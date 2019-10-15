Зависть и ревность. Реакция на назначение Тедеско

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Приезд иностранного тренера в Россию, особенно в «Спартак» - словно красная тряпка для отечественных специалистов и ветеранов клуба. «Соккер.ру» изучил мнения о Тедеско.

Мы живем в прекрасной футбольной стране, где еще совсем недавно собирали налог на иностранных специалистов, вот и приход Тедеско в «Спартак» напомнил о том, как некоторые российские тренеры и мечтающие стать тренерами эксперты семи пядей во лбу относятся ко всему новому, незнакомому, неизвестному. Мы тоже не знаем, получится ли у Доменико в «Спартаке» и РПЛ , но точно известно, что Тедеско — прогрессивный тренер с неплоскими идеями из страны, где футбол стал наукой.

Это в любом случае правильный импорт для российского чемпионата, импорт знаний и инновационных методов, к которым прибегает в своей работе немецкий специалист. К сожалению, наш футбол пока так и не перешел окончательно от первобытного деления на «своих» и «чужих» к модели, где специалисты выстраиваются в пирамиду в зависимости от своих профессиональных качеств. Кумовство процветает на всех уровнях, никто не хочет учиться, перенимать опыт зарубежных коллег. Если играл в футбол — сможешь и тренировать. Так считается.

А в «Спартаке» есть свой феномен — ветеранское лобби, которое в любой непонятной ситуации пытается приблизить назначение тренера-спартаковца или околоспартаковца. Конечно, с Аленичевым и Кононовым у них получилось настолько удачно, что теперь мудрые старцы и мужчины в расцвете лет имеют полное право сказать свое веское «Фи!» какому-то Тедеско. Каррера получил и продолжает получать упреки в спину, хоть и выиграл единственное чемпионство за 18 лет, а молодой немец итальянского происхождения как вообще заслужил такой шансище, когда сам Юран тренирует в ПФЛ , Аленичев сидит без работы, а Мостовому никто не дает шанса?! Честно сказать, мы тоже в шоке.

Александр Мостовой, футболист «Спартака» в 1987-1991:

Я в шоке, честно говоря, от такого назначения в такой клуб! Взяли человека, которого никто не знает ни как тренера, ни как футболиста. 34 года?!! Зачем играть в футбол в нашей стране, когда можно просто приехать и тренировать по знакомству. Даже говорить больше не хочется на эту тему. И тут уже не вопрос «верю — не верю» в нового тренера. А как это вообще возможно?!

Если вы попросите Мостового назвать тренеров, которые участвовали в пяти последних финалах Лиги чемпионов, то он точно вспомнит Зидана и Клоппа, остальных — вряд ли. Уровень осведомленности у этого эксперта фантастический. Естественно, серебряного призера вшивой Бундеслиги и участника плей-офф ЛЧ «никто не знает». Вернее, если его не знает «Царь», то и остальным не положено. Царская аналитика.

Сергей Юран, футболист «Спартака» в 1995 и 1999 годах, тренер — в 2003-м:

Сразу простой вопрос: он чего-то добился в Европе? Когда он пришел в «Шальке», там багаж был совсем другого тренера. Такое впечатление, что «Спартак» — это КАМАЗ . В «Спартак» должен прийти тренер, который что-то выигрывал, чего-то добивался. Для «Спартака» это не выход, тренеру 34 года, при нем «Шальке» чуть не покинул Бундеслигу, а больше нигде тренерской карьеры у него не было. Он не востребован в Бундеслиге и даже в первой лиге. Не понимаю, что для «Спартака» даст приход Тедеско, понимаю, если бы приглашали тренера с опытом и именем, как Лучано Спаллетти или Роберто Манчини. А к «Спартаку» пошло такое отношение, к сожалению, что это посредственный клуб. Думают, а давай привезем 34-летнего, он не знает ни чемпионата нашего, ни языка. Когда «Шальке» занял второе место при нем, он пришел в команду, которую готовил другой тренер. А потом скатился, чуть не вылетели. Если тренер умеет работать, то он в любом случае не опустит такую команду, как «Шальке», до вылета.

Не понимаю, откуда такое желание принизить заслуги и достижение коллеги? Взять хотя бы историю про багаж другого тренера в «Шальке». Тедеско принял команду после Вайнцирля, при котором «кобальтовые» финишировали 10-ми, провел летнюю подготовку, кардинально поменял схему с 4-2-3-1 на 3-4-3, на 50% сменил стартовый состав и сделал «Шальке» второй командой Германии. Потом действительно допустил ошибки, но зачем все мазать черной краской и вводить людей в заблуждение? И о возрасте. В 2003-м году Сергею Юрану было — ха-ха! - 34 года, когда он стал помощником 35-летнего Андрея Чернышова в «Спартаке». На их смене футболистов кормили бромантаном, чтобы повысить спортивные показатели.

Евгений Ловчев, футболист «Спартака» в 1969-1978 годах:

Мы совершенно не знаем, кто это такой. Для меня удивительно, что те люди, которые руководят «Спартаком», совершенно не разбираясь, везут абы кого. А вдруг получится? Не получится. Когда я играл в «Спартаке», и команде представили Бескова, мы сразу поняли, что это за фигура, и для чего он пришел. Тедеско я совершенно не знаю, он немного поработал в «Шальке», только и всего.

Евгений Серафимович недавно поддерживал Кононова, потому что «видел, как он выстраивает игру», до этого Ловчев плевался от футбола Карреры и рвал рубаху на груди за Аленичева, который до прихода в «Спартак» вывел тульский «Арсенал» сначала в РПЛ , а потом в ФНЛ . Безусловно, это куда более ценный опыт, чем «маленькая работа в „Шальке“.

