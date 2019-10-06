«Спартак» на рогах

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Напряженный, динамичный, но не очень качественный. «Краснодар» и «Спартак» подарили зрелищный матч. «Соккер.ру» - об очередном поражении красно-белых.

Вряд ли кто-то надеялся, что отставка Олега Кононова с поста главного тренера «Спартака» молниеносно встряхнет команду и позволит ей обыграть «Краснодар» в гостях. Вероятно, об этом говорил Роман Широков сразу после известия об увольнении специалиста. Следовало бы дождаться паузы на матчи сборных и спокойно провести перестановку. Без вот этого провисания с временным исполняющим обязанности.

Получилось, что на матч с «Краснодаром» «Спартак» выходил в совершенно подвешенном состоянии. И с весьма экспериментальным составом, поскольку помочь красно-белым не могли Роман Зобнин, Самуэль Жиго, Айртон и Андре Шюррле. С другой стороны, не перед «Краснодаром» показывать на свои проблемы в составе, ведь у «быков» вылетели по разным причинам Виктор Классон, Юрий Газинский, Реми Кабелла, Тони Вильена и Иван Игнатьев.

Так что приспосабливаться к непростым условиям и в непростые времена пришлось обеим командам. Но «быки» проявили лучший стартовый настрой, воспользовавшись тем мощным психологическим грузом, который лежит на футболистах «Спартака». За первые 20 минут встречи «Краснодар» забил дважды, воспользовавшись в обоих случаях явными ошибками игроков обороны. Причем ошибки выбора позиции, которые вряд ли можно и нужно объяснять нехваткой мастерства. Это скорее недостаток собранности, внимательности.

Во второй части первого тайма случился первый же перелом в игре. «Краснодар» явно быстрее устал за счет очень динамичного старта и недавно сыгранного тяжелого матча с «Хетафе» (1:2). Поэтому перед перерывом «быки» подсели, позволив «Спартаку» поднять голову и оживиться. Этот отрезок позволил впоследствии Сергею Кузнецову отметить, что игроки стартового состава красно-белых проявили похвальную самоотдачу и неравнодушие.

Но одного такого отрезка не хватило. После перерыва уже обе команды играли на нервах и фоне усталости. Это значительно снизило качество игры, характер тех же комбинаций. «Краснодар», например, в большей степени использовал более длинные переводы вперед. Хотя это в принципе признак меняющейся манеры «быков». Суетливый второй тайм – это еще один перелом в игре, еще один ее поворот. Движения было много, динамика захватывала, напряжение не отпускало, но это не обязательно должно сопровождаться качественным футболом.

Порой качество заменяется эмоциями, а ошибки становятся взаимными, причем и в атаке, и в обороне. Как результат – сохранение результата первого тайма и россыпь желтых карточек в конце матча, когда все теми же эмоциями пытались заменить нехватку сил и качества на фоне общей нервной обстановки в командах. Отдельного упоминания достойны удаления, хотя на последних минутах они особой роли не сыграли.

Удаление Кайо интересно своей технологией. Его фол на вторую желтую карточку против Лоренсо Мельгарехо случился в центре поля прямо перед носом у Виталий Мешкова. Но судья не отреагировал, позволив продолжить игру, пока мяч не был выбит из-за лежавшего на газоне Лоренсо. Только после этого Мешков, посоветовавшись с кем-то по связи, показал второе предупреждение краснодарцу и изгнал его с поля. Тут тонкий момент.

По духу игры все верно – это нарушение на карточку, которое судья проморгал. Но он не мог советоваться с ВАР, поскольку в регламенте четко прописаны эпизоды, когда видеоассистент может вступать в игру. Вопрос вручения желтой карточки, в том числе второй, не входит в этот перечень. Но поставьте себя на место видеоарбитров. Вы видите, что главный явно ошибся, недосмотрел. Наверняка у вас будет большой соблазн шепнуть ему об этом.

