Следующие «Галактикос» соберутся в Турине?

сегодня, 19:30

«Реал» дважды собирал самые крутые команды во вселенной с суперзвездами, но «Соккер.ру» кажется, что точкой сбора следующих «Галактикос» станет «Ювентус».

«Галактикос 1.0»

Для тех, кто не слишком близко знаком с историей футбола прошлого десятилетия, стоит напомнить, кто такие «Галактикос». Так окрестили суперзвездных новичков «Реала», которых с 2000 года по одной штуке в год покупал Перес. Дон Флорентино исполнял свое предвыборное обещание, когда шел к президентскому креслу «Мадрида»:

Каждый год на «Сантьяго Бернабеу» будет появляться по одному галактическому игроку!

Ради осуществления своего плана Перес продал землю, на которой располагалась старая тренировочная база «Реала», вместо святилища «сливочных» «Сьюдад Депортива» из земли выросли четыре небоскреба, которые в народе называли именами «Галактикос», завезенных в Мадрид с 2000-го по 2003-й год: Фигу, Зидан, Роналдо и Бекхэм. В 2004-м к ним примкнул еще и Оуэн, но английского форварда, учитывая его провал в «Реале», в расчет обычно не берут.

«Галактикос 2.0»

Впрочем, глобально первые «Галактикос» провалились, если мерить их успешность количеством трофеев. Во многом из-за спортивных неудач Флорентино Перес покинул президентский пост, уступив место Рамону Кальдерону, который вернул в Мадрид скучного Капелло на один сезон и основал голландскую колонию. Кальдерон и сам был скучным, да еще и мухлевал на выборах, потому и ушел в отставку, создав условия для второго и триумфального пришествия Флорентино Переса.

В 2009-м году Кальдерон осуществил обещания Переса — привез в Мадрид Кака и Криштиану Роналду. Вместе с ними состав команды пополнили Карим Бензема и Хаби Алонсо. Имена Фигу, Зидана, Роналдо и Бекхэма в свое время звучали громче по сумме децибелов, зато здесь «Реал» купил четверых крутых игроков в одно трансферное окно. Чем не «Галактикос 2.0».

Становление «второй версии» растянулось на более длительный период, важной вехой стала покупка Гарета Бэйла за рекордную сумму, но важно и то, что за это время многие игроки выросли в суперзвезд непосредственно в «Реале». Модрич и Кроос приходили футболистами с именем, а вот Карвахаль, Каземиро, Варан доросли до мирового уровня на «Сантьяго Бернабеу». Эта команда четырежды выиграла Лигу чемпионов, а закончилась с уходом Криштиану Роналду в «Ювентус».

«Галактикос 3.0» в Мадриде — пшик

Расставшись с Криштиану Роналду, то есть, завершив цикл предыдущих «Галактикос», «Реал» угодил в мясорубку печального сезона, где покатался по кочкам с Лопетеги и Солари, после чего вернул на тренерский мостик Зидана. Была надежда, что «Реал» инициирует строительство новой команды, собственно, мадридский клуб и потратил 300+ миллионов евро, но из новичков на «галактического» с натяжкой тянет только Эден Азар, остальные — даже не игроки основы.

300 миллионами евро на современном рынке никого не удивишь, земля от такой суммы не содрогнется, и «Реал» не сумел сделать то, что ему удавалось дважды до этого. Не исключено, что здесь вообще история об ожиданиях и проблемах: мы по привычке ждем от «Королевского клуба» королевских трансферов, но мадридцы выбирают иной путь с учетом серьезной финансовой нагрузки, связанной с реконструкцией «Сантьяго Бернабеу». Суперзвезд нет, но они держатся и обзавелись целой плеядой молодых талантов, которые однажды могут так выстрелить, что никому мало не покажется.

Добро пожаловать в Турин!

Но мы говорим о «Галактикос» - это не история о том, как вырастить суперзвезд, а о том, как купить их, не побоявшись потратить огромные деньги. Кажется, «Ювентус» перехватил у «Реал» знамя клуба, позиционирующего себя как пристанище лучших футболистов планеты Земля, когда приобрел 33-летнего Криштиану Роналду за 100 с лишним миллионов евро. Эта сделка показала, что «Ювентус» готов к большим тратам, а его финансовая успешность гарантирует, что в будущем «Старая Синьора» будет претендовать на самые привлекательные футбольные лоты.

Пусть Криштиану с первой попытки не принес «Ювентусу» победу в Лиге чемпионов, но туринцы настолько эффективно монетизировали образ Роналду, что финансово остались в плюсе от сотрудничества с португальцем уже через несколько недель после заключения контракта: акции поползли вверх, число подписчиков увеличилось, атрибутика с CR7 стала разлетаться, как горячие пирожки. Эффект даже превзошел смелые прогнозы, поэтому в «Ювентусе» осознают:

Мы можем себе позволить суперфутболистов, потому что мы умеем их «готовить».

Возможно, «умеют готовить» как ни в одном другом клубе мира прямо сейчас.

Чего можно ожидать от «Ювентуса» в ближайшие годы?

Андреа Аньелли не скрывает, что «Ювентус» хочет расти не только вширь, но и ввысь. «Старая Синьора», которая еще в прошлом десятилетии играла в Серии B, сейчас готова соревноваться с европейскими грандами за главных талантов. Трансфер Криштиану Роналду был идеален стратегически и уже принес массу пользы, того же Де Лигта удалось заманить в Турин при деятельном участии португальца. До 2023 года «Ювентус» намерен вложить 300 миллионов евро в капитальный рост клуба, раскрутку бренда, грубо говоря, увеличение числа «подписчиков». Но параллельно должен осуществляться спортивный рост, для которого важно привлечение лучших кадров.

Если отойти от абстракций и перейти к конкретным примерам, то «Ювентус» собирается включиться с «Реалом» в борьбу за Килиана Мбаппе, и озвученные 380 миллионов евро не кажутся фантастикой, как и 100 миллионов евро за Эрлинга Халанда, которые «Старая Синьора» готова заплатить «хоть завтра». «Ювентус» действительно способен стать самым важным и отчаянным игроком на трансферном рынке, может быть, даже превзойти славу «Реала», чьи трансферы из начала века пугали, восхищали и меняли парадигму восприятия футбола.