«Шальке» - «Майнц»: прогноз от БК Pinnacle

«Шальке»
Подопечные Давида Вагнера все никак не могут выйти на свой реальный уровень. В прошлом году команда чудом спаслась от вылета. В команде травмированы Набиль Бенталеб, Бенито Раман и Алессандро Шепф.
«Шальке» на текущий момент расположился на шестой позиции в Бундеслиге, но чувствуется, что у команды сейчас нет стабильности в игре. Слишком явные проблемы у команды в построении позиционной игры в обороне. Как только «гельзинкирхенцы» теряют матч, то у них сразу же начинаются проблемы.
«Майнц»
Подопечные Сандро Шварца сумели после двух поражений на старте собраться и добыли две победы кряду. Штефан Белл, Жан-Филипп Матет и Чи Дон Вен находятся в лазарете.
«Майнц» постепенно все лучше действует при переходе из обороны в атаку. Чувствуется, что команда прибавляет и появляется все больше осмысленностей в их действиях.
Котировки БК Pinnacle на матч «Шальке» - «Майнц»:
победа Шальке - 1,67
ничья – 4,09
победа Майнца - 5,33
Интересные факты об игре:
- «Шальке» выиграл две последние встречи
- «Майнц» пропускал во всех поединках Бундеслиги
- Пять последних поединков между этими командами завершались победой «Шальке» на Фелтинс-Арене
Прогноз
Мы считаем, что «Шальке» имеет весьма неплохие шансы, чтобы зацепиться за победу, так как команда все-таки гораздо превосходит своего соперника в классе. Это должно отразиться на итоговом счете на табло. Ожидаем тяжелейшую победу хозяев. Сыграть их триумф в букмекерской конторе Pinnacle можно с коэффициентом 1,67.