Новые имена в европейских топ-клубах

вчера, 15:30

Новый сезон — новые лица. «Соккер.ру» осмотрел составы больших клубов и нашел футболистов, с которыми нам только предстоит близко познакомиться.

«Реал»: получит ли свой шанс Родриго?

В «Реале» много новичков, но с Менди, Йовичем и Эдером все худо-бедно знакомы, ведь они играли в «Лионе», «Айнтрахте» и «Порту» - далеко не последних европейских командах. Эден Азар в представлениях и вовсе не нуждается, а вот купленный за 45 миллионов евро бразилец Родриго — совершенно новое лицо. 18-летний вингер пропускает старт сезона из-за травмы. На самом деле, пока вообще не ясно, получит ли он шанс в команде Зидана или уйдет в аренду в последние дни трансферного окна, но оценить талант этого парня в реалиях чемпионата Испании очень хочется.

«Барселона»: Перес и Фирпо

С Аленья познакомились еще в прошлом сезоне, матч первого тура в Бильбао Карлес начал в основе, но провалился. На нового Хави или Иньесту пока не похож, да и вообще ему 22 года через четыре месяца, а шансов на игровую практику в «Барсе» с приходом Де Йонга все меньше. Зато обращает на себя внимание другой Карлес по фамилии Перес. 19-летний форвард запомнился дублем в товарищеской игре с «Виссел Кобе», а теперь и счет голам в официальных матчах открыл, поразив ворота «Бетиса». Именно из этой команды летом перешел в «Барсу» левый защитник Эктор Фирпо, который намерен конкурировать с Жорди Альбой.

«Атлетико»: Фелиш и актеры второго плана

Имя Жоау Фелиша в последние полгода звучит из каждого утюга, «Атлетико» заплатил за португальского вундеркинда 126 миллионов евро, но по большому счету нам только предстоит составить внятное представление о способностях Жоау, ведь на его счету нет и 50 матчей во взрослом футболе. Также под прицелом левый защитник Ренан Лоди, который приехал из «Атлетико Паранаэнсе» за 20 миллионов евро и центрбек Марио Эрмосо, раскрывший свои таланты в «Эспаньоле». Половину из своих 24 лет Эрмосо провел в системе мадридского «Реала», но «сливочным» не пригодился, в отличие от «матрасников», которые выложили за него 25 млн евро.

«Манчестер Юнайтед»: 21-летние новички и «Зеленый лес»

Самого дорогого защитника на планете Харри Магуайра вы наверняка знаете по выступлениям за «Лестер» и сборную Англии, а вот двое других новичков не столь известны. «Кристал Пэлас», за который играл Ван-Биссака, далеко не самый популярный английский клуб в России, так что редкий читатель «Соккер.ру» видел хотя бы пять матчей Аарона, который перешел в МЮ за 55 миллионов евро и теперь будет основным правым защитником «красных дьяволов». Совсем «ноунеймом» казался валлиец Даниэл Джеймс, пришедший из «Суонси», но парень лихо начал в МЮ : два гола в трех матчах. Учитывая кадровые проблемы в атаке, игровую практику в том или ином количестве будет получать Мэйсон Гринвуд, во всяком случае, Сульшер выпускал на замену 17-летнего воспитанника клуба во всех трех матчах нового сезона.

«Арсенал»: даешь молодежь!

Арсена Венгера в «Арсенале» уже нет, но дело его живет. Унаи Эмери в этом сезоне рассчитывает на двух воспитанников — Джозефа Уиллока (три матча в основе на старте сезона) и Нельсона Рейсса (два появления в старте). Собственно, впервые этих ребят к основе стал подтягивать сам Венгер, но только сейчас они обросли мясом настолько, чтобы претендовать на главные роли. Нельсон это доказал в прошлом сезоне, когда удачно выступил за «Хоффенхайм» на правах аренды. Также все ждут, что приобретенный у «Селтика» Киран Тирни потеснит из основы 33-летнего Начо Монреаля. До октября 22-летний шотландец будет залечивать травму бедра, а потом начнется конкуренция.

«Челси»: свои парни

Не было бы счастья, да несчастье помогает. «Челси» не смог провести полноценную трансферную кампанию из-за трансферного бана, зато теперь Фрэнк Лэмпард дает полноценный шанс проявить себя воспитанникам клуба, причем не каким-нибудь там зеленым юнцам, а окрепшим в боях Чемпионшипа Мэйсону Моунту и Тэмми Абрахаму. Собственно, Мэйсон работал под руководством Лэмпарда в прошлом сезоне в «Дерби» и играл ключевую роль в предыдущей команде Фрэнки, а за Абрахамом в «Астон Вилле» присматривал Джон Терри, и Тэмми стал вторым бомбардиром Чемпионшипа, наколотив 25 голов. Сейчас Моунт и Абрахам уже забивают за «Челси» и имеют все шансы стать олицетворением родного клуба в нынешнем сезоне.

«Наполи»: Элмас македонский и новый правый бек

В итальянских клубах всегда большие кадровые движения, наша цель — отметить тех футболистов, у которых есть реальный шанс заиграть в больших клубах. Например, в состав «Ювентуса» протиснуться практически нереально, и там молодой защитник Демираль будет учиться у опытных коллег на тренировках, а вот в «Наполи» есть шанс внедриться в основу у 19-летнего таланта из Македонии Эльхифа Элмаса. Хавбек был приобретен у «Фенербахче» за 16 миллионов. Вдвое дешевле обошелся правый защитник Джованни Ди Лоренцо, пришедший из «Эмполи», и именно он начал сезон в стартовом составе. Футболист уже немолодой — 26 лет, но широкой публике он не слишком хорошо известен. Ну а мексиканца Ирвинга Лосано не приходится называть «новым именем», он уже засветился и на чемпионате мира, и в Лиге чемпионов.

«Интер»: шанс для Сенси и Бареллы

«Нерадзурри» взяли в аренду полузащитников Стефано Сенси и Николу Бареллу у «Сассуоло» и «Кальяри» соответственно. Этим футболистам представился шанс поработать с Антонио Конте и закрепиться на топ-уровне. Начали оба оптимистично, сделав результативные действия в дебютной официальной игре за «Интер» против «Лечче».

«Милан»: Леау и Беннасер

В составе «россонери» обращают на себя внимание 20-летний португальский форвард Рафаэл Леау, который заявил о себе в прошлом сезоне в «Лилле» и перебрался в «Милан» за 25 миллионов евро. Также может выстрелить алжирец Беннасер, который был на воспитании в лондонском «Арсенале» (2015-2017), а предыдущие два сезона провел в «Эмполи».

«Бавария»: Альфонсо? Дэвис?

Имя талантливого канадского вингера на слуху с прошлой осени, когда он присоединился к «Баварии». Альфонсо еще в прошлом сезоне удалось дебютировать за мюнхенцев и даже отметиться забитым мячом, но понятно, что выдержать конкуренцию в суперклубе 18-летнему парню из Канады нелегко. Ну, а вдруг? Вообще, в «Баварии» немало молодых футболистов, которые ждут своего шанса, не Дэвисом единым. Это и защитник Ларс Лукас Май, воспитанник клуба, и Микаэль Кюйсанс, приглашенный из гладбахской «Боруссии» этим летом за 12 млн евро.

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