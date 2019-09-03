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Роналду не место в тройке лучших игроков года

вчера, 10:00

Криштиану искал заговор во вручении «Золотого мяча» Модричу, а «Соккер.ру» объясняет, почему сейчас самого португальца отметили со злым умыслом. 

Средняя результативность

Месси голы сразу выделяют, второй в мире за год – 30 матчей и 30 мячей, выше только ноунейм из Марокко. А знаете, какое место занимает Роналду по результативности в 2019 году, претендуя на приз ФИФА, названный «The Best»? Скромное 226-е, на счету португальца 14 точных ударов за клуб и сборную. Не шутка, выше Криштиану 225 человек. Там у некоторых тоже 14 голов, но меньше минут на поле…  

Справедливо включать в тройку форварда, которого выделяют за якобы высокую результативность, если чаще отличались Азмун, Варди, Халк, Ди Мария и Жезус? Вне тройки оказался, например, Мбаппе – 25 голов в 2019-м. Результативность Роналду точно не повод его выделить. Крайний форвард Мане результативнее, даже Тадич и Бруну Фернандеш – изначально хавбеки с фланга и центра, наколотили больше мячей, чем CR7. 

Не лучший португалец года

Как Роналду может быть в тройке в мире, если в родной стране приз «Лучший футболист Португалии 2019 года» не заслужил свежими достижениями? Криштиану банально не за что выделять, ведь есть прекрасные претенденты, которые прошли за последние месяцы и прошлый сезон запоминающийся путь, пока Роналду концентрировался на точечных включениях в «Ювентусе» или сборной. 

Прорыв года в Португалии – Фелиш, который стал в итоге самым дорогим игроком из страны портвейна, побив трансферный рекорд Криштиану. Жоау всего 19 лет, но с «Атлетико» начал Ла Лигу с трех побед подряд. Есть Бруну Фернандеш – крутой год выдал. А еще лучший португальский футболист здесь и сейчас – Бернарду Силва. Хавбек «Сити» взял трофеи в Англии и назван лучшим в Лиге Наций. Роналду забил трижды в финальной части турнира? Но лучшим не стал. 

Провал в Лиге чемпионов

Роналду не герой ЛЧ 2018/19. Бернарду Силва не попал в топ-10 номинантов по версии ФИФА, и тогда в его случае драматичный вылет из ЛЧ от «Тоттенхэма» не может быть упреком – проиграл и не выделили. Но Роналду провалился против «Аякса», уже зная судьбу «Реала». Так почему Криштиану выделяют персонально? Класс и мастерство никто не оспаривает – человек прошел сам «Атлетико», подвиг, один мощный матч. 

Но молодой «Аякс» вздернул «Ювентус» с их опытом и португальцем на поле. Голландцы пошли дальше, «Тоттенхэм» был в финале ЛЧ, а команда Роналду – нет. Да и сколько у Криштиану голов в еврокубке? У Месси 12 штук, а у португальца – в два раза меньше. Впрочем, голы в ЛЧ не могут быть сами по себе поводом для включения в топ-3, ведь у Левандовски их больше, чем у Роналду. А если брать турниры УЕФА, то Азар, Мане или де Лигт заслужили места в тройке сильнее, чем Роналду.  

Отсутствие явного прогресса

Если ставить на прогресс, то проще объяснить включение в топ-3 игроков года Алиссона – человек выиграл Лигу чемпионов с «Ливерпулем», а также Кубок Америки – более сложный и длительный турнир, чем Лига Наций, с командой Бразилии. Как и Роналду, Беккер не единственная звезда клуба и сборной, но вратарь лишь как пример. Если голкипер – позиция, которую не выделяют при выборе топ-3 за год, достиг большего как футбольная единица, на каком основании выделили Криштиану? 

