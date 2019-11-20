Кусачие дракончики

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«Соккер.ру» рассказывает о первом тренерском успехе Райана Гиггза.

Сборная Уэльса пробилась в финальную стадию чемпионата Европы. Обыграв в тяжелейшем матче венгров, «драконы» запрыгнули на второе место в группе Е и никому его не отдали. Валлийцы могут спокойно готовиться к первенству континента. Кстати, весьма вероятно, что именно они заполнят единственную вакансию в нашей группе В. Сборным Венгрии и Словакии предстоят дополнительные испытания в виде «путей» Лиги Наций.

Выход сборной Уэльса в финальную часть одновременно и закономерный, и неожиданный. Если кто забыл, то валлийцы - бронзовые призёры последнего чемпионата Европы. Они разделили третье место с немцами. Как же новый чемпионат Европы и без медалистов. Но с другой стороны, аргументов против выхода «драконов» было куда больше. Выиграв медали Евро-2016, сборная Уэльса не подтвердила свой триумф успешным выступлением в отборочном турнире чемпионата мира. Среди участников мирового первенства валлийцев не оказалось. Ушёл тренер Крис Коулмэн. На освободившееся место был назначен Райан Гиггз. Блестящий футболист. Но опыта тренерской работы у Райана практически не было. И его приглашение было своего рода авантюрой. Гиггзу приходилось становиться тренером по ходу отборочного турнира.

Но и это не главное. Большинство героев бронзового чемпионата Европы переживали не лучшие периоды своей карьеры. Про злоключения Гарета Бэйла в «Реале» «Соккер.ру» рассказывал неоднократно. В «королевском клубе» до сих пор не определились - нужен ли ему некогда самый дорогой футболист мира или его нужно продать, пока есть предложения. Аарон Рэмзи оказался не нужен тренеру «Арсенала» Унаи Эмери. Теперь очень одарённый, но чрезвычайно подверженный травмам полузащитник пытается освоиться в «Ювентусе». Вратарь Уэйн Хеннесси своей глупой выходкой с нацистским приветствием сам усадил себя на лавочку в «Кристал Пэлас». А голкиперу без практики очень непросто. Команда Джо Аллена «Сток Сити» вылетела из Премьер-Лиги, а теперь плетётся в хвосте Чемпионшипа. Эшли Уильямс больше не нужен «Эвертону», Бен Джонсон не всегда играет за «Тоттенхэм». Остался без работы и выпал из сборной обладатель роскошной бороды Джо Ледли. Крис Гантер больше не относится к числу незаменимых игроков «Рединга».

Конечно, Гиггз вводил в команду молодых футболистов - Рабби Матондо и Итана Ампаду (его дредлокам позавидовал бы сам Боб Марли), убедил стать валлийцами пару англичан - долговязого форварда «Рединга» Киффера Мура и запасного защитника «Борнмута» Криса Мефама. К находкам тренера стоит отнести ввод в команду фланговых полузащитников, - кому, как не Гиггзу знать толк в игроках родного амплуа. Вот и влились в команду - бывший одноклубник Райана Даниэл Джеймс («Манчестер Юнайтед») и бывший однофамилец главного тренера Гарри Уилсон («Борнмут»). Какая-то команда набралась. Но проблемы Бэйла, Рэмзи, Уильямса, Аллена и Хеннесси должны были утащить «драконов» на дно.

2018 год сборная Уэльса провела средне. Были яркие победы - над китайцами в товарищеском матче, два выигрыша у ирландцев в Лиге Наций, были поражения. Но всерьёз к «драконам» не относились. Уже даже стали забывать об их успехах на ЧЕ -2016. Но вот начался отборочный турнир Евро-2020. Гол Джеймса принёс британцам победу над прямым конкурентом - командой Словакии. Потом последовали два проигрыша - хорватам и венграм. Некоторые горячие головы поспешили поставить на сборной Уэльса крест.

Но вот гол Гарета Бэйла склонил чашу весов в пользу его команды в игре с командой Азербайджана. Всё равно предпоследние после первого круга. Выездная ничья со словаками, домашняя ничья с вице-чемпионом мира сборной Хорватии. До конца отборочного турнира два матча, а сборная Уэльса до сих пор опережала только азербайджанскую команду.

И вот он финишный рывок. Голы Мура и Уилсона принесли три очка в Баку. Валлийцы уже третьи с 11 очками. На очко меньше у словаков, на два больше - у венгров. Матч со сборной Венгрии получает статус важнейшего. Сборная Уэльса вышла вперёд на исходе первой четверти часа игрового времени. Рэмзи отличился после передачи Бэйла. А затем Хеннесси принялся творить чудеса в воротах. Венгры несколько раз были близки, чтобы сравнять счёт. Но Хеннесси был непробиваем. Потом Рэмзи забил второй мяч, а это уже прямой выход на чемпионат Европы. Валлийцы довели встречу до победы и теперь могут ждать результаты жеребьёвки.

«Драконы» ещё толком не поняли, что произошло. Прибавили на финише, опередили всех, кроме хорватов. И теперь Бэйлу не стоит спешить с отъездом в Китай, Рэмзи нужно закрепиться в основе «Ювентуса», Аллену постараться спасти «гончаров», а Хеннесси имеет смысл задуматься об аренде. Когда у них ещё будет возможность сыграть на чемпионате Европы?

А, может быть, и не просто возможность сыграть. Съесть эти «драконы» никого не смогут. Ибо они ещё не «драконы», а «дракончики». Маленькие, злые и кусачие. Но недооценивать их нельзя. Себе дороже. Четыре года назад тоже считали, что «драконам» достаточно просто оказаться в числе избранных. А они взяли медали. Но главное, что Райан Гиггз становится тренером. Через набивание шишек, через победы, которые иной раз кажутся случайными. Но это он, молодой тренер Гиггз убедил одних не заканчивать международную карьеру, других стать под валлийский флаг, третьих заставил поверить в свои силы.