Сколько стоят футболисты РПЛ «по курсу Сутормина»?

вчера, 13:00

Острое возмущение и клеймление позором участников сделок по Сутормину позади, «Соккер.ру» наигрался в злого полицейского и хочет веселиться. Давайте сыграем в одну игру!

Как мы и говорили, после «самого честного трансфера в мире» никто из действующих лиц не пострадал. Президент «Оренбурга» дал исчерпывающий комментарий о стоимости Алексея Сутормина: «Так уж договорились». Ни убавить, ни прибавить. Тут уж какой желчью ни поливай, все им покажется божьей росой.

Так что лучше возьмем пример с медиа-службы «Рубина» и включим позитив: парни из Казани «выступили» ярко, продав картонного Сутормина дороже настоящего. Мы же хотим взглянуть на футбольный рынок под новым углом, чтобы выяснить: сколько стоили бы ведущие футболисты РПЛ , если бы все могли так договариваться, как «Рубин» и «Зенит»?

Как вычисляется «курс Сутормина»? Объективная стоимость Алексея — доверимся «Трансфермаркту», составляет 3.5 миллиона евро. Это действительно близко к истине, если речь о 25-летнем футболисте с российским паспортом, который может сыграть на нескольких позициях и забил 8 голов в первом своем сезоне в РПЛ . Но за Сутормина заплатили всего 50 000 рублей - 685 евро. Производим операцию деления (объективную стоимость делим на «реальную»), чтобы получить «курс Сутормина» - 1 к 5147. То есть ниже будем делить предоставленные ничего не смыслящим «Трансфермарктом» ценники на 5147 — во столько раз меньше могла быть цена, если бы везде получалось «так договариваться».

Малком — 566 тысяч рублей вместо 40 миллионов евро

Если бы «Зенит» только мог отправить в «Барселону» тех же гениальных переговорщиков, которые были задействованы в сделке по Сутормину! Досадно, конечно, ведь Малком в таком случае мог обойтись в полмиллиона рублей + Сутормин + бюджетный смартфон. Да, было бы мощно, если бы Алексей за лето проделал путь от «Оренбурга» к «Барселоне» транзитом через «Рубин» и «Зенит». Но такой бриллиант нужен самим, поэтому «сине-бело-голубые» переплатили за бразильца, который «по курсу Сутормина» обошелся бы в цену «Лады Весты» в стартовой комплектации.

Дуглас Сантос — 170 тысяч рублей вместо 12 миллионов евро

Другой зенитовский бразилец, перебравшийся на берега Невы этим летом, почти в три с половиной раза дороже Сутормина. На раздутом футбольном рынке «Зениту» пришлось выложить 12 миллионов евро, но Дуглас Сантос здорового человека обошелся бы в 170 тысяч рублей. Вы, да-да, вы лично можете без особых трудностей и поручителей взять кредит на такую сумму. А там уж сами выбирайте, на что потратить эти деньги: можно взять подержанного «японца» на четырех колесах, новенький «МакБук» или Дугласа Сантоса.

Никола Влашич — 222 тысячи рублей вместо 15.7 миллионов евро

«Самый дорогой трансфер в истории ЦСКА », - говорили они. «Гинер умеет договариваться», - хвастались их подпевалы. Бла-бла-бла. Не нужно быть большого ума, чтобы купить какого-то хорвата почти за 16 миллионов евро. Если бы Евгений Леннорович Гинер и его люди действительно умели договариваться, то привезли бы Влашича «по курсу Сутормина» - чуть дороже 3 тысяч евро.

Андре Шюррле — 14 тысяч рублей вместо 1 миллиона евро за годичную аренду

«Спартак» взял Шюррле у «Боруссии» взаймы на сезон за 1 миллион евро, а следующей весной может выкупить трансфер по фиксированной цене — 8 миллионов евро. Эти цифры могли быть совсем другими в реальности, где трансфер Сутормина — норма. 194 евро или 14 тысяч рублей за аренду чемпиона мира сроком на год, а потом еще 113 тысяч рублей, чтобы Андре остался в Москве.

Гжегош Крыховяк — 170 тысяч рублей вместо 12 миллионов евро

Один из лучших полузащитников чемпионата России прямо сейчас, победитель Лиги Европы в составе «Севильи», экс-игрок ПСЖ . Недорого.

Руслан Камболов — 5600 рублей вместо 400 тысяч евро

«Краснодар» заплатил всего 400 тысяч евро за экс-капитана «Рубина», но во вселенной Сутормина купил бы Руслана Камболова за 5600. Не каждую пару кроссовок купишь за эти деньги, но разутыми с такой суммой в руках не останетесь, как те, кому полагаются солидарные выплаты от трансфера.

И другие…

Конечно, вы все здесь собрались для того, чтобы узнать, сколько стоит «главный футболист России» Артем Дзюба. Мы специально держали интригу до последнего, чтобы вы дочитали статью до конца. Итак, [звучит барабанная дробь] честная цена Артема Дзюбы в альтернативной вселенной «Сутормин 50» составляет 220 тысяч рублей. Солидно! А в основе «Спартака», который когда-то воспитал Артема Дзюбу, выступает футболист, стоимость которого измеряется ящиком пива или коробкой дорогих конфет — кому как больше нравится. Андрей «Боевой Дед» Ещенко — 1412 рублей, и он весь ваш.

Трансфер Алексея Сутормина за 50 000 рублей — это здорово!

Как писал Николай Михайлович Карамзин: «Смеяться, право, не грешно над тем, что кажется смешно». Можно бесконечно «бомбить» и портить себе нервы из-за того, что кажется несправедливым, но трансфер Сутормина за 50 тысяч рублей — точно не самое ужасное из того, что происходит в мире и в нашей стране. И это смешно, так пусть хотя бы будет позитивный эффект в виде продления жизни из-за веселья. Во-вторых, этот переход стал поводом взглянуть на футбольный рынок, который в действительности «перегрет» выше разумного предела.

И если 50 000 рублей за Сутормина — это смешная крайность, то фигурирующие на другом конце суммы сделок шокируют не меньше. Мы как-то стали об этом забывать, что одна организация платит другой миллионы и десятки миллионов евро за смену сотрудником места работы. Ну, а еще стоимость Сутормина должна вдохновить всех нас, а в особенности сильных самодостаточных женщин. Чертовски приятно осознавать, что в теории тоже можешь позволить себе кандидата в сборную России. Не так ли?