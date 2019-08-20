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Налетай, подешевело! Сутормин за 50

вчера, 14:15

Улеглось возмущение после перехода Сутормина, Алексей даже играет в «Зените», пока Малком травмирован, но вскрылись новые грязные детали, и «Соккер.ру» не может молчать.

Флешбек

Если кто-то пропустил вдруг самый странный трансфер лета 2019-го в РПЛ, то напомним вкратце основные детали. В центре внимания Алексей Сутормин, универсальный игрок с российским паспортом, который классно сыграл в прошлом сезоне Премьер-Лиги за «Оренбург», забил 8 голов. Алексеем заинтересовался «Зенит», тем более что полузащитник по юности занимался в академии клуба из Санкт-Петербурга.

Вот только «Зенит» долго торговался из-за зарплаты Сутормина, а казанский «Рубин» удовлетворил запросы футболиста и официально объявил о подписании с ним контракта. Алексей рассказывал о том, почему выбрал «Рубин», игроком которого ему суждено было побыть 10 дней. «Зенит» включил административный ресурс, надавил на «Рубин» через  руководство республики Татарстан и забрал Сутормина, на этот раз удовлетворив все его финансовые запросы.

Алексей быстренько переобулся и заявил, что переход в «Зенит» - это «рост и перспективы», а боссы чемпионов России и Сергей Семак не видят ничего криминального в таких действиях на трансферном рынке. Ну правда же, почти все так делают: подписывают игрока через десять дней после того, как он перешел в другой клуб. Но отбросим этику: «Зенит» хотел этого игрока, «Зенит» пошел до конца и поступил словно гегемон, чтобы заполучить Сутормина. Гораздо хуже другое…

Стоимость Сутормина — 50 000 рублей

У РПЛ есть электронная система управления соревнованиями (ЭСУС), в которой, в частности, имеется раздел регистрации переходов, где указываются различные детали вроде стоимости, продолжительности контракта и суммы компенсации. Так вот, прогрессирующий 25-летний футболист Алексей Сутормин, кандидат в сборную России, автор восьми голов в прошлом сезоне стоит 50 тысяч рублей. Даже флагманский смартфон, ноутбук или телевизор на эти деньги не купишь, а сильного российского игрока накануне внедрения нового лимита на легионеров — пожалуйста. При этом «Трансфермаркт» оценивает Алексея в 3.5 миллиона евро, а рыночная цена с учетом наценки за паспорт должна быть где-то в районе 5-6 миллионов евро.

Ошибка системы или большой обман?

Может быть, в ЭСУС РПЛ сумма в 50 000 рублей указана ошибочно или система выставила такое значение из-за недостатка данных? Честно говоря, хочется верить, что все это просто ошибка, потому что в противном случае вера в российский футбол в очередной раз рухнет. Думаю, комментарии официальных лиц последуют, а пока оперируем фактами: трансфер Сутормина из «Оренбурга» в «Рубин» зарегистрирован 28 июня, дедлайн оплаты — до 1 августа. Сумма — 50 тысяч рублей. За те же 50 тысяч рублей «Рубин» продает Сутормина в «Зенит» 8 июля, оплатить также нужно до 1 августа.

Зачем нужно занижать сумму трансфера?

Очень выгодно приобретать на внутреннем рынке футболистов по заниженным ценам, чтобы вписываться в финансовый фейр-плей. Суть закона в том, чтобы клубы не тратили больше, чем зарабатывают. Если купить Сутормина и еще пяток российских футболистов за 50 тысяч рублей, глядишь, и на Малкома освободятся деньги, которые «Зенит» официально имеет право потратить. Думаете, это единичная история? А вы вспомните, как переходили из «Ростова» Ерохин, Полоз, Нобоа и Новосельцев. Или вообще бесплатно, или за какие-то смешные суммы, далекие от рыночных значений. Окей, верю в гениальность переговорщиков «Зенита».

Замазался в этой истории еще и «Рубин», которому, учитывая недавние проблемы с фейр-плей, тоже было выгодно заплатить по бумагам за трансфер 50 тысяч рублей. Кстати, у «Рубина» с «Зенитом» тоже интересная история взаимоотношений, а о некоторых трансферах ходят легенды. Не ручаюсь за достоверность, но в Казани популярна такая версия перехода Рондона. Звонок из «Газпрома» в последний день трансферного окна: «Продавайте». В прессе фигурирует сумма 18 миллионов евро, но позже выясняется, что по бумагам венесуэлец продан за 2 миллиона. В итоге, у «Зенита» нет проблем с финансовым фейр-плей, а «Рубин» попал под санкции и даже получил дисквалификацию в еврокубках.

