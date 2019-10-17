Вы полагаете, что всё это будет носиться? Я полагаю, что всё это следует шить

сегодня, 10:30

«Соккер.ру» узнал о планах Златана Ибрагимовича.

Самый знаменитый шведский футболист, даром что не швед по крови, готов сделать новый вираж в своей карьере. Контракт Златана с «Лос-Анджелес Гэлакси» истекает в декабре, и продлевать его 38-летний нападающий не хочет. Он и так много сделал для калифорнийцев.

Но и на пенсию Ибрагимович не спешит. Златан запланировал доиграть до сорока лет и, скорее всего, осуществит свой план. Он не доигрывает, не почивает на лаврах, не купается в лучах своей славы. Хотя он имеет на это полное право. В далеко не слабом турнире, каким является МЛС , Ибрагимович забивает больше гола за игру. Причём голы-то какие. Один другого краше. Мастерства у Златана на десятерых хватит, здоровьем природа не обидела. Кроме того, он ещё и притягивает к себе разные награды. Он выступал за десять клубов, и в составе семи из них становился чемпионом. Ещё не поздно выиграть титул в составе «Гэлакси». Только с «Барселоной» и с «Манчестер Юнайтед» пополнить коллекцию наград не получилось. Но это дело прошлое. И разговор не об этом.

Главное, что Ибрагимович собрался продолжить карьеру в Италии, а именно в «Фиорентине», которая предлагает легенде Швеции краткосрочный контракт с возможностью продления. «Фиалки» уже приютили у себя другого почтенного ветерана Франка Рибери и не нарадуются. Да и Принс Боа – Кевин-Принс Боатенг тоже пришёлся ко двору. Теперь же флорентийцы вознамерились заполучить мегазвезду, которой был и остаётся Ибрагимович.

Зачем это «Фиорентине»? Во-первых, для усиления атаки, ибо Федерико Кьезе нужен помощник. Боатенг всё же не форвард в классическом смысле слова. Ибрагимович, как показали заокеанские сезоны, и в преклонном для футболиста возрасте даст фору многим молодым. Поэтому атаку он усилит. В прошлом сезоне именно беззубое (даже при наличии Кьезы-младшего) нападение стало бедой «фиалок». На финише чемпионата они забили всего один мяч в восьми встречах, а сделал это защитник Никола Миленкович. Как ни бился тренер Винченцо Монтелла, сам замечательный в недавнем прошлом форвард, голы исчезли напрочь. А тогда помимо Кьезы в состав входили Диего Симеоне и Луис Муриэль. Соскучившийся же по серьёзным чемпионатам Златан вне всякого сомнения добавит мощи. Конечно, результативности больше гола за игру от него никто не ждёт, Серия А - это не МЛС , при всём уважении к последней. Но Ибрагимович, несмотря на свой весьма скверный характер, никогда не отбывал номер, а, напротив, играл на совесть. И вряд ли будет бить баклуши в новом клубе.

«Фиорентине» Ибрагимович достанется бесплатно, однако ему придётся платить солидное жалование. Считать деньги Златан умеет не хуже, чем забивать мячи. Но эти затраты будут перекрыты. За два неполных года выступлений в МЛС шведский нападающий принёс солидный доход «Гэлакси» за счёт разной атрибутики. Его футболки самые продаваемые в США , в не самой футбольной стране. В Италии, где ещё не забыли игру Златана за «Ювентус», «Интер» и «Милан», его майки будут разлетаться. И доходы перекроют траты на зарплату.

Самому Златану тоже интересно вернуться в Италию, где играл более чем успешно – шесть Скудетто в семи сезонах (включая чемпионские титулы, отобранные у «Юве»). Серия А - его стихия. И было бы красиво завершить карьеру именно тут. Стать чемпионом с «Фиорентиной», конечно, не получится. Но выиграть с «фиалками» Кубок Италии, - почему бы нет. Тут интересы футболиста и его потенциальных работодателей совпадают. Клубный музей не пополнялся ценными экспонатами с 2001 года.

А что если не «Фиорентина»? Да на здоровье. На флорентийском клубе белый свет клином не сошёлся, в мире имеется ещё немало команд, достойных Ибрагимовича и способных выполнить его финансовые запросы. Просто клуб из Флоренции, если верить итальянской прессе, уже ведёт работу в этом направлении. Гиперактивный агент футболиста Мина Райола непременно найдёт своему звёздному клиенту новое пристанище. Если тот, конечно, пожелает. Не факт, что всё сложится. И никто не гарантирует, что Златан заиграет, как в лучшие годы. Но смелые шаги всегда достойны восхищения. Поэтому в заголовок и вынесена фраза Юрия Левитанского из «Диалога у новогодней ёлки».

Главное, чтобы обошлось без травм. В его возрасте каждое повреждение может оборвать карьеру. Если помните, то пребывание шведа в «Манчестер Юнайтед» было омрачено разрывом связок, полученным в матче Лиги Европы. Златан не играл почти год, а когда выздоровел, то оказался не нужен Жозе Моуриньо. Некрасивая тогда получилась история. И после расставания с Ибрагимовичем в жизни самого титулованного клуба Англии началась чёрная полоса, которая всё никак не закончится.

В Манчестер Ибрагимович вряд ли поедет. Почему ему не захочется в «Юнайтед» вы уже знаете. А в «Сити» ноги Златана не будет пока там работает его личный недруг Хосеп Гвардиола. Не приедет он и ПСЖ , там он уже играл. Наговорил лишнего в своё время. Не примут его в «Ювентусе», ибо не забыли, как швед не захотел спускаться с разжалованным чемпионом в Серию В. А так - Европа большая.

А как вам вариант с возвращением Ибрагимовича в сборную Швеции? Вроде бы, эта страница его биографии была перевёрнута ещё перед чемпионатом мира 2018. Раз тогда не вернулся, то теперь и подавно. Однако, никогда не говори «никогда». Если шведы выйдут в финальную стадию чемпионата Европы, то тема возвращения Златана снова может стать актуальной. Лишним он в составе скандинавов точно не будет. Весной прошлого года Ибрагимович и тренер Янне Андерссон во многом не смогли договориться из-за того, что нападающий играл за океаном. После предполагаемого переезда Златана в Европу найти точки соприкосновения станет легче. Поэтому появление Ибрагимовича в сборной хоть и маловероятно, но всё же возможно.

Поэтому наберёмся терпения и будем ждать. Что решит Златан, насколько серьёзны намерения «Фиорентины». Если честно, то не хочется, чтобы один из ярчайших футболистов XXI века уходил.