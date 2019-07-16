Кафу может стать банкротом из-за долгов

вчера, 16:15

Двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Кафу оказался на грани банкротства.

Компания Capi Penta International Player, занимающаяся управлением карьер футболистов и спортсменов, которой владеет 49-летний Кафу, оказалась не в состоянии оплатить налоги и погасить долги. В связи с этим бразильский суд наложил арест на имущество компании. Фирме принадлежит 15 объектов недвижимости на имя Кафу, которые он заложил на сумму от 1,1 до 6 млн долларов.

«Это моя личная проблема. Я могу продать свою собственность, свою машину, свой дом, чтобы заплатить налоги», - заявил Кафу.