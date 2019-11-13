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Клопп убежал от Гвардиолы, Карпин и Онопко прокатились в метро

вчера, 07:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Глушаков Денис
Глушаков Денис
Полузащитник
Гризманн Антуан
Гризманн Антуан
Нападающий
Озил Месут
Озил Месут
Полузащитник

«Соккер.ру» продолжает изучать активность известных футболистов в социальных сетях.

Представители РПЛ, а также бывшие игроки российских клубов:

Бывший форвард «Спартака» Робсон вспомнил старые добрые времена в московском клубе, выложив фото с экс-капитаном «красно-белых» Егором Титовым.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ketinov Eu Titov

Публикация от Robson Luiz (@robsonluiz246)

Сейчас бразилец выглядит вот так:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Está garotinha acha que vai me dar trabalho . Mais só que não kkkk

Публикация от Robson Luiz (@robsonluiz246)

Голкипер «Спартака» Артем Ребров побывал в Нижнем Новгороде вместе с женой, которая гораздо морозоустойчивее своего спутника.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

👟👟👟 #нижнийновгород

Публикация от Artem Rebrov (@rebrov32)

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Тарасов отправился в отпуск. Будет ли семья питаться лещами во время отдыха?

В семье форварда «Урала» Павла Погребняка лещей на ужин, вероятно, может подать только жена спортсмена.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЩАС я тебя поцелую🤣😂 Очень важно чтобы дети видели как мама с папой любят друг друга! Как важно, когда в семье между родителями царит любовь, понимание, взаимная поддержка, поскольку дети, как правило, копируют поведение родителей и выстраивают свои будущие отношения в семье по образу и подобию. Никогда нельзя выяснять отношения при детях, только наедине! Если обстановка наколенная, то острые моменты переведите в шутку! У вас будет время потом все выяснить между собой! Очень круто создавать семейные традиции! Например наши: ужин в кругу семьи, укладываем вместе детей, говорим им о нашей любви, а они нам отвечают взаимностью) Так приятно слышать: Мама я тебя очень люблю! И перед сном обязательно читаем молитву🙏🏻 Вы нас узнаете ещё ближе и познакомитесь со всей нашей семьей😂 когда прочтёте мою книгу, которую я сейчас пишу для вас❤️ Не так давно я подписала контракт с Татой @tatakalnitskaya и ЭКСМО @eksmolife (самым большим издательством СНГ) Ждёте книгу о самой сумасшедшей семейке🤪😂😅🤣

Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_)

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич отправился в расположение сборной Хорватии. Наверняка он напомнил Луке Модричу о прошлогодних матчах между москвичами и «Реалом».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🇭🇷

Публикация от Nikola Vlašić (@niksivlasic_)

Наставник «Ростова» Валерий Карпин и тренер ЦСКА Виктор Онопко прокатились в метро после учебы для подтверждения лицензии PRO UEFA. Специалисты напоминают героев знаменитого мема «Экий Вы, сударь, простофиля».

Игрок «Ахмата» Денис Глушаков вернулся в ростовский СКА! Пока в качестве комментатора.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сегодня вернулся на стадион СКА, правда, в новом амплуа — комментировали матч @fcskarostov против «Волгаря» вместе с @Timzhur и @bastaakanoggano. Парни старались, но астраханцы оказались сильнее. Надеюсь и верю, что у Васи получится возродить СКА и вернуть армейскому клубу былую славу. Было приятно вернуться на этот стадион, который изменился до неузнаваемости. Здесь в разные годы здесь играл и мой дядя, и я. Ностальгия))) #ска #скаростов #баста#глушаков #ноггано

Публикация от Denis Glushakov (@glushak8)

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев думал, что летит в отпуск. Оказалось, что за бортом самолета - Сочи и подготовка к матчам за сборную России.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Magomed Ozdoev (@om.27)

В Сочи он полетел после этого вечера:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🥶#тряхнулистариной

Публикация от Magomed Ozdoev (@om.27)

Обзор активности европейских футболистов:

Игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко восстанавливается после травмы вместе с невестой Владой Седан

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❤️

Публикация от Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

Полузащитнику «Арсенала» Месуту Озилу наверняка есть о чем поговорить с украинским футболистом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lovely day with the family❤️😘🇹🇷

Публикация от Mesut Özil (@m10_official)

Полузащитника «канониров» Гранита Джаку не любят фанаты команды. А может быть, причина в его штанах?

