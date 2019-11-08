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Тедеско: «Мне очень понравился борщ»

вчера, 16:50

Наставник «Спартака» Доменико Тедеско доволен меню команды.

Мне очень понравился борщ. Вообще, русская кухня прекрасна. Начиная с самолета, когда я летел в Россию, заканчивая любым рестораном — все супер! Лучше, чем в Италии.

Менять в меню ничего не стали. Тут даже есть кростата — вроде бы Фабио Капелло ее ввел в меню сборной. Я раньше ел ее только по праздникам, а теперь могу хоть каждый день.

Недавно защитник «Динамо» Роман Нойштедтер признался, что на протяжении четырех месяцев был веганом.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   326 / 946
вчера в 19:38
Сразу видно гастролер
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил ziborock
   301 / 946
вчера в 19:22
Просто ты никогда не ел окрошку на хорошем квасе! Летом - просто сказка, борщ в жару не поешь! И как уже написал товарищ ниже - на тане тоже окрошка ничего! Да и не представляю из чего в Питере можно сделать хороший квас (впрочем как и окрошку) - из магазинных ингредиентов?!) Редиска, лук, укроп, огурцы - все должно быть с грядки, сметана - домашней, яйца тоже, а вместо колбасы лучше говядину или телятину! Колбаса не катит!
Заканчивайте ,16и - слюной захлебнусь !!!! ))))))
d_fincher
d_fincher
   14 / 946
вчера в 18:44
Добро пожаловать.
ziborock
ziborock ответил Jeck Denielse
   11 / 946
вчера в 17:51
Согласен..Наваристый борщ-царь первых блюд... Вот "суп из кока-колы" - окрошку никогда не понимал...Непонятное сочетание овощных индигридиентов и прохладительных напитков....Будь то квас или его заменители в данном блюде.
Просто ты никогда не ел окрошку на хорошем квасе! Летом - просто сказка, борщ в жару не поешь! И как уже написал товарищ ниже - на тане тоже окрошка ничего! Да и не представляю из чего в Питере можно сделать хороший квас (впрочем как и окрошку) - из магазинных ингредиентов?!) Редиска, лук, укроп, огурцы - все должно быть с грядки, сметана - домашней, яйца тоже, а вместо колбасы лучше говядину или телятину! Колбаса не катит!
Опасный хулиган
Опасный хулиган
   633 / 946
вчера в 17:43
По жрать приехал
Rafus Scorpius
Rafus Scorpius ответил Jeck Denielse
   668 / 946
вчера в 17:26
Согласен..Наваристый борщ-царь первых блюд... Вот "суп из кока-колы" - окрошку никогда не понимал...Непонятное сочетание овощных индигридиентов и прохладительных напитков....Будь то квас или его заменители в данном блюде.
Окрошку признаю только на кефире+тан и ложка майонеза на кастрюлю, в жару отпускает мигом. На квасе, ты прав, есть тошно...впечатление, что в оливье сироп плеснули
LOpp
LOpp
   28 / 946
вчера в 17:20
Борщ со сметаной под стопочку водки - лучше изобретение человечества!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   29 / 946
вчера в 17:19
Согласен..Наваристый борщ-царь первых блюд...
Вот "суп из кока-колы" - окрошку никогда не понимал...Непонятное сочетание овощных индигридиентов и прохладительных напитков....Будь то квас или его заменители в данном блюде.
Rafus Scorpius
Rafus Scorpius
   668 / 946
вчера в 17:17
Борщ - это особенность !!!славянской!!! кухни, а не какой то там национальной...в Белоруссии вкусный борщ, на Украине тоже обалденный, в России тоже наслаждение, и в Сербии, правда называется Чорба, но добавили свеклу(уважили меня) - вкус общий с борщом есть!!И что,как ни странно...есть борщ одесский, тоже рай неземной! И главное, прохладную водку в ледяные рюмки, а не наоборот... краюха пахучего хлеба...и будет всем радость!
Никита Бычков
Никита Бычков
   922 / 946
вчера в 17:17
Пошукай по тарасовке мож заначку милеровской найдешь, под борщ
ДАША Д
ДАША Д
   287 / 946
вчера в 17:08
Жрать немцы умеют.
Splurgeloa
Splurgeloa
   224 / 946
вчера в 17:07
Ну не знаю, не знаю.Самый вкусный красный борщ ел на Украине.Ложечку сметаны кладут по центру тарелки.Ммм, вкусотень.Как вспомню так и слюнки бегут))
Ukraine the best
Ukraine the best
   770 / 946
вчера в 17:02
    Байкал-38.
    Байкал-38.
       156 / 946
    вчера в 16:58
    Единственное хорошее воспоминание останется от пребывании в Спартаке!!!
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