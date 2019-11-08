Месси в свитере с короной, Роналду - в Шереметьево

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«Соккер.ру» изучает активность известных футболистов в социальных сетях.

Представители РПЛ , а также бывшие игроки российских клубов:

Форвард «Краснодара» прогулялся по городу со своей подругой. И этот досуг помог футболисту, вчера он забил гол в ворота «Трабзонспора».

Нападающий «Локомотива» продолжает восстанавливаться после травмы. Игрок выложил фото из клиники. Пожелаем ему скорейшего выздоровления!

Стильный защитник «красно-синих» Хордур Магнуссон. Эх, была бы такая у ЦСКА уверенность на поле...

В семье экс-игрока ЦСКА случилось пополнение.

Бывший нападающий армейцев совершенно случайно показал в кадре свой автомобиль. Футболист пожелал всем хорошего дня. Сейчас он выступает за катарский «Аль-Наср».

Наставник «Зенита» поздравил свою дочь с днем рождения. Недавно жена тренера заявила, что хочет усыновить темнокожего ребенка.

С днем рождения, Варечка! Наша дочь родилась в Казани, в день празднования иконы Казанской Божьей Матери. Когда меня спрашивали об имени, я в шутку отвечал, что назовём дочь Барселоной, потому что в этот день мы играли против одного из самых великих клубов мира. С тех пор второе имя прикрепилось на долгие годы. Будь счастлива, Варвара - Барселона, мы тебя очень любим!

Бывший игрок питерцев патриотично поздравил свою жену с днем рождения.

Легенда «сине-бело-голубых» с сыном смотрели мультсериал «Гравити Фолз». Вероятно, им не понравилась свинка Мэйбл (одна из главных героев мультсериала).

Игрок «Зенита» Малком продолжает восстанавливаться после травмы.

Чемпион России отдыхает в Риме.

Бывший игрок «Спартака» поздравил свою супругу с 10-летней годовщиной. Напомним, что из московского клуба он ушел в 2012 году.

Форвард «Локомотива» предстал в джинсовой куртке, на которой изображен волк. Вероятно, что он хотел запугать «Ювентус», намекнув на трагическую судьбу бабушки Красной Шапочки. Не получилось, «старая синьора» избежала потери очков.

Бывший игрок сборной России поздравил свою жену с днем рождения. Футболист признался, что до 6-го класса не верил в любовь с первого взгляда. А что делали Вы в 6-м классе?

Я никогда не верил в любовь с первого взгляда, но когда я зашёл в свой новый класс (это был 6-й класс), то меня посадили с тобой за одну парту. Я понял, что любовь с первого взгляда существует! Я не любил учиться, но я мчался в школу чтобы тебя увидеть, чтобы с тобой поговорить и вообще просто быть рядом! И вот прошло уже 25 лет как мы с тобой познакомились, и 19 лет как поженились. Я благодарен богу, что он объединил наши сердца и за то, что мы сейчас вместе!

Известный комментатор Георгий Черданцев никак не угомонится по поводу правильного произношения фамилии защитника «Ливерпуля» . Его новый аргумент - мнение экс-наставника сборной России . Сам же журналист просит называть себя Юрой.

Бывший нападающий «Кубани» , как всегда, выглядит очень стильно. Удивительная карьера у француза, от фильма «Такси» до Краснодара.

Жена нападающего «Урала» выложила фото со старшим сыном Артемом.

В Дубае отдохнула семья защитника «Зенита» . Похолодало в Санкт-Петербурге!

Завтра ещё один денечек на солнце и возвращаемся домой. Очень хочу порадовать вас новыми нарядами к новому году.

Известный комментатор сделал фото со своей супругой. Они вместе уже 25 лет.

Обзор активности европейских футболистов:

Игроки атаки «Барселоны» и перед матчем против «Славии». Забавно, что пресс-служба клуба спросила своих подписчиков о том, сколько команда забьет своим противникам. Французы не смогли ответить на этот вопрос. Встреча закончилась со счетом 0:0.

Раньше в Марокко любил летать , а теперь туда отправился бывший игрок «Барселоны» Хавьер Савиола.

Если ваши друзья не поверят, что хавбек «Барселоны» Артур был дома у вашей бабушки, то просто покажите им это фото.

4-го ноября легенде португальского футбола исполнилось 47 лет! Он решил поблагодарить всех за поздравления.

Защитник «Реала» сфотографировался в довольно необычной футболке. Не брак ли это из Китая?

Форвард мадридцев выглядит уверенным не только на поле.

