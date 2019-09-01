«Спартак» vs «Зенит». Кого больше ненавидят?

вчера, 14:15

«Спартак» и «Зенит» бьются за статус самого популярного клуба России, но вместе они — точно две самые ненавистные команды. «Соккер.ру» разбирается в народных чувствах.

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Кто больше всех ненавидит «Спартак» и «Зенит»?

Они сами, то есть максимальная дуга ненависти проходит между «Спартаком» и «Зенитом». В Петербурге аллергия на красно-белые цвета, спартаковцев считают лживыми, спесивыми, высокомерными, - и это самые культурные эпитеты. Вспоминают и о визитах фанатов из Москвы в культурную столицу, об их недостойном поведении и свинстве в кафе, на улицах и на стадионе. Сильные и справедливые аргументы, хотя не все выездные фанаты «Зенита» цитируют Бродского на перекрестках и пахнут розами, но это не осуждается сообществом, потому что Москва, по общему убеждению, «помойка». Москвичи в ответ вспоминают дикий бред о том, что красивейший Петербург стоит на болотах, потом еще начинается спор о том, кто чья столица, кто кем правит и так далее. Это самый идиотский разрез взаимной ненависти — географически-политический.

Но дальше — больше. Если с теми же армейцами фанаты «Спартака» испытывают взаимный антагонизм в основном по футбольным причинам, то в случае с «Зенитом» все усугубляется классовой борьбой. Спартаковцы считают свой клуб частным и независимым, гордятся этим, а «Зенит» с государственной корпорацией за спиной и бесстыдными тратами для них — беспринципный «мешок с деньгами без историй и традиций». С последним трудно согласиться, ведь в Петербурге футбол начался даже раньше, чем в Москве, но больших успехов у «Зенита» до прихода «Газпрома» действительно не было, кроме одного союзного чемпионства. Отчасти нетерпимость спартаковцев основана и на зависти: конечно же, раздражает, когда у кого-то такие потрясающие возможности, и ты с этим ничего не можешь поделать, несмотря на всю свою историю, былые победы и популярность.

История «Спартака» бесит зенитовцев, они всячески пытаются не признавать, обесценивать и даже стыдить «красно-белых» за победы прошлых лет. К тому же, в биографиях болельщиков «Зенита» со стажем есть темные, если не сказать хуже — красно-белые странички. Когда клуб из Петербурга на заре чемпионатов России был слаб, играл в первой лиге и собирал на трибунах не десятки тысяч, как сейчас, а просто десятки человек, увлеченные футболом люди с берегов Невы беззастенчиво симпатизировали успешной команде из Москвы. Противостояния городов тогда не было, футбольного антагонизма — тем более, команда Романцева играла в весьма привлекательный футбол, а многие нынешние фанаты «Зенита» были детьми. Почему нет?

Потом времена изменились, «Зенит» возродился, а вскоре и разбогател. Логично, что ребята подросли, вспомнили о корнях и стали поддерживать команду из родного города, но все, что связано со «Спартаком» у них с тех пор вызывает неловкость и даже стыд. Ты уверенно говоришь о тотальном превосходстве «Зенита» над «жалкими спартачами», а в памяти всплывают картины из юности, как радовался голам «Спартака». Неловко. Для такой категории людей сам факт существования «Спартака» - наглядное напоминание о собственном предательстве, поэтому они жаждут не просто побед над «красно-белыми», а изощренных унижений вплоть до расформирования.

Спартаковцы, впрочем, тоже предлагают расформировать «Зенит», даже верят, что при другой власти «газовый проект» вернется в «Пердив». Это уже выдает комплексы москвичей, у которых синдром повзрослевшего хулигана. Может быть, видели сериал «Домашний арест»: большой парень в детстве издевался над соседом по коммуналке, а когда вырос, так и остался жить в этой коммуналке, в то время как хлюпик поднялся и стал мэром. По сюжету злопамятный мэр пообещал простить обидчика, если тот поцелует его в задницу. Крупные победы, в том числе с пятью забитыми мячами в очных матчах, завоеванные питерцами Кубок и Суперкубок УЕФА , сумасшедшие трансферы, о которых спартаковцы могут только мечтать, три президента РФС , вышедшие из «Зенита», - это ведь тоже вынужденные поцелуи, с которыми ничего не поделаешь. Остается только морщиться и ненавидеть.

За что другие ненавидят «Спартак» и «Зенит»?

1. Поведение фанатов на выездах. Фанаты, путешествующие за своей командой, - ребята громкие, но в большинстве своем безобидные, однако на массовых выездах всегда найдется несколько ребят, которые под действием алкоголя начинают вести себя не вполне адекватно. Судить по ним всех фанатов не стоит, но хулиганы всегда на виду, и встречи с подобными субъектами удовольствия не доставляют. Из-за поведения отдельных болельщиков популярные клубы часто не любят в городах, куда они приезжают.

2. Мания величия и пафос. Свойственны и спартаковцам, и зенитовцам. Первые живут по принципу: «Мы „Спартак“, а вы — г****». Причем, что особенно всех раздражает, продолжают смотреть на окружающих свысока даже с одним чемпионством за 18 лет. «Зенит» любит называть себя самым популярным клубом в России, напоминать о 15 миллионах фанатов только в России, а болельщики часто кичатся стоимостью «Газпром Арены», Халка, Витселя и Малкома, как будто сами заработали деньги на них. Скромность — не про поклонников «Спартака» и «Зенита», они уверены в своей особенности, избранности, поэтому используют любой повод, чтобы это подчеркнуть.

3. Несоответствие результатов вложениям. Если бы при высокомерии своих болельщиков команды показывали соответствующий результат, то еще куда ни шло. Но ведь «Спартак» не может решать банальных задач в еврокубках — пройти квалификацию, а «Зенит» три года подряд оставался без Лиги чемпионов, хотя содержал очень дорогие команды.

4. Помощь судей. «Спартак» и «Зенит» судьи точно не обижают, если говорить об их матчах с командами из регионов. В РПЛ ошибочные решения по странному стечению обстоятельств чаще всего в пользу грандов.