Либо же все эти рассуждения напрасны, и подсказку Мешкову дал боковой арбитр. Тогда никакого процедурного нарушения нет – бригада судей сработала именно как команда. Посмотрим, что скажут сами арбитры потом. Второе удаление стало плодом чистых эмоций вроде бы хладнокровного и рассудительного Георгия Джикии.

Капитан «Спартака» сначала сфолил на Дмитрии Скопинцеве, за что получил первое предупреждение. Но не успел судья подойти к нему, как Джикия бросился к пострадавшему и схватил его лежачего в ярости за футболку. Это действие судья оценил в еще одну желтую карточку. Несдержанность Джикии как маркер общего эмоционального состояния «Спартака».

Цифры

Удары по воротам (в створ): 17 (3) – 10 (3)

При общей атмосфере напряженности и остроты ударов в створ было не так много. По общему числу «Краснодар» значительно перестрелял спартаковцев, но точных попаданий было всего по три. Более того, за весь второй тайм случилось только одно попадание в створ на две команды – его исполнил «Спартак».

Владение мячом (точность передач): 47,9% (77%) – 52,1% (78%)

Больший процент владения мячом на стороне «Спартака» объясним тем, что красно-белые почти весь матч уступали в счете и вынуждены были действовать активнее, разыгрывать мяч. «Краснодар» сознательно этот контроль не отдавали, иначе бы разница в процентах была большей. Точность пасов не очень высокая и почти одинаковая с обеих сторон, что говорит о торопливости в принятии решений.

Слова

Сергей Кузнецов (и.о. главного тренера «Спартака»):

Вся атмосфера, которая была в связи с чередой неудач, повлияла на нас. Мы провалили начало встречи, а потом пришли в себя. Порадовало, что не было безразличия. Проигрывая 0:2, постарались вытянуть игру, были близки, но мои замены пошли не на пользу команде. Хотел добавить свежести в атаке и додавить «Краснодар», но они не сработали. Хотелось большего от ребят — они должны большее показывать. Не стал бы говорить о физическом состоянии игроков. Выходя на замену на 20-25 минут, человек должен рвать и метать. Он должен доказать, что имеет право играть в основном составе. Благодарю ребят, которые смогли выправить игру. По заменам сделаем выводы. Не хотел бы видеть игроков, не отдающих себя на поле. Пауза пойдет на пользу в любом случае. Нужно все проанализировать и дождаться возвращения травмированных игроков.

Сергей Матвеев (главный тренер «Краснодара»):

Мы играли в хороший футбол в первом тайме. Да, Берг не реализовал момент. Но сама комбинация была хорошей. Неприятно было пропустить гол в раздевалку. Могли уйти с ощутимым преимуществом. Начали второй тайм хорошо. В концовке было тяжело. Удаление Кайю, конечно, осложнило положение. В таких матчах характер выходит на первый план. И мы его показали. Может, концентрации в конце первого тайма не хватало. Будем разбираться, искать ответы. Мы пытались объяснить, что удаление Кайю нельзя проводить, ВАР не может пересматривать эпизод, касающийся желтой карточки. Нас не услышали. Нарушение регламента? Не знаю, возможно. Будет ли «Краснодар» подавать апелляцию? Посмотрим.

Приставка «и.о.» у Кузнецова дает ему возможность высказываться в некоторых вещах смелее. Например, относительно вышедших на замену. Очевидно, что речь идет о Гусе Тиле и Эсекиэле Понсе, чье появление не пошло на пользу «Спартаку» и не встряхнуло его. Также он честно признал и свои ошибки. Терять-то нечего. Это как минимум любопытно. Наверняка многие «постоянные» тренеры думают о чем-то таком, но говорят более политкорректные вещи. Со статистической точки зрения матч примечателен парой вещей. Во-первых, это пятое поражение «Спартака» подряд в чемпионате страны. Шесть было только в 2004 и в 1945 годах. Рекорд близок. Во-вторых, «Краснодар» прервал серию без побед в противостоянии со «Спартаком». До этого матча «быки» обыгрывали красно-белых только в марте 2015 года. С тех пор восемь встреч подряд «Спартак» «Краснодару» не уступал.