Скудетто? «Ювентус» годами выигрывал без Роналду, но его игроков крайне редко куда-то номинировали. Лига Наций? Пробный турнир, где ван Дейк в целом сыграл более чем достойно, а Бернарду Силва назван лучшим – и по делу, прекрасно выступил. Лига чемпионов? Ответ знаете – Роналду не выиграл этот турнир в четвертый раз подряд. Ни голов, ни рекорда по результативным передачам, ничего нового от Криштиану не увидели. Для себя он сыграл средне. 

Выступил еще хуже, чем Лионель

Месси с учетом провалов «Барселоны» и Аргентины тоже спорный кандидат в тройку, пусть и делает игру своего клуба заметно ярче. Но у Лионеля дикая результативность – и по голам, и по ассистам. За Роналду же говорит только имя и капризность. В ФИФА испугались не включать Криштиану, чтобы не было скандала второй год подряд, когда ему после влета Уругваю на ЧМ не понравилось, что призы отдали Модричу?  

Не оспаривая минусы всех претендентов – Салаха, Азара, Мане, де Йонга, де Лигта, Кейна, Мбаппе, ван Дейка или Месси, трудно выделить именно Роналду. Мало забивал – Квальяррела его опередил в Серии А. В ЛЧ общие голевые показатели скромнее, чем у Тадича (голов поровну, ассистов – меньше). В Лиге Наций Роналду был частью сильной скучной команды, настроился на пару матчей. В целом никакого прогресса не увидели, что логично в 34 года. 

Ничего нового и значимого не выиграл. Если суммировать, то Криштиану в тройке лишний, пошел прицепом ради хайпа и споров, кто выступил хуже за год, Месси или Роналду. Не лучше, а именно хуже. Португалец – легенда футбола, но раньше за него говорили большие кубки и голевые серии. Сейчас нет ни того, ни второго, поэтому включение в тройку легенды бессмысленное. 

Форвард старался удержаться на былом уровне, но не смог. У Модрича для приза была победа в ЛЧ и финал ЧМ с хорватами, а у Роналду сейчас Скудетто и Лига Наций. Несолидный набор аргументов. Да что там, если смотреть строго на индивидуальные действия, то 2019 год сильнее проводит Килиан Мбаппе, чем Криштиану Роналду. Француз тоже блуждающий форвард, но куда результативнее. 

Килиан тоже пытался подтянуть команду в финал ЛЧ – не получилось, как и у португальца. Лигу Наций не взял, но вряд ли этот турнир важнее хотя бы Кубка Америки. Месси и Роналду выезжают на классе, но долго так не смогут. Феноменальные мастера уступят и приз ФИФА, и «Золотой мяч» центральному защитнику ван Дейку, как уже уступили награду от УЕФА.  

В каком-то смысле унизительно для легенды, вроде Роналду, что его статусом поторговали. Хотели, чтобы список номинантов был интереснее глорихантерам и персональным фанатам. Получил место в тройке героев года за имя и класс, не за игру в футбол и достижения конкретного отрезка времени. А все награды достанутся парню, который не так давно играл за «Саутгемптон». 

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Все комментарии
Александр Тан
Александр Тан
   949 / 974
сегодня в 10:24
Наконец-то адекватная статья о том - кто есть ху! Насчет Месси не совсем согласен - Барса провалилась в одном матче, благодаря "граблям Вальверде". А такую Аргентину вечно тащить один, даже супер-игрок, не может. А вот насчет Роналду автор все разложил по полочкам и по фактам. Браво.
Е Т
Е Т
сегодня в 08:56
пишите что хотите, но и рядом никого пока не видно, если только Меська, но он как Стаханов - его рекорд команда обеспечивает, без Барсы - просто хороший игрок. А Кристя в любом клубе к месту
Владимир Михайлин
Владимир Михайлин
сегодня в 06:51
...ЗМ ..это индивидуальная награда.....если в грязи лежит алмаз или кусок золота....он все равно имеет свою цену....где бы он не лежал...так и Месси ..он может забить один-два прекрасных гола, но проиграть командой......НО ЦЕНА ЕГО ОСТАЛАСЬ....!!!
Мясорезка
Мясорезка
   738 / 974
сегодня в 03:06
Какой прогресс автор? Ему 35 он скоро на пенсию уходит)
League1
League1 ответил DGIIIIN
   247 / 974
вчера в 21:11
Классная статья)))) Пипец смотрю на комменты и угораю от этих кристиноботов. Аха-ах)
Ну вы тут с Багровым вдвоём угораете над всеми)),
а все угорают над вами двумя ))))))))
DGIIIIN
DGIIIIN
   629 / 974
вчера в 20:18
Классная статья)))) Пипец смотрю на комменты и угораю от этих кристиноботов.


