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СМИ утверждают, что сын Хамеса - от суррогатной матери

04 ноября 2019, 11:26

Полузащитник «Реала» и сборной Колумбии Хамес Родригес во второй раз стал отцом. На своей странице в Instagram футболист заявил, что сына назвали Самуэль.

Хочу поделиться с вами огромной радостью. Сегодня Бог позволил мне снова стать отцом, чествуя нас приходом Самуэля в нашу семью.

Мы счастливы и переживаем этот чудесный момент. Большое спасибо за вашу доброту, уважение и мудрость.

 

 

По информации колумбийских СМИ, Хамес и его девушка Шеннон де Лима прибегли к услугам суррогатной матери для рождения ребенка.

Напомним, что Криштиану Роналду также прибегал к подобным услугам. Его сын Криштиану-младший появился на свет именно от суррогатной матери.

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ЮЗИК
ЮЗИК
   300 / 946
04 ноября в 16:26
Похоже у СМИ темы закончились
Остапчук 67
Остапчук 67
   435 / 946
04 ноября в 13:38
Да хоть от обезьяны - это его дело.
Шишанутый
Шишанутый
   57 / 946
04 ноября в 11:58
Пусть Сми не лезут в чужую жизнь!
УрсХох
УрсХох
   191 / 946
04 ноября в 11:42
А кому нахрен какое дело?
КЭТиК
КЭТиК
   241 / 946
04 ноября в 11:31
Ещё и не такое журналюги могут раскопать.
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