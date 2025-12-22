Московский «Спартак» в Бразилии в 1959. Николай Озеров раньше был и центрфорвардом, и вратарём Спартака, а в ходе турне стал и кинорепортёром, и литератором. О пользе чтения советских газет

1766428008

вчера, 21:26

В предыдущий раз подробно окунулись в бразильскую прессу, убедившись, что визит Спартака освещался вполне обстоятельно. Много фото, много фактов и подробностей.

А вот на поверку оказалось, что не всем фактам, изложенные бразильскими газетчиками, нужно доверять безоговорочно. Всё нужно перепроверять. Чем я и занялся уже после написания первой части.

В советской прессе подробно о матчах Спартака на следующий день (или чуть позже из-за выходных) рассказывала единственная спортивная газета страны «Советский спорт».

Вот насколько в Бразилии много газет в каждом штате, и чисто спортивных, и общего, так сказать, пользования — практически все эти издания давно оцифрованы и лежат в свободном доступе. С возможность поиска по словам, фильтрации по десятилетиям, по штатам и т.п. Поэтому и искать информацию, даже не читая свободно по-португальски, достаточно просто.

С нашими же изданиями большие трудности. Наша самая крупная библиотека Российская национальная (бывшая Ленинка) совсем недавно начала оцифровывать газеты советского периода. Большое им спасибо, особенно за то, что одной из первых из центральных газет был оцифрован Советский спорт (ранее Красный спорт).

Несколько лет назад я обнаружил, что и газета Вечерняя Москва также полностью оцифрована. В этой газете бывают ценные подробности.

А в конце текущего 2025 года я обнаружил, что из центральных газет обработаны Известия и Московская правда (хотя последнюю к центральным не отнесёшь). А, например, газеты Правда, Комсомолка и Труд — самые популярные в стране в советское время — оцифрованы пока только по 1954 год включительно.

Предлагаю ссылку на каталог периодических изданий на сайте РНБ, ищите и находите всё, что вам интересно. Спасибо энтузиастам, которые оцифровывают самостоятельно отдельные издания, как, например, еженедельный цветной журнал Огонёк.

Как я уже сказал, Советский спорт рассказывал о прошедших матчах Спартака в Южной Америке по горячим следам.

Но главная информация о спартаковском турне в Советском спорте была опубликована в 6 последних номерах за 1959 год, с 25 по 31 декабря включительно.

Это были дневниковые записи радиокомментатора Николая Николаевича Озерова. Ну, тогда он был ещё просто Николаем Озеровым 37 лет, причём 37 ему исполнилось в ходе турне.

Радиокомментатором многократный чемпион СССР по теннису Николай Озеров — 24 раза завоёвывал титул в одиночном, парном и смешанных разрядах — стал в 1950 году (до массового телевидения в стране было ещё далековато).

Из большого тенниса Н.Озеров по большому счёту ушёл в 1953, но продолжал играть, став чемпионом страны в смешанном разряде 1958 года. Да и в 1959 он играл в первенстве Москвы, на Спартакиаде. Так что, не смотря на избыточный вес, был в хорошей спортивной форме.

И когда я в прошлой статье говорил о том, что на одной из тренировок на Маракане к 20 футболистам добавили неувядающего тренера Николая Тимофеевича Дементьева и переводчика Смоленского, игравшего в баскетбол за Спартак», то с баскетболистом я сильно промахнулся (не перепроверил, понадеялся на память).

Не баскетболист гонял мяч в двухсторонке с остальными игроками (и одним тренером) из делегации Спартака, а теннисист Николай Озеров.

На самом деле Николай Озеров был разносторонним спортсменом, как впрочем, и все в то время. Летом футбол, зимой хоккей или русский хоккей. А у Озерова ещё и теннис. Да, ещё. В хоккей он также играл. А уж про футбол и говорить нечего.

Николай Озеров играл в 1945 г. за команду мастеров Спартака в футбол. Ведь в обществе Спартак были и другие команды, кроме той, что играла в Высшей лиге. В 1945, например, проходил турнир среди 38 команд общества Спартак с разных концов страны. Николай Озеров играл центрфорвардом в Спартаке из Москвы, и, как он сам вспоминал, без гола никогда с поля не уходил. Газета Московская правда об итогах того турнира:

Свой первый матч за дубль Спартака Николай Озеров сыграл 21 мая 1945 г. против Динамо. В том году полноценного турнира среди дублирующих составов всех команд высшей лиги не было, играли между собой только дубли московских команд.

