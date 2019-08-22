Сколько стоят футболисты РПЛ «по курсу Сутормина»?

Острое возмущение и клеймление позором участников сделок по Сутормину позади, «Соккер.ру» наигрался в злого полицейского и хочет веселиться. Давайте сыграем в одну игру!
Как мы и говорили, после «самого честного трансфера в мире» никто из действующих лиц не пострадал. Президент «Оренбурга» дал исчерпывающий комментарий о стоимости Алексея Сутормина: «Так уж договорились». Ни убавить, ни прибавить. Тут уж какой желчью ни поливай, все им покажется божьей росой.
Так что лучше возьмем пример с медиа-службы «Рубина» и включим позитив: парни из Казани «выступили» ярко, продав картонного Сутормина дороже настоящего. Мы же хотим взглянуть на футбольный рынок под новым углом, чтобы выяснить: сколько стоили бы ведущие футболисты РПЛ, если бы все могли так договариваться, как «Рубин» и «Зенит»?
Как вычисляется «курс Сутормина»? Объективная стоимость Алексея — доверимся «Трансфермаркту», составляет 3.5 миллиона евро. Это действительно близко к истине, если речь о 25-летнем футболисте с российским паспортом, который может сыграть на нескольких позициях и забил 8 голов в первом своем сезоне в РПЛ. Но за Сутормина заплатили всего 50 000 рублей - 685 евро. Производим операцию деления (объективную стоимость делим на «реальную»), чтобы получить «курс Сутормина» - 1 к 5147. То есть ниже будем делить предоставленные ничего не смыслящим «Трансфермарктом» ценники на 5147 — во столько раз меньше могла быть цена, если бы везде получалось «так договариваться».
Малком — 566 тысяч рублей вместо 40 миллионов евро
Если бы «Зенит» только мог отправить в «Барселону» тех же гениальных переговорщиков, которые были задействованы в сделке по Сутормину! Досадно, конечно, ведь Малком в таком случае мог обойтись в полмиллиона рублей + Сутормин + бюджетный смартфон. Да, было бы мощно, если бы Алексей за лето проделал путь от «Оренбурга» к «Барселоне» транзитом через «Рубин» и «Зенит». Но такой бриллиант нужен самим, поэтому «сине-бело-голубые» переплатили за бразильца, который «по курсу Сутормина» обошелся бы в цену «Лады Весты» в стартовой комплектации.
Дуглас Сантос — 170 тысяч рублей вместо 12 миллионов евро
Другой зенитовский бразилец, перебравшийся на берега Невы этим летом, почти в три с половиной раза дороже Сутормина. На раздутом футбольном рынке «Зениту» пришлось выложить 12 миллионов евро, но Дуглас Сантос здорового человека обошелся бы в 170 тысяч рублей. Вы, да-да, вы лично можете без особых трудностей и поручителей взять кредит на такую сумму. А там уж сами выбирайте, на что потратить эти деньги: можно взять подержанного «японца» на четырех колесах, новенький «МакБук» или Дугласа Сантоса.
Никола Влашич — 222 тысячи рублей вместо 15.7 миллионов евро
«Самый дорогой трансфер в истории ЦСКА», - говорили они. «Гинер умеет договариваться», - хвастались их подпевалы. Бла-бла-бла. Не нужно быть большого ума, чтобы купить какого-то хорвата почти за 16 миллионов евро. Если бы Евгений Леннорович Гинер и его люди действительно умели договариваться, то привезли бы Влашича «по курсу Сутормина» - чуть дороже 3 тысяч евро.
Андре Шюррле — 14 тысяч рублей вместо 1 миллиона евро за годичную аренду
«Спартак» взял Шюррле у «Боруссии» взаймы на сезон за 1 миллион евро, а следующей весной может выкупить трансфер по фиксированной цене — 8 миллионов евро. Эти цифры могли быть совсем другими в реальности, где трансфер Сутормина — норма. 194 евро или 14 тысяч рублей за аренду чемпиона мира сроком на год, а потом еще 113 тысяч рублей, чтобы Андре остался в Москве.
