Клопп убежал от Гвардиолы, Карпин и Онопко прокатились в метро

вчера, 07:00

Популярные футболисты, относящиеся к этой записи

«Соккер.ру» продолжает изучать активность известных футболистов в социальных сетях.

Представители РПЛ , а также бывшие игроки российских клубов:

Бывший форвард «Спартака» Робсон вспомнил старые добрые времена в московском клубе, выложив фото с экс-капитаном «красно-белых» .

Сейчас бразилец выглядит вот так:

Голкипер «Спартака» побывал в Нижнем Новгороде вместе с женой, которая гораздо морозоустойчивее своего спутника.

Бывший игрок «Локомотива» отправился в отпуск. Будет ли семья питаться лещами во время отдыха?

В семье форварда «Урала» лещей на ужин, вероятно, может подать только жена спортсмена.

Полузащитник ЦСКА отправился в расположение сборной Хорватии. Наверняка он напомнил Луке Модричу о прошлогодних матчах между москвичами и «Реалом».

Наставник «Ростова» и тренер ЦСКА прокатились в метро после учебы для подтверждения лицензии PRO UEFA . Специалисты напоминают героев знаменитого мема «Экий Вы, сударь, простофиля».

Игрок «Ахмата» вернулся в ростовский СКА ! Пока в качестве комментатора.

Полузащитник «Зенита» думал, что летит в отпуск. Оказалось, что за бортом самолета - Сочи и подготовка к матчам за сборную России.

В Сочи он полетел после этого вечера:

Обзор активности европейских футболистов:

Игрок «Манчестер Сити» восстанавливается после травмы вместе с невестой Владой Седан.

Полузащитнику «Арсенала» наверняка есть о чем поговорить с украинским футболистом.

Полузащитника «канониров» не любят фанаты команды. А может быть, причина в его штанах?

Защитник МЮ признан игроком года в Швеции во второй раз подряд. Клуб футболиста же может во второй раз подряд остаться без Лиги чемпионов.

Футбольный эксперт Александр Бубнов ставит двойку форварду «Ман Сити» . Кто бы мог подумать, что легендарный бразилец Таффарел станет похож на бывшего игрока «Спартака».

Несколько интересных фото и видео:

Говорят, что форвард «Барселоны» не нашел общий язык со своими новыми партнерами. Игрок может повторить судьбу Артура Флека? В таком «прикиде» игрок прибыл в расположение сборной Франции:

Где-то в параллельной вселенной:

По всему миру в ноябре мужчины отращивают усы ради борьбы с раком. Представим, что звезды футбола также пошли бы на такой шаг:

Наставник «Ливерпуля» немного поиздевался над рулевым «Ман Сити» после матча 12-го тура АПЛ . Ранее «красные» поиздевались над «горожанами» на поле.

После матча испанец «горячо» поблагодарил арбитров:

Обзор лучших финтов в прошедшем туре Лиги Европы.

Сможете повторить?

Почему деревенским ребятам сложно стать блогерами?

Помните знаменитую «волну» на стадионах? В этом матче придумали кое-что новое:

Сумасшедший перформанс от «Эстудиантеса» на торжественной церемонии открытия нового стадиона:

Хотели бы такой интерьер у себя дома?

Милота дня:

Дочка защитника «Краснодара» .

Хавбек «Спартака» с сыном:

Защитник «Арсенала» с сыном:

Говорят, что дочки не особо любят футбол? Спросите у родителей этой девочки:

Детское фото хавбека «Атлетико» . Вчера у него был день рождения!

Защитник «Тоттенхэма» Тоби «страх Геннадия Орлова» Алдервейрелд с семьей:

Девушка дня:

Подруга полузащитника «Ювентуса» Дугласа Косты Наталья Феликс.