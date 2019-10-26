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Мбаппе может перейти в «Ювентус» за 380 млн евро

сегодня, 10:20

Итальянская пресса сообщает, что нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в «Ювентусе».

Недавно президент туринского клуба Андреа Аньелли заявил, что «Юве» планирует увеличить капитал на 300 млн евро, что позволит совершать «черно-белым» более серьезные трансферы. В «Ювентусе» уверены, что многие мировые звезды готовы пойти по стопам Криштиану Роналду

Отмечается, что следующей целью «бьянконери» должен стать форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, трансферная стоимость которого оценивается в 380 млн евро. 

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Nickolai S
Nickolai S
   437 / 886
сегодня в 10:50
    Alex12357
    Alex12357
       416 / 886
    сегодня в 10:47
    Очередной пиар Камерунского Эму!
    particular
    particular
       12 / 886
    сегодня в 10:36
    Мбаппе на взлёте, - полёт, нормальный..:) Цена, тоже, улетает за разумные рамки..:)
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох
       4 / 886
    сегодня в 10:34
      dimagas2
      dimagas2 ответил realdogge the gunner
         78 / 886
      сегодня в 10:28
      Мбаппе бы в Арсенал))
      Пепе уже есть,перебор_))
      realdogge the gunner
      realdogge the gunner
         548 / 886
      сегодня в 10:25
      Мбаппе бы в Арсенал))
      dimagas2
      dimagas2
         78 / 886
      сегодня в 10:24
      Но это не точно))
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