По кому это бьет еще?

Честно говоря, во всей этой истории не так задевают и злят войны с финансовым фейр-плей, который на самом деле в нынешнем виде является петлей на шее для маленьких команд и клубов из Восточной Европы. Тут уж каждый воюет, как может, иногда приходится хитрить, пусть и не все могут позволить себе такую наглость. Самое гадкое, что такие трансферы оставляют без денег тренеров и клубы, которые воспитали футболиста. А ведь они заслужили, причем часто эти выплаты жизненно необходимы.

Согласно регламенту, из суммы трансфера должны быть сделаны солидарные выплаты тренеру и школе, которые дали футболисту путевку в жизнь. Детский тренер с зарплатой 30-40 тысяч рублей в месяц, чей воспитанник дорос до уровня «Зенита» и сборной России, по идее должен получить бонус, который серьезно поднимет качество его жизни — отличная «морковка» на удочке, чтобы давать стране новых Аршавиных, Зобниных, Суторминых. Но мотивация теряется после таких случаев, которые не совсем единичны. Доля тренера от 50 000 рублей — это даже не хвостик от морковки, хорошо, если на стакан семечек хватит.

Почему «Зениту» ничего за это не будет?

Во-первых, в России никто не выступит против «Зенита», за спиной которого стоит такая корпорация, как «Газпром». То ли боятся, то ли «Зенит» не обижает людей, с которыми имеет дело, выражая им уважение по неофициальным каналам. Во-вторых, в УЕФА очень ценят сотрудничество с «Газпромом», чей спонсорский вклад в еврокубковые турниры оценивается примерно в 40 миллионов евро в год. Действующий контракт рассчитан до 2021 года, сейчас уже идут консультации о продлении соглашения на трехлетний цикл с 2021 по 2024 год. УЕФА рассчитывает, что «Газпром» не отвернется от европейской футбольной организации, верят, что никакие санкции переговорам не помешают. И уж точно не собираются мешать сами, обращая внимание на маленькие шалости «Зенита». Почти уверен, что эта история не получит никакого продолжения ни в России, ни в Европе. Но давайте хотя бы пошумим ради приличия.