Защитник МЮ Виктор Линделеф признан игроком года в Швеции во второй раз подряд. Клуб футболиста же может во второй раз подряд остаться без Лиги чемпионов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proud. Honoured. Humbled. Thank you 🇸🇪

Публикация от Victor Lindelöf (@victorlindelof)

Футбольный эксперт Александр Бубнов ставит двойку форварду «Ман Сити» Габриэлу Жезусу. Кто бы мог подумать, что легендарный бразилец Таффарел станет похож на бывшего игрока «Спартака».

Несколько интересных фото и видео:

Говорят, что форвард «Барселоны» Антуан Гризманн не нашел общий язык со своими новыми партнерами. Игрок может повторить судьбу Артура Флека? В таком «прикиде» игрок прибыл в расположение сборной Франции:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Not sure if Antoine Griezmann or Arthur Fleck 👀 #TheJoker

Публикация от Bleacher Report Football (@brfootball)

Где-то в параллельной вселенной:

По всему миру в ноябре мужчины отращивают усы ради борьбы с раком. Представим, что звезды футбола также пошли бы на такой шаг:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

If footballers did Movember 👨

Публикация от Bleacher Report Football (@brfootball)

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп немного поиздевался над рулевым «Ман Сити» Хосепом Гвардиолой после матча 12-го тура АПЛ. Ранее «красные» поиздевались над «горожанами» на поле.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liverpool take a step towards the Premier League title with the help of VAR 😆

Публикация от Goal (@goalglobal)

После матча испанец «горячо» поблагодарил арбитров:

Обзор лучших финтов в прошедшем туре Лиги Европы.

Сможете повторить?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

That was so satisfying 😍 @brotherupskills #tekkers #skills #footy

Публикация от FootballWave \\: (@footballwave)

 

Почему деревенским ребятам сложно стать блогерами?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Just wait till the end 😂🤣 @mutaliev10

Публикация от 433 | Skills (@433skills)

Помните знаменитую «волну» на стадионах? В этом матче придумали кое-что новое:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

And the man of the match is... This 13 year old ball boy 😂

Публикация от Football Soccer Futbol (@bestoffootball)

Сумасшедший перформанс от «Эстудиантеса» на торжественной церемонии открытия нового стадиона:

 

Хотели бы такой интерьер у себя дома?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Life goals ❤ #footballislife #fifa #life #ohmygoal #football

Публикация от Oh My Goal - Football • Soccer (@ohmygoal)

Милота дня:

Дочка защитника «Краснодара» Кристиана Рамиреса.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zafira Ramírez ❤️ My princes

Публикация от Cristian Ramírez 🇪🇨->🇭🇺 (@cristianramirez1994)

Хавбек «Спартака» Роман Зобнин с сыном:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❤️❤️❤️

Публикация от Zobnin.R #47 (@zobnin47)

Защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи с сыном:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mini Me ❤️

Публикация от Shkodran Mustafi (@shkodranmustafi)

Говорят, что дочки не особо любят футбол? Спросите у родителей этой девочки:

Детское фото хавбека «Атлетико» Тома Лемара. Вчера у него был день рождения!

Защитник «Тоттенхэма» Тоби «страх Геннадия Орлова» Алдервейрелд с семьей:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Family day at the Zoo🐻🐼🦁🐯👨‍👩‍👧

Публикация от Toby Alderweireld (@tobyalderweireld)

Девушка дня:

Подруга полузащитника «Ювентуса» Дугласа Косты Наталья Феликс.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от NATHÁLIA FELIX (@nathaliafelix)

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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry
   471 / 870
вчера в 10:33
Клопп хорош
Groove000
Groove000
   34 / 870
вчера в 08:23
Повезло Дугласу Косте)
Footbolista
Footbolista
   6 / 870
вчера в 07:34
У Зинченко вЛада Седан все-таки)...
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