Будущее уже здесь. 16-летний наследник Лионеля

сегодня, 15:00

«Соккер.ру» рад первым успехам выпускника «Ла Масии», ведь Фати ставит рекорды и ярко дебютировал во взрослом футболе.

Босоногое африканское детство

Родители Фати заплакали от счастья, когда из клуба позвонили и попросили подписать разрешение на включение парня в заявку на матч первой команды – самостоятельно принимать решения о работе по закону пока не имеет. О Фати вообще мало кто знал. До дебюта у него было 64 тысячи подписчиков, а сейчас уже 1.1 миллиона.

Отец Фати по имени Бори играл в футбол в Гвинее-Бисау, но затем жена родила одного сына, второго – пришлось отправляться в Европу на заработки. Папа Анссумане – полное имя парня, сменил много профессий, затем устроился водителем у мелкого испанского чиновника, после чего смог перевести семью в Испанию.

Поскольку младший сын Фати поначалу рос без отца на другом континенте, то уже потом все узнали, что парень скручивал мяч из носков и играл им. Получалось неплохо. Парень, между прочим, 2002 года рождения, а денег на мяч не было. Его сверстники в Европе уже мало знакомы с нищетой, в свои десять лет выпрашивали мобильные на праздники.

Впрочем, не стоит превращать историю Фати в трагическую и сопливую. Родители опекали парня как могли. Отец не сидел дома, мать присматривала за детьми. А когда Ансу было восемь, то ярко дебютировал за клуб «Эррера» из Андалусии. В 2010 году попал в академию «Севильи», рано раскрылся! Хочется верить, с документами полный порядок…

Внешне вправду похож на подростка лет 17 (день рождения 31 октября 2002 года), хотя немного настораживает, что в восемь ребенок уже так выделялся, что за него начали драку «Севилья», «Реал» и «Барселона». И поначалу выиграли первые…

Отказал «Реалу», уехал в Каталонию

Родители Ансу отдали его в школу «Севильи», поскольку жили в 120 километрах от центра провинции в городе Эррера, вернее, большой испанской деревне. Фати сразу показал, что умеет, поэтому за ним снова пришли люди из Мадрида и Барселоны. Кастильцы банально пытались купить парня – предложили деньги родителям, а каталонцы оказались хитрее. Альберт Пуиг, бывший директор «Ла Масии», вел переговоры лично.

Не только нашли контакт с агентом, который уже был у десятилетнего ребенка – в Испании, как видите, футбол давно на рельсах коммерции, но и обеспечили то, чего не хотели выдать в школе «Реала» - общежитие. Квартирный вопрос помог выбрать «Барселону», причем маме Фати оплатили несколько месяцев проживания в Каталонии, чтобы Ансу адаптировался.

«Реал» остался с носом, «Севилья» протестовала, но проиграла. Хотя не сказать, что методы «Барселоны» новые. Чтобы украсть Эйсебио у конкурентов, «Бенфика» в далеком 1960 году направляла чартеры в Африку, перехватывая форварда у «Спортинга» или «Порту». Жилье на пару месяцев и поселение парня в общежитии – мелочи. Тем более, Анссумане сразу начал отрабатывать вложения – колотил голы постоянно.

Разумеется, играл против старших, конечно же, выделялся сразу и заметно. Несомненно, развитию помог факт, что родители перебрались в пригород Барселоны. Даже перелом ноги четыре года тому назад ребенок пережил без последствий.

«Барселона» дала шанс, но нет гарантий

Каталонцы хитрые. Уже приютили у себя и старшего брата Фати – похоже, далеко не такой талантливый, ведь за двадцать и неизвестен, и младшего пристроили на всякий случай. Вдруг окажется, что в семье два крутых футболиста? Отец стал их агентом, а обстоятельства подтолкнули именно Ансу к основному составу «Барселоны». У Вальверде закончились игроки атаки – Месси, Суарес и Дембеле вылетели.

Пришлось пригласить юниора, основная работа которого в 16 лет – разрывать всех на тренировках 19-летних в «Барселоне». Его наставник Виктор Вальдес замолвил парочку слов – парень дебютировал против «Бетиса», став в 16 лет и 298 дней вторым самым юным игроком первой команды «блаугранас». Первым был Висенс Мартинес Алама – дебютант 1941 года.

Карьера Мартинеса не сложилась, левый защитник оказался слабым футболистом. Так что Фати не стоит переоценивать, ведь когда дебютируешь в 16 лет, то всякое может случиться после. Особенно с учетом, что места в основе «Барселоны» для него, если все в строю, нет. Так что историю Бояна логично вспомнить. С другой стороны, за Фати говорят голы – и «Осасуне» забил, и с «Валенсией» рекорд поставил.

