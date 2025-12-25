Матч «Фламенго» — «Спартак» на стадионе «Маракана» 25 ноября 1959 года: Игорь Нетто не был капитаном в том матче; Валентин Ивакин отразил пенальти от защитника и другие подробности

1766653025

вчера, 11:57

Продолжаем рассказ о турне Спартака в Южную Америку, а конкретно в Бразилию.

В среду 25 ноября 1959 г. на муниципальном стадионе Рио-де-Жанейро с официальным названием «Журналист Марио Филью», а более известном как «Маракана», состоялся первый матч московского Спартака в Бразилии.

Я видел на русском языке несколько протоколов этого матча. Ни в одном из них не было состава Фламенго — а зачем, мы же «топим» за Спартак!? Во всех из виденных мною протоколов на русском неверно указан капитан Спартака в том матче. Во всех из указанных протоколов неверно указан игрок Фламенго, который не забил пенальти в ворота Валентина Ивакина. И почему-то много раз встречалась дата матча 25 декабря 1959 — в ноябре дело было. В любой соцсети можно отредактировать свой пост, коли обнаружил неточность. Нет, годами висят статьи про матч с Фламенго в католическое Рождество. Смешно.

И во всех без исключения протоколах на русском языке указано количество зрителей на матче 60000 человек.

Со зрителей и начнём.

Могу вас твёрдо уверить, что в бразильской прессе вы не найдёте количество зрителей, которые посмотрели матч между Фламенго и Спартаком. Да и про любой другой матч в Бразилии вы не найдёте таких данных в то время.

В обязательном порядке печаталась в отчётах общая сумма полученной выручки за билеты. А уж по этой сумме соображающие люди могли сориентироваться и о количестве зрителей.

В дневниковых записях Николая Озерова «Второе открытие Южной Америки», о которых говорили в прошлой статье, сказано о более 50 тысячах зрителей. Потом, видно, округлили до 60 тысяч.

Как известно, Маракана был самым большим стадионом в мире, на котором при желании могло собраться и более 200 тысяч.

На ЧМ -50 на этом стадионе было сыграно 8 матчей, 5 из них с участием сборной Бразилии. Конечно, включая и решающий матч с Уругваем.

В официальном отчете о ЧМ -58 Конфедерация спорта Бразилии подробно указала и количество зрителей, и сумму собранных средств по каждому матчу.

Количество зрителей дано с разбивкой по категориям — ложи, крытые номера, обычные трибуны, стоячие места, а также для льготников — студентов и служивых.

На матчи первого этапа в группах цена билета на обычную трибуну была установлена в размере 30 крузейро (сокращённо Cr$). В номера билет стоил 140, в ложу продавали по 600, но сразу за 5 мест. Стоячие места были по 15, для льготников — по 8 этих самых Cr$.

На любом из 8 матчей во время ЧМ -50 на Маракане доля билетов на Arquibancada, т.е. на самую массовую трибуну, была в районе 70% от общего — хоть от количества зрителей, хоть от общей выручки.

И если разделить, не мудрствуя, общий сбор за матч на общее количество зрителей, то в любом случае мы не получим число меньше 30 крузейро. Получим чуть больше 30, так как и в номерах, и в ложах зрители тоже были.

В 1959 году цены на обычные матчи были примерно такие же, как и во время ЧМ -50. А вот на матч со Спартаком были установлены такие расценки:

Cadeiras — это как раз всяческие номера, от 100 до 300 Cr$. Самые массовые билеты были по 44, а стоячие по 14 этих Cr$.

Валовый сбор за матч 25 ноября 1959 на Маракане составил 1 млн 115 тыс 745 Cr$. За миллион — это неплохой показатель.

Количество зрителей мы не знаем. Делим выручку хоть на самую ходовую цену в 44, хоть на чуть больше, ну, скажем, на 50 — мы получим никак не больше 26 тысяч зрителей. Тут арифметику не обманешь.

И выходит, что 25 тысяч зрителей на матче Фламенго — Спартак будет самым оптимальным вариантом.

Николай Озеров мог легко и ошибиться, ведь на таком огромном стадионе трудно впервые скалькулировать в общий итог всех зрителей, разбросанных по трибунам огромного стадиона в разных местах.

Матч начинался в 21-30 по местному. Разумеется, было искусственное освещение. Темнота плюс прожектора — почти все фото на чёрном фоне. Но есть несколько кадров, где контрастность соблюдена и трибуны видны. Далее мы это увидим.

