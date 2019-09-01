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«Спартак» vs «Зенит». Кого больше ненавидят?

вчера, 14:15

«Спартак» и «Зенит» бьются за статус самого популярного клуба России, но вместе они — точно две самые ненавистные команды. «Соккер.ру» разбирается в народных чувствах.

Все, о чем будет сказано ниже, основано на субъективных наблюдениях, частных мнениях и здравом смысле в нашем его понимании. На истину последней инстанции не претендуем, своими интерпретациями поднятых тем можете делиться в комментариях. Нервным и легко возбуждаемым болельщикам рекомендуется закончить чтение материала на этом предложении. Редакция не несет ответственности за самовозгорание органов, являющихся индикатором вашего негодования.

Кто больше всех ненавидит «Спартак» и «Зенит»?  

Они сами, то есть максимальная дуга ненависти проходит между «Спартаком» и «Зенитом». В Петербурге аллергия на красно-белые цвета, спартаковцев считают лживыми, спесивыми, высокомерными, - и это самые культурные эпитеты. Вспоминают и о визитах фанатов из Москвы в культурную столицу, об их недостойном поведении и свинстве в кафе, на улицах и на стадионе. Сильные и справедливые аргументы, хотя не все выездные фанаты «Зенита» цитируют Бродского на перекрестках и пахнут розами, но это не осуждается сообществом, потому что Москва, по общему убеждению, «помойка». Москвичи в ответ вспоминают дикий бред о том, что красивейший Петербург стоит на болотах, потом еще начинается спор о том, кто чья столица, кто кем правит и так далее. Это самый идиотский разрез взаимной ненависти — географически-политический.

Но дальше — больше. Если с теми же армейцами фанаты «Спартака» испытывают взаимный антагонизм в основном по футбольным причинам, то в случае с «Зенитом» все усугубляется классовой борьбой. Спартаковцы считают свой клуб частным и независимым, гордятся этим, а «Зенит» с государственной корпорацией за спиной и бесстыдными тратами для них — беспринципный «мешок с деньгами без историй и традиций». С последним трудно согласиться, ведь в Петербурге футбол начался даже раньше, чем в Москве, но больших успехов у «Зенита» до прихода «Газпрома» действительно не было, кроме одного союзного чемпионства. Отчасти нетерпимость спартаковцев основана и на зависти: конечно же, раздражает, когда у кого-то такие потрясающие возможности, и ты с этим ничего не можешь поделать, несмотря на всю свою историю, былые победы и популярность.

История «Спартака» бесит зенитовцев, они всячески пытаются не признавать, обесценивать и даже стыдить «красно-белых» за победы прошлых лет. К тому же, в биографиях болельщиков «Зенита» со стажем есть темные, если не сказать хуже — красно-белые странички. Когда клуб из Петербурга на заре чемпионатов России был слаб, играл в первой лиге и собирал на трибунах не десятки тысяч, как сейчас, а просто десятки человек, увлеченные футболом люди с берегов Невы беззастенчиво симпатизировали успешной команде из Москвы. Противостояния городов тогда не было, футбольного антагонизма — тем более, команда Романцева играла в весьма привлекательный футбол, а многие нынешние фанаты «Зенита» были детьми. Почему нет?

Потом времена изменились, «Зенит» возродился, а вскоре и разбогател. Логично, что ребята подросли, вспомнили о корнях и стали поддерживать команду из родного города, но все, что связано со «Спартаком» у них с тех пор вызывает неловкость и даже стыд. Ты уверенно говоришь о тотальном превосходстве «Зенита» над «жалкими спартачами», а в памяти всплывают картины из юности, как радовался голам «Спартака». Неловко. Для такой категории людей сам факт существования «Спартака» - наглядное напоминание о собственном предательстве, поэтому они жаждут не просто побед над «красно-белыми», а изощренных унижений вплоть до расформирования.

Спартаковцы, впрочем, тоже предлагают расформировать «Зенит», даже верят, что при другой власти «газовый проект» вернется в «Пердив». Это уже выдает комплексы москвичей, у которых синдром повзрослевшего хулигана. Может быть, видели сериал «Домашний арест»: большой парень в детстве издевался над соседом по коммуналке, а когда вырос, так и остался жить в этой коммуналке, в то время как хлюпик поднялся и стал мэром. По сюжету злопамятный мэр пообещал простить обидчика, если тот поцелует его в задницу. Крупные победы, в том числе с пятью забитыми мячами в очных матчах, завоеванные питерцами Кубок и Суперкубок УЕФА, сумасшедшие трансферы, о которых спартаковцы могут только мечтать, три президента РФС, вышедшие из «Зенита», - это ведь тоже вынужденные поцелуи, с которыми ничего не поделаешь. Остается только морщиться и ненавидеть.

