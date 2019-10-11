Исландия – Франция: кто победит?

сегодня, 13:14

Исландия

Подопечные Эрика Хаврена находятся на третьей позиции в третьей группе к отбору на Чемпионат Европы 2020. Стоит сказать о том, что у команды есть весьма неплохие шансы, чтобы все-таки побороться еще за выход на Евро-2020 напрямую. Выше в турнирной таблице идут сборные Турции и Франции, у которых на три пункта больше, нежели у исландцев.

В случае домашнего поражения от французов рассчитывать на выход на Чемпионат Европы будет практически невозможно, поэтому дополнительно о важности данного противостояния для хозяев говорить, пожалуй, не стоит.

Франция

Единственный провал в отборе к ЧЕ -2020 у «трехцветных» случился в поединке со сборной Турции. Поражение (0:2) заставило французов включаться во всех оставшихся встречах на максимум.

Французы на сегодняшний день выглядят безоговорочным фаворитами матча с исландцами. Подопечные Дидье Дешама имеют солидное преимущество в плане построения игрового процесса.

Котировки БК Pinnacle на матч Исландия – Франция:

Победа Исландии – 7,11

Ничья – 4,25

Победа Франции – 1,52

Интересные факты

Французы ни разу в истории не проигрывали исландцам – десять побед и четыре ничьи

Сборная Франции выиграла три последних поединка с общим счетом 11:1

Исландия не пропускала в одном из трех матчей

Прогноз

Французы, впрочем, как и исландцы не имеют права на ошибку. Учитывая это, все-таки мы считаем, что нет шансов у хозяев, чтобы зацепиться за очки. Последнее поражения сборной Исландии от Албании 2:4 показала очень серьезные проблемы в обороне команды. Мощная атака французов не оставит шансов подопечным Эрика Хаврена. Играем победу сборной Франции с учетом форы в -1 с коэффициентом 1,75 в букмекерской конторе Pinnacle.