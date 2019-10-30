«Тренеришку» подпирают. Кто сменит Унаи Эмери в «Арсенале»?

сегодня, 22:00

Кронке жмет Эмери руку, выражая доверие, а второй шарит в поисках нового наставника для «канониров». «Соккер.ру» считает, что отставка Унаи посреди сезона возможна.

У «Арсенала» все не слишком здорово: «канониры», начав сезон в АПЛ с двух побед, перешли на график «одна победа в четыре тура». В итоге, команда Унаи Эмери на 4 балла отстает от топ-4, и пусть на сегодняшний день это не должно считаться критичным, с учетом бэкграунда из трех предыдущих сезонов на пятых-шестых местах «Арсенал» пока метит на те же позиции, в то время как задача — возвращение в Лигу чемпионов. Глобально Унаи Эмери второй сезон подряд делает то, за что гнали Арсена Венгера, так француз — идол, легенда, кумир, а кто такой для поклонников лондонского клуба баск?

Если прогресс «Арсенала» заключается в попадании в финал Лиги Европы вместо полуфинала в последнем венгеровском сезоне и в смене шестой строчки на пятую — то это смешно обсуждать. Скажем так, сходу доказать правильность своего назначения Эмери не удалось, но никто ведь не станет спорить, что нынешний сезон для него — определяющий? И если ближе к его середине у боссов «Арсенала» возникнет ощущение, что Унаи упустил нити управления командой или проваливает турнирные задачи, то тренера могут уволить. Это Арсен Венгер заслуживал долготерпение по отношение к своей персоне, по Эмери выводы могут сделать быстрее. И кто же, если не он?

Кандидаты на тренерский мостик «Арсенала»

Жозе Моуриньо (Португалия)

Репутация Моуриньо подмокла после его заходов в «Челси» и «Манчестер Юнайтед», хотя, тут по большей части нужно говорить о том, как Жозе уходил из этих клубов. Португалец хорошо поработал на свой карман, но теперь ему нужно поработать на свою репутацию, если, конечно, у него еще есть здоровые амбиции в футболе. Из близких к Моуриньо кругов в направлении «Арсенала» заброшена удочка: рассмотрю ваше предложение, ребята, если решите уволить Эмери.

Думаю, «канониры» могут обратиться к этому варианту, если Моуриньо выдвинет адекватные требования и не станет выбивать кабальный для «Арсенала» контракт. При всех стилистических несоответствиях, мотивированный Моуриньо может перезагрузить «Арсенал» для будущего «Венгера», как сделал это с «Реалом» десяток лет назад. Мотивирован Моуриньо или нет, можно будет узнать по его требованиям. Если попросит гарантии вложений в команду — это нормально, но как только заикнется о защищенном контракте с царской неустойкой для себя — слать в Сетубал, где его родина.

Массимилиано Аллегри (Италия)

У «Арсенала» были контакты с Аллегри еще в 2018 году, когда только собирались прощаться с Венгером, но тогда по ряду причин выбор упал на Эмери. Массимилиано решил провести еще один сезон в «Ювентусе», но ведь сейчас-то он свободен. Пожалуй, итальянец вообще самый интересный из свободных тренеров: опытный, но не старый, знает, как завоевывать титулы, работал со звездами всех калибров, включая Криштиану Роналду. Макс сейчас никуда не спешит, он в творческом отпуске, но, по слухам, с интересом следит за успехами и неудачами Зинедина Зидана в «Реале». Но это — журавль в небе, а «Арсенал» может показать синицу в руке, если решится снять Эмери в разгар сезона.

Если допустить, что в Унаи окончательно разочаруются по ходу кампании, то тянуть с его отставкой нет смысла по ряду причин. Одна из них — возможность соблазнить Аллегри, пока другие клубы не опомнились. Наверняка ведь Массимилиано рано или поздно (скорее рано) станет очень востребованной персоной на рынке тренерской силы. Большой плюс итальянца, на мой взгляд, в его гибкости, умении подстраиваться под различные обстоятельства, создавать позитивный фон внутри команды и вокруг нее. Если бы я проснулся Стэном Кронке и узнал, что вчера уволил Унаи Эмери, то сегодня приложил бы все силы, чтобы следующим главным тренером «Арсенала» стал Массимилиано Аллегри.

Патрик Виейра (Франция)

Но если вам вдруг придется стать Стэном Кронке, то, естественно, вы можете сделать совсем другой выбор. Пригласить клубную легенду — один из популярных вариантов. Может быть, год назад говорили бы о Анри, но его короткая работа в «Монако» разочаровала, Тьерри пока не готов к самостоятельной работе. А вот Виейра стоит ногами на земле, второй сезон Патрик работает в «Ницце», а начинал в США . Да, его достижениями пока никого не впечатлить, но в «Арсенале» Виейра будет помогать его легендарной прошлое, а, может быть, и сам Арсен Венгер возьмется консультировать соотечественника и бывшего подопечного.

Эдди Хоу (Англия)

Минус Аллегри и Виейра в том, что они не знают АПЛ изнутри как тренеры, таким ценным багажом обладает Эдди Хоу, которого все уже устали сватать на повышение. Англичанин классно работает в «Борнмуте», но молодой тренер (41 год) еще получит шанс проявить себя на топ-уровне. Кстати, больше всего шансов у Хоу переехать в северную часть Лондона, ведь его рассматривает не только «Арсенал», но и «Тоттенхэм», который, возможно, проводит последний сезон под руководством Почеттино.

Микель Артета (Испания)

Артета уже четвертый год работает бок о бок с Гвардиолой, причем Хосеп уверен, что Микель уже готов к самостоятельной работе. Хосеп говорил об Артете как о своем преемнике в «Манчестер Сити», но «Арсенал» не чужой клуб для испанца, да и о его назначении подумывали еще в 2018-м. Ни в коем случае не желаю Унаи Эмери потерять работу, но каждый клуб должен быть готов к тому, что придется менять тренера на переправе, и в «Арсенале» предпосылки к возникновению такой ситуации есть.