За что другие ненавидят «Спартак» и «Зенит»?

1. Поведение фанатов на выездах. Фанаты, путешествующие за своей командой, - ребята громкие, но в большинстве своем безобидные, однако на массовых выездах всегда найдется несколько ребят, которые под действием алкоголя начинают вести себя не вполне адекватно. Судить по ним всех фанатов не стоит, но хулиганы всегда на виду, и встречи с подобными субъектами удовольствия не доставляют. Из-за поведения отдельных болельщиков популярные клубы часто не любят в городах, куда они приезжают.

2. Мания величия и пафос. Свойственны и спартаковцам, и зенитовцам. Первые живут по принципу: «Мы „Спартак“, а вы — г****». Причем, что особенно всех раздражает, продолжают смотреть на окружающих свысока даже с одним чемпионством за 18 лет. «Зенит» любит называть себя самым популярным клубом в России, напоминать о 15 миллионах фанатов только в России, а болельщики часто кичатся стоимостью «Газпром Арены», Халка, Витселя и Малкома, как будто сами заработали деньги на них. Скромность — не про поклонников «Спартака» и «Зенита», они уверены в своей особенности, избранности, поэтому используют любой повод, чтобы это подчеркнуть.

3. Несоответствие результатов вложениям. Если бы при высокомерии своих болельщиков команды показывали соответствующий результат, то еще куда ни шло. Но ведь «Спартак» не может решать банальных задач в еврокубках — пройти квалификацию, а «Зенит» три года подряд оставался без Лиги чемпионов, хотя содержал очень дорогие команды.

4. Помощь судей. «Спартак» и «Зенит» судьи точно не обижают, если говорить об их матчах с командами из регионов. В РПЛ ошибочные решения по странному стечению обстоятельств чаще всего в пользу грандов.

5. Аура скандалов. Количество грязи, разборок, порочащих имидж историй вокруг «Спартака» и «Зенита» зашкаливает. В «Спартаке» на аппаратной войне полег тренер, завоевавший единственные два титула за последние 15 лет, бракоразводный процесс экс-капитана стал достоянием общественности, грязное белье сыпалось из всех щелей. В «Спартаке» постоянно кто-то грызется, кто-то «пилит» на трансферах, фанаты обязательно кого-нибудь ненавидят — не Глушакова, так Кононова, и почти всегда Федуна. «Зенит» ненавидят за то, что «Газпром» подминает все под себя в российском футболе, но при этом в глазах у всех голубая честность. «Оренбург» почти не имеет отношения к «Газпрому», футболисты «Зенита» перешли в «Сочи» на рыночных условиях, как и Сутормин за 50000 рублей. Глава РФС Александр Дюков после десяти лет работы в «Зените» относится ко всем российским клубам одинаково.  