Об участии чемпиона страны по теннису в матче за дубль Спартака писала Вечёрка:

28 июля 1945 г. та же газета сообщила об очередной победе Н.Озерова — он стал чемпионом страны и в одиночном, и в парном разряде в теннисе. А 2 августа газета Вечерняя Москва сообщила, что в футбольном матче дублей Спартак — Торпедо в воротах спартаковцев вновь стоял Николай Озеров (пропустил 3 гола).

Сам Н.Озеров вспоминал, что впервые его поставили в ворота на матче против дубля Динамо. Основного вратаря забрали в Армию. Озеров был на стадионе — пришлось выручать одноклубников. Матч завершился вничью 1:1.

В той же Вечёрке 11 августа 1945 было фото с вратарём Озеровым. Фото постановочное, фоторепортёру дали задание снять чемпиона в теннисе, исполняющего прыжок в воротах футбольных. Прыгать по-вратарски Озеров не умел. Тогда и «смастерили» такой кадр, поле Института физкультуры:

Позвольте вставить фото Николая Озерова в футболке Спартака:

Рядом с Н.Озеровым великий актёр МХАТа Анатолий Петрович Кторов, который на 24 года старше субтильного (пока) молодого коллеги. В театре была своя мастеровитая футбольная команда. А.П. Кторов весьма запомнился в кино в роли старого князя Болконского в киноэпопее «Война и мир» Сергея Бондарчука.

Что касается переводчика в делегации 1959 г., то он был действительно баскетболистом. В то время баскетбольный Спартак играл в Первой лиге, так что материалов мало, не могу ничего сказать об индивидуальной статистике баскетболиста Смоленского.

А вот то, что звали его Олег — верю воспоминаниям Н.Озерова (а за ним и Акселя Вартаняна). Бразильские газеты не единожды называли его Alex, я написал Алексей. Так же они называли и главу делегации Спартака Алексея Абукова. Как ещё можно было мне «перевести» Alex? Да просто надо читать советские газеты — хотя классик устами небезызвестного профессора Преображенского, помнится, призывал вообще не читать советских газет.

Так что надо кое-что поправить в моей предыдущей статье.

Радиокомментатора Н.Озерова послали в составе делегации Спартака в Южную Америку в 1959 совершенно на авось. Наши руководители не удосужились связаться с бразильцами, уругвайцами, колумбийцами заранее, чтобы узнать можно ли технически будет организовать радиорепортажи с матчей.

На всякий случай Озерову вручили кинокамеру, чтобы он снимал и вёл хронику всего турне. Камера в непрофессиональных руках сломалась ещё в самолёте из Москвы в Париж. Вот поэтому-то Николай Озеров и вёл дневниковые записи, которые были опубликованы после возвращения делегации в Москву.

Свои воспоминания Н.Озеров назвал «Второе открытие Южной Америки», а первое было в 1957, когда там играло московское Динамо.

Между прочим, Н.Озеров уже не в первый раз оказывался за рубежом с игроками Спартака вместе на футбольном поле на тренировках. Это забавная история.

Дело было в октябре—ноябре 1954 года. Спартак не смог обойти Динамо М в борьбе за первое место в чемпионате СССР . Последний матч в турнире спартаковцы сыграли 8 октября, минимально проиграв ЦДСА. 3 октября спартаковцы проиграли в 1/8 Кубка СССР киевлянам. С этим «багажом» Спартак в конце октября направился на матчи в Бельгию, а потом и в Англию.

27 октября Спартак просто разгромил Андерлехт 7:0, чемпиона Бельгии предыдущего сезона. Да и в текущем Андерлехт вновь будет чемпионом.

Через несколько дней спартаковцы «разобрали» и клуб Льеж 5:2.

Есть такая история. На одной из тренировок Спартака (ну, точно после игры с Андерлехтом, видимо) присутствовал бельгийский теннисист, 6-я ракетка страны. И бельгиец философски заметил (через переводчика, понятно), что в футболе спартаковцам везёт больше, не то что в теннисе.

В то время советские теннисисты вообще-то практически не играли за рубежом. Николай Дементьев в шутку парировал бельгийцу: «Да у нас любой футболист и в теннис вас обыграет запросто». Бельгиец завёлся, поинтересовался — кто именно? «Да хоть вон тот толстенький, пинающий мяч на краю поля», — ответил Дементьев, указав на Озерова. Заключили пари, уж не знаю на что, видимо на что-то существенное.