Вообще-то матч со Спартаком позиционировался как выставочный, посвящённый 64-й годовщине образования клуба Фламенго. Дата основания 15 ноября, в тот день Фламенго играл очередной матч чемпионата штата с Мадурейро и проиграл. Состав у Менгао был практически тот же, что потом играл и со Спартаком. Повторюсь, матч игрался среди недели, внепланово, обычно играют по воскресеньям.

И ещё одна деталь. Спартак отказался от своей части сбора за матч, договорившись с боссами Фламенго о том, что они приедут в Москву и там точно будет полный 100-тысячный стадион. В общем там интересные были условия контракта по турне. Ведь за второй матч в Бразилии наш клуб также ничего не получил, так как матч изначально был благотворительным. Но об этом поговорим позже, когда дойдём до матча в Белу-Оризонти.

Итак, протокол матча, но количество зрителей я не указываю:

Как видите, в протоколе указано, что капитаном команды Спартак был вовсе не Игорь Нетто. В сезоне 1959 года по 10 матчей (с учётом одного кубкового) сыграли у Спартака в роли капитанов и Никита Симонян, и Сергей Сальников. Игорь Нетто в конце лета был капитаном в 4 матчах. В 3 последних матчах на родине капитаном был Симонян.

Во всех матчах чемпионата страны в том сезоне в составе Спартака сыграли только Анатолий Маслёнкин и Игорь Нетто. А Маслёнкин сыграл и в двух кубковых матчах. В ходе турне по Южной Америки Анатолий также бессменно играл в защите. И это пятый сезон подряд, все матчи без пропуска — именно поэтому он был назначен капитаном Спартака в последнем матче сезона против сборной Венесуэлы в Каракасе 18 декабря. Но это мы забежали вперёд.

Фото Спартака перед матчем с Фламенго, фото на чёрном фоне, но Симонян во главе строя вполне узнаваем:

Ну, и совсем известное фото, на котором Никита Симонян держит в руках вымпел:

Вид сбоку этого же момента, в кадре не все 11 спартаковцев:

И ещё одно известное фото, но вид с редкого ракурса — сзади:

Здесь можно уточнить, кто под каким номером играл.

Ивакин №1, Войнов №5, Мозер №7, Нетто №6, Понедельник №10, Исаев №8. Дальше стоял Анатолий Солдатов, у него был №2.

В нижнем ряду: Маслёнкин №3, Симонян №9, Петров №4, Ильин №11.

Тут сразу всплыл в памяти факт, о котором говорил позднее Саркис Овивян — Н.П. Старостин строго следил при официальном фотографировании, чтобы «истинные» спартаковцы всегда были на переднем плане, а «варяги» (киевлянин Войнов и ростовчанин Понедельник в данном случае) были позади.

Есть фото двух полузащитников Спартака у мяча — Юрий Войнов и Игорь Нетто:

Есть фото трёх игроков Спартака в центре поля. По тогдашним правилам 3 игрока могли находиться в центральном круге при начальном ударе:

Представим и футболистов Фламенго.

К великому сожалению, не нашлось одного приличного качества фото стартового состава Фламенго. Придётся собирать пазл по частям, чтобы можно было рассмотреть и тех, кто вышел на замену. Разумеется, фото могут быть разных сезонов.

Вратарь и защитники:

Слева направо стоят: Жуберт, Мауро, Сантана, Жадир, Декиньо и Жордан. Декиньо не принимал участие в матче со Спартаком.

Другой набор игроков Фламенго этого же амплуа:

Слева направо: Жуберт, вратарь Ари, Жадир, Болеро, Карлиньос и Жордан.

В атаке линия выглядела так:

Слева направо: Луис Карлос, Моасир, Энрике, Дида и Баба.

В уже упоминавшемся в прошлый раз журнале Revista do Esporte (RJ) как раз в тех номерах в начале 1960 г., когда были интервью со спартаковцами, то на обложке красовались игроки Фламенго:

В центре вратарь Мауро.

Выходивший на замену Милтон Кополило:

Почему-то в наших источниках поголовно твердят о том, что пенальти в ворота Ивакина не реализовал нападающий Дида. Ничего подобного. Пенальти бил защитник Сантана. Почему именно он? Можно только догадываться, он в начале сезона и в основе-то не играл. В предыдущем матче на Маракане против лидера Флуминенсе — этот матч смотрели спартаковцы на стадионе — Сантана забил гол в свои ворота. Это зафиксировано в газетных отчётах. Правда, современные сайты о Фламенго этот автогол приписывают уже кому-то из игроков Флуминенсе.

