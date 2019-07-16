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Кафу может стать банкротом из-за долгов

вчера, 16:15

Двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Кафу оказался на грани банкротства.

Компания Capi Penta International Player, занимающаяся управлением карьер футболистов и спортсменов, которой владеет 49-летний Кафу, оказалась не в состоянии оплатить налоги и погасить долги. В связи с этим бразильский суд наложил арест на имущество компании. Фирме принадлежит 15 объектов недвижимости на имя Кафу, которые он заложил на сумму от 1,1 до 6 млн долларов.

«Это моя личная проблема. Я могу продать свою собственность, свою машину, свой дом, чтобы заплатить налоги», - заявил Кафу.

Напомним, что недавно Кафу стал послом ЧМ-2022.

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Все комментарии
dino-hsv
dino-hsv
   138 / 794
вчера в 21:53
хз, как у них, но в россии все просто: накопил около 100к рублей и официально объявил себя банкротом, уплатив их. даже если у тебя долгов на 200 миллиардов, эти 100 тысяч все решат. потому можно и дальше жить миллионером, но в статусе банкрота
hohoл
hohoл ответил Don trambon
   741 / 794
вчера в 20:56
Интересно и как его фирма занималась управлением карьер футболистов и спортсменов, если не справились с управлением своей бухгалтерии?
У него клиенты - Марадонна, Рональдиньо , Рисе, Гаскойн )
рус фан
рус фан
   155 / 794
вчера в 20:54
Кафу удачи в избавлении от долгов, пожалуй один из лучших крайних защитников которых я видел.
Caniggia
Caniggia
   52 / 794
вчера в 20:33
Куда полез, если только мячик пинать может?
beefs
beefs
   126 / 794
вчера в 18:03
Допрыгался?
КЭТиК
КЭТиК
   209 / 794
вчера в 16:37
Придется опять выходить на поле.
cska plus
cska plus
   7 / 794
вчера в 16:28
Заработает ещё.
Don trambon
Don trambon
   101 / 794
вчера в 16:18
Интересно и как его фирма занималась управлением карьер футболистов и спортсменов, если не справились с управлением своей бухгалтерии?
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