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Смолов: «Тяжело разделить всеобщее восхищение США»

вчера, 19:57

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов признался, что ему нравится путешествовать.

Летом я был на Капри. Проездом посетил Неаполь – незадолго до меня там побывали мои родители, им очень понравилось. Так что решил тоже посмотреть. Не грязновато ли? Да, пожалуй. Но по энергетике необычный город. И народ такой специфический. Неаполь отличается от остальной Италии.

Какая страна меня больше всего впечатлила или разочаровала? Тяжело разделить всеобщее восхищение США. Мне пока что, кроме Нью-Йорка, по энергетике особо ничего не зашло. С другой стороны, Америка прекрасна для жизни – в плане условий, наличия всего, уровня безопасности. Лично мне больше нравится островной отдых – когда можно проводить время наедине с собой. Это редкая возможность что-то проанализировать и подумать.

Мне очень нравится путешествовать, но я не готов во время футбольной карьеры единственный месяц отдыха в году потратить на какие-то неизведанные маршруты. Есть очень много стран, куда хотелось бы съездить, но пока я предпочитаю места, где точно будет комфортно и хорошо. После футбола – да, можно рисковать в плане путешествий побольше.

Ранее футболист пожаловался на недостаток мотивации для игры в РПЛ.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
   23 / 946
вчера в 23:03
А он что,ещё играет???
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   262 / 946
вчера в 22:23
ну с деньгами где угодно будешь шиковать)))
SHMEL
SHMEL
   127 / 946
вчера в 21:21
Федя-лягушка-путешественник - летайте поездами РЖД...
VIPded
VIPded
   137 / 946
вчера в 21:07
Федя, не увлекайся энергетиками!)))
Литейный 4
Литейный 4
   9 / 946
вчера в 20:55
Федя, с твоей зарплатой и в Москве очень даже не плохо подъедаться. Гыгыгы
волгодон 2
волгодон 2
   42 / 946
вчера в 20:37
тяжкий труд предполагает единственный месяц отдыха в году на поиски уединенной островной энергетики
ZjzoRe
ZjzoRe
   442 / 946
вчера в 20:36
в США очаровательны не Лос-Анджелес и Майами - где скорее всего был Смолов - а небольшие города, которые у нас называли бы деревнями. В США прекрасны автопутешествия - дорога Лос-Анджелес - Лас-Вегас, например: идеальная дорога, пустыня, крохотные поселения, одинокие ранчо. Чтобы влюбиться в США, нужно поселиться в Лас-Вегасе и поездить по окрестным национальным паркам - Гранд-Каньон, Долина Смерти, Зайон, Брайс
КЭТиК
КЭТиК
   241 / 946
вчера в 20:34
Пусть на супервулкан в США едет - там "безопасно".
karnager
karnager
   195 / 946
вчера в 20:29
Федя энергетику нашёл в ставках спам
Шуnя771
Шуnя771
   33 / 946
вчера в 20:20
Энергетику ищет Фёдор...)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответил Footbolista
   45 / 946
вчера в 20:14
Че-то сомневаюсь).
Footbolista
Footbolista ответил Сергеевич вернулся1
   2 / 946
вчера в 20:10
Федя выжил бы....Месси нет...в Барсе наоборот...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   45 / 946
вчера в 20:05
Почему-то появилось желание отправить Федю..ну допустим на Урал, перевал Дятлова, или ещё, куда подальше, где народу с гулькин нос и оставить его наедине). Интересно. Выжил бы?).
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