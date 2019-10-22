«Ювентус» - «Локомотив»: прогноз от БК Pinnacle

«Ювентус»
Подопечные Маурицио Сарри довольно уверенно действует в этом сезоне. Команда лидирует в серии А, опережая «Интер» на четыре очка. В последнем туре команда испытала серьезные проблемы с «Болоньей», но все же сумела вырвать победу, как итог 2:1.
«Ювентус» в Лиге Чемпионов является лидером. Команда записала в свой актив мировую с «Атлетико» из Мадрида и переиграла «Байер».
«Локомотив»
Подопечные Юрия Семина добыли сенсационную победу в Леверкузене над «фармацевтами» со счетом 2:1. Поражение от «Атлетико» на домашней арене 0:2 несколько ухудшило перспективы команды за выход в плей-офф Лиги Европы, но тем не менее не стоит отчаиваться крайне важно продолжить бороться, демонстрируя свои лучшие игровые качества.
«Локомотив» в Премьер-Лиге является лидером. Последняя победа со счетом 2:0 над «Ахматом», дополнительном подчеркнула силу коллектива.
Котировки на матч «Ювентус» - «Локомотив»:
Победа Ювентуса – 1,20
Ничья – 6,97
Победа Локомотива – 17,07
Интересные факты
- «Ювентус» ни разу не проиграл в этом сезоне
- «Ювентус» пропускал гол в 1 из 3 домашних поединков
- «Локомотив» в 1 из 9 последних матчах пропускал более одного гола
Прогноз
«Ювентус» сейчас находится в отличной форме. Команда превосходит своего оппонента по всем игровым компонентам. Без боя гости не сдадутся. Учитывая это стоит сказать о том, что «Локомотив» все силы бросит на оборону. Ожидаем, что поединок завершится уверенной победой хозяев. Наша ставка победа хозяев поля с учетом форы в -1,5. В букмекерской конторе Pinnacle текущий исход можно сыграть с коэффициентом 1,65.