Автогол был, на глазах у своей публики. Возможно, дали шанс защитнику реабилитироваться, счёт был 2:0 в их пользу. Не воспользовался Сантана. Кстати, стадион Маракана был домашним и для Фламенго, и для Флуминенсе.

Вот и фото есть момента, когда Ивакин в прыжке парировал удар Сантана с точки:

Кстати, Сантана был младшим братом другого вратаря Фламенго, Фернандо. Защитник Сантана, 22 года:

А это его брат Фернандо, 28 лет:

На некоторых командных фото Фламенго того периода запечатлён Фернандо, хотя может в подписи быть написано, что это Ари. Они все три вратаря весьма схожи, если особо не вглядываться.

Сантана очень не любил, когда его представляли как брата Фернандо: «Я сам по себе Сантана» — говорил младший брат. Кстати, в матче со Спартаком младший подвернул неудачно ногу и ему предстояла операция на мениске.

Да, и не перепутайте защитника из клуба Фламенго Сантану со знаменитым Теле Сантаной. Теле мы знаем как тренера прекрасной сборной Бразилии на двух турнирах Кубка мира в 1982 и 1986 годов. В 1959 же Теле Сантана продолжал играть за Флуминенсе на острие атаки. Его спартаковцы видели в матче против Фламенго вживую.

Да, матч со Спартаком стал дебютным для нового тренера Фламенго.

С 1953 года командой руководил парагвайский тренер Мануэль Флейтас Солич. Часто его упоминал я в рассказах сборной Парагвая, которой он руководил с 1947 по 1953, участвовал в ЧМ -50.

Солич был у руля Фламенго до июня 1959, в мае игрался турнир Рио — Сан-Пауло, он был тренером, потом несколько товарищеских матчей в конце сезона 58/59. А затем Солича захотел мадридский Реал — ну, кто ж откажется, поехал.

Сезон в штате Рио начался в июле 1959, командой руководил Жайме де Амейда, бразилец, одна из легенд клуба. В пару к нему добавили парагвайца Модесто Бриа. Так они и значились двумя тренерами Фламенго в сезоне 1959. А перед матчем со Спартаком бразильца уволили. Но и Бриа надолго не задержался, только до конца сезона. Кстати, Фламенго проехался по Европе под его руководством — Испания, Шотландия, Греция, Болгария, Австрия, Голландия, Бельгия. Но в СССР не поехали.

В Реале Солич не прижился, вернулся и вновь встал рулевым Фламенго с нового сезона 1960 года.

Сам матч Фламенго — Спартак в напряжении не держал зрителей. Бразильцы открыли счёт в середине первого тайма. Но до этого Понедельник эффектно пробил по воротам Мауро ударом через себя. Вратарь нейтрализовал угрозу, но зрителям понравился удар нашего спортсмена, аплодировали.

В одной из бразильских атак Дида ударил, мяч попадает в ногу Юрия Войнова и отскакивает в ворота Ивакина. Есть и фото этого момента:

Я не уверен, что на фото Юрий Войнов в центре — скорее, это Владимир Петров. А на газоне, понятно, Валентин Ивакин.

А вот второй гол в ворота Спартака есть на видео.

Маленький Баба забил гол, падая на бок, имея перед собой Петрова, а сзади Маслёнкина. Малыш Баба сумел так подсечь мяч, что он пролетел над правым плечом Петрова и от стойки ворот влетел в сетку.

Фото этого гола:

Баба и Дида доставили много хлопот нашим оборонцам и вратарю. А росточком Баба и впрямь был махонького:

На этом фото Баба и голкипер Ари.

В раздевалку после матча спартаковцы уходили понурые. Фото сделал главный тренер команды Николай Гуляев, а опубликовано оно было в одном из номеров Советского спорта" в заметках о турне Николая Озерова:

А третий гол в конце матча забил Дида, и этот момент запечатлён на фото:

В этом моменте по воротам пробил Энрике, Ивакин достал мяч, но тот отлетел в стойку. А на отскоке первым был Дида.

Несколько фото у ворот бразильцев. На всех трёх фото в кадре Виктор Понедельник (№10) и вратарь Мауро, плюс либо защитник Жуберт (№2), либо Жордан:

Два последних фото — явно один и тот же момент с разных точек.

Дида и Моасир — чемпионы мира 1958 года, Дида сыграл в одном матче против Австрии. На фото два острейших нападающих Фламенго Дида и Баба:

Посмотрите на снимок из газеты Diario da Noite (второй) — отчётливо видны трибуны. По всей видимости, это восточная трибуна (Leste). В такие матчи она была мало посещаема. В основном народ подсобирался на центральной, западной трибуне (Oeste). Кому интересно устройство Мараканы, я 4 года назад подробно разглядывал на фото этот стадион, всё наглядно.

