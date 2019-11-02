Роналду - клоун, Паредес - вампир. Футбольный мир отпраздновал Хэллоуин

Недавно состоялся очередной Хэллоуин. «Соккер.ру» рассказывает о том, как известные футболисты отпраздновали День всех святых!
Начнем с одного из претендентов на «Золотой мяч». Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду нарядился клоуном.
Ирина Морозюк, эпатажная жена футболиста «Ризеспора» Николая Морозюка, примерила образ вампира.
Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка приобщил к маскараду свою жену и детей.
Что касается нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича, то он просто решил сходить на рыбалку.
Бывший игрок сборной Италии Кристиан Вьери стал Джокером, а его подруга Харви Квин.
Данный образ был, видимо, самым популярным в этом году. Виноват нашумевший фильм «Джокер» с Хоакином Фениксом. Ниже фото форварда «Баварии» Роберта Левандовски.
Звезда «Ливерпуля» Мохамед Салах решил напугать гостей игрушечными пауками.
Травмированный игрок «Локомотива» Джефферсон Фарфан выглядит очень грозным. Соперникам стоит бояться его возвращения на поле!
Легенда «Реала» Луиш Фигу решил просто посидеть в кресле. Слишком стар португалец для таких праздников.
Чемпион мира-1998 Марсель Десайи намерен штурмовать целую планету!
Болельщик «Гранады» явно в восторге от позиции команды в Примере.
Экс-игрок МЮ Уэйн Руни решил нарядить своих детей, сам же остался за кадром.
Патрис Эвра, бывший одноклубник Руни по МЮ, продолжает удивлять своих поклонников смелыми выходками.
Как вам образ экс-игрока «Спартака» Луиса Адриано?
Самое милое фото из сегодняшней подборки - дочка Каземиро.
Голкипер «Реала» Альфонс Ареоля решил отобрать шоколад у всех детей Мадрида.
Игрок «Фиорентины» Кевин-Принс Боатенг решил не заморачиваться с костюмом для своего сына.
Легенда «Челси» Джон Терри остается стильным даже в таком образе.
Бывший игрок «Зенита» Леандро Паредес решил стать вампиром. Выкачивать деньги он уже умеет.
Икона стиля Дэвид Бекхэм приобщил к празднику своих детей. Дочь в образе популярной певицы Билли Айлиш.
Если игрок «Баварии» Кингсли Коман станет врачом, то к нему на прием лучше не ходить.
Его партнер по клубу Джером Боатенг решил не тратиться даже на костюм. Фотошоп - наше всё!
Самый жуткий костюм в этой подборке у голкипера «Порту» Икера Касильяса.
Полузащитник «Баварии» Тьяго также решил отметить этот праздник.
Семья игрока «Зенита» Юрия Жиркова:
Бывший игрок «Арсенала» Лукас Подольски живет в Японии. Там не него даже никто и внимания не обратил.
Бывший игрок «Зенита» и «Рубина» Саломон Рондон в восторге от фильма «Семейка Адамс».
Дети защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи:
А Вы праздновали Хэллоуин?