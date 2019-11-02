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Роналду - клоун, Паредес - вампир. Футбольный мир отпраздновал Хэллоуин

сегодня, 14:28
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Роналду Криштиану
Роналду Криштиану
Нападающий
Ибрагимович Златан
Ибрагимович Златан
Нападающий
Салах Мохамед
Салах Мохамед
Нападающий

Недавно состоялся очередной Хэллоуин. «Соккер.ру» рассказывает о том, как известные футболисты отпраздновали День всех святых!

Начнем с одного из претендентов на «Золотой мяч». Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду нарядился клоуном.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy Halloween everyone 🎃👻

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Ирина Морозюк, эпатажная жена футболиста «Ризеспора» Николая Морозюка, примерила образ вампира.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#happyhalloween 😈

Публикация от Ирина Морозюк (@irina_moroziuk)

Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка приобщил к маскараду свою жену и детей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funny Halloween 🎃👻🤣

Публикация от 🅱 (@vikakonoplyanka)

Что касается нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича, то он просто решил сходить на рыбалку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hold my Guitar #marlin #catchnrelease

Публикация от Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)

Бывший игрок сборной Италии Кристиан Вьери стал Джокером, а его подруга Харви Квин.

 

 

Данный образ был, видимо, самым популярным в этом году. Виноват нашумевший фильм «Джокер» с Хоакином Фениксом. Ниже фото форварда «Баварии» Роберта Левандовски.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WHY SO SERIOUS?😁😂🎃 @annalewandowskahpba

Публикация от Robert Lewandowski (@_rl9)

Звезда «Ливерпуля» Мохамед Салах решил напугать гостей игрушечными пауками.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trying my hardest to look scary😬

Публикация от Mohamed Salah (@mosalah)

Травмированный игрок «Локомотива» Джефферсон Фарфан выглядит очень грозным. Соперникам стоит бояться его возвращения на поле!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Halloween 👻🎃🔥

Публикация от Jefferson A. Farfan Guadalupe (@jefferson_farfan_oficial)

Легенда «Реала» Луиш Фигу решил просто посидеть в кресле. Слишком стар португалец для таких праздников.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relaxing and comfortable day!! 🤙

Публикация от Luís Figo (@luis__figo)

Чемпион мира-1998 Марсель Десайи намерен штурмовать целую планету!

Болельщик «Гранады» явно в восторге от позиции команды в Примере.

Экс-игрок МЮ Уэйн Руни решил нарядить своих детей, сам же остался за кадром.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#halloween with my boys 💙🎃👻😂

Публикация от Wayne Rooney (@waynerooney)

Патрис Эвра, бывший одноклубник Руни по МЮ, продолжает удивлять своих поклонников смелыми выходками.

Как вам образ экс-игрока «Спартака» Луиса Адриано?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Halloween 🎃 👻 @dorozhko 😍♥️

Публикация от Luiz Adriano #10 (@luizadrianinho)

Самое милое фото из сегодняшней подборки - дочка Каземиро.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#HappyHalloween 🎃👻🦸🏻‍♀️ #Sara 🎃👻🦸🏻‍♀️

Публикация от Casemiro (@casemiro)

Голкипер «Реала» Альфонс Ареоля решил отобрать шоколад у всех детей Мадрида.

Игрок «Фиорентины» Кевин-Принс Боатенг решил не заморачиваться с костюмом для своего сына.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy Halloween 🎃

Публикация от Kevin Prince Boateng (@princeboateng)

Легенда «Челси» Джон Терри остается стильным даже в таком образе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

👻 @toniterry26 @georgie26terry @sum26terry

Публикация от John Terry (@johnterry.26)

Бывший игрок «Зенита» Леандро Паредес решил стать вампиром. Выкачивать деньги он уже умеет.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Halloween 🎃👻❤️😍

Публикация от Leandro (@leoparedes20)

Икона стиля Дэвид Бекхэм приобщил к празднику своих детей. Дочь в образе популярной певицы Билли Айлиш.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAPPY HALLOWEEN 🎃

Публикация от David Beckham (@davidbeckham)

Если игрок «Баварии» Кингсли Коман станет врачом, то к нему на прием лучше не ходить.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy Haloween 🎃

Публикация от Coman Kingsley (@king_coman)

Его партнер по клубу Джером Боатенг решил не тратиться даже на костюм. Фотошоп - наше всё!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trick Or Treat 💀 Happy Halloween Everyone! 🎃

Публикация от Jérôme Boateng (@jeromeboateng)

Самый жуткий костюм в этой подборке у голкипера «Порту» Икера Касильяса.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#happyhalloween 🤡 #felizhalloween🎃

Публикация от Iker Casillas (@ikercasillas)

Полузащитник «Баварии» Тьяго также решил отметить этот праздник.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trick or treat? 🎃🔥#HalloweenFCBayern with @juliavigas

Публикация от Thiago Alcantara (@thiago6)

Семья игрока «Зенита» Юрия Жиркова:

Бывший игрок «Арсенала» Лукас Подольски живет в Японии. Там не него даже никто и внимания не обратил.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Always ready to have fun 😅🤔 #laugh #poldi #elmo 🇯🇵

Публикация от Lukas Podolski (@poldi_official)

Бывший игрок «Зенита» и «Рубина» Саломон Рондон в восторге от фильма «Семейка Адамс».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy #halloween!! 🎃👨‍👩‍👦‍👦🐶🐶

Публикация от Salomón Rondón (@salorondon23)

Дети защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи:

А Вы праздновали Хэллоуин?

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