Налетай, подешевело! Сутормин за 50

вчера, 14:15

Улеглось возмущение после перехода Сутормина, Алексей даже играет в «Зените», пока Малком травмирован, но вскрылись новые грязные детали, и «Соккер.ру» не может молчать.

Флешбек

Если кто-то пропустил вдруг самый странный трансфер лета 2019-го в РПЛ , то напомним вкратце основные детали. В центре внимания Алексей Сутормин, универсальный игрок с российским паспортом, который классно сыграл в прошлом сезоне Премьер-Лиги за «Оренбург», забил 8 голов. Алексеем заинтересовался «Зенит», тем более что полузащитник по юности занимался в академии клуба из Санкт-Петербурга.

Вот только «Зенит» долго торговался из-за зарплаты Сутормина, а казанский «Рубин» удовлетворил запросы футболиста и официально объявил о подписании с ним контракта. Алексей рассказывал о том, почему выбрал «Рубин», игроком которого ему суждено было побыть 10 дней. «Зенит» включил административный ресурс, надавил на «Рубин» через руководство республики Татарстан и забрал Сутормина, на этот раз удовлетворив все его финансовые запросы.

Алексей быстренько переобулся и заявил, что переход в «Зенит» - это «рост и перспективы», а боссы чемпионов России и Сергей Семак не видят ничего криминального в таких действиях на трансферном рынке. Ну правда же, почти все так делают: подписывают игрока через десять дней после того, как он перешел в другой клуб. Но отбросим этику: «Зенит» хотел этого игрока, «Зенит» пошел до конца и поступил словно гегемон, чтобы заполучить Сутормина. Гораздо хуже другое…

Стоимость Сутормина — 50 000 рублей

У РПЛ есть электронная система управления соревнованиями (ЭСУС), в которой, в частности, имеется раздел регистрации переходов, где указываются различные детали вроде стоимости, продолжительности контракта и суммы компенсации. Так вот, прогрессирующий 25-летний футболист Алексей Сутормин, кандидат в сборную России, автор восьми голов в прошлом сезоне стоит 50 тысяч рублей. Даже флагманский смартфон, ноутбук или телевизор на эти деньги не купишь, а сильного российского игрока накануне внедрения нового лимита на легионеров — пожалуйста. При этом «Трансфермаркт» оценивает Алексея в 3.5 миллиона евро, а рыночная цена с учетом наценки за паспорт должна быть где-то в районе 5-6 миллионов евро.

Ошибка системы или большой обман?

Может быть, в ЭСУС РПЛ сумма в 50 000 рублей указана ошибочно или система выставила такое значение из-за недостатка данных? Честно говоря, хочется верить, что все это просто ошибка, потому что в противном случае вера в российский футбол в очередной раз рухнет. Думаю, комментарии официальных лиц последуют, а пока оперируем фактами: трансфер Сутормина из «Оренбурга» в «Рубин» зарегистрирован 28 июня, дедлайн оплаты — до 1 августа. Сумма — 50 тысяч рублей. За те же 50 тысяч рублей «Рубин» продает Сутормина в «Зенит» 8 июля, оплатить также нужно до 1 августа.

Зачем нужно занижать сумму трансфера?

Очень выгодно приобретать на внутреннем рынке футболистов по заниженным ценам, чтобы вписываться в финансовый фейр-плей. Суть закона в том, чтобы клубы не тратили больше, чем зарабатывают. Если купить Сутормина и еще пяток российских футболистов за 50 тысяч рублей, глядишь, и на Малкома освободятся деньги, которые «Зенит» официально имеет право потратить. Думаете, это единичная история? А вы вспомните, как переходили из «Ростова» Ерохин, Полоз, Нобоа и Новосельцев. Или вообще бесплатно, или за какие-то смешные суммы, далекие от рыночных значений. Окей, верю в гениальность переговорщиков «Зенита».

Замазался в этой истории еще и «Рубин», которому, учитывая недавние проблемы с фейр-плей, тоже было выгодно заплатить по бумагам за трансфер 50 тысяч рублей. Кстати, у «Рубина» с «Зенитом» тоже интересная история взаимоотношений, а о некоторых трансферах ходят легенды. Не ручаюсь за достоверность, но в Казани популярна такая версия перехода Рондона. Звонок из «Газпрома» в последний день трансферного окна: «Продавайте». В прессе фигурирует сумма 18 миллионов евро, но позже выясняется, что по бумагам венесуэлец продан за 2 миллиона. В итоге, у «Зенита» нет проблем с финансовым фейр-плей, а «Рубин» попал под санкции и даже получил дисквалификацию в еврокубках.

По кому это бьет еще?

Честно говоря, во всей этой истории не так задевают и злят войны с финансовым фейр-плей, который на самом деле в нынешнем виде является петлей на шее для маленьких команд и клубов из Восточной Европы. Тут уж каждый воюет, как может, иногда приходится хитрить, пусть и не все могут позволить себе такую наглость. Самое гадкое, что такие трансферы оставляют без денег тренеров и клубы, которые воспитали футболиста. А ведь они заслужили, причем часто эти выплаты жизненно необходимы.

Согласно регламенту, из суммы трансфера должны быть сделаны солидарные выплаты тренеру и школе, которые дали футболисту путевку в жизнь. Детский тренер с зарплатой 30-40 тысяч рублей в месяц, чей воспитанник дорос до уровня «Зенита» и сборной России, по идее должен получить бонус, который серьезно поднимет качество его жизни — отличная «морковка» на удочке, чтобы давать стране новых Аршавиных, Зобниных, Суторминых. Но мотивация теряется после таких случаев, которые не совсем единичны. Доля тренера от 50 000 рублей — это даже не хвостик от морковки, хорошо, если на стакан семечек хватит.

Почему «Зениту» ничего за это не будет?