Андрей Тихонов, футболист „Спартака“ в 1992-2000 и 2011, тренер — в 2011-2014:

Нет разницы, сколько лет Тедеско и чего он достиг – он приходит в другой клуб, это „Спартак“. Когда он что-то сделает для „Спартака“, тогда и будем его оценивать. Я читал, что он дошёл до группы Лиги чемпионов, а на следующий год его уволили. Для меня это странное назначение – тренер был уволен за плохие результаты, а теперь его берут в самый популярный клуб страны. Сейчас „Спартаку“ предстоят матчи не с лидерами чемпионата, Тедеско из-за графика будет немного проще. Оценивать нового тренера будет по его результатам. Нужно понимать, что руководство хочет от тренера. Но давать Тедеско годик присмотреться к игрокам и чемпионату будет странно, задачу надо ставить сразу. Зачем приглашать иностранного тренера, который практически ничего не достиг, и ещё давать ему карт-бланш? Если бы, образно говоря, сейчас пришёл Моуринью, и попросил три-четыре месяца, чтобы посмотреть на ребят, то это понятно. А давать карт-бланш Тедеско – это перебор. Но я не знаю, какие у него планы. Что бы я ему пожелал? Ничего. Но вдруг у него пойдёт? Мы только будем радоваться, что он поднял команду.

У Тихонова скептический настрой, и это его право, но ревности или зависти в его мнении не обнаружено. Именно поэтому Андрей Валерьевич так любим фанатами „Спартака“.

Роман Павлюченко, футболист „Спартака“ в 2003-2008 годах:

Как примут трибуны? Если тренер выиграет пять игр подряд, то тогда о нём и будут говорить хорошо. Если проиграет пять игр подряд, то также начнут требовать отставки. Болельщику „Спартака“ не интересно слушать про адаптацию. Тренер сразу должен давать результат, ведь клуб сейчас в тяжелой ситуации. Фанаты не будут ждать, когда тренер адаптируется, а будут требовать результат уже завтра. Тедеско и приглашают, чтобы был результат, а не чтобы давать ему год-два.

До уровня ораторского мастерства Мостового и Юрана никому не добраться, но реплика Павлюченко показательна. Почему-то у нас считается, что местному тренеру, даже если он месяцами толчет воду в ступе, положено время на построение новой команды, а иностранец должен прийти и сходу начать выигрывать, иначе пусть убирается прочь. К последовательности призываем Романа, который недавно призывал дать время Кононову (после 10 месяцев бесплодной работы), а теперь намерен с первого дня строжайшим образом спрашивать с Тедеско.

Валерий Кечинов, футболист „Спартака“ в 1993-2000 годах:

Пока не понимаю хороший это вариант для „Спартака“ или нет, покажет только время. Мне сложно говорить о Тедеско, я плохо знаю этого специалиста, знаю, что он работал в „Шальке“, судя по тому, в какой сейчас ситуации находится команда, ему будет очень сложно. То, что у Тедеско есть характер, что он настолько принципиален – это, безусловно, большой плюс. Он не боится резать по живому. „Спартаку“ как раз и нужен такой тренер. Если будет результат, то никто не будет против прагматичного стиля Тедеско. Карпин и Черчесов могли бы дать результат в „Спартаке“. Станислав Черчесов — это тот тренер, который мог бы вывезти команду из сложившейся ситуации и привести её к чемпионству. Валерий Карпин обладает характером, авторитетом. У него могло бы всё получиться. Но выбор сделан, посмотрим, что из этого выйдет.

Здоровый скепсис принимается, мы ведь не секту верующих в Тедеско собираем. Если взять ситуацию „в вакууме“, то Черчесов или Карпин действительно должны были считаться фаворитами на тренерский мостик „Спартака“, но первый занят в сборной России, а второй — в „Ростове“.

Андрей Червиченко, президент „Спартака“ в 2002-2004 годах:

Посмотрим, но, на мой взгляд, назначение Тедеско на 80% будет со знаком минус. Доменико молод. Будут ли его воспринимать как салагу? Думаю, так и будет. Ну а как еще его можно воспринимать? Я много общаюсь с немцами, есть большая разница в менталитете. Человек, попавший в Россию, будет только полгода привыкать к тому, что происходит у нас. Требовать сиюминутного результата тяжело. Я не вижу никаких перспектив. 11-12 места в чемпионате не будет, конечно. Но запрыгнуть в пятерку будет нереально. Единственное, что осталось — это возможность побороться за Кубок. Но нужно обыграть „Ростов“, что на сегодняшний день непросто.

Любопытно, что именно Червиченко в 2003 году назначил главным тренером „Спартака“ 35-летнего Андрея Чернышова, у которого на тот момент было что-то около года работы тренером в юношеских и молодежной сборных России. То есть даже не на клубном уровне и не с командами мастеров.

Станислав Черчесов, футболист „Спартака“ в 1984-1987, 1989-1993, 1995 и 2002 годах; главный тренер — в 2007-2008:

Главное, чтобы в „Спартаке“ был тренер, который дает результат. В „Спартаке“ есть игроки, которые приходят готовыми и готовы играть во всех отношениях.

Все так, Станислав Саламович.

Но самое печальное даже не то, что в окружении „Спартака“ так много „токсичных“ людей, которые громко кричат, несмотря на плохую осведомленность, а иногда как будто нарочно строят свои теории на основании вымышленных фактов. Самое печальное, что такой срез мнений — это еще и картина мировосприятия Леонида Федуна, где здоровый скепсис и трезвые суждения тонут в непоследовательности, дилетантстве и истериках ревности. Увы.