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Все комментарии
obl
obl ответил kastites
сегодня в 11:17
ЗЕНИТ любит и обожает пол России и многие жители СНГ Прибалтика за ЗЕНИТ спартак это олицетворение КПСС .которое делало их чемпионами во времена СССР
Посмотри информацию Яндекса ... Там правда ... А выдавать желаемое за действительность и говорить о любви пк питеру от имени ВСЕЙ страны - это и есть проблема питера ... Самовлюбленность ...
obl
obl ответил 1 команда
сегодня в 11:13
Хорошую, любимую и народную команду сам народ свиньями никогда не назовет.
Для непонятливых и не знающих историю футбола - свиньями называют потому что раньше был ПИЩЕВИК ... А еще тушёнкой называли свинной , мясом и т д ...Потому и свиньи ...Учи историю футбола , мой юнный друг ...)))
obl
obl ответил Ambrazura
сегодня в 11:11
Автор давно на улице не был, спооси у любого в стране что такое спартак, ответ будет однозначный, конечно свиньи.
Для непонятливых и не знающих историю футбола - свиньями называют потому что раньше был ПИЩЕВИК ... А еще тушёнкой называли свинной , мясом и т д ...Потому и свиньи ...Учи историю футбола , мой юнный друг ...)))
obl
obl
сегодня в 11:02
Зенит - не может бороться со СМ за звание САМОГО популярного клуба страны ...Это просто массированный пиар газпрома и выдают желаемое за действительное ...
тумба-юмба
тумба-юмба
   696 / 955
сегодня в 09:46
В чём то согласен с автором,в чём то нет.НО.На московском вокзале в питере на каждом углу продаются сувениры с надписью ((Питер лучше Москвы)).Это уже не противостояние зенита и СПАРТАКА,а комплекс завистливого провинциала неудачника.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Дед за ЦСКА
   174 / 955
сегодня в 09:09
Вопрос лишний, и так ясно, что это СпаМ!!!
    MAUS
    MAUS ответил Tequilko
       18 / 955
    сегодня в 08:32
    А почему так пренебрежительно "ростовы"? Есть ФК "Ростов". Мы же не пишем "зениты"....
      MAUS
      MAUS
         18 / 955
      сегодня в 08:24
      Статейка ни о чём!
      одна констатация фраз с веток соккера!
      У меня как у Спартаковца нет никакой зависти ни к Зениту ни к другому клубу вообще!
      Одно могу подтвердить у Спартака есть ИСТОРИЯ, потому что за нее играли великие футболисты, перечислять нет смысла, а один из последних - это наш дядя Фёдор (Федя Черенков)!
      И вообще в советские времена играли точно не за деньги, и футбол был на первом месте!
      Сейчас в ЧР есть многое того чего не было в СССР, и стадионы и поля шикарные— но всё упирается в деньги, и теперь лучше лавку за миллионы полировать, чем грызть поляну стадиона и доказывать что ты лучший!
      andre_can
      andre_can
         291 / 955
      сегодня в 07:47
      а то что Зенька БОЛЬШЕ всех баллов СТРАНЕ принёс- это забыл упомянуть :)
      Зеленыйслоник
      Зеленыйслоник
         814 / 955
      сегодня в 06:55
      Автор забыл добавить, что в догазпромовские времена к Зениту куда лучше относились, и за счет наличия своих доморощенных звезд, да и не был Зенит эдакой Баварией от РФПЛ, скупающей все, что более-менее шевелится на поле.Зенит был клубом из топ-обоймы, но никак не примадонной от РФПЛ.
      Если подытожить,то 1.Зенит ненавидят за его трансферную политику, которую себе в никто не может позволить.2.Все нелюбовь в нынешней власти, учитывая глубокую связь клуба и властных структур, тоже отдается на Зените.
      СПАМ расписывать нет смысла.За что его ненавидят. 1.У нас есть история, титулы, легенды, а у вас-нет.Были в свое время графики, где СПартаковцы хвастали фразой "у нас больше титулов, чем у вас вместе взятых".2.Одно чемп за 15 лет-при таком графике Спартак обойдут, рано или поздно, либо в ближайшие 10, либо 20 лет.Что явно заставляет насмехаться над Спамом.3.И самое главное, регулярное позорище Спама в ЕК, всегда найдут повод для поражения.И 1-18, и четвертое место в ЛЕ в весьма проходной группе.
      Аксинья
      Аксинья ответил Питер Ман
         83 / 955
      сегодня в 06:44
      Кто может "ненавидеть" Зенит? Только тот, кто ненавидит и сам футбол и Россию. Зенит - гордость всей страны
      Ты лучше скажи за что ты Ростов ненавидишь аж до слёз...
      Хуторянин 84
      Хуторянин 84
         154 / 955
      вчера в 21:53
        Detroit_07
        Detroit_07 ответил Rattlehead
           376 / 955
        вчера в 21:33
        Спартак ненавидят питерские и им сочувствующие, Зенит ненавидит вся Россия, особенно 150 000 населенных пунктов, чьи жители вынуждены по сей день тратить львиную часть своих доходов на закупку дров и угля, поскольку "Национальное достояние" предпочитает тратить народные деньги на аргентинцев и негров для своего "детища", нежели на постройку газопроводов для народа.
        Окстись, те кто закупает дрова даже не знаю о существовании Зенита.
        Tequilko
        Tequilko ответил Питер Ман
           666 / 955
        вчера в 20:07
