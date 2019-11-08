Смолов: «Тяжело разделить всеобщее восхищение США»

Нападающий «Локомотива» признался, что ему нравится путешествовать.

Летом я был на Капри. Проездом посетил Неаполь – незадолго до меня там побывали мои родители, им очень понравилось. Так что решил тоже посмотреть. Не грязновато ли? Да, пожалуй. Но по энергетике необычный город. И народ такой специфический. Неаполь отличается от остальной Италии.

Какая страна меня больше всего впечатлила или разочаровала? Тяжело разделить всеобщее восхищение США . Мне пока что, кроме Нью-Йорка, по энергетике особо ничего не зашло. С другой стороны, Америка прекрасна для жизни – в плане условий, наличия всего, уровня безопасности. Лично мне больше нравится островной отдых – когда можно проводить время наедине с собой. Это редкая возможность что-то проанализировать и подумать.

Мне очень нравится путешествовать, но я не готов во время футбольной карьеры единственный месяц отдыха в году потратить на какие-то неизведанные маршруты. Есть очень много стран, куда хотелось бы съездить, но пока я предпочитаю места, где точно будет комфортно и хорошо. После футбола – да, можно рисковать в плане путешествий побольше.