Мбаппе может перейти в «Ювентус» за 380 млн евро

сегодня, 10:20

Итальянская пресса сообщает, что нападающий ПСЖ может продолжить карьеру в «Ювентусе».

Недавно президент туринского клуба Андреа Аньелли заявил, что «Юве» планирует увеличить капитал на 300 млн евро, что позволит совершать «черно-белым» более серьезные трансферы. В «Ювентусе» уверены, что многие мировые звезды готовы пойти по стопам Криштиану Роналду.