        А что касается вопроса в заголовке, достаточно зайти в группы о футболе в соцсетях, там все желают победы Зениту, болельщики нашего дружеского цска просят отомстить за них и т.д. Даже ростовы в соцсетях поддерживают Зенит больше
        А почему так пренебрежительно "ростовы"? Есть ФК "Ростов". Мы же не пишем "зениты"....
        nubom
        nubom
           532 / 955
        вчера в 19:01
        Интерес к футболу в России падает. По телевизору чемпионат России перестали показывать. За рубежом - мы ниже плинтуса. Футболистам на зрителей наплевать. Остается только бить друг-другу морду.
        oFANATo
        oFANATo
           50 / 955
        вчера в 18:57
        Автору лайк и респект, все правильно расписал.
        Ваня лучший
        Ваня лучший ответил Питер Ман
           39 / 955
        вчера в 18:38
        А что касается вопроса в заголовке, достаточно зайти в группы о футболе в соцсетях, там все желают победы Зениту, болельщики нашего дружеского цска просят отомстить за них и т.д. Даже ростовы в соцсетях поддерживают Зенит больше
        Болельщики "дружеского" вам ЦСКА от всей души желают Зениту провала и со Спартаком, и с Лейпцигом и, даже с Тамбовом.
        Ваня лучший
        Ваня лучший ответил Летающий Макаронный Монстр
           39 / 955
        вчера в 18:36
        От тебя других слов никто и не ждал. Если лично тебя когда то Газпром обидел, это тебе права не даёт говорить от лица всех.
        Меня лично Газпром не обижал. Более того, я имею определенный доход от акций Газпрома, которые мне достались от отца. Но моя ненависть к Зениту обусловлена чисто спортивными причинами, а именно тем, что Зенит пытается задавить всех государственными деньгами, что со спортивной точки зрения нечестно. Кстати также как и к РЖД. Частные деньги Федуна , или Галицкогно не вызывают у меня неприязни, но тратить деньги из казны это неспортивно. Вот и все. А о всей России, или большинстве я говорю по той причине, что таков менталитет наших людей. Воров и казнокрадов у нас не любят везде
        Казанский
        Казанский
           130 / 955
        вчера в 17:41
          d_fincher
          d_fincher
             27 / 955
          вчера в 16:58
          Гражданин Чистяков, любой опрос показывает, что за Спартак болеет больше всего людей по всей стране. О каком "самом ненавидимом" клуб идет речь после этого?
          Xeniumv387
          Xeniumv387
             885 / 955
          вчера в 16:42
            Ambrazura
            Ambrazura
               258 / 955
            вчера в 16:42
            Автор давно на улице не был, спооси у любого в стране что такое спартак, ответ будет однозначный, конечно свиньи.
            1 команда
            1 команда
               172 / 955
            вчера в 16:37
            Хорошую, любимую и народную команду сам народ свиньями никогда не назовет.
            boom4321
            boom4321 ответил Питер Ман
               630 / 955
            вчера в 16:34
            Кто может "ненавидеть" Зенит? Только тот, кто ненавидит и сам футбол и Россию. Зенит - гордость всей страны
            Гордость страны это дзюба, который постоянно к пустой голове ладонь прикладывает
            Спартаковец с детства
            Спартаковец с детства ответил Спагетти
               153 / 955
            вчера в 16:26
            Автор молодец, объяснил почему Литейный ненавидит Спартак, оказывается он в детстве за Спартак болел и радовался его голам:)))
              Дед за ЦСКА
              Дед за ЦСКА
                 49 / 955
              вчера в 16:23
              Вопрос лишний, и так ясно, что это СпаМ!!!
              Sully
              Sully
                 55 / 955
              вчера в 16:22
                andreika20133
                andreika20133 ответил Спартаковец с детства
                   327 / 955
                вчера в 16:16
                что лично я и многие ===================================================================== НЕ надо о многих.... ...Много ! это болеющих за Спартак ......и чуть-чуть за остальных.....
                Кто спорит . Вы точно правы. А мы нет. Впрочем об этом как раз написал Чистяков . Почитайте статью внимательней.
                Спартаковец с детства
                Спартаковец с детства ответил Питер Ман
                   153 / 955
                вчера в 16:12
                Кто может "ненавидеть" Зенит? Только тот, кто ненавидит и сам футбол и Россию. Зенит - гордость всей страны
                Зенит - гордость всей страны
                ======================================================================
                Более смешного заявления я в жизни не встречал......
                RBA
                RBA ответил Питер Ман
                   148 / 955
                вчера в 16:09
                Кто может "ненавидеть" Зенит? Только тот, кто ненавидит и сам футбол и Россию. Зенит - гордость всей страны
                Ну с гордостью ты перегнул,скорее денежный мешок всей страны.А насчёт футбола, посмотрим что вы в ЛЧ покажете.
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