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Все комментарии
Мясорезка
Мясорезка
   558 / 972
сегодня в 06:28
    mugik1973
    mugik1973 ответил legendsofsails
       237 / 972
    сегодня в 04:25
    Слышь ты. Здесь весь соккер участник всех воин, которые были на земле. Так что хвастатся тебе не чем. А то он видитете ли видел ЦДКА. Ты это своему дедушке расскажи, он может быть тебе и поверит.
    mugik1973
    mugik1973 ответил legendsofsails
       237 / 972
    сегодня в 04:22
    Во первых я не русский, а во вторых с телефона пишу. И если заметил я меньше тебя сделал ошибок. Так что иди лучше учись. И учись хорошо.
    Zeychba
    Zeychba ответил zenit_forever2014
       282 / 972
    сегодня в 03:11
    Не знаю заплатят ли москвичам, но думаю, что они не бедствуют. Они не живут с продаж футболистов. Москва и московские школы жили и живут всегда круто.Что касается конъюнктуры....так а зачем ГАЗПРОМ финансируют футбол не только в Питере, как раз для этого. Чтобы брать футболистов подешевле. И конечно в Астрахани были довольны, что имеют команду. В Оренбурге тоже счастливы, что у них команда РПЛ. Что касается Рубина и бана....вопрос сложный...могу сказать одно кто что заслуживает редко получают. Разве Зенит в годы СССР получал финансирование, которое заслуживал? Да нет. Копейки зарабатывали наши ребята. А разве в 90-е мы заслуживали финансирование самое маленькое в ФНЛ...нет конечно. Ты знаешь Краснодар Сулейманова забрал, разве сейчас помогают махачкалинцам?
    Там платят какую-то сумму за первый профессиональный контракт и процент с последующих трансферов, понятия не имею, честно говоря, платил ли Краснодар, и если да, то сколько, но о возмущениях по этому поводу не слышал..
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014 ответил Zeychba
       122 / 972
    сегодня в 01:06
    Да-да-да, всем все заплатят, и тренерам, и спортшколе "Строгино", смешно. Волгарь-то от газпрома деньги получит, они из одной руки кормятся, за них не переживаю, а вот остальным явно не собирались платить ни копейки. Теперь из-за скандала, может и заплатят, чтоб не жаловались, а то получит Зенит бан, как Челси получил. Ей богу, Зенит этот бан заслужил куда больше, вот только Газпром спонсор УЕФА, только это Зенит и спасает - когда Рубин за продажу Рондона наказали, к Зениту даже вопросов не возникло. И кстати я отвечал на конкретное сообщение, в котором ничего не говорилось про своих игроков мирового уровня, там говорилось про то, что 50к рублей и есть цена этому футболисту.
    Не знаю заплатят ли москвичам, но думаю, что они не бедствуют. Они не живут с продаж футболистов. Москва и московские школы жили и живут всегда круто.Что касается конъюнктуры....так а зачем ГАЗПРОМ финансируют футбол не только в Питере, как раз для этого. Чтобы брать футболистов подешевле. И конечно в Астрахани были довольны, что имеют команду. В Оренбурге тоже счастливы, что у них команда РПЛ. Что касается Рубина и бана....вопрос сложный...могу сказать одно кто что заслуживает редко получают. Разве Зенит в годы СССР получал финансирование, которое заслуживал? Да нет. Копейки зарабатывали наши ребята. А разве в 90-е мы заслуживали финансирование самое маленькое в ФНЛ...нет конечно. Ты знаешь Краснодар Сулейманова забрал, разве сейчас помогают махачкалинцам?
    Zeychba
    Zeychba ответил zenit_forever2014
       282 / 972
    сегодня в 00:52
    Я здорова. Может тебе обратиться? Волгарь десятилетиями спонсировался Газпромом...посмотри...понятно, что за Сутормина они получат деньги просто не напрямую. Что касается уровня наших академий...что больного в том, что я хотела бы видеть игроков мирового уровня выпускниками наших российских футбольных школ. И да я уверена он не стоит 120 млн. Я правда уверена, что не будь лимита его мы не купили даже за 50 тыс.. Пусть докажет не правоту болельщиков. Ирония в том, что вся эта история выеденного яйца не стоит.
    Цена на игроков складывается не из наших представлений, а из рыночной конъюнктуры. Не стоит 120млн, да? ВОобще странно, что считаем в рублях, ну да ладно. А, например, Неймар стоит 16 с лишним миллирдов? Вот ПСЖ посчитал, что стоит, хотя лимит тут против него. А Малком стоит почти 3 млрд + 370 млн бонусы, хотя лимит против него? А вот Зенит посчитал, что стоит.
    Zeychba
    Zeychba ответил zenit_forever2014
       282 / 972
    сегодня в 00:44
    Я здорова. Может тебе обратиться? Волгарь десятилетиями спонсировался Газпромом...посмотри...понятно, что за Сутормина они получат деньги просто не напрямую. Что касается уровня наших академий...что больного в том, что я хотела бы видеть игроков мирового уровня выпускниками наших российских футбольных школ. И да я уверена он не стоит 120 млн. Я правда уверена, что не будь лимита его мы не купили даже за 50 тыс.. Пусть докажет не правоту болельщиков. Ирония в том, что вся эта история выеденного яйца не стоит.
    Да-да-да, всем все заплатят, и тренерам, и спортшколе "Строгино", смешно. Волгарь-то от газпрома деньги получит, они из одной руки кормятся, за них не переживаю, а вот остальным явно не собирались платить ни копейки. Теперь из-за скандала, может и заплатят, чтоб не жаловались, а то получит Зенит бан, как Челси получил. Ей богу, Зенит этот бан заслужил куда больше, вот только Газпром спонсор УЕФА, только это Зенит и спасает - когда Рубин за продажу Рондона наказали, к Зениту даже вопросов не возникло.

