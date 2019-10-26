Мбаппе может перейти в «Ювентус» за 380 млн евро

Итальянская пресса сообщает, что нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в «Ювентусе».
Недавно президент туринского клуба Андреа Аньелли заявил, что «Юве» планирует увеличить капитал на 300 млн евро, что позволит совершать «черно-белым» более серьезные трансферы. В «Ювентусе» уверены, что многие мировые звезды готовы пойти по стопам Криштиану Роналду.
Отмечается, что следующей целью «бьянконери» должен стать форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, трансферная стоимость которого оценивается в 380 млн евро.