Дельфин поужинал китом

сегодня, 15:30

«Соккер.ру» о том, как «Алкмар» разобрался с «Фейеноордом».

Это был не просто отложенный матч четвёртого тура. «Фейеноорду» и «Алкмару» по статусу положено бороться за высокие места. «Фейе» - один из пресловутых трёх «китов», на которых держится голландский клубный футбол. АЗ - тоже не представитель массовки. И чемпионом Нидерландов становился, и игроков в сборную поставлял и продолжает поставлять, и высокие места занимает регулярно. Не «кит», конечно, но «дельфин» как минимум.

В сезоне 2017-18 «Алкмар» финишировал третьим, «Фейеноорд» - четвёртым. В прошлом чемпионате соперники поменялись местами. Теперь АЗ хочет вернуть себе утраченные позиции. Возможно, бывшая команда Гууса Тиля мечтает и о большем. Но в любом случае ей нужно быть выше роттердамцев.

«Фейе» неважно стартовал - потерял немало очков из-за ненужных ничьих. Но до встречи с «Алкмаром» оставался непобедимым. Для 15-кратного чемпиона Голландии тоже важно быть, как минимум, третьим. Оказаться ниже «Аякса» и ПСВ - неприятно, но простительно. Но остаться позади «Алкмара» - получить очередной удар по уязвлённому самолюбию.

И ещё одна дуэль. Персональная. Позиция третьего вратаря сборной Голландии на первый взгляд не самая важная. Правда, смотря для кого. В прошлом году третьим после Яспера Силлессена и Йеруна Зута был Марко Бизо из «Алкмара». Но темнокожий Кеннет Вермеер в прошлом сезоне вернул себе место в основе роттердамцев, а в сентябре - и место в национальной команде. Скоро Рональд Куман объявит состав сборной на ближайшие игры, а Бизо очень хочет оказаться в списке избранных. Поэтому на «Де Кейпе» разыгрывалось и место третьего голкипера сборной Нидерландов.

У двух голландских («Фейеноорд» - представляет Южную Голландию, а «Алкмар» - Северную) клубов много общего. Летом в обоих коллективах сменились главные тренеры. Южан возглавил знаменитый (как игрок, но пока не как тренер) Яп Стам, в прошлом сезоне трудившийся в родном «Зволле». Бывший игрок «Зволле» Арне Слот сменил Джона ван дер Брома у руля северян. Оба специалисты неплохо знакомы. Более того, они даже похожи внешне - рослые, широкоплечие, бритоголовые. Изменения произошли в составах. Особенно много перемен у «Фейе» - закончил карьеру знаменитый нападающий Робин ван Перси, ушли защитники Джерри Сент-Джаст («Майнц») и Куко Мартина («Эвертон»), полузащитники Тонни Вильена («Краснодар») и Йорди Класи («Алкмар»). Влилась целая группа футболистов - как известных (Лерой Фер, Лусиано Нарсинг, Рик Карсдорп), так и не очень. По сути Стам сейчас формирует новый «Фейеноорд», отсюда и болезни роста.

«Алкмар» лишился Гууса Тиля и Адама Махера. Опытный полузащитник, поигравший в сборной Голландии отправился вслед за тренером ван дер Бромом в «Утрехт». Больше потерь нет. Из приобретений уже упомянутый Класи и юный японец Юкинари Сугувара. С остальными Слот, в прошлом ассистент ван дер Брома, хорошо знаком. И задача его легче. Залатать дыру, возникшую после продажи Тиля, например. Сначала на позицию центрального полузащитника был передвинут левый защитник Томас Увежан, а когда он получил травму, плеймейкером стал правый крайний нападающий Кельвин Стенгс. А Сугувара был передвинут уже на место Стенгса.

Переходим к самому матчу. Обе команды любят атаковать, поэтому не стесняются играть в открытый футбол. Сначала пошла мощная волна атак гостей. «Фейеноорд» не без труда, но отбился, после чего устроил штурм ворот «Аякса». Опасно бил Стевен Бергейс, Йенс Торнстра засадил мяч в перекладину, Бизо отразил несколько опасных ударов. А потом пришла очередь атак гостей. Голевая комбинация оказалась быстрой и эффектной. Рейд Уссамы Идрисси, пас на забежавшего далеко левого защитника Оуэна Вейндаля и прострел. Никто из защитников «Фейе» не позаботился об опеке Майрона Боаду, а напрасно. Восходящая звезда голландского футбола такого неуважения к себе не терпит - 0:1.

Во втором тайме Бизо наглядно доказал, почему он, а не Вермеер должен присутствовать в списке Кумана. Марко не позволил роттердамцам сравнять счёт, а Кеннет, напротив, помог сделать проигрыш своей команды крупным. Сначала он не среагировал на дальний удар Стенгса. Был небольшой рикошет, да и вратарь был закрыт игроками (а кто ему в этом виноват?), но голкиперу сборной такие мячи пропускать нельзя. Третий гол оказался ещё курьёзнее. Вермеер вводил мяч от своих ворот. Вместо сильного удара последовал «бросок тряпки» расслабившемуся Эрику Боттегину. Бразилец лишь коснулся мяча, но это прикосновение стало голевым пасом Уссаме Идрисси. Ужин «дельфина» удался. Проглотил целого «кита» и не поперхнулся.

0:3 на своём поле - жёстко. «Фейеноорд» застрял на десятом месте с отрицательной разницей мячей. Отставание от «Аякса» с ПСВ уже семь очков, от «Алкмара» - шесть. Игра, кто в лес, кто по дрова. Ладно бы молодняк ошибался. Так ведь Вермееру - 33 года, а Беттегин на год моложе. У них отчего колени дрожат?

Яп Стам грустный покидал «Де Кейп», где его не жаловали и как футболиста (он играл за ПСВ и немножко за «Аякс»), и пока не жалуют в роли тренера. После игры бывший защитник сборной Голландии бросил фразу, что «мы ещё себя покажем». Сразу вспомнился персонаж Владимира Басова из «Приключений Электроника» с его «С бандой Стампа покончено навсегда? Они ошибаются. И это дело чести доказать обратное». С бандой Стампа всё же покончили, посмотрим, что станет с «бандой Стама».