Озеров спокойно отнёсся к предстоящему испытанию. На следующий день ему подобрали ракетку — он играл тяжёлыми, удар справа у него был мощнейший — и матч с бельгийцем начался. Бедный бельгиецпожалел, что завёл этот спор, проиграл вчистую. Ещё бы — Н.Озеров в 1953 году выиграл в чемпионате страны во всех трёх разрядах, порох был не подмоченным. Признаться, есть и другая версия того, как Н.Озеров «зажигал» на бельгийском корте сразу после тренировки Спартака.

А ведь не случайно я вспомнил матчи Спартака осенью 1954 года.

30 сентября 1954 свой последний матч за Спартак в чемпионатах страны провёл Николай Дементьев — с пенальти он сравнял счёт в матче, ничья 1:1 с Динамо Киев. Играл Н.Дементьев и в кубковом матче с киевлянами 3 октября 1954.

Свой последний матч как футболист Николай Дементьев в форме Спартака провёл против Андерлехта 27 октября в Брюсселе, забив 6-й гол в матче, выйдя на замену. И всё это было, когда этому незаурядному спортсмену шёл 40-й год от роду. Сыграл в Спартаке 9 сезонов, дважды становился чемпионом страны, трижды брал Кубок со Спартаком.

А пришёл в 1946 г. в Спартак «немного помочь команде», пришёл из Динамо. И было ему уже 30. Первый матч чемпионата 1946 стартовал 9 мая матчем с ЦДСА. На поле были великие имена — Алексей Гринин, Георгий Федотов, Всеволод Бобров у армейцев. А у Спартака в составе был 31-летний Николай Гуляев и 20-летний Сергей Сальников. Для Дементьева и Сальникова это был дебют в составе Спартака. Глубокая история, давние связи.

А знаете ли вы когда Н.Озеров провёл свой первый радиорепортаж на всю страну матча чемпионата СССР по футболу? Было это 29 августа 1950, матч на стадионе Динамо между московскими динамовцами и ЦДКА . И в том матче играл Сергей Сальников, в составе Динамо. Вот такие хитросплетения.

Вернёмся в 1959 год? Для этого и были все эти реминисценции чуть назад по шкале времени.

Какие ещё неточности в моей статье выявились, после того как я прочитал воспоминания о турне Николая Озерова?

Про песню «Широка страна моя родная» помните? Бразильцы ведь написали про звук «бип-бип» от модели Спутника, не сам я это придумал. Я говорил, что Аксель Вартанян (2 и 3 июня 2011 в Спорт-Экспрессе) упоминал про мелодию этой песни из модели. Все подробности А.Вартанян наверняка черпал из очерков Н. Озерова. Так что вновь доверимся первоисточнику, тем более, что мы убедились в прошлый раз, что Н.Озеров присутствовал на приёме в президентском дворце у госпожи Сары Кубичек.

Ещё один пунктик — Н. Озеров перечислил в своих текстах троих «фотолюбителей» в нашей делегации, т.е. тех, кто активно снимал на свои фотоаппараты. Кроме главного тренера Николая Гуляева действительно аппарат был у доктора Бориса Болотова, плюс у Юрия Войнова. Вот у них в семейных архивах и надо искать редкие кадры. В том числе и как Н.Гуляев держал Кубок мира в своих руках.

В прошлой статье было фото Игоря Численко на трибуне Мараканы и кто-то из наших с фотоаппаратом. Ни на Гуляева, ни на Болотова, ни на Войнова тот человек не похож. Значит, и ещё были фотолюбители в делегации, не такие активные, как указанная троица.

Хронологически следовало бы дать слово Николаю Озерову, так как в своих путевых заметках рассказывал не только о самих матчах, но более подробно о перелётах и переездах, о досуге команды.

Первый отчёт весьма интересный, и о ночёвке в Париже, и о промежуточной посадке в Мадриде. И как приняла их Бразилия через 11 часов полёта. И о походе на матч Ботафого. Н. Озеров в тексте перечисляет знаменитых игроков этого клуба и упоминает Сантоса. Правильнее, конечно, писать полностью его фамилию с именем — Нилтон Сантос.

Живо и интересно описано. Явный и литературный талант у артиста МХАТ Николая Озерова. Не каждый заслуженный мастер спорта так ясно изложит.

Вторая часть заметок Н.Озерова была сопровождена фото с футбольных баталий на пляже Копакабана. Вероятнее всего, фото на пляже было сделано главным тренером Николаем Гуляевым:

Захотите прочитать весь дневник Н. Озерова о турне — ссылку на сайт РНБ я вам дал, найдите Советский спорт, и далее поиск по годам и т.д.

