Полевой в воротах! Кумирище Уокер и другие необычные вратари

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В матче «Аталанта» - «Манчестер Сити» Уокеру пришлось стать голкипером. «Соккер.ру» приветствует Кайла и рассказывает о его братьях по оружию.

Полевой игрок в воротах — это всегда необычно, но не такая уж большая редкость в истории футбола, только на высшем уровне — в еврокубках, высших лигах национальных первенств и матчах сборных, зафиксированы сотни таких случаев. Даже Пеле однажды надевал перчатки и защищал последний рубеж. Так что у нас нет задачи объять необъятное или просто перечислить имена всех героев. Просто расскажем несколько примечательных историй, вдохновившись выступлением Кайла Уокера.

Круче Эдерсона и Браво

В матче против «Аталанты» «Манчестер Сити» потерял двух вратарей: Эдерсона из-за небольшого повреждения заменил в перерыве Клаудио Браво, который, в свою очередь, совершил фол последней надежды в концовке матча и был таков. Замены у «горожан» были, а вот вратари закончились, поэтому ради важной миссии Хосеп Гвардиола поднял со скамейки защитника Кайла Уокера, который не подвел, справившись с коварным ударом Руслана Малиновского со штрафного.



По иронии судьбы, этот сэйв стал единственным для вратарей «Манчестер Сити» вчерашним вечером в Милане. В створ ворот Эдерсона итальянцы ни разу не пробили, Браво пропустил после единственного точного попадания Пашалича, а Уокер спас и не пропустил.

Эстафету подхватывает Харри Кейн

Пять лет назад Кайл Уокер был игроком «Тоттенхэма» и, будучи травмированным, с трибуны смотрел матч Лиги Европы с «Астерасом», в котором его тогдашний партнер по клубу Харри Кейн оформил хет-трик, а в концовке после удаления Уго Льориса занял место в воротах и пропустил со штрафного. Настроение «шпорам» это не испортило, ведь они выиграли 5:1, но Кейн оказался тем еще «вратаришкой», прямо скажем, сыграл словно мешок.



5 yıl önce; UEFA Avrupa Ligi’nde Asteras maçında kaleye geçen Harry Kane'nin frikikten berbat bir gol yediğini hatırlayalım... 😅pic.twitter.com/U5mPanJBUo — Skorer (@skorermilliyet) October 25, 2019

За «Спартак» и против «Спартака»

«Спартаку» в еврокубках пришлось играть и с полевым игроком в воротах, и против непрофильного вратаря. История Андрея Тихонова, который встал в ворота «красно-белых» в матче с «Силькеборгом» после удаления Руслана Нигматуллина, на слуху. Тихонов в том матче сделал дубль и справился со штрафным в концовке, облачившись во вратарский свитер, но не менее примечателен и другой случай. Его даже припомнили в Англии в свете перформанса Кайла Уокера.

В 1992 году «Спартак» и «Ливерпуль» играли в 1/8 финала Кубка Кубков, на 85-й минуте московского матча счет был 2:2, когда известный весельчак Брюс Гроббелар совершил фол последней надежды и поставил свою команду в трудное положение. В итоге, от Карпина с точки пропускал уже левый защитник Дэвид Бэрроуз, хотя он и угадал направление удара, а потом Пятницкий установил окончательный счет 4:2. «Ливерпуль» собирался «взять Москву», но вместо этого проиграл еще и на «Энфилде» - 0:2.

Комплименты от Фергюсона

Мы привыкли, что полевые футболисты в воротах — это зачастую вынужденная мера на последние несколько минут матча. Лукас Радебе по прозвищу «Шеф» занял место в воротах «Лидс Юнайтед» на «Олд Траффорд» на 17-й минуте матча. Отвратительно игравшего ветерана Лукича в концовке сезона исключили из команды, Марк Бини получил травму, и оказалось, что в экстренной ситуации нет лучше кандидата на пост №1, чем центральный защитник Радебе.

Лукас сыграл в «Театре Мечты» просто блестяще, справившись с непростыми ударами Гиггза, Коула и МакКлера. Только Рой Кин сумел пробить Радебе, «Манчестер Юнайтед» выиграл 1:0. Трибуны вражеского стадиона проводили новоиспеченного вратаря овацией, скромный герой сказал, что совершил парочку неплохих сэйвов, но это не отменяет поражения, а сэр Алекс Фергюсон выдал колючую речь, которая впоследствии получила продолжение. Впрочем, это уже другая история, поэтому здесь только слова шотландца:

Я не могу понять «Лидс Юнайтед». Их менеджер не заслуживает того, чтобы футболисты играли настолько блестяще, только когда они приезжают на «Олд Траффорд».

Один день из жизни Мариуса Трезора

Возможно, самый уникальный случай с полевым игроком в воротах, ведь защитник «Бордо» занял место в створе, но даже не мог быть вратарем на 100%. В конце сезона 1981/82 Французская федерация футбола дисквалифицировала основного стража ворот «Бордо» Драгана Пантелича на год за нападение на лайнсмена. Президент «жирондинцев» Клод Без крепко обиделся и решил «назло маме отморозить уши», устроил яркую акцию протеста в последнем туре Лиги 1, благо «Бордо» уже обеспечил себе четвертую строчку и путевку в Кубок УЕФА .

Согласно правилам, вратарей нужно было заявлять в отдельный список, только тогда они имели право играть руками, но вместо этого Без приказал выставить с первых минут состав из 11 полевых игроков и бросил Жирессу: «Ты капитан, иди и защищай ворота». Ален действительно надел вратарский свитер, но на поле кэп ростом 163 сантиметра решил уступить высокую честь по защите ворот рослому Мариусу Трезору — руками ведь все равно никому нельзя играть. «Бордо» проиграл 0:6. Понимаю, сложно поверить, что такой цирк вообще возможен, но верьте глазам своим. Видео — в доказательство.

