотя некоторые такие дальние попытки получались угрожающе опасными. «Спартак» так и не нашел путь к воротам противника, не нашел метод, которым мог бы раскачать его оборону. И если в первом тайме казалось, что гости могут прибавить, то во втором все выглядело так, будто они устали и уже терпят откровенно, лишь бы не повторить участь «Краснодара».

В такой картине пропадает замысел, с которым выходил играть «Спартак». Это была попытка удержать нулевую ничью и забить при счастливом стечении обстоятельств? Или был план прибавить во втором тайме, как это получалось в предыдущих матчах? Но тогда почему не оказалось сил? Как таковой контратакующей модели у «Спартака» тоже не было – слишком плотно играла «Брага», успевая перестроиться, и слишком часто гости ошибались при скоростных переходах в атаку. Посмотрим, что Кононов придумает на ответную игру. «Спартаку» бы не играть в кошки-мышки, а дать сопернику наотмашь, что есть мочи.