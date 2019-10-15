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«Спартак» сможет отдавать молодых игроков в аренду немецкому клубу

сегодня, 13:17

Московский «Спартак» договорился о сотрудничестве с немецким клубом «Эрцгебирге», выступающим во второй по силе лиге Германии. Об этом сообщил президент «Эрцгебирге» Хельге Леонхардт.

Леонхардт рассказал, что красно-белые смогут отдавать немецкому клубу в аренду своих молодых талантливых футболистов. Также команды проведут товарищеский матч.

Напомним, что из «Эрцгебирге» в «Спартак» перешел тренер вратарей Макс Урванчки. Также стоит отметить, что в прошлом эту команду тренировал новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско.

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Все комментарии
RomM84
RomM84
   504 / 815
сегодня в 15:02
Так вооот для чего была вся эта схема!!!!
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   44 / 815
сегодня в 14:33
Значит Цорн ещё попилит Федуна.
EAGinLE
EAGinLE
   31 / 815
сегодня в 14:30
Пусть будет так.
swed
swed
   668 / 815
сегодня в 14:21
сейчас "эксперты" поднимут волну хейта и смешков. Тупоголовые даже на секунду не задумаются, что вторая Бундеслига с западными тренерами и агентами на матчах, куда полезнее ФНЛ и совкового менталитета в руководстве академии с минимальными шансами заиграть.
cska plus
cska plus
   2 / 815
сегодня в 14:18
Неужели немецкие так нуждаются в хрющах, может только в рабство отдаст федун.
Литейный 4
Литейный 4
   93 / 815
сегодня в 14:15
Швайнеюгенд. Гыгыгы
DEIVID 2
DEIVID 2
сегодня в 14:14
А ник никак нельзя поменять на этом сайте?
Литейный 4
Литейный 4
   93 / 815
сегодня в 14:11
Немцы любят Баварские колбаски из молодой свинины. Гыгыгы
DEIVID 2
DEIVID 2
сегодня в 14:09
Ну если кто-то сможет потянуть вторую Бундеслигу, почему нет. Хотя, кто потянет Бундеслигу 2, тот обязан потянуть РПЛ.
cska plus
cska plus
   2 / 815
сегодня в 14:08
Ахахах! Снова устраивают клоунаду.
mortid
mortid ответил Romkurch
   244 / 815
сегодня в 14:08
Со смеху можно умереть, максимушку уже сейчас можно в Шальке для 7-0 очередных отдать.
А с чего ты взял что он семь штук пропустит? С этим вопросом к Селихову.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   116 / 815
сегодня в 14:01
    Romkurch
    Romkurch
       59 / 815
    сегодня в 13:55
    Со смеху можно умереть, максимушку уже сейчас можно в Шальке для 7-0 очередных отдать.
    инштандзетцунг
    инштандзетцунг
       563 / 815
    сегодня в 13:45
    гешефтмаХеры одним словом
    d_fincher
    d_fincher
       62 / 815
    сегодня в 13:44
    Очень хорошее начинание. В немецкой Бундеслиге, пусть и второй, уровень отношения к футболу совершенно иной, нежели в ФНЛ.
    mihaluch
    mihaluch
       114 / 815
    сегодня в 13:38
    А зачем тогда нужен будет "Спартак"2?
    311
    311
       81 / 815
    сегодня в 13:37
    Молодая свинина под немецкое пивко сгодится!)
    GYTSYL
    GYTSYL
    сегодня в 13:34
    а дзюба с забалотным и зулусом 50 миллионным будут сидеть на распиле и получать свои 7 миллионов
    NYJ
    NYJ
       492 / 815
    сегодня в 13:33
    А надо ли это?!
    makkie
    makkie
       810 / 815
    сегодня в 13:31
    Хорошая практика.

    Но для начала бы сменить Булатова в Спартаке-2, или поменять подготовку молодых кадров.
    Ни результатов, ни молодежи в основе ведь!
    Вернее, молодежь есть, но она очень сырая и неконкурентоспособная.
    сулейман шлагбаум 1
    сулейман шлагбаум 1
       47 / 815
    сегодня в 13:24
    А чья это инициатива ? " Эрцгебирге" , или поросят ? Они уверены, что их подсвинки найдут спрос в Германии, пусть даже во второй Бундеслиге ?
    Roger Young
    Roger Young
       130 / 815
    сегодня в 13:23
    Эрцгебирге прикольные. Хорошее взаимодействие
    Армейская душа
    Армейская душа ответил Serg_Diamond
       63 / 815
    сегодня в 13:22
    Это просто смешно
    Нет - они будут сниматься в серьёзных немецких фильмах. Клуб как прикрытие
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
       249 / 815
    сегодня в 13:20
    Это просто смешно
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