Клопп убежал от Гвардиолы, Карпин и Онопко прокатились в метро

«Соккер.ру» продолжает изучать активность известных футболистов в социальных сетях.
Представители РПЛ, а также бывшие игроки российских клубов:
Бывший форвард «Спартака» Робсон вспомнил старые добрые времена в московском клубе, выложив фото с экс-капитаном «красно-белых» Егором Титовым.
Сейчас бразилец выглядит вот так:
Голкипер «Спартака» Артем Ребров побывал в Нижнем Новгороде вместе с женой, которая гораздо морозоустойчивее своего спутника.
Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Тарасов отправился в отпуск. Будет ли семья питаться лещами во время отдыха?
В семье форварда «Урала» Павла Погребняка лещей на ужин, вероятно, может подать только жена спортсмена.
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич отправился в расположение сборной Хорватии. Наверняка он напомнил Луке Модричу о прошлогодних матчах между москвичами и «Реалом».
Наставник «Ростова» Валерий Карпин и тренер ЦСКА Виктор Онопко прокатились в метро после учебы для подтверждения лицензии PRO UEFA. Специалисты напоминают героев знаменитого мема «Экий Вы, сударь, простофиля».
Игрок «Ахмата» Денис Глушаков вернулся в ростовский СКА! Пока в качестве комментатора.
Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев думал, что летит в отпуск. Оказалось, что за бортом самолета - Сочи и подготовка к матчам за сборную России.
В Сочи он полетел после этого вечера:
Обзор активности европейских футболистов:
Игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко восстанавливается после травмы вместе с невестой Владой Седан.
Полузащитнику «Арсенала» Месуту Озилу наверняка есть о чем поговорить с украинским футболистом.
Полузащитника «канониров» Гранита Джаку не любят фанаты команды. А может быть, причина в его штанах?
Защитник МЮ Виктор Линделеф признан игроком года в Швеции во второй раз подряд. Клуб футболиста же может во второй раз подряд остаться без Лиги чемпионов.
Футбольный эксперт Александр Бубнов ставит двойку форварду «Ман Сити» Габриэлу Жезусу. Кто бы мог подумать, что легендарный бразилец Таффарел станет похож на бывшего игрока «Спартака».
Несколько интересных фото и видео:
Говорят, что форвард «Барселоны» Антуан Гризманн не нашел общий язык со своими новыми партнерами. Игрок может повторить судьбу Артура Флека? В таком «прикиде» игрок прибыл в расположение сборной Франции:
Где-то в параллельной вселенной:
По всему миру в ноябре мужчины отращивают усы ради борьбы с раком. Представим, что звезды футбола также пошли бы на такой шаг:
Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп немного поиздевался над рулевым «Ман Сити» Хосепом Гвардиолой после матча 12-го тура АПЛ. Ранее «красные» поиздевались над «горожанами» на поле.
После матча испанец «горячо» поблагодарил арбитров:
Обзор лучших финтов в прошедшем туре Лиги Европы.
Сможете повторить?
Почему деревенским ребятам сложно стать блогерами?
Помните знаменитую «волну» на стадионах? В этом матче придумали кое-что новое:
Сумасшедший перформанс от «Эстудиантеса» на торжественной церемонии открытия нового стадиона:
Хотели бы такой интерьер у себя дома?
Милота дня:
Дочка защитника «Краснодара» Кристиана Рамиреса.
Хавбек «Спартака» Роман Зобнин с сыном:
Защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи с сыном:
Говорят, что дочки не особо любят футбол? Спросите у родителей этой девочки:
Детское фото хавбека «Атлетико» Тома Лемара. Вчера у него был день рождения!
Защитник «Тоттенхэма» Тоби «страх Геннадия Орлова» Алдервейрелд с семьей:
Девушка дня:
Подруга полузащитника «Ювентуса» Дугласа Косты Наталья Феликс.