Аха-ах)
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   150 / 974
вчера в 19:41
Бред.
Барсаглор
Барсаглор
   511 / 974
вчера в 19:24
ОЧЕНЬ МНЕ НАПОМИНАЕТ ЭТОТ ТОВАРИЩЬ КОТОРЫЙ СОСТРЯПАЛ ЭТУ СТАТЕЙКУ НА БОЛЕЛЬЩИКА БАРСЕЛОНЫ ПОД НИКОМ БАРСА-Ф,КОТОРЫЙ ПОСТОЯННО ПРОКЛИНАЛ И НЕНАВИДЕЛ РОНА.ТОЛЬКО ВОТ КУДА ОН ДЕЛСЯ? Это случайно не ты?
Барсаглор
Барсаглор ответил juvenale
   511 / 974
вчера в 19:18
я так понимаю автор гномо74р))))столько бреда в статье))))не лучший игрок Португалии(уже ему дали факт) вытянул сборную в Лиге Наций своими голами.И улыбнуло что Роналду не было в матчах с Аяксом))а кто забил все голы Ювентуса и похоронил тот же Атлетико хахаха юморной автор
НУ СРАЗУ ВИДНО СТАТЕЙКУ СОСТРЯПАЛ НЕНАВИСТНИК РОНА И ГНОМО...РОЧЕР! ТОЛЬКО ВОТ ТАКИЕ ПИСАКИ НЕ ПОНИМАЮТ ,ЧТО ОНИ СВОЕЙ НЕНАВИСТЬЮ ЛИШЬ ПОДТВЕРЖДАЮТ ВЕЛИЧИЕ РОНА!
K_A_P_I_T_A_N
K_A_P_I_T_A_N
   792 / 974
вчера в 19:08
"У Модрича для приза была победа в ЛЧ и финал ЧМ с хорватами, а у Роналду сейчас Скудетто и Лига Наций." Товарищ Багров Вы почему сравниваете два разных сезона??? Если уж брать прошлый сезон где выбрали Модрича, так если бы не уход Роналду из Реала и скандал - золотой мяч по праву отдали бы Криро.
Барсаглор
Барсаглор ответил амурец
   511 / 974
вчера в 18:53
ну автора говорит, что Роналду провалил сезон и ему не место в тройке, может быть он и прав, но почему он не упоминает о Месси который тоже провалил все и ему тоже получается не место в тройке?
Да отчасти согласен с тобой! Но РОН как обычно протащил новый клуб в ЛЧ в 1-4,ии сборную затащил в финал и с юве забил победный гол взяв СКИ! НО ПОЧЕМУ ВСЕ ЗАБЫВАЮТ ЧЕЛОВЕК ПЕРЕШЕЛ В НОВЫЙ ЧЕМП В ДРУГУЮ КОМАНДУ И К НЕМУ ОСТАЮТСЯ ПРЕЖНИЕ ТРЕБОВАНИЯ! ЭТО ЛИШЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ ЧТО РОН САМЫЙ СИЛЬНЫЙ И ЛУЧШИЙ В ИСТОРИИ ФУТБОЛА. И СМЕШНО ЧИТАТЬ КОГДА МЕССИ ПЕХАЮТ И КРИЧАТ О ЕГО СТАТЕ, И ЭТО ПОСЛЕ ТОГО КАК ОН ОБЛАЖАЛСЯ СО СБОРНОЙ, В ЛЧ,И В КИ. И ВЫ ГОВОРИТЕ ЧТО РОН ХУЖЕ? ДА ПОМОЕМУ МЕССИ САМЫЙ НЕУДАЧНЫЙ КОНДИДАТ СРЕДИ ЭТИХ ДВОИХ!
League1
League1 ответил Ромка Пупкин
   247 / 974
вчера в 17:34
Статья по делу. Лишь недалекого ума человек будет считать иначе. Мяч должен брать или Месси или Алиссон. Ван дейк не один играет в защите, и его постоянное "пятиться назад" это не повод вручения зм. Юве проходил куда дальше в лч, в чемпионате италии и без него справлялись годами, лучшего там дали только за имя. А по поводу Месси гляньте статистику с ним и без него. Барселона уже потеряла 5 очков. А в последних 11 играх без его участия вроде 1 или 2 победа. Это о том, кто делает результат в команде.
От меси совсем ничего не зависит. Что в сборной, что в барсе. В сборной он вообще полный ноль. Ну а в барсе иногда у него получается... громить осасуны. Навтыкал слабакам и сидит сейчас, ждёт признания. Получил уже золотой лапоть, пусть улыбается. Большего не достоин. Пусть лучше подумает, как бы покрасивее вернуть достойным футболистам золотые мячи, которые получил совершенно не заслужено.
League1
League1
   247 / 974
