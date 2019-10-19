ГлавнаяНовости

Месси: «Мне не нравится идея пожизненного контракта с „Барселоной“»

сегодня, 02:56

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал новость о том, что он может подписать пожизненный контракт с каталонским клубом.

«Барселона» действительно разговаривала со мной на тему пожизненного контракта, так же, как и с Иньестой.

Я сказал, что не хочу подписывать контракт, который свяжет мне руки. Я не хочу быть здесь, если буду несчастлив. Я хочу соревноваться, играть и продолжать бороться за определённые цели, а не быть здесь просто потому, что так велит контракт. Вот почему мне не нравится эта идея [с пожизненным контрактом]. А так, я хотел бы остаться здесь на всю жизнь.

Месси также поделился мнением о том, как уход Криштиану Роналду из «Реала» отразился на Эль Класико и всей Ла Лиге.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Фиорентина» продлила контракт с защитником Венути
Вчера, 21:15 Комментарии0
ОфициальноГринвуд продлил контракт с МЮ
Вчера, 20:22 Комментарии3
«Ливерпуль» продлил контракт с Матипом
Вчера, 19:21 Комментарии4
СлухиСтали известны детали нового контракта Щесны с «Ювентусом»
Вчера, 11:47 Комментарии1
Слухи«Ювентус» планирует продлить контракты с двумя игроками
17 октября Комментарии3
Слухи«Интер» хочет продлить контракт с форвардом
17 октября Комментарии2
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100