Карта симпатий. За кого болеть в Лиге чемпионов?

сегодня, 20:00

Лига чемпионов — настолько притягательный турнир, что в нем сложно болеть только за одну команду. «Соккер.ру» разрабатывает схему поддержки для разных типов личностей.

1) За любимую команду!

У каждого или почти у каждого почитателя футбола выше уровня «джуниор» (в эту категорию включаем тех, у кого просыпается страсть в основном во время крупных международных турниров с участием сборных) есть любимый клуб, которому вы однажды отдали свое сердце и теперь с ним в горе и в радости. Это фундамент карты симпатий каждого болельщика, святилище, в котором никому не позволено топтаться. Но мало кто зацикливается на одной команде, да и не всем выпадает счастье болеть за своих любимцев в Лиге чемпионов. Вот тут-то и проступают приязни второго порядка:

«В Италии я за такой-то клуб, а в Англии поддерживаю тех ребят».

«Эта команда/тренер заслуживают успеха. Поддержу их».

«Они выбили мою любимую команду, поэтому дальше я за них/против них».

Симпатии и антипатии формируются в зависимости от многих объективных и субъективных факторов, а если говорить конкретно о таком вполне компактном и в то же время объемном турнире, как Лига чемпионов, то мы постоянно на основании собственных ощущений ранжируем команды. Кто-то достоин, как минимум, полуфинала, другие должны выходить из группы, а третьих хочется оставить на четвертой строчке из-за грязной игры, например.

2) За наших! «Локомотив» и «Зенит»

Не все разделяют принцип боления «по паспорту», но у нас крепки традиции поддержки отечественных команд на международной арене, хотя постепенно растет антагонизм между фанатами разных клубов, следовательно, предыдущая модель, назовем ее «советской», меняется на «европейскую», где человек человеку волк, если они в разных цветах. В фанатских кругах поддержка конкурентов в любых соревнованиях на любом уровне вообще табу, а позицию «все бьются за евроочки», скорее всего, высмеют и упомянут эти самые евроочки в единственном числе. В лучшем случае отношение к результатам противников по внутренней арене на международном уровне нейтрально-пофигистическое, в худшем — язвительно-ироническое, что особенно проявляется в дни неудач.

3) За явных фаворитов! «Барселона», «Реал», «Ювентус», «Ман Сити», «Ливерпуль», «Бавария»

Вполне распространенная и понятная позиция — выбрать своей «второй любовью» мощный клуб, европейского гранда, который является реальным претендентом на победы в Лиге чемпионов. Оттого, что список фаворитов не является величиной постоянной, как и шансы входящих в него клубов на успех, каждый год мы можем наблюдать сезонные «миграции глоров». Вчера они были в Мадриде, сегодня в Ливерпуле, а завтра могут убежать в Манчестер, Турин или Мюнхен. Это очень распространенный принцип поддержки, которым будут пользоваться, наверное, всегда, причем, самое удивительное, «сезонные глоры» больших клубов часто ведут себя агрессивнее и яростнее стабильных болельщиков этих же команд.

4) За команды из любимых чемпионатов!

Весьма распространенная у нас история, когда почитатели клубов из топовых зарубежных чемпионатов объединяются в прайды. Болельщиков МЮ , «Челси», «Ливерпуля», «Ман Сити» и «Арсенала» объединяет одна большая гордость за АПЛ - «лучшую лигу мира». И они хотят, чтобы все это знали, и все это поняли. Точно так же фанаты «Реала», «Барселоны» и «Атлетико» хотят доказать, что АПЛ — мыльный пузырь, а лучший футбол в Испании. Один из весомых аргументов в этих спорах — результаты команд в еврокубках, так что тут, хочешь или не хочешь, а приходится болеть за ненавистных в игровые дни чемпионатов соседей. В этом сезоне нас ждет любопытнейшее столкновение, ведь «англичане», считают, что всем все доказали двумя чисто английскими финалами в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Забавно, что до этого «испанцы» пять лет говорили о том же самом, ведь их клубы выиграли 9 из 10 еврокубков, но тогда правила игры были другими. Нас ждет новый головокружительный виток! Выбирайте сторону скорее!

5) За команды, способные удивить!

Одна из фишек ситуативного или добавочного боления (мы же формируем новую карту симпатий, по сути, на ходу) заключается в том, чтобы начать поддерживать команду до того, как это станет мейнстримом. «Начинай болеть сейчас, чтобы потом тебя не назвали глором». В прошлом сезоне многие кайфанули, решив отдать предпочтения «Аяксу», который бахнул в плей-офф «Реал» с «Ювентусом» и едва не заскочил в финал. «Аякс» примет участие и в этом розыгрыше, есть и другие команды, которые, как кажется, могут удивить, например, «Наполи» Анчелотти и «Интер» Конте, дортмундская «Боруссия» и «РБ Лейпциг».

6) За кумиров!

Почему после перехода Криштиану Роналду в «Ювентус» число подписчиков «Старой Синьоры» в социальных сетях заметно выросло? Да потому что миллионы людей хотят болеть за Роналду, и неважно в цветах какого клуба он выступает. У португальца много персональных поклонников, но такие есть почти у всех футболистов, дело только в количестве. Может быть, раньше вам нравился «Атлетико», а теперь внезапно полюбилась «Барселона», или вы были без ума от «Челси», а теперь всей душой за «Реал». Понятно, что дело в переходах Антуана Гризманна и Эдена Азара. Вполне распространенная история.

7) За слабых, но гордых!

Кто-то идет от обратного, не выбирая себе в компаньоны гранда или даже команду, от которой можно ожидать прорыва. Их немного, но вы наверняка и сами встречали людей, испытывающих удовольствия от поддержки явных «андердогов». В общем, «Генк», «Славия», загребское «Динамо» и «Брюгге» тоже не останутся без поддержки. Кто-нибудь и их приобнимет. И в этом тоже прелесть футбола.