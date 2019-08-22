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Сколько стоят футболисты РПЛ «по курсу Сутормина»?

вчера, 13:00
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Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
Малком
Малком
Нападающий
Влашич Никола
Влашич Никола
Полузащитник

Острое возмущение и клеймление позором участников сделок по Сутормину позади, «Соккер.ру» наигрался в злого полицейского и хочет веселиться. Давайте сыграем в одну игру!

Как мы и говорили, после «самого честного трансфера в мире» никто из действующих лиц не пострадал. Президент «Оренбурга» дал исчерпывающий комментарий о стоимости Алексея Сутормина: «Так уж договорились». Ни убавить, ни прибавить. Тут уж какой желчью ни поливай, все им покажется божьей росой.

Так что лучше возьмем пример с медиа-службы «Рубина» и включим позитив: парни из Казани «выступили» ярко, продав картонного Сутормина дороже настоящего. Мы же хотим взглянуть на футбольный рынок под новым углом, чтобы выяснить: сколько стоили бы ведущие футболисты РПЛ, если бы все могли так договариваться, как «Рубин» и «Зенит»?

Как вычисляется «курс Сутормина»? Объективная стоимость Алексея — доверимся «Трансфермаркту», составляет 3.5 миллиона евро. Это действительно близко к истине, если речь о 25-летнем футболисте с российским паспортом, который может сыграть на нескольких позициях и забил 8 голов в первом своем сезоне в РПЛ. Но за Сутормина заплатили всего 50 000 рублей - 685 евро. Производим операцию деления (объективную стоимость делим на «реальную»), чтобы получить «курс Сутормина» - 1 к 5147. То есть ниже будем делить предоставленные ничего не смыслящим «Трансфермарктом» ценники на 5147 — во столько раз меньше могла быть цена, если бы везде получалось «так договариваться».

Малком — 566 тысяч рублей вместо 40 миллионов евро

Если бы «Зенит» только мог отправить в «Барселону» тех же гениальных переговорщиков, которые были задействованы в сделке по Сутормину! Досадно, конечно, ведь Малком в таком случае мог обойтись в полмиллиона рублей + Сутормин + бюджетный смартфон. Да, было бы мощно, если бы Алексей за лето проделал путь от «Оренбурга» к «Барселоне» транзитом через «Рубин» и «Зенит». Но такой бриллиант нужен самим, поэтому «сине-бело-голубые» переплатили за бразильца, который «по курсу Сутормина» обошелся бы в цену «Лады Весты» в стартовой комплектации.

Дуглас Сантос — 170 тысяч рублей вместо 12 миллионов евро

Другой зенитовский бразилец, перебравшийся на берега Невы этим летом, почти в три с половиной раза дороже Сутормина. На раздутом футбольном рынке «Зениту» пришлось выложить 12 миллионов евро, но Дуглас Сантос здорового человека обошелся бы в 170 тысяч рублей. Вы, да-да, вы лично можете без особых трудностей и поручителей взять кредит на такую сумму. А там уж сами выбирайте, на что потратить эти деньги: можно взять подержанного «японца» на четырех колесах, новенький «МакБук» или Дугласа Сантоса.

Никола Влашич — 222 тысячи рублей вместо 15.7 миллионов евро

«Самый дорогой трансфер в истории ЦСКА», - говорили они. «Гинер умеет договариваться», - хвастались их подпевалы. Бла-бла-бла. Не нужно быть большого ума, чтобы купить какого-то хорвата почти за 16 миллионов евро. Если бы Евгений Леннорович Гинер и его люди действительно умели договариваться, то привезли бы Влашича «по курсу Сутормина» - чуть дороже 3 тысяч евро.

Андре Шюррле — 14 тысяч рублей вместо 1 миллиона евро за годичную аренду

«Спартак» взял Шюррле у «Боруссии» взаймы на сезон за 1 миллион евро, а следующей весной может выкупить трансфер по фиксированной цене — 8 миллионов евро. Эти цифры могли быть совсем другими в реальности, где трансфер Сутормина — норма. 194 евро или 14 тысяч рублей за аренду чемпиона мира сроком на год, а потом еще 113 тысяч рублей, чтобы Андре остался в Москве.

Гжегош Крыховяк — 170 тысяч рублей вместо 12 миллионов евро

Один из лучших полузащитников чемпионата России прямо сейчас, победитель Лиги Европы в составе «Севильи», экс-игрок ПСЖ. Недорого.