В третьей части дневника также было фото с матча Фламенго — Спартак, но уже с указанием автора фото: мастер спорта Н.Гуляев. Явно сэкономили газетчики на одной строке — ведь Николай Алексеевич Гуляев стал Заслуженным тренером СССР ещё в 1957 году. Это звание весомее, чем скромное «мастер спорта».

Продолжим знакомиться с бразильской прессой. Но не с газетами, с их фактами о только что состоявшихся матчах. Полистаем журнал Revista do Esporte, выходивший в штате Рио-де-Жанейро еженедельно, с цветными обложками, объёмом не менее 60 страниц (изредка и меньше). Нумерация номеров, как принято у бразильцев, идёт сквозная от момента первого номера. В этом журнале много фото, в основном на футбольную тему. Но в журнале нет горячих репортажей о матчах за прошедшую неделю. Результаты печатают, текстом. А в основном идут рассказы о людях футбола, с фотографиями.

Начиная с №43 от 2 января и до №53 от 12 марта 1960 года в этом бразильском журнале публиковались статьи о футболистах Спартака, интервью с ними. В советской прессе редко давали такие подробности биографии наших же игроков.

И начали бразильские журналисты с начальника команды Николая Петровича Старостина. А заголовком статьи с интервью они поставили слова спартаковца: Русские вратари самые лучшие в мира.

И фото нашего вратаря Валентина Ивакина во весь свой могучий рост в 1,93 м перед матчем с Фламенго:

Рядом с вратарём стоит Юрий Войнов. А в нижнем ряду мы видим Владимира Петрова на переднем плане, далее Никита Симонян и Анатолий Маслёнкин.

Н.П. Старостину действительно не понравилась игра вратаря Фламенго Кастильо. Если бы у Бразилии были лучшие в мире вратари, то она была бы непобедима — таков был вывод Старостина. Также он посетовал, что Спартак не смог показать свою лучшую игру против Фламенго. Указал на превосходство бразильцев в технике, раскованности и особенно в скорости работы с мячом. Нам есть чему поучиться.

В следующем номере 44 было интервью с Никитой Симоняном. В заголовок вынесена фраза о том, что Симонян хотел бы себя попробовать в профессиональном футболе.

Фото Симоняна под вышеуказанным заголовком:

А вот над фото надпись на чёрном фоне гласит о том, что Симонян играл против Бразильцев на ЧМ -58. И — внимание — Симонян утверждает, что в России уже был такой игрок как Диди. Заинтриговал.

Читаем интервью и узнаём ещё одну сенсацию — по мнению бразильского журналиста Никита Симонян — далее дословно: «Помимо того, что Никита является широко известной футбольной звездой СССР , он считается одним из лучших советских прыгунов в воду, так как много лет занимается плаванием».

Признаться, впервые об этом слышу. Знал ли сам Никита о таких своих способностях? Ведь считаться лучшим — значит принимать участие в чемпионатах и т.д. Какая-то придумка, или ошибки перевода или… Или и это было в жизни Никиты Симоняна?

Симонян рассказал о лучшем футболисте в СССР за всё время — о Григории Федотове. Игра Диди очень похожа на игру Федотова. В те времена советские спортсмены мало выезжали за границу, поэтому Г.Федотов мало знаком иностранцам.

Симонян рассказал, что ему очень нравятся некоторые бразильские певцы, которые гастролировали в СССР . Что он очень любит музыку, в том числе джаз.

Это будут его последние матчи за Спартак. На его место в команде уже претендует Вячеслав Амбарцумян. А Симонян будет тренировать.

А на фото был вновь старожил Сергей Сальников:

В следующем номере было несколько фото и интервью с Валентином Ивакиным.

Фото справа из газеты Jornal do Brasil от 21 ноября 1959.

Репортёр отметил, что Валентин, несмотря на свой рост, милый и самый жизнерадостный игрок в советской команде. Скоро закончит Институт физкультуры. Собирается ли на ЧМ -62? Время покажет. В сборной СССР он не основной и даже не резервный вратарь. Хотя бразильцы представляли его как резервиста Льва Яшина.

Ивакин отметил прекрасную игру трёх нападающих Фламенго — Энрике, Баба и Диди. Сказал, что очень хорошо у него получается игра внизу, что и позволило ему парировать пенальти в матче с Фламенго. Он тренирует игру на выходах вверху. Ему нравится роль вратаря.

В номере 46 от 23 января героем стал защитник Анатолий Солдатов.

«В футболе нет никого смелее бразильцев» — вот главная фраза в его интервью, которую отметил репортёр.

