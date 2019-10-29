Не дают старику мне покою

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«Соккер.ру» об очередном возвращении Дика Адвоката в большой футбол.

, в мае объявивший о завершении карьеры тренера, недолго сидел на пенсии. В ближайшее время 72-летний Адвокат возглавит «Фейеноорд». Будет вытаскивать бегемота из болота.

В воскресенье «Фейе», и без того безобразно выступавший в чемпионате Голландии, был разгромлен «Аяксом» в «Дер-Классикер» со счётом 0:4. На следующий день наставник роттердамцев объявил о своей отставке.

Так будет лучше для всех, - для клуба, для болельщиков и для меня.

Действительно, своевременная отставка – это лучшее, что сделал Яп за пять месяцев пребывания в Роттердаме.

Не успели высохнуть чернила под распоряжением президента «Фейеноорда» Тоона ван Богедома об удовлетворении просьбы Стама, как возник кандидат на место, ставшее вакантным. Это очень хорошо знакомый нашей и не только публике Дик Адвокат. Собственно, он и должен был возглавить «Фейе» после ухода . Но прошлой зимой, когда стали известны планы руководства пригласить Адвоката, последовало возмущение болельщиков. Они у «Фейеноорда» буйные, да ещё какие. Весть о скором приходе «маленького генерала», ещё недавно работавшего со «Спартой», пришлась им не по душе. «Не хотите и не надо», - сказал Адвокат, доработал сезон в «Утрехте» и ушёл на пенсию. В «Фейеноорде» же остановились на кандидатуре Стама. Что из этого вышло, вы знаете. Теперь, после провала любимой команды на старте, фанаты, возможно, станут не столь непримиримы.

Где работал Дик Адвокат? Наверное, легче сказать, где он не работал. В Голландии он не был замечен в «Аяксе» и «Фейеноорде». Несколько раз тренер собирался всё бросить и стать скромным голландским пенсионером. Но Дик только начинал наслаждаться заслуженным отдыхом, как «труба звала» то в сборную Сербии, то в «Сандерленд», то «Фенербахче», а «Утрехт» прошлой осенью. Летом он, вроде бы, ушёл со словами «и не просите». Но замаячило место в «Фейеноорде» с солидным контрактом. А деньги Дик любит, причём очень - в своё время чуть «Рейнджерс» не обанкротил своими запросами.

В нашей стране Дик хорошо известен. Самый успешный тренер в истории «Зенита», - два еврокубка взял. Пусть кто-нибудь попробует повторить. Из Санкт-Петербурга «маленький генерал» уезжал с помпой - в Пулково собрались тысячи болельщиков, чтобы поблагодарить голландца. Зато из сборной России Адвокат ушёл тихо, среди варшавской ночи. После неудачи нашей команды на Евро-2012, столь успешно начавшегося для российской команды. А потом у нас утратили интерес к бывшему тренеру сборной. Он же до сих пор обижен на РФС .

После чемпионата Европы Дик собрался было закончить с работой тренера, но очень скоро он объявился в Эйндховене. Сразу взял с ПСВ Суперкубок Нидерландов, занял третье место в чемпионате, после чего передал дела и в первый раз вышел на пенсию. Вытерпел до октября и поспешил на помощь «Алкмару», вывел из кризиса, но завалил концовку чемпионата. Уйти на покой Дику не дали сербы. Видимо, в Белграде посчитали, что искушённый голландец поможет сборной пробиться на чемпионат Европы 2016. После двух матчей сербская сторона поняла, что не угадала с тренером. А Дик всеми мыслями был в Англии, где ему предложили спасать от вылета из Премьер-лиги семикратного чемпиона Англии «Сандерленд». Спас, но следующей осенью продержался только до начала октября. Три очка в восьми матчах и до свидания. Смена тренера «чёрным котам» всё же помогла - как-то вырулил на 17 место. А бодрый голландский дедушка вроде бы натренировался вдоволь и сидел дома с внуками.

На этот раз пауза была относительно долгой. Десять месяцев. А потом Адвокат собрал вещи и отправился в Стамбул, где провёл неплохой сезон в «Фенербахче». Третье место в турецкой Суперлиге, первое – в групповом турнире Лиги Европы. «Канарейки» обошли и будущего победителя турнира «Манчестер Юнайтед», и «Фейеноорд». По окончании сезона Адвокат в очередной раз отправился... Нет, не на пенсию, а в сборную Голландии. Хотел исправить дела в отборочному турнире и вывести «оранжевых» на чемпионат мира, но не смог.

Незадолго до наступления нового 2018 года Дик Адвокат приехал в Роттердам, чтобы подписать контракт со «Спартой». Старейший клуб Голландии занимал последнее место и нуждался в опытном тренере-спасателе. Увы, на этот раз «маленький генерал» не справился со своей миссией. «Спарта» так и не спаслась, уступив в переходных матчах. Расстроенный Дик произнёс: «Это был последний клуб в моей жизни». И вы знаете, слова тренера прозвучали убедительно. И возраст, и неудача в Роттердаме. Да и работа со «Спартой» отняла у него столько сил…

Это было в мае. А в сентябре Дик принимал дела в «Утрехте» - вполне благополучном клубе. И закончил сезон благополучно, - вывел свой, последний на данный момент, клуб в Лигу Европы, выиграв в дополнительной встрече у «Витесса». С чувством выполненного долга Адвокат передал команду , и в очередной раз попрощался:

Прекрасные чувства, когда ты побеждаешь и выводишь команду в еврокубки. Я красиво завершил свою миссию.

Но, что-то подсказывало, что тренер попрощается, но не уйдёт. Тем более, что Дик не сказал, что это за миссия – в «Утрехте» или в футболе вообще. И вот снова он востребован. На этот раз «Фейеноордом», поставившим не на того тренера и провалившим начало сезона. В Роттердаме знают и про непростой характер Дика, и про его меркантильность. И про то, что он придерживается одной линии – подавить соперника, а что такое план В так и не выучил. Равно, как и то, что далеко не всегда Адвокат справлялся с поставленной перед ним задачей. В последнее время Акелла часто промахивался. Но у «Фейе» нет времени на поиск нового тренера. Нужен реаниматолог, и Дик Адвокат, со всеми плюсами и минусами, выглядит вполне приемлемой фигурой.

Для самого Дика приход в «Фейеноорд» не только прибавка к пенсии, но и новый вызов, новое испытание. Опять же, если вытащит он клуб из трясины, то получит очередной орден на свой генеральский мундир. А если не получится, то…