Руслан Камболов — 5600 рублей вместо 400 тысяч евро

«Краснодар» заплатил всего 400 тысяч евро за экс-капитана «Рубина», но во вселенной Сутормина купил бы Руслана Камболова за 5600. Не каждую пару кроссовок купишь за эти деньги, но разутыми с такой суммой в руках не останетесь, как те, кому полагаются солидарные выплаты от трансфера.

И другие…

Конечно, вы все здесь собрались для того, чтобы узнать, сколько стоит «главный футболист России» Артем Дзюба. Мы специально держали интригу до последнего, чтобы вы дочитали статью до конца. Итак, [звучит барабанная дробь] честная цена Артема Дзюбы в альтернативной вселенной «Сутормин 50» составляет 220 тысяч рублей. Солидно! А в основе «Спартака», который когда-то воспитал Артема Дзюбу, выступает футболист, стоимость которого измеряется ящиком пива или коробкой дорогих конфет — кому как больше нравится. Андрей «Боевой Дед» Ещенко — 1412 рублей, и он весь ваш.

Трансфер Алексея Сутормина за 50 000 рублей — это здорово!

Как писал Николай Михайлович Карамзин: «Смеяться, право, не грешно над тем, что кажется смешно». Можно бесконечно «бомбить» и портить себе нервы из-за того, что кажется несправедливым, но трансфер Сутормина за 50 тысяч рублей — точно не самое ужасное из того, что происходит в мире и в нашей стране. И это смешно, так пусть хотя бы будет позитивный эффект в виде продления жизни из-за веселья. Во-вторых, этот переход стал поводом взглянуть на футбольный рынок, который в действительности «перегрет» выше разумного предела.

И если 50 000 рублей за Сутормина — это смешная крайность, то фигурирующие на другом конце суммы сделок шокируют не меньше. Мы как-то стали об этом забывать, что одна организация платит другой миллионы и десятки миллионов евро за смену сотрудником места работы. Ну, а еще стоимость Сутормина  должна вдохновить всех нас, а в особенности сильных самодостаточных женщин. Чертовски приятно осознавать, что в теории тоже можешь позволить себе кандидата в сборную России. Не так ли?

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Все комментарии
vipanalitik
vipanalitik ответил Т34
   663 / 951
сегодня в 14:06
Хоть тут в главной роли зенит, но он не подлежит обсуждению, потому что это не футбольный клуб, а политпроект с долевым участием правительства, которое приказало Газпрому одеть этот хомут и тянуть любыми путями, ни за что не волнуясь, потому что такой "крыши" ни у кого нет.
А "народники" это разве не полит проект. Такое же ярмо на шее у народа. Живут за счёт народного бензина. Для московских писарей это как красная тряпка для быка. Жаба давит, что у кого то денег больше чем у столицы. Если представить что Газпром начал бы финансировать Москву мигом бы языки свои в одно место засунули.
mat73
mat73
   525 / 951
вчера в 22:27
Да уж, смешно
pomor45
pomor45
   242 / 951
вчера в 21:30
Что же? Это и есть реальная стоимость этих футболистов.
112910415
112910415
   28 / 951
вчера в 19:16
это Зенит, детка !
Т34
Т34
   63 / 951
вчера в 18:58
Хоть тут в главной роли зенит, но он не подлежит обсуждению, потому что это не футбольный клуб, а политпроект с долевым участием правительства, которое приказало Газпрому одеть этот хомут и тянуть любыми путями, ни за что не волнуясь, потому что такой "крыши" ни у кого нет.
МКС
МКС
   33 / 951
вчера в 18:00
Я думал Чистяков будет по другому считать

У меня например получилось что зулус малком

Стоит 60 975 сутормина плюс половинка чалова
andreika20133
andreika20133 ответил Ваня лучший
   450 / 951
вчера в 16:36
Хотя мне это и не нравится, но Луккойл это частная компания, в отличие от Газпрома. Вопрос о том, как она стала частной не обсуждается, но факт остается фактом. Спартак частный клуб , а Зенит на 51% государственный. Вот и все.
Ловко вывернулся. А по отношению к себе к своей совести так же легко отмазаться?? По коментариям ты хоть и мало знаешь (например про Питер и блокаду) но всё же создаёшь впечатление человека не глупого. (как многие тут) Мне кажется ты прекрасно понимаешь глуповатость истерик про народные деньги и несчастных бабушек.( Или всё таки веришь в честные-частные корпорации ?????? )
yasukuni
yasukuni
   230 / 951
вчера в 16:13
Господи боже, ну чему вы удивляетесь?!

