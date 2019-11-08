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Месси в свитере с короной, Роналду - в Шереметьево

сегодня, 08:15
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Роналду Криштиану
Роналду Криштиану
Нападающий
Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Неймар
Неймар
Нападающий

«Соккер.ру» изучает активность известных футболистов в социальных сетях.

Представители РПЛ, а также бывшие игроки российских клубов:

Форвард «Краснодара» Иван Игнатьев прогулялся по городу со своей подругой. И этот досуг помог футболисту, вчера он забил гол в ворота «Трабзонспора».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

👣👣🤪

Публикация от Ivan Ignatev (@ignatev1013)

Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич продолжает восстанавливаться после травмы. Игрок выложил фото из клиники. Пожелаем ему скорейшего выздоровления!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Life only demands from you the strength that you possess 🌹

Публикация от Luka Djordjevic (@usernameluka)

Стильный защитник «красно-синих» Хордур Магнуссон. Эх, была бы такая у ЦСКА уверенность на поле...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

📸⚡️

Публикация от HÖRÐUR BJÖRGVIN MAGNÚSSON (@hordurmagnusson)

В семье экс-игрока ЦСКА Томаша Нецида случилось пополнение.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rodina❤️👨👩👧👦 #family @klarka_necid 😍

Публикация от Tomas Necid (@necid89)

Бывший нападающий армейцев Ахмед Муса совершенно случайно показал в кадре свой автомобиль. Футболист пожелал всем хорошего дня. Сейчас он выступает за катарский «Аль-Наср».

Наставник «Зенита» Сергей Семак поздравил свою дочь с днем рождения. Недавно жена тренера заявила, что хочет усыновить темнокожего ребенка

С днем рождения, Варечка! Наша дочь родилась в Казани, в день празднования иконы Казанской Божьей Матери. Когда меня спрашивали об имени, я в шутку отвечал, что назовём дочь Барселоной, потому что в этот день мы играли против одного из самых великих клубов мира. С тех пор второе имя прикрепилось на долгие годы. Будь счастлива, Варвара - Барселона, мы тебя очень любим!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 лет....🎂🎉🎉🎉❤️ С днем рождения, Варечка! Наша дочь родилась в Казани, в день празднования иконы Казанской Божьей Матери. Когда меня спрашивали об имени, я в шутку отвечал, что назовём дочь Барселоной, потому что в этот день мы играли против одного из самых великих клубов мира. С тех пор второе имя прикрепилось на долгие годы. Будь счастлива, Варвара - Барселона, мы тебя очень любим!

Публикация от Семак Сергей (@sergey_bogdanovich_semak)

Бывший игрок питерцев Владимир Быстров патриотично поздравил свою жену с днем рождения.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С днём рождения🥳❤️

Публикация от Владимир Быстров (@bystrik34)

Легенда «сине-бело-голубых» Александр Кержаков с сыном смотрели мультсериал «Гравити Фолз». Вероятно, им не понравилась свинка Мэйбл (одна из главных героев мультсериала).

Игрок «Зенита» Малком продолжает восстанавливаться после травмы.

Чемпион России Клаудио Маркизио отдыхает в Риме.

Бывший игрок «Спартака» Маркос Рохо поздравил свою супругу с 10-летней годовщиной. Напомним, что из московского клуба он ушел в 2012 году.

Форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан предстал в джинсовой куртке, на которой изображен волк. Вероятно, что он хотел запугать «Ювентус», намекнув на трагическую судьбу бабушки Красной Шапочки. Не получилось, «старая синьора» избежала потери очков.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

my favorite place⁉️🤯 #🔟delacallepronto🍿🎥🍫

Публикация от Jefferson A. Farfan Guadalupe (@jefferson_farfan_oficial)

Бывший игрок сборной России Роман Павлюченко поздравил свою жену с днем рождения. Футболист признался, что до 6-го класса не верил в любовь с первого взгляда. А что делали Вы в 6-м классе?

Я никогда не верил в любовь с первого взгляда, но когда я зашёл в свой новый класс (это был 6-й класс), то меня посадили с тобой за одну парту. Я понял, что любовь с первого взгляда существует! Я не любил учиться, но я мчался в школу чтобы тебя увидеть, чтобы с тобой поговорить и вообще просто быть рядом! И вот прошло уже 25 лет как мы с тобой познакомились, и 19 лет как поженились. Я благодарен богу, что он объединил наши сердца и за то, что мы сейчас вместе!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я никогда не верил в любовь с первого взгляда,но когда я зашёл в свой новый класс,а это был 6-й класс ,и меня посадили с тобой за одну парту,я понял что любовь с первого взгляда существует! Я не любил учиться, но я мчался в школу чтобы тебя увидеть😍чтобы с тобой поговорить и вообще просто быть рядом! И вот прошло уже 25 лет как мы с тобой познакомились, и 19 лет как поженились 💏 Я благодарен Богу,что Он объединил наши сердца и за то, что мы сейчас вместе!С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ МОЯ ЛЮБИМАЯ 🎂🎉😘

Публикация от Роман Павлюченко (@pavlyuchenko_1981)

Известный комментатор Георгий Черданцев никак не угомонится по поводу правильного произношения фамилии защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка. Его новый аргумент - мнение экс-наставника сборной России Гууса Хиддинка. Сам же журналист просит называть себя Юрой.