    И кстати я отвечал на конкретное сообщение, в котором ничего не говорилось про своих игроков мирового уровня, там говорилось про то, что 50к рублей и есть цена этому футболисту.
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014 ответил Zeychba
       122 / 972
    сегодня в 00:17
    Искренне надеюсь, что ты просто так толсто троллишь, а если нет, обратись срочно к врачам, пока еще не поздно.
    Я здорова. Может тебе обратиться? Волгарь десятилетиями спонсировался Газпромом...посмотри...понятно, что за Сутормина они получат деньги просто не напрямую. Что касается уровня наших академий...что больного в том, что я хотела бы видеть игроков мирового уровня выпускниками наших российских футбольных школ. И да я уверена он не стоит 120 млн. Я правда уверена, что не будь лимита его мы не купили даже за 50 тыс.. Пусть докажет не правоту болельщиков. Ирония в том, что вся эта история выеденного яйца не стоит.
    Zeychba
    Zeychba ответил zenit_forever2014
       282 / 972
    сегодня в 00:10
    Ирония....50 тыч и есть цена этому футболисту....мне задолбало, что из-за лимита идёт переплата...воспитывайте нормально....чтобы за него бились Европейские клубы....надоела наценка за лимит...если освоится и круто продадим....заработают нормальные деньги...
    Искренне надеюсь, что ты просто так толсто троллишь, а если нет, обратись срочно к врачам, пока еще не поздно.
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
       422 / 972
    вчера в 22:44
    А прикиньте из-за статьи Соккера Зенит дисквалифицируют из еврокубков.
    legendsofsails
    legendsofsails ответил mugik1973
    вчера в 22:28
    Близкий к футболу молодой человек. 1 сентября тебе уже надо будет в школу. Старайся не пропускать уроки, особенно по русскому языку, а то ты от желчи даже слова не правильно пишишь.
    В слове "пишишь", ты, грамотей сделал орфографическую ошибку. Ничего личного. Учи русский язык.
    legendsofsails
    legendsofsails ответил mugik1973
    вчера в 22:26
    Близкий к футболу молодой человек. 1 сентября тебе уже надо будет в школу. Старайся не пропускать уроки, особенно по русскому языку, а то ты от желчи даже слова не правильно пишишь.
    даже смешно ответить тебе- увы- не получается, ты пишешь не по существу. смотри в свой паспорт и радуйся за Дырофеева. Я наблюдал матчи твоей команды, когда она еще ЦДКА называлась, ...вот стал ты от этого умнее или лучше?
    mugik1973
    mugik1973 ответил legendsofsails
       237 / 972
    вчера в 22:14
    Близкий к футболу молодой человек. 1 сентября тебе уже надо будет в школу. Старайся не пропускать уроки, особенно по русскому языку, а то ты от желчи даже слова не правильно пишишь.
    legendsofsails
    legendsofsails
    вчера в 21:54
    тоже мне журналистика- четвертая древнейшая профессия ярко видна в изложении автора . Федун сколько заплатил за этот ворох наскребанных словечек? 50 000 руб, судя по всему...не больше. очень уж убого состряпано.
    legendsofsails
    legendsofsails ответил mugik1973
    вчера в 21:43
    Лишить бомжей участия в еврокубках и расформировать.
    что аффтор статьи захлебываться от злости и зависти, что ты исходишь на молекулы, от тоой же зависти- даже интересно посмотреть скоко еще таких недалеких в футболе людей тут выступят?
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014 ответил Ваня лучший
       122 / 972
    вчера в 21:00
    У тебя проблемы со зрением, или с чем то иным. Не 50 млн, а 50 тысяч. Очнись. И перестань защищать казнокрадов, в твоем возрасте изображать гопника не пристало.
    Ирония.....просто надоело....мы ругаем нашу академию....но эти не лучше....где наши хотя бы Аршавины и Жирковы....задолбал лимит. Решила добавить, а то опять будут вопросы. Понятно всем, что и тренер и школа получат свои деньги...Газпром спонсор Волгаря, понятно что захотели сэкономить....но реальная цена Сутормина не 120 млн....лимит делает такую цену.
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014 ответил Zeychba
       122 / 972
    вчера в 20:58
    Какие 50 млн, ты статью читал внимательно? 50 тысяч рублей всего стоил трансфер, вот и представь, сколько с них получат те, кто игрока воспитал. Вот кого Зенит кинул прежде всего.
    Ирония....50 тыч и есть цена этому футболисту....мне задолбало, что из-за лимита идёт переплата...воспитывайте нормально....чтобы за него бились Европейские клубы....надоела наценка за лимит...если освоится и круто продадим....заработают нормальные деньги...
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил zenit_forever2014
       70 / 972
    вчера в 19:31
