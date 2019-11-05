«Челси» - «Аякс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 11:39

«Челси»

В рамках группового этапа Лиги Чемпионов подопечные Фрэнка Лэмпарда находятся на первой позиции имея в своем активе шесть набранных очков. «Челси» после не самого лучшего старта в сезоне постепенно находит себя.

Команда играет в силовой и атакующей манере демонстрируя по-настоящему грамотные решения на футбольном поле. Теперь остается собраться и попытаться продемонстрировать свои лучшие игровые качества.

«Аякс»

Стоит признать, что несмотря на то, что многие лидеры покинули «Аякс» в прошлом сезоне команда действует действительно здорово. Виден потенциал коллектива. Есть целый ряд исполнителей, которые готовы качественно двигаться в направлении успеха с целью получения для себя как можно лучших шансов к реализации своего потенциала.

«Аякс» лидирует в рамках домашнего первенства. Отдельно стоит сказать о том, что в рамках группового этапа Лиги Чемпионов команда побеждала «Лилль» и «Валенсию» со счетом 3:0.

Котировки БК Pinnacle на грядущую встречу

Победа Чели – 2,44

Ничья – 2,55

Победа Аякса – 4,40

Прогноз

Обе команды подходят к грядущему противостоянию в отличной игровой форме. Чувствуется, что хозяева исповедуют действительно качественную игру. Все же мы отдадим предпочтение «пенсионерам». В их действиях чувствуется уверенность. «Челси» должны собраться и попытаться максимально качественно отнестись к реализации своих моментов у ворот соперника. Наша ставка победа «Челси». В букмекерской конторе Pinnacle такой исход котируется коэффициентом 2,44.