СМИ утверждают, что сын Хамеса - от суррогатной матери

Полузащитник «Реала» и сборной Колумбии Хамес Родригес во второй раз стал отцом. На своей странице в Instagram футболист заявил, что сына назвали Самуэль.
Хочу поделиться с вами огромной радостью. Сегодня Бог позволил мне снова стать отцом, чествуя нас приходом Самуэля в нашу семью.
Мы счастливы и переживаем этот чудесный момент. Большое спасибо за вашу доброту, уважение и мудрость.
По информации колумбийских СМИ, Хамес и его девушка Шеннон де Лима прибегли к услугам суррогатной матери для рождения ребенка.
Напомним, что Криштиану Роналду также прибегал к подобным услугам. Его сын Криштиану-младший появился на свет именно от суррогатной матери.