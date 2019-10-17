Новые имена в Зале Славы немецкого футбола - Кан и Клинсманн 

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«Соккер.ру» рассказывает о двух выдающихся немецких футболистах, внесённых в Зал Славы немецкого футбола - и .

В начале октября нынешнего года в Дортмунде состоялась церемония включения в пантеон Славы немецкого футбола двух великих футболистов. Речь идет об Оливере Кане и о Юргене Клинсманне. Эти спортсмены при жизни удостоились чести быть признанными великими, чьи достижения и успехи еще свежи в памяти миллионов болельщиков. Теперь Зал Славы немецкого футбола насчитывает 14 имен футболистов, каждое их которых стало легендарным в истории немецкого футбола.

Для справки

Зал Славы немецкого футбола является постоянно действующей выставкой успехов и достижений спортсменов, представлявших Германию на футбольных аренах, выступавших за разные команды и в разные годы.

Выставка была открыта 1 апреля 2019 года в Дортмунде в Музее футбола. Первоначально в пантеон Славы были включены следующие имена:

• Зепп Майер - голкипер, защищавший цвета «Баварии» и игравший за национальную сборную Германии;

• Франц Беккенбауэр, Пауль Брайтнер, Андреас Брёме - защитники, игравшие за различные клубы («Бавария», «Кайзерслаутерн», «Сарагоса», «Интер» соответственно), выступавшие за сборную Германию;

• Фриц Вальтер, Маттиас Хаммер, Лотар Маттеус и Гюнтер Нетцер - игроки линии полузащиты, сумевшие добиться значительных успехов в своих клубах и во время выступлений за «Бундестим»;

• Хельмут Ран, Уве Зеелер и Герхард Мюллер - форварды, игра которых принесла славу разным футбольным клубам, в том числе сборной Германии.

Помимо известных футболистов, в пантеоне отведено место и тренеру. Им стал Зепп Хербергер, под руководством которого немецкая сборная в 1954 году впервые в своей истории завоевала титул чемпионов мира (Швейцария, ЧМ 1954 года).

Предполагается, что каждый год Зал Славы немецкого футбола будет пополняться новыми именами, среди которых будут не только футболисты, но и спортивные функционеры, чья деятельность принесла известность и славу немецкому футболу. Список первых 12 имен, вошедших в экспозицию выставки, был утвержден результатом голосования, проведенного среди спортивных журналистов. Одним из обязательных условий для получения почетного место в Зале Славы, является завершение спортивной карьеры, как минимум, 5 лет назад.

Заслуги Оливера Кана

Оливер Кан для любого немца по праву считается живой легендой. Этот вратарь своей игрой принес немало очков в копилку славы немецкого футбола. Сначала из рук самого Зеппа Майера Оливер Кан получил перчатки первого вратаря мюнхенской «Баварии», а затем стал и первым номером в национальной сборной.

Свою спортивную карьеру Оли завершил в 2008 году, сыграв 2 сентября прощальный матч в Мюнхене на «Альянц Арене», защищая цвета своего родного клуба «Бавария». Футболку голкипера национальной сборной Кан повесил на вешалку двумя годами ранее, объявив о завершении выступлений за сборную Германии сразу после чемпионата мира 2006 года.

Карьера вратаря для Кана началась в 1987 году, когда 18-летний футболист занял место в рамке клуба «Карлсруэ». Через три года ему заслуженно досталось место в основе. Проиграв в своем первом клубе еще три сезона, молодой голкипер был перекуплен мюнхенской «Баварией». С переходом в мюнхенский клуб карьера Оливера Кана стремительно пошла вверх. Уже на следующий год (1995) его пригласили защищать цвета флага в составе национальной сборной Германии.

В футболке «Баварии» Кан провел 14 сезонов, сыграв 429 матчей и пропустив за это время 407 мячей. В составе своего клуба голкипер 8 раз становился чемпионом Германии. Последний раз Серебряная салатница была в руках Оливера Кана, в то время капитана «Баварии», в сезоне 2007/2008.

В сезоне 1995/96 к голкиперу пришел первый международный успех. В составе «Бундестим» Кан становится чемпионом Европы 1996. В этом же сезоне его клуб «Бавария» выигрывает Кубок УЕФА , одолев в финале французский «Бордо». В сезоне 2000/01 в составе «Баварии» Кан становится победителем Лиги Чемпионов. В финальном матче мюнхенский клуб сразился с испанской «Валенсией», и все решалось в серии послематчевых пенальти, где главным героем стал именно голкипер немецкой команды.

В том памятном матче уже не молодой, но опытный вратарь «Баварии» отразил три одиннадцатиметровых удара, принеся в итоге победу своей команде.

Успехи немца не остались незамеченными. Четыре года подряд, с 1999 по 2002 год, Кан признавался лучшим голкипером как в мире, так и на европейском континенте. В 2002 году в составе сборной Германии Оливер Кан завоевал серебро на чемпионате мира в Корее и Японии. Бронза, полученная в 2006 году на чемпионате мира, стала последней высокой наградой футболиста в его спортивной карьере.

Достижения Оливера Кана по-настоящему выдающиеся. Всего, выступая за футбольные клубы, Кан провел 554 матча в Бундеслиге, что является третьим результатом за всю историю. Выступая в футболке «Баварии», Кан сыграл 141 матч в европейских кубках. За свою национальную сборную голкипер играл 86 раз.

Чем знаменит Юрген Клинсманн?

В паре с Оливером Каном в Зал Славы немецкого футбола вошел и другой, не менее знаменитый немецкий футболист. С Юргеном Клинсманном связана целая эпоха в истории «Бундестим». Благодаря его заслугам многие европейские клубы сумели достичь определенных высот, завоевав самые разные титулы. За всю спортивную карьеру, а Юрген начал играть в футбол еще 8-летним мальчишкой, футболист испробовал себя не только в качестве полевого игрока, но и сумел поработать на тренерском мостике.

Первый профессиональный матч 16-летний Клинсманн провел в составе клуба второго дивизиона «Штутгарт Кикерс». В 1984 году молодой и талантливый нападающий уже числился в основной команде «Штутгарта», игравшей в Бундеслиге. В следующем году Клинсманна вызывают в национальную сборную Германии. Первый успех в карьере Юргена Клинсманна пришелся уже на 1988 год, когда олимпийская сборная Германии выиграла бронзу на Олимпиаде в Сеуле.

Всего в футболке национальной сборной Клинсманн сыграл 108 матча, забив за это время 47 мячей. В течение своей продолжительной футбольной карьеры футболист три раза участвовал в составе сборной Германии в чемпионатах Европы (1988, 1992 и 1996). В 1996 году вместе с Оливером Каном он становится чемпионом Европы.Трижды футболист принимал участие в чемпионатах мира (1990, 1994 и 1998). Именно в 1990 году на мундиале в Италии Клинсманн в составе «Бундестим» стал чемпионом мира. После неудачной игры сборной Германии на ЧМ 1998 года Юрген Клинсманн официально прекратил выступления за сборную.

На клубном уровне достижения нападающего связаны с клубами «Интер» и «Бавария». С итальянским клубом Юрген Клинсманн в 1991 году выиграл Кубок УЕФА , а через пять лет этот же кубок достался нападающему уже в составе мюнхенской «Баварии». Кроме «Штутгарта», «Интера» и «Баварии», Клинсманн выступал за клубы «Сампдория», «Монако» и английский «Тоттенхэм Хотспур».