Гжегош Крыховяк — 170 тысяч рублей вместо 12 миллионов евро
Один из лучших полузащитников чемпионата России прямо сейчас, победитель Лиги Европы в составе «Севильи», экс-игрок ПСЖ. Недорого.
Руслан Камболов — 5600 рублей вместо 400 тысяч евро
«Краснодар» заплатил всего 400 тысяч евро за экс-капитана «Рубина», но во вселенной Сутормина купил бы Руслана Камболова за 5600. Не каждую пару кроссовок купишь за эти деньги, но разутыми с такой суммой в руках не останетесь, как те, кому полагаются солидарные выплаты от трансфера.
И другие…
Конечно, вы все здесь собрались для того, чтобы узнать, сколько стоит «главный футболист России» Артем Дзюба. Мы специально держали интригу до последнего, чтобы вы дочитали статью до конца. Итак, [звучит барабанная дробь] честная цена Артема Дзюбы в альтернативной вселенной «Сутормин 50» составляет 220 тысяч рублей. Солидно! А в основе «Спартака», который когда-то воспитал Артема Дзюбу, выступает футболист, стоимость которого измеряется ящиком пива или коробкой дорогих конфет — кому как больше нравится. Андрей «Боевой Дед» Ещенко — 1412 рублей, и он весь ваш.
Трансфер Алексея Сутормина за 50 000 рублей — это здорово!
Как писал Николай Михайлович Карамзин: «Смеяться, право, не грешно над тем, что кажется смешно». Можно бесконечно «бомбить» и портить себе нервы из-за того, что кажется несправедливым, но трансфер Сутормина за 50 тысяч рублей — точно не самое ужасное из того, что происходит в мире и в нашей стране. И это смешно, так пусть хотя бы будет позитивный эффект в виде продления жизни из-за веселья. Во-вторых, этот переход стал поводом взглянуть на футбольный рынок, который в действительности «перегрет» выше разумного предела.
И если 50 000 рублей за Сутормина — это смешная крайность, то фигурирующие на другом конце суммы сделок шокируют не меньше. Мы как-то стали об этом забывать, что одна организация платит другой миллионы и десятки миллионов евро за смену сотрудником места работы. Ну, а еще стоимость Сутормина должна вдохновить всех нас, а в особенности сильных самодостаточных женщин. Чертовски приятно осознавать, что в теории тоже можешь позволить себе кандидата в сборную России. Не так ли?
У меня например получилось что зулус малком
Стоит 60 975 сутормина плюс половинка чалова
У меня например получилось что зулус малком
Стоит 60 975 сутормина плюс половинка чалова
«В следственном департаменте МВД России расследуется уголовное дело по ч. 1, 3 ст. 184 УК РФ по факту оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования - футбольного матча между командами «Чайка» и «Черноморец» 13 мая на стадионе в селе Песчанокопское Ростовской области», — заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Однако РФС гордо заявляет, что результат матча остается в силе, и Чайка будет играть в пердиве. В нашем футболе один уголовник на другом сидит и третьим погоняет. Начиная с Прядкина, которого оправдали за недоказанностью, а не за отсутствием состава преступления.
«В следственном департаменте МВД России расследуется уголовное дело по ч. 1, 3 ст. 184 УК РФ по факту оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования - футбольного матча между командами «Чайка» и «Черноморец» 13 мая на стадионе в селе Песчанокопское Ростовской области», — заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Однако РФС гордо заявляет, что результат матча остается в силе, и Чайка будет играть в пердиве. В нашем футболе один уголовник на другом сидит и третьим погоняет. Начиная с Прядкина, которого оправдали за недоказанностью, а не за отсутствием состава преступления.
Обрушил рынок, на следующей неделе Месси можно на ящик пустых бутылок из под молока поменять ))
Обрушил рынок, на следующей неделе Месси можно на ящик пустых бутылок из под молока поменять ))
Пошёл на Авито объяву выкину пока такие курсы действуют, ФК Котэ в следующем сезоне ЧР и ЛЧ ))
Пошёл на Авито объяву выкину пока такие курсы действуют, ФК Котэ в следующем сезоне ЧР и ЛЧ ))