Анатолий скромный человек. На ЧМ -62 в силу возраста скорее всего не попадёт. Хотя в ход интервью вклинивается Николай Петрович Старостин и замечает, что Николай Тимофеевич Дементьев играл почти в 40 лет. Всё в твоих руках.

У Анатолия в руках был учебник по химии — он студент, готовится к предстоящей сессии. Как выяснилось, Анатолий прилично играет на аккордеоне. А вот размер обуви у него самый, пожалуй, маленький в команде — 40 с половиной. Бутсы игроки готовят себе сами.

На правой руке у Анатолия Солдатова репортёры разглядели татуировку — рукопожатие, дружба.

4 номера журнала Revista do Esporte в феврале вышли без рассказов о спартаковцах. Но 27 февраля в №51 и через номер вновь были материалы о наших футболистах.

А вот как раз в этот промежуток в СССР вышли заметки о турне от Игоря Нетто, капитана и Спартака, и сборной СССР . В №4 от 24 января журнал Огонёк опубликовал почти на двух своих больших страницах воспоминания о поездке И.Нетто «Виза — футбольный мяч», в литературной обработке О.Михайлова.

Знакомая фотография, в лучшем качестве она уже была дана в предыдущей статье. В своих заметках капитан также рассказал о том, что из модели Спутника лилась мелодия песни «Широка страна моя родная». Так что на сей факт есть два первоисточника.

Игорь Леонидович описывает подробно даже корриду, но это уже в Колумбии. Много подробностей о матче Бразилия — Аргентина на первом чемпионате Южной Америки среди сборных Вооружённых сил. За Бразилию играл Пеле — вот где страсти кипели на поле. Наши футболисты смотрели этот матч вживую в Рио.

А бразильский журнал в №51 дал интервью с Игорем Нетто. Ему очень понравились «пляжники», даже больше, чем те, кто играет в бутсах на траве.

Во всех своих интервью Нетто особо отмечал игроков Флуминенсе Вальдо и Паулиньо — это по итогам просмотра матча Фла — Флу.

Новоявленные однофамильцы-«родственники» Нетто всё продолжали звонить в гостиницу Луксор, справляясь о том, могут ли они увидеть Игоря. Звонки прекратились лишь после отъезда спартаковцев в Уругвай.

Наконец, в №53 появился материал об Анатолии Маслёнкине.

Как и многие его партнёры, Анатолий остался недоволен игрой Спартака с Фламенго. Хоть и играли уже глубоким вечером — матч начинался в 21-30 — но духота была непривычной и тяготила. Обещал вернуться и показать во всей мощи спартаковский футбол.

У соперников особо отметил двух нападающих Баба и Дида.

Как видим, и в советских изданиях были интересные публикации о том турне. Так что не стесняйтесь — читайте советские газеты, хоть до обеда, хоть после…

В концовке хотел бы вновь вернуться к Николаю Озерову. Это уже для любителей скрупулёзной статистики. Но здесь, конечно, не обошлось без помощи коллег.

Огромная благодарность за предоставленные сведения Геннадию Аверину из Нового Уренгоя. Он оперативно отыскал в своих справочниках данные по матчу дублирующих составов Спартака и Динамо в сезоне 1945 г., когда Николай Озеров впервые оказался в воротах дубля Спартака.

21 мая 1945. Тарасовка. Судья Александр Щелков (Москва).

«Спартак»-д — «Динамо»-д 1:1 (0:0).

Голы: Александр Принц (83), Виктор Семёнов (88).

«Спартак»-д (М): Николай Озеров, …. Виктор Семёнов,…

«Динамо»-д (М): Борис Кочетов, Николай Артёмов, Михаил Семичастный, Евгений Котов, Валерий Бехтенев (Алексей Лапшин, 75), Александр Назаров, Евгений Пискарев, Владимир Савдунин, Александр Принц, Сергей Ильин.

Как видите, состав самого Спартака практически не указан. Да и в составе Динамо не хватает одного игрока и нестыковка по Бехтеневу, который якобы подавал угловой на 83-й мин, а Принц головой забил гол. Однако Бехтенев вроде как на 75-й мин был заменён. Есть ещё над чем работать. Поделитесь сведениями, если у кого-то есть таковые.

Новый год обязательно наступит, осталось ждать недолго. В преддверии всенародно любимого праздника желаю всем здоровья, семейного благополучия и мирного неба!

Этого же всем советским людям желал с экрана телевизора Игорь Нетто в Голубом огоньке в 1962 году: