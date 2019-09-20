«Шальке» - «Майнц»: прогноз от БК Pinnacle

вчера, 09:07

«Шальке»

Подопечные Давида Вагнера все никак не могут выйти на свой реальный уровень. В прошлом году команда чудом спаслась от вылета. В команде травмированы Набиль Бенталеб, Бенито Раман и Алессандро Шепф.

«Шальке» на текущий момент расположился на шестой позиции в Бундеслиге, но чувствуется, что у команды сейчас нет стабильности в игре. Слишком явные проблемы у команды в построении позиционной игры в обороне. Как только «гельзинкирхенцы» теряют матч, то у них сразу же начинаются проблемы.

«Майнц»

Подопечные Сандро Шварца сумели после двух поражений на старте собраться и добыли две победы кряду. Штефан Белл, Жан-Филипп Матет и Чи Дон Вен находятся в лазарете.

«Майнц» постепенно все лучше действует при переходе из обороны в атаку. Чувствуется, что команда прибавляет и появляется все больше осмысленностей в их действиях.

Котировки БК Pinnacle на матч «Шальке» - «Майнц»:

победа Шальке - 1,67

ничья – 4,09

победа Майнца - 5,33

Интересные факты об игре:

«Шальке» выиграл две последние встречи

«Майнц» пропускал во всех поединках Бундеслиги

Пять последних поединков между этими командами завершались победой «Шальке» на Фелтинс-Арене

Прогноз

Мы считаем, что «Шальке» имеет весьма неплохие шансы, чтобы зацепиться за победу, так как команда все-таки гораздо превосходит своего соперника в классе. Это должно отразиться на итоговом счете на табло. Ожидаем тяжелейшую победу хозяев. Сыграть их триумф в букмекерской конторе Pinnacle можно с коэффициентом 1,67.