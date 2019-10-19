От 8 лет до пожизненного. Самые длинные контракты в истории футбола

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\Месси не захотел подписывать с «Барсой» пожизненный договор, хотя один большущий контракт уже отработал. «Соккер.ру» - о случаях, когда срок имеет значение.

Лионеля Месси не прельстила идея пожизненного контракта с «Барселоной», вот что аргентинец думает по этому поводу:

«Барселона» действительно разговаривала со мной на тему пожизненного контракта, так же, как и с Иньестой. Я сказал, что не хочу подписывать контракт, который свяжет мне руки. Я не хочу быть здесь, если буду несчастлив. Я хочу соревноваться, играть и продолжать бороться за определённые цели, а не быть здесь просто потому, что так велит контракт. Вот почему мне не нравится эта идея [с пожизненным контрактом]. А так, я хотел бы остаться здесь на всю жизнь.

Не спешите обвинять Месси в недостаточной лояльности «Барселоне», просто Лео хочет сохранять определенную свободу действий, что является вполне здравым стремлением для любого человека и профессионала. Свой долг «Барсе» аргентинец давно и в полном объеме выплатил, и если на закате карьеры решит вдруг сменить обстановку, никто не должен осуждающе шептаться у него за спиной. К тому же, один внушительный контракт Лионель уже отработал, и о нем пойдет речь ниже. А начнем с тренера, связавшего себя узами на длительный срок.

Алан Пардью и «Ньюкасл» - 8 лет

В 2010 году Алан Пардью сменил на тренерском мостике «Ньюкасла» Криса Хьютона и получил контракт на 5.5 лет — более чем внушительный срок, когда речь идет о тренере. В первом сезоне под руководством Пардью «сороки» заняли 12-е место в АПЛ (согласно прогнозам, должны были вылетать в Чемпионшип), через год финишировали пятыми и квалифицировались в Лигу Европы.

В награду мсье Алан получил восьмилетний мегаконтракт, которым привязал себя к «Ньюкаслу» до 2020 года, но следующие годы показали, что боссы «сорок», возможно, на радостях несколько поспешили, одарив Пардью небывалым по срокам контрактом. Впрочем, сам тренер помог разрешению этой ситуации, когда в начале 2015 года попросил Майка Эшли отпустить его в «Кристал Пэлас», который обратился к своему бывшему игроку после отставки Нила Уорнока.

Лионель Месси и «Барселона» - 9 лет

С реплики аргентинца начался этот разговор, и хотя идею пожизненного контракта Лионель отвергает, он уже связан с «Барселоной» 19 лет, почти половину этого срока занял один цельный контракт. Как известно, Месси перебрался в «Барселону» в 13 лет. Каталонцы четко осознавали, с каким бриллиантом имеют дело, и финансировали лечение дефицита роста Лионеля. Естественно, юный футболист и его семья были бесконечно благодарны «Барсе» и в ту пору чуть ли не с закрытыми глазами подписывали документы, которые готовил офис «сине-гранатовых».

Тем более что Месси явно никто не собирался обижать. В течение 2004 года, когда дебют Лионеля за главную команду неизбежно приближался, он последовательно заключил три контракта с «Барсой», каждый из них увеличивал зарплату футболиста. Но время самого длинного договора пришло в сентябре 2005-го, когда аргентинец связал себя обязательствами с «Барселоной» до 2014 года — на 9 лет. Тот контракт он честно отработал, после чего подписал еще один договор на «космических» условиях, а вот пожизненно крепить себя к каталонскому клубу Лео не готов.

Сауль Ньигес и «Атлетико» - 9 лет

В детстве провел пару лет в системе «Реала», но потом стал преданным «матрасником» и никогда не подводил «Атлетико» и Диего Симеоне. Ньигеса хотела подписать «Барселона» и английские гранды, но Сауль не раз демонстрировал верность «кольчонерос», а когда ему 22-летнему, находящемуся на пике перспектив парню, предложили контракт на 9 лет, Ньигес, не раздумывая, поставил свою подпись. Таким образом, Сауль будет связан с «Атлетико» с 2017-го по 2026-й, правда, в этом договоре есть и «клаусула» - 150 миллионов евро. Но мы ничуть не удивимся, если полузащитник с такими взглядами проведет всю карьеру в «Атлетико».

Иньяки Уильямс и «Атлетик» (Бильбао) — 9 лет

Самое свежее включение в этот список. Этим летом Уильямс контактировал с «Манчестер Юнайтед» на предмет переезда на «Олд Траффорд», но «Атлетик» убедил свою звезду остаться на «Сан-Мамесе» и предложил девятилетний контракт, от которого Иньяки не смог отказаться. Уильямс теперь связан договором с родным клубом до 34 лет, так что заявление о желании провести всю карьеру в «Атлетике» - точно не пустое.

Денилсон и «Бетис» - 10 лет

Как вы уже догадались, главные любители продолжительных контрактов проживают в Испании. 20-летнего Денилсона после ЧМ -1998 подписал для «Бетиса» тогдашний президент «зеленых» Мануэль Руис де Лопера. Безумный, безумный трансфер. Мало того, что Денилсон, приехавший из «Сан-Паулу», стоил даже дороже зубастого Роналдо, так еще и получил в Севилье 10-летний контракт с нереальной по тем временам зарплатой. Такое ощущение, что речь идет о суперзвезде мирового уровня, но к тому моменту, когда должен был заканчиваться этот 10-летний контракт, Денилсон уже успел поиграть в Саудовской Аравии, США и вернуться на родину.

Рауль, Касильяс и «Реал»; Иньеста и «Барселона» - пожизненные контракты

Забегая вперед, никто из этих парней так и не закончил карьеру на месте пожизненного контракта: Рауль доигрывал в «Шальке», Касильяс отправился в «Порту», а Иньеста поиграл в Японии за «Виссел Кобе». Историю с пожизненным контрактом придумал «Реал» в 2008-м для Рауля и Касильяса. Конечно, слово «пожизненный» не стоит воспринимать буквально. Речь шла о том, что соглашение с клубом автоматически пролонгируется на следующий сезон, если заслуженный футболист выполнил определенную норму (сыграл оговоренное число матчей). Пожизненный контракт Рауля действовал 2 года, Касильяс растянул удовольствие на 7 лет, а Иньеста покинул «Барселону» всего через год после подписания такого договора.