Роналду не место в тройке лучших игроков года

вчера, 10:00

Криштиану искал заговор во вручении «Золотого мяча» Модричу, а «Соккер.ру» объясняет, почему сейчас самого португальца отметили со злым умыслом.

Средняя результативность

Месси голы сразу выделяют, второй в мире за год – 30 матчей и 30 мячей, выше только ноунейм из Марокко. А знаете, какое место занимает Роналду по результативности в 2019 году, претендуя на приз ФИФА , названный «The Best»? Скромное 226-е, на счету португальца 14 точных ударов за клуб и сборную. Не шутка, выше Криштиану 225 человек. Там у некоторых тоже 14 голов, но меньше минут на поле…

Справедливо включать в тройку форварда, которого выделяют за якобы высокую результативность, если чаще отличались Азмун, Варди, Халк, Ди Мария и Жезус? Вне тройки оказался, например, Мбаппе – 25 голов в 2019-м. Результативность Роналду точно не повод его выделить. Крайний форвард Мане результативнее, даже Тадич и Бруну Фернандеш – изначально хавбеки с фланга и центра, наколотили больше мячей, чем CR7.

Не лучший португалец года

Как Роналду может быть в тройке в мире, если в родной стране приз «Лучший футболист Португалии 2019 года» не заслужил свежими достижениями? Криштиану банально не за что выделять, ведь есть прекрасные претенденты, которые прошли за последние месяцы и прошлый сезон запоминающийся путь, пока Роналду концентрировался на точечных включениях в «Ювентусе» или сборной.

Прорыв года в Португалии – Фелиш, который стал в итоге самым дорогим игроком из страны портвейна, побив трансферный рекорд Криштиану. Жоау всего 19 лет, но с «Атлетико» начал Ла Лигу с трех побед подряд. Есть Бруну Фернандеш – крутой год выдал. А еще лучший португальский футболист здесь и сейчас – Бернарду Силва. Хавбек «Сити» взял трофеи в Англии и назван лучшим в Лиге Наций. Роналду забил трижды в финальной части турнира? Но лучшим не стал.

Провал в Лиге чемпионов

Роналду не герой ЛЧ 2018/19. Бернарду Силва не попал в топ-10 номинантов по версии ФИФА , и тогда в его случае драматичный вылет из ЛЧ от «Тоттенхэма» не может быть упреком – проиграл и не выделили. Но Роналду провалился против «Аякса», уже зная судьбу «Реала». Так почему Криштиану выделяют персонально? Класс и мастерство никто не оспаривает – человек прошел сам «Атлетико», подвиг, один мощный матч.

Но молодой «Аякс» вздернул «Ювентус» с их опытом и португальцем на поле. Голландцы пошли дальше, «Тоттенхэм» был в финале ЛЧ , а команда Роналду – нет. Да и сколько у Криштиану голов в еврокубке? У Месси 12 штук, а у португальца – в два раза меньше. Впрочем, голы в ЛЧ не могут быть сами по себе поводом для включения в топ-3, ведь у Левандовски их больше, чем у Роналду. А если брать турниры УЕФА , то Азар, Мане или де Лигт заслужили места в тройке сильнее, чем Роналду.

Отсутствие явного прогресса

Если ставить на прогресс, то проще объяснить включение в топ-3 игроков года Алиссона – человек выиграл Лигу чемпионов с «Ливерпулем», а также Кубок Америки – более сложный и длительный турнир, чем Лига Наций, с командой Бразилии. Как и Роналду, Беккер не единственная звезда клуба и сборной, но вратарь лишь как пример. Если голкипер – позиция, которую не выделяют при выборе топ-3 за год, достиг большего как футбольная единица, на каком основании выделили Криштиану?

Скудетто? «Ювентус» годами выигрывал без Роналду, но его игроков крайне редко куда-то номинировали. Лига Наций? Пробный турнир, где ван Дейк в целом сыграл более чем достойно, а Бернарду Силва назван лучшим – и по делу, прекрасно выступил. Лига чемпионов? Ответ знаете – Роналду не выиграл этот турнир в четвертый раз подряд. Ни голов, ни рекорда по результативным передачам, ничего нового от Криштиану не увидели. Для себя он сыграл средне.

Выступил еще хуже, чем Лионель

Месси с учетом провалов «Барселоны» и Аргентины тоже спорный кандидат в тройку, пусть и делает игру своего клуба заметно ярче. Но у Лионеля дикая результативность – и по голам, и по ассистам. За Роналду же говорит только имя и капризность. В ФИФА испугались не включать Криштиану, чтобы не было скандала второй год подряд, когда ему после влета Уругваю на ЧМ не понравилось, что призы отдали Модричу?

Не оспаривая минусы всех претендентов – Салаха, Азара, Мане, де Йонга, де Лигта, Кейна, Мбаппе, ван Дейка или Месси, трудно выделить именно Роналду. Мало забивал – Квальяррела его опередил в Серии А. В ЛЧ общие голевые показатели скромнее, чем у Тадича (голов поровну, ассистов – меньше). В Лиге Наций Роналду был частью сильной скучной команды, настроился на пару матчей. В целом никакого прогресса не увидели, что логично в 34 года.

Ничего нового и значимого не выиграл. Если суммировать, то Криштиану в тройке лишний, пошел прицепом ради хайпа и споров, кто выступил хуже за год, Месси или Роналду. Не лучше, а именно хуже. Португалец – легенда футбола, но раньше за него говорили большие кубки и голевые серии. Сейчас нет ни того, ни второго, поэтому включение в тройку легенды бессмысленное.

Форвард старался удержаться на былом уровне, но не смог. У Модрича для приза была победа в ЛЧ и финал ЧМ с хорватами, а у Роналду сейчас Скудетто и Лига Наций. Несолидный набор аргументов. Да что там, если смотреть строго на индивидуальные действия, то 2019 год сильнее проводит Килиан Мбаппе, чем Криштиану Роналду. Француз тоже блуждающий форвард, но куда результативнее.

Килиан тоже пытался подтянуть команду в финал ЛЧ – не получилось, как и у португальца. Лигу Наций не взял, но вряд ли этот турнир важнее хотя бы Кубка Америки. Месси и Роналду выезжают на классе, но долго так не смогут. Феноменальные мастера уступят и приз ФИФА , и «Золотой мяч» центральному защитнику ван Дейку, как уже уступили награду от УЕФА .

В каком-то смысле унизительно для легенды, вроде Роналду, что его статусом поторговали. Хотели, чтобы список номинантов был интереснее глорихантерам и персональным фанатам. Получил место в тройке героев года за имя и класс, не за игру в футбол и достижения конкретного отрезка времени. А все награды достанутся парню, который не так давно играл за «Саутгемптон».