вчера в 17:28
Вадим Багров конечно умылся мощно. Роналду - Лучший футболист Португалии 2019 года. И это уже полный провал автора статьи.
Roger Young
Roger Young
   123 / 974
вчера в 16:56
да уж. Интриги и политика. Футбол давно прогнил
Ромка Пупкин
Ромка Пупкин
   371 / 974
вчера в 16:33
Статья по делу. Лишь недалекого ума человек будет считать иначе. Мяч должен брать или Месси или Алиссон. Ван дейк не один играет в защите, и его постоянное "пятиться назад" это не повод вручения зм. Юве проходил куда дальше в лч, в чемпионате италии и без него справлялись годами, лучшего там дали только за имя.
А по поводу Месси гляньте статистику с ним и без него. Барселона уже потеряла 5 очков. А в последних 11 играх без его участия вроде 1 или 2 победа. Это о том, кто делает результат в команде.
амурец
амурец
   225 / 974
вчера в 15:32
ну автора говорит, что Роналду провалил сезон и ему не место в тройке, может быть он и прав, но почему он не упоминает о Месси который тоже провалил все и ему тоже получается не место в тройке?
Nick Ch
Nick Ch ответил Забаненный Аналитик
   581 / 974
вчера в 15:29
И во всех турнирах были люди лучше него :/
Забаненный Аналитик
Забаненный Аналитик ответил Nick Ch
   16 / 974
вчера в 15:21
А почему тут должен быть Рон?
Потому что Рон играл во всех крупных турнирах за год и везде был на одних из первых ролей. Если бы это была награда "Лучшему бомбардиру Серии А", то ее, безусловно, получил бы Квальярелла, который весь год исправно бил пенальти за "Сампу". Но, кстати, с игры 25 голов забил Запата, а не Фабио.
Nick Ch
Nick Ch ответил Забаненный Аналитик
   581 / 974
вчера в 15:18
А почему тут должен быть Рон?
Забаненный Аналитик
Забаненный Аналитик ответил Nick Ch
   16 / 974
вчера в 15:16
Квальяррела 36 и играет не за топ-клуб, но что-то его в тройке нет...
А почему он там должен быть? Потому, что 26 мячей забил в Серии А, и почти половину из них с пенальти?
Nick Ch
Nick Ch ответил Gelious
   581 / 974
вчера в 15:14
То что ему дали лучшего игрока серии А - показатель степени объективности награждающих, а не того, что он действительно был лучшим. 4-я результативность в лиге и играет за сильнейший клуб страны, который и без него чемпионства оформлял без проблем... Сомневаюсь, что играя за Сампдорию через пару лет, он станет лучшим бомбардиром...
Насчёт вклада Лео в игру Барсы - посмотри на статистику с ним на поле и без него.
Nick Ch
Nick Ch ответил Забаненный Аналитик
   581 / 974
вчера в 15:04
Квальяррела 36 и играет не за топ-клуб, но что-то его в тройке нет...
sir_Alex
sir_Alex
   66 / 974
вчера в 13:54
Возраст берёт своё)))
GKN
GKN
вчера в 13:25
Статья правильная. Кришу нужен голубой мяч, а не золотой
spartach091
spartach091
   160 / 974
вчера в 13:09
Персофан месси и хейтер КриРо писал эту стаиью, даже не статтю, а чушь
Забаненный Аналитик
Забаненный Аналитик
   16 / 974
вчера в 12:22
Я в принципе не могу понять таких статей, человеку 34.5 года, и при этом он забивает 5 из 5 мячей команды в плей-офф ЛЧ и делает хет-трик в полуфинале Лиги Наций.