Вот вам пример с одного из матчей на ЧМ -50 между Чили и Испанией на той же Маракане, примерно тот же ракурс:

Это первый гол испанцев. На том матче было наименьшее число зрителей из всех 8 матчей на Маракане — всего 19790 человек. На некоторых участках (напротив этой трибуны) народу было и густо, а на остальных секторах пусто. Так что вряд ли 50 или 60 тысяч болельщиков было 25 ноября 1959 на Маракане.

Несколько фото ещё с матча Спартака на Маракане.

Опасный момент у ворот бразильцев:

А здесь, кажется, Иван Мозер в кадре:

Счёт матча мог бы быть и более крупным, если бы не самоотверженная игра вратаря Валентина Ивакина:

А это вариант фото перед матчем, когда Маслёнкин ещё не успел занять место «истинного» спартаковца:

Почему-то в бразильских изданиях не было фото капитанов с арбитром. Матч судил авторитетнейший арбитр Алберто да Гама Малшер. Он и два года назад судил матч Динамо против Васко да Гама. Это именно он дал первый свисток на стадионе Маракана, когда его открывали перед мундиалем в 1950 году. Два года назад я рассказывал об этом арбитре подробно.

К фото из той статьи про Малшера добавлю свежие, из №11 за 1959 журнала Revista do Esporte:

Несколько непонятных для спартаковцев моментов было в том матче. После игры бразильцы просили подписать протокол. Почему-то наши не захотели этого делать, не совсем понимая, что за процедура. Только после разъяснения со стороны представителя посольства, протокол был подписан.

В середине первого тайма на стадион налетела некая туча, туман не туман. Наши остановились от неожиданности. Оказалось, что на ближайшую железнодорожную станцию прибыл поезд и выпустил много пара. Подождали, пока рассеется. Чего только не бывает.

Импресарио Жозе да Гама представил новый стиль в футболе штата Рио — так написала бразильская газета. После матча вся делегация Спартака и боссы и футболисты Фламенго были приглашены в известный ночной клуб «Night and Day» на шоу «The Million-Dollar Baby». Известные музыканты и танцовщицы заводили публику до утра.

Вот такие красотки там выступали:

Тут пригодятся воспоминания Саркиса Овивяна. Они поднялись на лифте на 10-й этаж отеля Serrador. Вышли из лифта в полную темень. Их взяли за руки и провели к столикам, всё в темноте. Ощупывали, что есть на столиках. Потом яркие софиты и не менее яркие танцовщицы начали представление. Бразильский карнавал вы себе представляете. А это то же самое, только практически на расстоянии вытянутой руки от вас.

В общем — полный расслабон. Овивян рассказывал, как Н.П. Старостин реагировал на полуобнажённых девиц на сцене. Смотрел, смотрел, потом надел очки, посмотрел, снял, протёр, снова посмотрел — и сказал одно ёмкое русское слово, охарактеризовав это действо… И ушёл. И, якобы, увёл и игроков.

Хотя в газетах пишут, что все были до утра, до конца шоу. Глава делегации Спартака Абуков вручил макет Спутника и президенту Фламенго:

По центру в очках как раз промоутер Жозе да Гама. А по ходу самого шоу наших начальников посадили, конечно, в первый ряд. Одна из участниц шоу поцеловала Абукова под овации публики:

Есть в одной из газет такой текст: «Однако кульминацией „шоу“ стало то, как одна из „девушек“ подошла и поцеловала вратаря Валентина Ивакина и центрального защитника Алексея Корнеева, вызвав бурные аплодисменты правого защитника Петрова Владимира, который сохранил исключительно хорошее настроение».

Ивакин и его новые друзья-малыши, Баба и Дида в том ночном клубе:

Наши пили виски и апельсиновый сок. Вот ещё фото дружеского общения русского с бразильцем:

Слева Энрике Фраде и Анатолий Солдатов. Хотя в подписи утверждают, что бразильский капитан общается с неким Иваньевым. На правом фото Владимир Петров и Алексей Корнеев закусывают. Но бразильцам в любом нашем игроке мнится Игорь Нетто, ошиблись.

Нетто и в самом деле был в фокусе внимания прессы, с самых первых часов пребывания в Бразилии:

Такие были итоги первого матча Спартака в Бразилии.