«Милан» - «Лечче»: прогноз от БК Pinnacle

сегодня, 19:45

«Милан»

Марко Джамаоло был совсем недавно уволен с поста главного тренера «Милана». Ему на смену пришел Стефано Пиоли. Сложно сказать, как под его руководством изменятся действия команды.

«Милан» на старте сезона сумел добыть всего лишь девять очков в семи сыгранных матчах. На текущий момент команда расположилась на 13-й позиции в Серии А. При условии победы в сегодняшней встрече команда может подняться на семь мест вверх.

«Лечче»

Подопечные Фабио Ливерани не могут похвастаться тем, что успешно выступают в этом сезоне. На текущий момент в активе команды всего лишь шесть очков. Команда находится на 18-й позиции в Серии А. «Лечче» имеет серию из пяти поражений кряду. В последнем туре не удалось зацепиться за очки с «Аталантой» 1:3.

Не хватает умения надежно действовать в обороне этому коллективу.

Котировки БК Pinnacle на текущую встречу:

Победа Милана – 1,47

Ничья – 4,56

Победа Лечче – 7,59

Интересные факты

«Милан» в последних восьми домашних играх обыгрывал «Лечче»

«Лечче» пропустил в семи играх пятнадцать мячей. Это один из худших показателей в Серии А

Прогноз

«Милан» под руководством нового главного тренера должен получить некий толчок для улучшения своих результатов. Несмотря на провальные результаты «Лечче» может зацепиться на Сан-Сиро. Игра команды импонирует. Единственное подопечные Фабио Ливерани, порой слишком зацикливаются на атаке, из-за чего допускают целую массу контратак. Ожидаем, что гости зацепятся. Играем по линии букмекерской конторы Pinnacle победу «Лечче» с учетом форы в +1,5 мяча с коэффициентом 1,61.