И мы видели, что в силу возраста Рон пытается экономить силы, и, например, в финале Лиги Наций он играл ближе к центру поля, освободив зоны впереди для других игроков.

Можно было бы отметить то, как он и в 34 года пытается быть полезным.

А при этом Багров прыгает вокруг с криками "Акела промахнулся! Акела промахнулся", как известный персонаж.
juvenale
juvenale
   48 / 974
вчера в 12:12
я так понимаю автор гномо74р))))столько бреда в статье))))не лучший игрок Португалии(уже ему дали факт) вытянул сборную в Лиге Наций своими голами.И улыбнуло что Роналду не было в матчах с Аяксом))а кто забил все голы Ювентуса и похоронил тот же Атлетико хахаха юморной автор
дурман
дурман
   161 / 974
вчера в 12:08
Если ЗМ дают за командные успехи почему ни один игрок МС не в номинации????
NGYRZ
NGYRZ ответил Gelious
   28 / 974
вчера в 11:58
Это гениально, конечно. Статья выше всяких похвал. Во всем. И ведь кто-то поведется радостно. И логика какая божественная. "Не лучший португалец года" - и приводят в довод то, что оппонент Фелиш показал наибольший прогресс - "Прорыв года". Супер. А лучшая команда та, которая больше всех прогрессирует. Даже если во втором дивизионе. Очень логично. Спросите фанатов Ювентуса, почему они на Роналду не орут, если сами за командой не следите. Они вам ответят, что португалец этот показывает себя именно там, где это больше всего нужно. То же вам ответят и фанаты сборной Португалии. Пока тот же Лионель кладет кучу мячей слабым командам. Или там, где команда прекрасно справляется и без него. И становится балластом, когда нужен больше всего. Лучший игрок и Золотой Мяч - это, в идеале, награда за индивидуальное мастерство (увы, командный достижения стали сильно влиять). Вы как-то очень палитесь в своей необъективности. Уж не знаю, то ли португальца не любите просто, то ли ради внимания и комментариев. Но за Португальца говорят не только фанаты Ювентуса и Португалии, но и звание лучшего игрока Серии А (а ведь человек только пришел в новую страну), прекрасная игра за сборную вновь. И, что даже самое главное, как минимум хорошая игра в наиболее важные моменты для команды. В отличие от некоторых оппонентов...
Gelious

«Но за Португальца говорят не только фанаты Ювентуса и Португалии, но и звание лучшего игрока Серии А (а ведь человек только пришел в новую страну)»
______________

А я добавлю, что Португальца выбирали как лучшегр игрока Серии А, не на основе так или иначе субъективного мнения людей, а на основе данных двух статистических компаний.
Bullкин
Bullкин
   373 / 974
вчера в 11:50
Автор просто захотел хайпануть. Статья пустая - аналитики ноль, адекватных доводов ноль, глупая попытка.
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