    На внутреннем рынке всегда было так...и дело не Газпроме....за долго до появление его Спартак за копейки скопом собирался купить Аршавина, Быстрова, Денисова...повезло, что Романцев начал впаривать Андрею про ВЕЛИКИЙ СПАРТАК. Не знаю о какой заниженный цене идёт речь...50 млн за Сутормина отличные деньги....Российские игроки не могут стоить дорого, так как они не котируются в Европе....из-за лимита и так переплачиваем...какие вопросы...
    У тебя проблемы со зрением, или с чем то иным. Не 50 млн, а 50 тысяч. Очнись. И перестань защищать казнокрадов, в твоем возрасте изображать гопника не пристало.
    Zeychba
    Zeychba ответил zenit_forever2014
       282 / 972
    вчера в 18:44
    На внутреннем рынке всегда было так...и дело не Газпроме....за долго до появление его Спартак за копейки скопом собирался купить Аршавина, Быстрова, Денисова...повезло, что Романцев начал впаривать Андрею про ВЕЛИКИЙ СПАРТАК. Не знаю о какой заниженный цене идёт речь...50 млн за Сутормина отличные деньги....Российские игроки не могут стоить дорого, так как они не котируются в Европе....из-за лимита и так переплачиваем...какие вопросы...
    Какие 50 млн, ты статью читал внимательно? 50 тысяч рублей всего стоил трансфер, вот и представь, сколько с них получат те, кто игрока воспитал. Вот кого Зенит кинул прежде всего.
    mugik1973
    mugik1973
       237 / 972
    вчера в 18:36
    Лишить бомжей участия в еврокубках и расформировать.
    antant1
    antant1
       325 / 972
    вчера в 17:47
    Миллер и компания: "Либо я ее веду в ЗАГС, либо она меня — к прокурору!" (с)
    112910415
    112910415
       36 / 972
    вчера в 17:22
    в этом мире много отвратительного, и шалости газпромовцев - не самые страшные гадости ...на нельзя же чёрное объявлять белым !
    Олег Борткевич
    Олег Борткевич
       405 / 972
    вчера в 16:56
    Как москвичей бомбит, что не все деньги, которые есть в стране принадлежат им. А шансы против Зенита ищите на поле, а не за его пределами.
    plusnindimon
    plusnindimon
       569 / 972
    вчера в 16:49
    Тарасенок уже состряпал статейку, оперативно))
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       16 / 972
    вчера в 16:48
    Я бы сюда вспомнил переход Еременко и Натхо бесплатно из Рубина в стойло, вот где обман века был
    Djon_V
    Djon_V ответил d_fincher
       314 / 972
    вчера в 16:08
    Кому-то в нашем чемпионате позволено всё. А остальным - ничего. Игры Зенита: Оренбургу - пенальти Краснодар - гол с нарушением Динамо - удаление игрока Ахмату - удаление игрока. При этом Семак открыто оскорбляет судей, но ему за это ничего не будет, ведь РФС возглавляет чиновник Газпрома - Дюков. При этом деньги Зенит продолжает тратить безумные, а Луческу, Боаш и Манчини всё еще получают фантастические неустойки. Команда играет на стадионе, который стоит как 10 стадионов Ювентуса. А Кокорин - продолжает отбывать срок. В то время как лидер Зенита - воспитанник Спартака. Остальная команда - либо звезды с переплатой, либо собранные по всей стране чужие воспитанники. Теперь еще и Сутормин за 50 тысяч рублей при стоимости в 120 миллионов. Ну а дальше фанаты Зенита будут пафосно вещать, что их клуб САМ ЗАРАБАТЫВАЕТ, и что вполне укладывается в финансовый фейрплей. Не хочу никого обидеть,но - ребята, как вы умудряетесь искренне это поддерживать, искренне болеть за Зенит? Вам не стыдно? (не надо меня банить за этот безобидный вопрос, я правда хочу знать)
    Нет, не стыдно, потому что про любой клуб можно нарыть подобную инфу. Зенит и Спартак - самые обсуждаемые клубы в стране, сейчас модно про них статьи писать, сегодня мы в центре внимания, условно завтра - про вас похожая статейка выйдет
    RomzesRZN
    RomzesRZN
       248 / 972
    вчера в 16:04
      zenit_forever2014
      zenit_forever2014
         122 / 972
      вчера в 15:52
      На внутреннем рынке всегда было так...и дело не Газпроме....за долго до появление его Спартак за копейки скопом собирался купить Аршавина, Быстрова, Денисова...повезло, что Романцев начал впаривать Андрею про ВЕЛИКИЙ СПАРТАК. Не знаю о какой заниженный цене идёт речь...50 млн за Сутормина отличные деньги....Российские игроки не могут стоить дорого, так как они не котируются в Европе....из-за лимита и так переплачиваем...какие вопросы...
      Башмакоса
      Башмакоса
         462 / 972
      вчера в 15:51
      Против футболистов Зенита ничего не имею - парни делают свое дело и иногда хорошо, но руководство как будто в грязи родились!!!
      Рыжая Борода
      Рыжая Борода
         220 / 972
      вчера в 15:43
      Не вижу ничего порочного, в мире больших денег нет правил, так устроен мир
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