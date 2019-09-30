Победы дежурные и не только

сегодня, 17:24

«Соккер.ру» рассказывает о событиях восьмого тура чемпионата Голландии.

Все лидеры голландского чемпионата, к которым относятся и «Алкмар» с «Витессом», одержали победы. Кто яркие, как ПСВ , кто дежурные, как «Аякс» с «Алкмаром», а команда Слуцкого не без труда дожала соперника.

Парочка неожиданных разгромов

Тур начался с двух небольших сенсаций - «Эммен», ведущий борьбу за выживание, не просто победил, а разгромил дома «Ден Хааг» со счётом 3:0. Победитель выбрался из последней тройки, отправив туда поверженную сторону. Примеру «Эммена» последовал середняк «Херенвен», также забивший три безответных мяча в ворота «Венло», причём в гостях. При счёте 0:2 хозяева могли развернуть сценарий матча на 180 градусов, забей Хаджи Райт пенальти, но американец проиграл дуэль Вернеру Хану.

«Аякс» экономит силы

«Аякс», доселе побеждавший соперников исключительно с крупным счётом, на этот раз выступил скромнее – всего 2:0. Так и соперником был «Гронинген», славящийся крепкой обороной. Да и вратарь гостей Серджио Падт – один из лучших в Эредивизие. Не забудем, что в среду аяксидам играть в Лиге чемпионов с «Валенсией». Поэтому и победа оказалась не столь яркой, как предыдущие. И состоялась во многом из-за удаления полузащитника «бело-зелёных» Джанго Вармердама на 73 минуте. Через три минуты численное преимущество реализовал Лисандро Мартинес, а закрепил победу чемпиона вышедший на замену ветеран Клас-Ян Хунтелар. Квинси Промес отбегал 90 минут, но результативных действий не совершил. Равно как и Душан Тадич с Хакимом Зиешом.

Град голов от ПСВ и «Фейе»

ПСВ , напротив, не стал скромничать и разбил в гостях «Зволле» 4:0. Герою недавнего рассказа Пабло Росалесу понравилось забивать, опорный полузащитник брабантцев отличился во второй встрече подряд. Не ушёл с поля и лучший бомбардир чемпионата Донуэлл Мален. Забил свой первый мяч за новый клуб японец Ритсу Доан, которым интересовались ЦСКА и «Спартак». Подвёл итог Эрик Гутьеррес - последний представитель мексиканской колонии в Эйндховене.

«Фейеноорд», жестоко битый среди недели «Алкмаром», вспомнил, что он тоже великий клуб. «Фейе» наконец-то выиграл убедительно – 5:1.Под горячую руку угодил «Твенте», в начале сезона выглядевший бодрячком. Но сейчас команда Гонсало «Рекобы» Гарсии испытывает некие трудности, о чём говорят два проигрыша с общим счётом 3:8.

«Витесс», игравший со слабейшим клубом Эредивизие «Ваалвейком» рассчитывал на три очка в гостях. Игра долгое время протекала по сценарию Леонида Слуцкого. «Орлы» повели в счёте на 11 минуте после гола Нуа Дика. Но в начале второго тайма защитник «Витесса» Юлиан Лелиланд срубил в собственной штрафной площадке Стенли Элберса. Пенальти и красная карточка. Лелиланд, покидавший поле стадиона «Мандемакерс», по реакции трибун понял, что 11-метровый реализован. Но это был не единственный пенальти в матче. Игравшие в меньшинстве гости тоже получили право пробить с точки. Судья долго разглядывал видеоповтор падения Уссамы Таннане в штрафной «Ваалвейка», прежде чем решился. Пенальти реализовал сам пострадавший. «Витесс» одержал свою пятую победу. Зато «Ваалвейк», набравший одно очко в восьми играх, обновил клубный антирекорд.

Храните ворота сухими

«Алкмар» спокойно обыграл дома «Хераклес» 2:0. Марко Бизо в шестой раз в чемпионате сыграл на ноль. Для него сухие матчи вошли в привычку. Зато как радовался своему первому «сухарику» в карьере 21-летний Маартен Пас из «Утрехта». Его команда провела тяжелейший матч с «Виллем II», сорок минут играла в меньшинстве, но в концовке смогла забить мяч, а следом с ним и другой. Пас же не дрогнул в самые сложные минуты, оправдав доверие тренера Джона ван дер Брома, сделавшего ставку на молодого голкипера. При Дике Адвокате ворота «Утрехта» защищал датчанин Давид Йенсен, не отличавшийся ни надёжностью, ни стабильностью.

Самый неожиданный счёт был зафиксирован в Ситтарде - «Фортуна» и «Спарта» сыграли вничью 0:0. Почему неожиданный? Оборона обеих команд не блещет прочностью, и каждый ноль в итоговом протоколе – большое достижение. У «Фортуны» имеется ещё один ноль – в графе победы, от которого «жёлто-зелёные» хотели избавиться в игре со «Спартой». Но, как видим, спартанцы не позволили.

Больших перемен тур не принёс. Разве что «Фейеноорд» с «Утрехтом» подтянулись к лидирующей группе. Так им там и положено находиться. «Аякс» с ПСВ возглавляют чемпионскую гонку, «Алкмар» с «Витессом» спорят за третье место, но вынуждены оглядываться на пару, упомянутую в предыдущем предложении. У бомбардиров пополнил свой счёт лидер ПСВ Донуэлл Мален. По 6 мячей у Уссамы Идрисси («Алкмар») и Вангелиса Павлидиса («Виллем II»). Два аяксида Квинси Промес с Душаном Тадичем забили по 5 мячей. Столько же стало и у Айтора Каналапьедры из «Твенте».