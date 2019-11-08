Тедеско: «Мне очень понравился борщ»

Наставник «Спартака» Доменико Тедеско доволен меню команды.
Мне очень понравился борщ. Вообще, русская кухня прекрасна. Начиная с самолета, когда я летел в Россию, заканчивая любым рестораном — все супер! Лучше, чем в Италии.
Менять в меню ничего не стали. Тут даже есть кростата — вроде бы Фабио Капелло ее ввел в меню сборной. Я раньше ел ее только по праздникам, а теперь могу хоть каждый день.
Недавно защитник «Динамо» Роман Нойштедтер признался, что на протяжении четырех месяцев был веганом.
Вот "суп из кока-колы" - окрошку никогда не понимал...Непонятное сочетание овощных индигридиентов и прохладительных напитков....Будь то квас или его заменители в данном блюде.
Вот "суп из кока-колы" - окрошку никогда не понимал...Непонятное сочетание овощных индигридиентов и прохладительных напитков....Будь то квас или его заменители в данном блюде.