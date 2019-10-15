«Спартак» сможет отдавать молодых игроков в аренду немецкому клубу

сегодня, 13:17

Московский «Спартак» договорился о сотрудничестве с немецким клубом «Эрцгебирге», выступающим во второй по силе лиге Германии. Об этом сообщил президент «Эрцгебирге» Хельге Леонхардт.

Леонхардт рассказал, что красно-белые смогут отдавать немецкому клубу в аренду своих молодых талантливых футболистов. Также команды проведут товарищеский матч.

Напомним, что из «Эрцгебирге» в «Спартак» перешел тренер вратарей Макс Урванчки. Также стоит отметить, что в прошлом эту команду тренировал новый главный тренер «Спартака» .