Шестеро шустрых

сегодня, 11:30

Отгремели октябрьские матчи сборных. И уже можно подводить первые промежуточные итоги. «Соккер.ру» - о тех, кто уже обеспечил себе выход на Евро-2020.

Бельгия

Самой быстрой командой, которая гарантировала себе участие в чемпионате Европы, стала сборная Бельгии. Уже 10 октября после победы над Сан-Марино со счетом 9:0 стало известно, что бельгийцам ничего не помешает выйти из группы с первого или второго места. То есть за три тура до окончания отборочных матчей в группе I. Уже вышедшая на Евро-2020 Бельгия обыграла в октябрьской серии матчей Казахстан и сделала свою статистику более чем впечатляющей: восемь побед в восьми играх, разница мячей 30:1. Но не решен вопрос с местом. Россия еще имеет шанс влить ложку дегтя в эту бельгийскую бочку меда. Не зря ведь так хорошо темп держала команда Станислава Черчесова.

Италия

Команда Роберто Манчини стала только второй сборной, которая гарантировала себе выход на Евро за три тура до окончания отбора. 12 октября, победив Грецию со счетом 2:0 в группе J, Италия обеспечила себе выход на чемпионат Европы. К Манчини было много претензий, в его адрес звучала самая разная критика, но обстоятельства сложились так, что итальянцы в группе сопротивления не почувствовали. Они выиграли к настоящему моменту все восемь матчей в отборочном турнире с разницей мячей 25:3. Причем если у Бельгии есть преследователь в виде России, то у Италии такого конкурента не нашлось. Ближайший соперник отстает на девять очков. Это сборная Финляндии, которую в свою очередь поджимают Армения и Босния и Герцеговина с 10 очками.

Россия

Сборная Станислава Черчесова при определенных раскладах тоже могла обеспечить себе выход на Евро за три тура. Для этого нужно было, чтобы Казахстан и Кипр сыграли вничью, но островитяне тогда победили, поэтому выход российской команды отложили на тур – к встрече с Кипром. Убедительная победа со счетом 5:0 над киприотами подтвердила, что конкурентов у России нет. Осталась битва с «боссом» - с Бельгией, за первое место в группе I. И это сейчас единственная группа, в которой уже известны обе команды, выходящие на чемпионат Европы. В других группах максимум один счастливчик известен. Россия прошла отбор практически безошибочно, проиграла только Бельгии на выезде в первом туре. Впечатляет и разница мячей – 27:4. Чтобы поквитаться с бельгийцами, их надо обыгрывать со счетом 2:0 или с разницей в три мяча. Тогда Россия окажется первой в группе. Это даст определенные преимущества при жеребьевке.

Польша

В один день с россиянами выход на Евро-2020 обеспечила себе и сборная Польши, которая выступала в группе G. Для утверждения выхода поляки обыграли Северную Македонию со счетом 2:0 и стали математически недосягаемыми для третьего места. При этом путь Польши не был так безупречен, как у тех вышедших, о ком речь шла выше. Поляки имеют разницу мячей всего 13:2, что не так эффектно, согласитесь, как у какой-нибудь Бельгии. Плюс у Польши есть поражение от Словении и ничья с Австрией. Но ситуация в группе сложилась так, что и 19 очков в восьми матчах полякам хватило для выхода за два тура до окончания отбора. Правда, место еще не определено – Австрия отстает всего на три очка, а ту преследуют аж три команды – Северная Македония, Словения и Израиль, которые уступают австрийцам по пять очков.

Украина

Команда Андрея Шевченко вышла досрочно из группы, в которой ждали преждевременного выхода совсем другой команды. Скорее так можно было подумать про Португалию, спрогнозировать досрочный выход чемпионов Европы и победителей Лиги Наций. Но нет. Именно победой над Португалией в Киеве со счетом 2:1 Украина смогла вырвать путевку на Евро-2020 за два тура до конца отбора. У украинцев группа из пяти сборных, поэтому 19 очков после семи матчей – это очень хорошо. Разница мячей – 15:2. Только в одной игре они теряли баллы – сыграли вничью с Португалией на выезде. Остальные матчи Украина выиграла. В отличие от Португалии, которая теперь всего на очко опережает Сербию в борьбе за второе место.

Испания

Последней в октябрьской серии в поезд под названием Евро-2020 впрыгнула сборная Испании. Для этого ей хватило ничьей со Швецией (1:1) на выезде. Причем до последних минут матча испанцы не гарантировали себе выхода, поскольку шведы вели со счетом 1:0 после гола Маркуса Берга. Лишь на самых последних минутах Родриго счет сравнял и обеспечил математически выход Испании за два тура до конца отбора. У испанцев после восьми туров 20 очков в активе и разница мячей 19:5. Помимо ничьей со Швецией у них также был мир с Норвегией (1:1), а остальные матчи Испания выиграла. Куда интереснее теперь борьба за вторую путевку. Пока второй идет Швеция, но всего одно очко ей проигрывает Румыния, а за ней в трех очках следует Норвегия. Так что несмотря на то, что определившиеся участники чемпионата Европы уже есть, интрига жива почти во всех группах.