«В следственном департаменте МВД России расследуется уголовное дело по ч. 1, 3 ст. 184 УК РФ по факту оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования - футбольного матча между командами «Чайка» и «Черноморец» 13 мая на стадионе в селе Песчанокопское Ростовской области», — заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Однако РФС гордо заявляет, что результат матча остается в силе, и Чайка будет играть в пердиве. В нашем футболе один уголовник на другом сидит и третьим погоняет. Начиная с Прядкина, которого оправдали за недоказанностью, а не за отсутствием состава преступления.
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
   42 / 951
вчера в 15:50
проект и дальше у всех навиду схемы проворачивать будет но все глаза закрывать будут а петушки верить
Ваня лучший
Ваня лучший ответил zenit_forever2014
   53 / 951
вчера в 15:48
Сутормин кандидат в СБОРНУЮ...вот, что по настоящему смешно...Не знаю, что вырастит из него...но на сегодня он точно не кандидат....на сегодня он кандидат на скамейку, а дальше посмотрим.
Можно привести длинный список таких "кандидатов" начиная с Новосельцева, Рязанцева, Полоза, Заболотного, Цаллагова, ( может кого и забыл). Все они были "кандидатами" . И этот сядет на лавку и уйдет в аренду в Уфу, или Сочи.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил andreika20133
   53 / 951
вчера в 15:44
Забыл про Лукоил. Как не крути Росс. угливодороды барыжат.
Хотя мне это и не нравится, но Луккойл это частная компания, в отличие от Газпрома. Вопрос о том, как она стала частной не обсуждается, но факт остается фактом. Спартак частный клуб , а Зенит на 51% государственный. Вот и все.
nubom
nubom
   395 / 951
вчера в 15:21
...поэтому Сутормин сейчас играет в Зените, ровно настолько, сколько за него заплатили!
andreika20133
andreika20133 ответил Ваня лучший
   450 / 951
вчера в 14:51
История с Суторминым лишний раз показала, что Зенит и Газпром это грязь и криминал в большом объёме, только никого это не интересует. Деньги ведь не пахнут. Здесь явное жульничество и уход от налогов. Пора счётной палате заняться вплотную газпромои, да и РЖД и ВТБ заодно. Всё таки все госструктуры
Забыл про Лукоил. Как не крути Росс. угливодороды барыжат.
Саня Локомотив
Саня Локомотив
   126 / 951
вчера в 14:20
Шюррле можно себе позволить взять,чтобы картошку на огороде выкопал!
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   207 / 951
вчера в 14:06
Курс "Сутормина" действует только в проекте, к остальным просьба не привязывать... Лучше пересчитайте всех со времен Данни
Faustello
Faustello ответил Zenit_84
   2 / 951
вчера в 14:03
Как подешевели...
Оренбург демпенгует ))
Обрушил рынок, на следующей неделе Месси можно на ящик пустых бутылок из под молока поменять ))
Faustello
Faustello
   2 / 951
вчера в 14:02
А я чёрт возьми могу собрать неплохую команду ))
Пошёл на Авито объяву выкину пока такие курсы действуют, ФК Котэ в следующем сезоне ЧР и ЛЧ ))
25процентный клоун
25процентный клоун
   4 / 951
вчера в 13:54
Хорошо что Спартак не занимается обманом и воровством
Литейный 4
Литейный 4
   5 / 951
вчера в 13:37
Прочитав заголовок дальше даже не стал читать. Гыгыгы
alex kim
alex kim
вчера в 13:22
Всё!!! Меняю каен на зеню!!! Назовемся Звенитом, Степку в пресс-службе главным!!! Будет всем ГЫГЫкать, с тренером пока не определился... И могу всем официально заявить!!! Паарвем вас всех нафиг!!!
zenit_forever2014
zenit_forever2014
   160 / 951
вчера в 13:21
Сутормин кандидат в СБОРНУЮ...вот, что по настоящему смешно...Не знаю, что вырастит из него...но на сегодня он точно не кандидат....на сегодня он кандидат на скамейку, а дальше посмотрим.
Ваня лучший
Ваня лучший
   53 / 951
вчера в 13:09
История с Суторминым лишний раз показала, что Зенит и Газпром это грязь и криминал в большом объёме, только никого это не интересует. Деньги ведь не пахнут. Здесь явное жульничество и уход от налогов. Пора счётной палате заняться вплотную газпромои, да и РЖД и ВТБ заодно. Всё таки все госструктуры
parallels
parallels
   65 / 951
вчера в 13:06
    Zenit_84
    Zenit_84
       145 / 951
    вчера в 13:02
    Как подешевели...
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