Халанд быстрее, чем Месси, и разгон «Ливерпуля» до 200: главные итоги евронедели

сегодня, 10:44

Молодые норвежец, француз и россиянин забивали в ЛЧ , хотя «Соккер.ру» отмечает и «стариков» – Лионель и Роберт тоже порадовали.

РПЛ опустилась в таблице УЕФА

К сожалению, российские клубы в целом подвели, только «Краснодар» постарался не опозориться и выгрыз гостевую победу. Португальцы обошли РПЛ в таблице коэффициентов. Отыграться до конца сезона сложно, ведь даже клубы в Лиге Европы не радуют, а у конкурентов там сразу четыре коллектива. Пока отрыв вроде как небольшой, но надо учитывать также сгорание коэффициента четырехлетней давности – португальцы де-факто уже оторвались на два пункта. Проще говоря, в 2021 году от РПЛ в ЛЧ попадут всего два клуба, и только один – напрямую. Важно драться до конца, не отпустив португальцев далеко на будущее, чтобы быстрее догнать и перегнать снова.

Голы Черышева и Миранчука

Сарри выделяет левую ногу Миранчука, но скауты различных клубов после гола в ворота «Ювентуса» в Турине оценили и голову, и другие важные для футбола части тела Алексея. Он, конечно, имеет изъян как продукт на экспорт – вокруг хавбека нужно строить игру, это диспетчер, пускай и с умением сыграть с креном на полуфланг. Но и гол Миранчука, и первый в карьере мяч в ЛЧ для Дениса Черышева – хорошие новости для Черчесова и фанатов сборной России. Дзюба уже забивал в ЛЧ , атакующая группа в хорошей форме. Миранчук пока не в основе сборной, зато набрался опыта в Турине.

Невероятно много мячей в ЛЧ

Агрессивный результативный футбол захватил мир. В Лиге чемпионов средняя результативность тура равна 3.38 гола за игру. Невероятно высокий показатель даже для Бундеслиги, не говоря уже о еврокубках. В прошлом сезоне ЛЧ окончательно выдали 2.93 гола за игру – радовали точными ударами невероятно часто, не случайно собрали суммарно более шести миллионов зрителей на стадионах. А теперь пробуют угнаться за тем рекордом – 2.81 после трех туров, и именно третий порадовал. Было четыре разгрома, но даже «Зальцбург» или «Олимпиакос» кусались в матчах против «Наполи» и «Баварии», уступив со счетом 2:3.

Левандовски в топ-5 снайперов ЛЧ

Флорентино подтверждал, что «Бавария» просто не отдает Роберта годами «Реалу», а в Мадриде форварда давно хотят видеть. Не удивительно, ведь немолодой по футбольным меркам поляк в отличной форме. Ветераном его называть так же неправильно, как Распутина – «старцем», ведь в годы наибольшей активности Григорию было чуть за сорок. Левандовски за тридцать, поляк наколотил 58 голов в 83 играх ЛЧ и вышел на чистое пятое место в истории. Позади теперь Нистелрой, Анри, Шевченко и Ибрагимович, впереди только Бензема, Рауль и недосягаемые – Месси и Роналду.

Две сотни голов «Ливерпуля» в ЛЧ

В общем рейтинге КЕЧ и ЛЧ «красные» перешагнули отметку в 400 голов против «Генка», так что отметили сразу два юбилея. Также у «Ливерпуля» теперь более 200 голов именно в Лиге чемпионов, и такую высоту взяли только три клуба из АПЛ – МЮ , «Челси» и «Арсенал». С учетом, что «красные» не во всех сезонах участвовали в самом престижном турнире, их 202 гола – именно столько собрали вместе с мячами Мане и Салаха, смотрятся достойно. Вообще, «Ливерпуль» весело сыграл после сравнительной неудачи на «Олд Траффорд». Легко, красиво, и не случайно гол Окслейд-Чемберлена в числе самых эффектных на неделе.

Мбаппе идет стопами Рауля и Месси

Килиан вышел на замену в матче против «Брюгге», но хватило 38 минут в гостевой игре ЛЧ , чтобы сделать хет-трик и отдать голевую передачу на Икарди. Фантастического таланта молодой человек собрал 15 голов в ЛЧ быстрее всех в истории. Ему в день хет-трика было всего 20 лет и 306 дней! Месси отпраздновал 15-й гол в 21 год и 288 дней, Рауль – в 22 года и 163 дня. Чтобы вы не думали, что подобное достижение является пустяковым, можно напомнить статистику бразильца Роналдо в ЛЧ за всю карьеру – 14 голов в 40 играх. У Мбаппе уже 17 в 27 матчах, а еще 11 голевых передач. Создал 28 голов в 27 играх – Феномен 2.0.

Уникальный рекорд Лионеля Месси

Криштиану Роналду на протяжении 14 сезонов подряд забивает в ЛЧ – и держит рекорд турнира по мячам в групповых этапах, а Месси его опередил на один год, ведь стал первым в истории, кто на протяжении пятнадцати лет радует фанатов своего клуба голами в самом престижном турнире клубного футбольного мира. С учетом того, как непросто Лионель входит в сезон – с травмами, гол, организованный самим Месси после перехвата мяча, стал крайне важным. Всего у Лионеля 113 мячей в 138 играх – средний показатель голов за матч даже выше, чем у Роналду.

Яркие камбэки в Лиге Европы

Джеко оспаривает пенальти в ворота «Ромы» в дополнительное время, но «Боруссия» М отыгралась на 93-й минуте – драматичная развязка. «Селтик» в концовке забил второй гол «Лацио», хотя изначально итальянцы повели в счете. Очень ярко выступил Роман Яремчук – форвард «Гента» не испугался счета 0:2 в пользу «Вольфсбурга». Сначала забил дальним ударом, а на 94-й минуте сравнял показатели на табло! А главным по камбэкам стал Николя Пепе – вышел на 75-й минуте и двумя штрафными спас «Арсенал» от позора. Могли проиграть «Витории», ведь уступали дважды за матч, но Пепе даже на 93-й минуте смог собраться и реализовать победный стандарт!

Впечатляющий старт Эрлинга Халанда

Забил шесть мячей в трех неполных стартовых матчах ЛЧ , играя не только против «Генка», но и против команд Клоппа и Анчелотти! Первый дебютант в истории с такими цифрами. 19-летний норвежец из «Ред Булл Зальцбург» продолжает впечатлять в Лиге чемпионов. Крупный парень уверенно играет в каждом матче турнира, и хотя «Ливерпуль» и «Наполи» в ярких перестрелках сумели победить австрийскую команду американца Марша, скауты первых клубов Европы маршируют на матчи Халанда – цена на парня подскочила в разы.