В первом случае побил достижение Кркича – самым юным отличился за клуб в чемпионате, а вчера Ансу также стал самым молодым автором гола и ассиста в истории всей Примеры, не только «Барселоны». Кстати, чтобы два раза отличиться в Примере «юному Месси» понадобилось 13 матчей, даже первый гол ждал много месяцев. Но, опять же, это ничего не значит. Ведь надо понимать, почему Ансу так крут.

Мозг и тело у парня готовы к спорту лучше, чем у сверстников. Почти все вундеркинды имеют более развитые важные участки мозга, что позволяет им выделятся. А потом растут и обычно становятся как все. То есть мы не знаем, какой у Ансу пиковый потенциал. Быть может, он сейчас играет лучшие матчи в карьере, как Мартинес в 1941 году.

Многое зависит от профессионализма

Рядом с юными снайперами, которые не выросли в больших игроков, достаточно заметных фигур. Боян не смог, а Месси, забивавший в семнадцать лет в Примере, вырос в капитана и лидера «Барселоны». В АПЛ есть Джеймс Вон, Энди Тернер и Федерико Македа – из десятка самых юных авторов голов, которые не стали легендами «Эвертона», «Тоттенхэма» и МЮ .

Но в том списке Милнер, Руни, Сеск, Оуэн и Стерлинг. В Испании самым юным автором гола стал Фабрис Олинга – скатился до уровня середняка чемпионата Бельгии. Муньяин, Хиско Надаль, Мена или Боян - не супервезды, но Рауль в семнадцать лет забил первый мяч за «Реал» и вы знаете, что было дальше. Шансы 50 на 50, но для «Барселоны» важно, что получили бриллиант в корону «Ла Масии» за копейки.

За 19-летнего Феликса «Атлетико» отдает 126 млн евро. 18-летний Родриго вытаскивает из кармана Переса 45 миллионов евро, да и Винисиуса не за спасибо в Испанию забрали. А «Барселона» получила Фати по цене проживания и питания. Конечно, у него будет позже взрослый жирный контракт, но если не заиграет в Каталонии – может оказаться в другом клубе и проявить себя.

Судя по страничке парня, пока живет футболом. У него уже многовато пафоса – это, конечно, не прибавляет плюсов. Не стоит корчить из себя второго Канье Уэста от футбола. Но при этом Ансу Фати со скоростью, хорошей школой – в «Барселоне» не первый год. А поскольку академия давно не радовала, то его ударный дебют положительно воспримут фанаты. И чиновники уже пытаются заполучить его для сборной Испании. Месси сделал выбор в пользу Аргентины, но у Гвинеи-Бисау нет шансов.

Круто, что такие ребята появляются, но хочется пожелать Фати отношения к работе, как у Милнера. Первый гол универсал из «Ливерпуля» в АПЛ забил за «Лидс» в 16 лет и 346 дней, чуть позже, чем открыл счет своим голам в Примере Ансу. Сейчас Джеймсу 33 года, играет последний сезон за «красных», но в дикой физической форме. Не все могут, словно Месси, творить магию пешком, поэтому Фати важно стать стабильным профессионалом.

Пока это невысокий правша, который успешно пережил перелом ноги, работал, а теперь ему повезло. Травмы основных игроков пропустили на поле, отлично выпрыгнул с «Осасуной», а с «Валенсией» на второй и седьмой минуте выполнил задачу тренера на весь матч – и отдал пас, и забил мяч. Быстрый, хорошо выбирает позицию. Лучший совет, который ему может дать Вальверде – расти в центрального форварда.

Дембеле, Месси, Гризманн, а позже и Неймар не пустят на фланги «Барселоны», а вот дублер Суареса теперь в Дортмунде – Алькасеру надоело сидеть на лавке. У Фати есть время, чтобы набираться опыта рядом с основой, а спады Луиса позволят выходить на поле, если окажется форвардом уровня Давида Вильи.

Кроме того, в «Барселоне» не так сложно дебютировать форварду в окружении людей с безумно точными пасами. Месси, де Йонг, Гризманн, Альба и остальные могут добавить Ансу Фати моментов, а дальше все зависит от концентрации и везения. В шестнадцать лет опережает и сверстников, и защитников Ла Лиги. Посмотрим, где будет через лет пять. Если в твердой основе «Барселоны» - родится новая суперзвезда.