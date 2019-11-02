Роналду - клоун, Паредес - вампир. Футбольный мир отпраздновал Хэллоуин

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Популярные футболисты, относящиеся к этой записи

Недавно состоялся очередной Хэллоуин. «Соккер.ру» рассказывает о том, как известные футболисты отпраздновали День всех святых!

Начнем с одного из претендентов на «Золотой мяч». Форвард «Ювентуса» нарядился клоуном.

Ирина Морозюк, эпатажная жена футболиста «Ризеспора» , примерила образ вампира.

Полузащитник «Шахтера» приобщил к маскараду свою жену и детей.

Что касается нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» , то он просто решил сходить на рыбалку.

Бывший игрок сборной Италии стал Джокером, а его подруга Харви Квин.

Данный образ был, видимо, самым популярным в этом году. Виноват нашумевший фильм «Джокер» с Хоакином Фениксом. Ниже фото форварда «Баварии» .

Звезда «Ливерпуля» решил напугать гостей игрушечными пауками.

Травмированный игрок «Локомотива» выглядит очень грозным. Соперникам стоит бояться его возвращения на поле!

Легенда «Реала» решил просто посидеть в кресле. Слишком стар португалец для таких праздников.

Чемпион мира-1998 намерен штурмовать целую планету!

Болельщик «Гранады» явно в восторге от позиции команды в Примере.

Экс-игрок МЮ решил нарядить своих детей, сам же остался за кадром.

, бывший одноклубник Руни по МЮ , продолжает удивлять своих поклонников смелыми выходками.

Как вам образ экс-игрока «Спартака» ?

Самое милое фото из сегодняшней подборки - дочка Каземиро.

Голкипер «Реала» решил отобрать шоколад у всех детей Мадрида.

Игрок «Фиорентины» решил не заморачиваться с костюмом для своего сына.

Легенда «Челси» остается стильным даже в таком образе.

Бывший игрок «Зенита» решил стать вампиром. Выкачивать деньги он уже умеет.

Икона стиля приобщил к празднику своих детей. Дочь в образе популярной певицы Билли Айлиш.

Если игрок «Баварии» станет врачом, то к нему на прием лучше не ходить.

Его партнер по клубу решил не тратиться даже на костюм. Фотошоп - наше всё!

Самый жуткий костюм в этой подборке у голкипера «Порту» .

Полузащитник «Баварии» Тьяго также решил отметить этот праздник.

Семья игрока «Зенита» :

Бывший игрок «Арсенала» живет в Японии. Там не него даже никто и внимания не обратил.

Бывший игрок «Зенита» и «Рубина» в восторге от фильма «Семейка Адамс».

Дети защитника «Ювентуса» :

А Вы праздновали Хэллоуин?