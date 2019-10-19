Месси: «Мне не нравится идея пожизненного контракта с „Барселоной“»

Нападающий «Барселоны» прокомментировал новость о том, что он может подписать пожизненный контракт с каталонским клубом.

«Барселона» действительно разговаривала со мной на тему пожизненного контракта, так же, как и с Иньестой.

Я сказал, что не хочу подписывать контракт, который свяжет мне руки. Я не хочу быть здесь, если буду несчастлив. Я хочу соревноваться, играть и продолжать бороться за определённые цели, а не быть здесь просто потому, что так велит контракт. Вот почему мне не нравится эта идея [с пожизненным контрактом]. А так, я хотел бы остаться здесь на всю жизнь.