Бразилец Роналдо продолжает получать титулы и после завершения карьеры. Его «Вальядолид» получил награду за инновации в спорте.

Вратарь «Порту» попозировал в стильном образе.

Полузащитник «Арсенала» сделал кое-что ужасное в лифте. После него осталось селфи. Отметим, что свитер футболиста чем-то напоминает выездную форму «канониров». Что в пакете у паренька?

Бывший игрок лондонцев решил попробовать свои силы в теннисе. А что еще ему делать в Японии?

Нападающий «Тоттенхэма» вместе с женой посетил церемонию Pride of Britain Awards, учрежденную газетой Mirror. Как следует из названия, на ней чествуют тех, кем гордится страна.

Бывший игрок МЮ сфотографировался с детьми на фоне фейерверка.

Экс-защитник «красных дьяволов» встретился в Лондоне с бывшим разыгрывающим защитником «Клипперс» Нейтом Робинсоном.

Скандальный игрок МЮ же повстречал экс-нападающего команды .

Вратари «Челси» и Кепа сходили на матч НФЛ «Джексонвилл Джагуарс» - «Хьюстон Тексанс», который состоялся в Лондоне. Интересно, заметили ли они, что в американском футболе нет голкиперов?

Защитник «Манчестер Сити» похож на одного из противников Данилы Багрова в фильме «Брат-2».

Форвард «Ливерпуля» со своей подругой.

Голкипер «Бешикташа» опаздывает не только с выходами из ворот, но и с фото, посвященным Хеллоину. В таком виде его бы боялись соперники.

Бывший игрок сборной Италии встретился с известным актером Роберто Бениньи. Жизнь прекрасна!

Защитник «Ювентуса» не всегда попадает в стартовый состав своей команды, но зато он попал на обложку журнала Vogue.

Полузащитник «Ювентуса» перед поездкой в Москву прогулялся с семьей по парку.

Одноклубник валлийца взял свою подругу на матч против «Локомотива».

Футболисты «Ювентуса» прилетели в Москву, но болельщики команды не смогли встретить футболистов в аэропорту Шереметьево. Фанаты собрались в терминале Е, однако команда прибыла в другой терминал и сразу покинула аэропорт.

Поэтому поклонникам «старой синьоры» остается только наблюдать за фото Криштиану Роналду. Попробуйте найти здесь голкипера .

Бывший игрок «Локомотива» сумел сделать фото с легендой мирового футбола.

Отметим, что на этом матче побывал чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Праздник для своей дочки устроил игрок «Интера» .

Экс-игрок «Ювентуса» похож на безжалостного злодея Доктора Роботника из видеоигры про «Соника».

Экс-игрок «Ювентуса» отдохнул с женой в Дубае. На первом фото, разумеется, не супруга итальянца.

Легенда сборной Франции встретился с экс-наставником «Арсенала» , которого слухи отправляют в «Баварию».

5-го ноября свой день рождения отпраздновал хавбек ПСЖ . Ему исполнилось 27 лет и он накопил на новенький мопед!

Форвард парижан представил коллекцию одежды с символикой клуба от Hugo Boss.

Футболист «Лиона» выбрал цвет настроения белый.

Игрок ПСЖ отдохнул вместе со своим соотечественником («Ювентус»)

Нападающий чемпионов Франции Неймар показал своих собак. Их зовут Покер, Флюш и Труко.

Дочке игрока парижан Анхеля Ди Марии исполнилось 2 года.

Нападающий «Фенербахче» поздравил с днем рождения своего отца, выложив совместное фото.

Полузащитник «Бока Хуниорс» отдыхает со своей семьей.

Бывший игрок «Баварии» поздравил свою жену (экс-теннисистку Анну Иванович) с днем рождения.

Несколько интересных видео:

Защитник «Сан-Паулу» решил спеть. Не факт, что в бутылке у него вода!

Полузащитник «Брешии» точно не сын Андреа Пирло?

Отрабатывайте свои рефлексы!

Лидер «Барселоны» не сомневался в результате матча против «Славии» (судя по свитеру), а зря! Или он так намекнул на возможное увольнение Вальверде?

Недавно бывший нападающий «Челси» и экс-игрок лондонского «Арсенала» (всего на курсы записалось 30 человек) поступили на магистерскую программу УЕФА для игроков сборных по обучению менеджменту (MIP). Первым заданием для новобранцев стало приготовление голубцов.

Подошел бы этот спортсмен в качестве форварда «Спартака»?

Не повторяйте такие трюки дома!

Немного красоты в сегодняшнюю подборку:

Хотели бы посмотреть футбол с такого места?