Бывший нападающий «Кубани» Джибрилль Сиссе, как всегда, выглядит очень стильно. Удивительная карьера у француза, от фильма «Такси» до Краснодара. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#priorities #priorités @alaaaia

Публикация от Cisse Djibril (@djibrilcisse1981)

Жена нападающего «Урала» Павла Погребняка выложила фото со старшим сыном Артемом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

My lovely oldest son🥰

Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_)

В Дубае отдохнула семья защитника «Зенита» Юрия Жиркова. Похолодало в Санкт-Петербурге!

Завтра ещё один денечек на солнце и возвращаемся домой. Очень хочу порадовать вас новыми нарядами к новому году.

 

 

Известный комментатор Александр Шмурнов сделал фото со своей супругой. Они вместе уже 25 лет.

Обзор активности европейских футболистов:

Игроки атаки «Барселоны» Антуан Гризманн и Усман Дембеле перед матчем против «Славии». Забавно, что пресс-служба клуба спросила своих подписчиков о том, сколько команда забьет своим противникам. Французы не смогли ответить на этот вопрос. Встреча закончилась со счетом 0:0.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🤩 How many goals tonight? 🌟

Публикация от FC Barcelona (@fcbarcelona)

Раньше в Марокко любил летать Криштиану Роналду, а теперь туда отправился бывший игрок «Барселоны» Хавьер Савиола.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hola Marruecos 🇲🇦 una alegría enorme estar nuevamente por aquí @othmane_kettani

Публикация от Javier Saviola (@javier.saviolaok)

Если ваши друзья не поверят, что хавбек «Барселоны» Артур был дома у вашей бабушки, то просто покажите им это фото.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@tuntzdog ❤️

Публикация от Arthur Melo (@arthurhmelo)

4-го ноября легенде португальского футбола Луишу Фигу исполнилось 47 лет! Он решил поблагодарить всех за поздравления.

Защитник «Реала» Рафаэль Варан сфотографировался в довольно необычной футболке. Не брак ли это из Китая?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#TeamVarane ⚡️

Публикация от Raphaël Varane (@raphaelvarane)

Форвард мадридцев Карим Бензема выглядит уверенным не только на поле.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juice 92s #bishop #amaru

Публикация от Karim Benzema (@karimbenzema)

Бразилец Роналдо продолжает получать титулы и после завершения карьеры. Его «Вальядолид» получил награду за инновации в спорте. 

Вратарь «Порту» Икер Касильяс попозировал в стильном образе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buenas tardes! #felizmartes✌

Публикация от Iker Casillas (@ikercasillas)

Полузащитник «Арсенала» Джо Уиллок сделал кое-что ужасное в лифте. После него осталось селфи. Отметим, что свитер футболиста чем-то напоминает выездную форму «канониров». Что в пакете у паренька?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

📒

Публикация от Child Of God (@joewillock)

Бывший игрок лондонцев Лукас Подольски решил попробовать свои силы в теннисе. А что еще ему делать в Японии?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Give me a ball and I’ll show you how it’s done 😉👊🏻🎾⚽️🏀 #poldi #lp10

Публикация от Lukas Podolski (@poldi_official)

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн вместе с женой посетил церемонию Pride of Britain Awards, учрежденную газетой Mirror. Как следует из названия, на ней чествуют тех, кем гордится страна. 

Бывший игрок МЮ Дэвид Бекхэм сфотографировался с детьми на фоне фейерверка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fun night of fireworks .. We miss you RoRo @romeobeckham & mummy @victoriabeckham 🧨

Публикация от David Beckham (@davidbeckham)

Экс-защитник «красных дьяволов» Патрис Эвра встретился в Лондоне с бывшим разыгрывающим защитником «Клипперс» Нейтом Робинсоном.

Скандальный игрок МЮ Поль Погба же повстречал экс-нападающего команды Луи Саа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec Le GRAND Louis Saha

Публикация от Paul Labile Pogba (@paulpogba)

Вратари «Челси» Вилли Кабальеро и Кепа сходили на матч НФЛ «Джексонвилл Джагуарс» - «Хьюстон Тексанс», который состоялся в Лондоне. Интересно, заметили ли они, что в американском футболе нет голкиперов? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Watching the Texans and the Jaguars at Wembley with @kepaarrizabalaga 🏈 @nfluk

Публикация от Willy Caballero (@willycaba)

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди похож на одного из противников Данилы Багрова в фильме «Брат-2».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Watch the sky 🌪

Публикация от Benjamin Mendy (@benmendy23)

Форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино со своей подругой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❤️

Публикация от Bobby Firmino (@roberto_firmino)

Голкипер «Бешикташа» Лорис Кариус опаздывает не только с выходами из ворот, но и с фото, посвященным Хеллоину. В таком виде его бы боялись соперники.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Halloween‘19 was fun👻💀🎃

Публикация от LORIS (@loriskarius)

Бывший игрок сборной Италии Кристиан Вьери встретился с известным актером Роберто Бениньи. Жизнь прекрасна!

