«Ливерпуль» - «Тоттэнхем»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Ливерпуль»
Подопечные Юргена Клопа обидно прервали свою серию из 15 побед кряду в последнем туре с «Манчестер Юнайтед» 1:1.
«Ливерпуль» сейчас является безоговорочным лидером АПЛ. Команда имеет в своем активе 25 набранных очков. Не в лучшем кадровом состоянии сейчас находятся «красные». Травмированы – Джердан Шакири, Натаниэл Клайн, Трент Александр-Арнольд и Жоэль Матип.
«Тоттэнхем»
Подопечные Маурисио Почеттино провалили старт АПЛ. Команда находится на девятой позиции имея в своем активе 12 набранных очков. В гостях коллектив из Лондона сумел заработать всего лишь два пункта.
«Тоттэнхем» может зацепиться за очки с «Манчестер Сити» и «Арсеналом» в обоих матчах зафиксирован счет 2:2, но при этом уступить более слабым командам. Все это говорит о том, что нет стабильности сейчас в действиях «шпор». Травмирован основной голкипер Уго Льорис и Райан Сессеньон.
Котировки БК Pinnacle
Победа Ливерпуля – 1,53
Ничья – 4,57
Победа Тоттэнхема – 6,39
Интересные факты
- «Ливерпуль» в АПЛ выиграл 11 домашних матчей кряду
- «Красные» не проигрывают на протяжении 35 поединков на домашней арене
- «Тоттэнхем» ни разу в этом сезоне в АПЛ не выигрывал в гостях
Прогноз
«Ливерпуль» выглядит однозначным фаворитом грядущего противостояния. «Тоттэнхем» сейчас действует крайне нестабильно. Учитывая все это однозначно можно сказать о том, что команде не хватает умения качественно действовать при обороне собственных ворот. Не хочется рисковать и экспериментировать. Играем осторожно победу хозяев за коэффициент 1,53 в букмекерской конторе Pinnacle. Легко подопечным Клоппа не будет, но они порадуют своих поклонников.