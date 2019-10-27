«Ливерпуль» - «Тоттэнхем»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 09:18

«Ливерпуль»

Подопечные Юргена Клопа обидно прервали свою серию из 15 побед кряду в последнем туре с «Манчестер Юнайтед» 1:1.

«Ливерпуль» сейчас является безоговорочным лидером АПЛ . Команда имеет в своем активе 25 набранных очков. Не в лучшем кадровом состоянии сейчас находятся «красные». Травмированы – Джердан Шакири, Натаниэл Клайн, Трент Александр-Арнольд и Жоэль Матип.

«Тоттэнхем»

Подопечные Маурисио Почеттино провалили старт АПЛ . Команда находится на девятой позиции имея в своем активе 12 набранных очков. В гостях коллектив из Лондона сумел заработать всего лишь два пункта.

«Тоттэнхем» может зацепиться за очки с «Манчестер Сити» и «Арсеналом» в обоих матчах зафиксирован счет 2:2, но при этом уступить более слабым командам. Все это говорит о том, что нет стабильности сейчас в действиях «шпор». Травмирован основной голкипер Уго Льорис и Райан Сессеньон.

Котировки БК Pinnacle

Победа Ливерпуля – 1,53

Ничья – 4,57

Победа Тоттэнхема – 6,39

Интересные факты

«Ливерпуль» в АПЛ выиграл 11 домашних матчей кряду

выиграл 11 домашних матчей кряду «Красные» не проигрывают на протяжении 35 поединков на домашней арене

«Тоттэнхем» ни разу в этом сезоне в АПЛ не выигрывал в гостях

Прогноз

«Ливерпуль» выглядит однозначным фаворитом грядущего противостояния. «Тоттэнхем» сейчас действует крайне нестабильно. Учитывая все это однозначно можно сказать о том, что команде не хватает умения качественно действовать при обороне собственных ворот. Не хочется рисковать и экспериментировать. Играем осторожно победу хозяев за коэффициент 1,53 в букмекерской конторе Pinnacle. Легко подопечным Клоппа не будет, но они порадуют своих поклонников.