Защитник «Ювентуса» Матийс де Лигт не всегда попадает в стартовый состав своей команды, но зато он попал на обложку журнала Vogue.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@vogueman_nl 🙌🏼

Публикация от Matthijs de Ligt (@mdeligt_)

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи перед поездкой в Москву прогулялся с семьей по парку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la famiglia è tutto

Публикация от Aaron Ramsey (@aaronramsey)

Одноклубник валлийца Дуглас Коста взял свою подругу на матч против «Локомотива».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♥️ amore mio ♥️ @nathaliafelix

Публикация от ⚡️DC11⚡️ (@douglascosta)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tão feliz de estar aqui ✨

Публикация от NATHÁLIA FELIX (@nathaliafelix)

 

Футболисты «Ювентуса» прилетели в Москву, но болельщики команды не смогли встретить футболистов в аэропорту Шереметьево. Фанаты собрались в терминале Е, однако команда прибыла в другой терминал и сразу покинула аэропорт.

Поэтому поклонникам «старой синьоры» остается только наблюдать за фото Криштиану Роналду. Попробуйте найти здесь голкипера Войцеха Щесны.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Champions League here we go again!😜✈️

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин сумел сделать фото с легендой мирового футбола.

Отметим, что на этом матче побывал чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Праздник для своей дочки устроил игрок «Интера» Марцело Брозович.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

👀

Публикация от Super]Kralj[tata]BroZ (@marcelo_brozovic)

Экс-игрок «Ювентуса» Фелипе Мело похож на безжалостного злодея Доктора Роботника из видеоигры про «Соника».

Экс-игрок «Ювентуса» Джанлука Дзамбротта отдохнул с женой в Дубае. На первом фото, разумеется, не супруга итальянца.

Легенда сборной Франции Марсель Десайи встретился с экс-наставником «Арсенала» Арсеном Венгером, которого слухи отправляют в «Баварию».

5-го ноября свой день рождения отпраздновал хавбек ПСЖ Марко Верратти. Ему исполнилось 27 лет и он накопил на новенький мопед!

Форвард парижан Мауро Икарди представил коллекцию одежды с символикой клуба от Hugo Boss.

Футболист «Лиона» Мемфис Депай выбрал цвет настроения белый.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

If anyone can have it. I don’t want it...

Публикация от Memphis Depay (@memphisdepay)

Игрок ПСЖ Леандро Паредес отдохнул вместе со своим соотечественником Пауло Дибалой («Ювентус»)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🤜🏽🤛🏽

Публикация от Leandro (@leoparedes20)

Нападающий чемпионов Франции Неймар показал своих собак. Их зовут Покер, Флюш и Труко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poker, Flush e Truco ❤️🥰

Публикация от 3n310ta 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr)

Дочке игрока парижан Анхеля Ди Марии исполнилось 2 года.

Нападающий «Фенербахче» Андре Айю поздравил с днем рождения своего отца, выложив совместное фото.

Полузащитник «Бока Хуниорс» Даниэле Де Росси отдыхает со своей семьей.

Бывший игрок «Баварии» Бастиан Швайнштайгер поздравил свою жену (экс-теннисистку Анну Иванович) с днем рождения.

Несколько интересных видео:

Защитник «Сан-Паулу» Дани Алвес решил спеть. Не факт, что в бутылке у него вода! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kara>o>ke do Good Crazy!! Aôoooooooo Fiotiiii @felipearaujocantor 🤪

Публикация от DanialvesD2 My Twitter (@danialves)

Полузащитник «Брешии» Сандро Тонали точно не сын Андреа Пирло?

Отрабатывайте свои рефлексы!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reflexes 🔝💯 @ideal_gk

Публикация от 433 (@433)

Лидер «Барселоны» Лионель Месси не сомневался в результате матча против «Славии» (судя по свитеру), а зря! Или он так намекнул на возможное увольнение Вальверде?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@leomessi turned up for the Champions League in a crown sweater 👑

Публикация от Bleacher Report Football (@brfootball)

Недавно бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба и экс-игрок лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин (всего на курсы записалось 30 человек) поступили на магистерскую программу УЕФА для игроков сборных по обучению менеджменту (MIP). Первым заданием для новобранцев стало приготовление голубцов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Having a fun after tough day!!!!!@uefa_official.

Публикация от Andrey Arshavin (@andrey.arshavin10)

Подошел бы этот спортсмен в качестве форварда «Спартака»?

Не повторяйте такие трюки дома!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wait for it... 😂🙈 @moosemourad

Публикация от 433 (@433)

Немного красоты в сегодняшнюю подборку:

Хотели бы посмотреть футбол с такого места?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The most comfortable seats in the house 😍❄

Публикация от 433 (@433)

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Источник: Soccer.RuФото: Инстаграм Роналду
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Правдин Семён
Правдин Семён
   111 / 945
сегодня в 08:56
Очень обширная выборка. Чересчур даже.
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