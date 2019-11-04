СМИ утверждают, что сын Хамеса - от суррогатной матери

04 ноября 2019, 11:26

Полузащитник «Реала» и сборной Колумбии во второй раз стал отцом. На своей странице в Instagram футболист заявил, что сына назвали Самуэль.

Хочу поделиться с вами огромной радостью. Сегодня Бог позволил мне снова стать отцом, чествуя нас приходом Самуэля в нашу семью. Мы счастливы и переживаем этот чудесный момент. Большое спасибо за вашу доброту, уважение и мудрость.

По информации колумбийских СМИ , Хамес и его девушка Шеннон де Лима прибегли к услугам суррогатной матери для рождения ребенка.

Напомним, что также прибегал к подобным услугам. Его сын Криштиану-младший появился на свет именно от суррогатной матери.