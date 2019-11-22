Моуриньо в Шпорах - плакать или смеяться?!

сегодня, 21:19

Чем больше я слушаю, тем больше я замечаю Моуриньо двуличный тип.

Сейчас он Ангел воплати, а внутри него сидит бес. Это маска, которую он постоянно одевает. На первой тренировке шутит, игроки улыбаются будто, анекдот свежий услышали. А потом мы видим его через пару месяцев, все идет по другому. Люди не меняются, может кто-то и изменяется в футболе, а Моуриньо нет. Если он в первый раз не извлек уроков, то сегодня не думаю, что он одумался. Вернувшись в футбол, он просто хочет потешить свое эго, нежели если он действительно думает о том, чтобы помочь «Тоттенхэму», мне кажется он думает только о себе, и какую ЗП по контракту получит.

Сегодня Моуриньо не тот особенный, которым он был хотя бы лет 5, 10 назад. Сегодня он лишь тень себя прошлого. За него говорит имя, и наличие трофеев в прошлом. Все тренеры изменились, они стали другими, еще лучше, чем были, научились новому. Моуриньо застрял в прошлом, когда он был велик и ужасен, дерзок и высокомерен, за него говорили победы. Тренер со свежими идеями, который пришел в АПЛ , и вдохнул свежих мыслей. Сегодня это брюзящий тренер 50-ти лет, который всегда жалуется, и причины всегда находит, его тактика старомодна, а идеи затупились, как лезвия у старой бритвы. «Тоттенхэму» все же нужен был молодой энергичный тренер, человек с новыми идеями, каким был Почеттино, и команда была молодой дерзкой и классной, сравнима со своим тренером, они были полны интузиазма и желания побеждать. Аргентинца уволили, вот разрушить старое, можно легко, а чтобы что-то построить новое, быстро не получится, нужны сезоны, а как понимаем португальца на длительное время не хватает, хоть и собран новую команду помощников скажем обобрав «Лилль».

Знаете, что означает три пальца, которые он обычно показывает, это не три титула в АПЛ , а три года на которые его обычно хватит в клубе.

Моуриньо не особенный, он стал обыкновенным, я считаю он начал падать с того момента, когда возглавил «Реал», вот с тех пор он начал идти вниз, и в планах результатов, трофеев и в лицах окружающих. Потому что «Реал» это одновременно и вершина и яма, после которой тренеры после идут на понижения не в плане клубов, а в плане своей работы.

Все понимают, что он ничего не выиграет с «Тоттенхэмом», потому что «Тоттенхэм» типичные середняк, который и до вершин не может добраться почти 60 лет и на дно не опускается лет 50 уже, последний финал старейшего турнира кубка Англи был выигран почти 30 лет с тех пор они туда не попадали. Изменить менталитет не получится, Маурисио пытался это сделать, но не получилось. В этом сезоне Жозе ничего не выиграет, даже встряска особенно по середине может помочь лишь на первом этапе, но потом все может вернутся на круга свои. Да я как-то говорил, что результат работы Моуриньо это всегда трофей, и в любом клубе он может выудить что-то, но только не здесь. Мы всегда повторяем одно и тоже, когда говорим о его заслугах, будто используем старую пластинку, говоря как заведенные о его клубах ставя в пример, «Порту», «Интер» говоря и убеждая сами себя, что они не были лидерами и фаворитами, когда он их тренировал и побеждал, «Челси» был середняком и тд. Но на самом деле это не так - «драконы» всегда были фаворитами португальской лиги, «черно-синие» в серии А уже брали титул до него, "пенсы постепенно вышли не первый план в АПЛ , и регулярно играли в ЛЧ , и были уже добыты трофеи с другими тренерами в том числе и пару еврокубков. «Тоттенхэм» же это стоячий середняк под который, как под камень редко течет вода, когда просто нашлась маленькая дырочка в виде двух кубков лиги. И Моуриньо это не изменит, а обещать он что хочет будет, такого обещания любого тренера, который приходит по середине сезона или в начале.

Почеттино ставя атакующий футбол дошел до финала и полуфинала кубка Лиги, до двух полуфиналов кубка Англии, второе место в АПЛ впервые с 1963 года, и до финала Лиги чемпионов впервые, он из этих игроков все выжал, это был не только его потолок, но и тех кто сейчас. Моуриньо лучше не придумает однозначно, придется вливать свежую кровь, и избавляться от тех кто окажется не нужен.

«Тоттенхем» никогда не тратил много, плюс еще у них только что построился стадион и есть какеие то финансовые неустойки, Моуриньо привык сорить деньгами, может до конца года он и потерпит тех игроков, которые есть, а после потребует новых. Думаю его амбициям игроки «шпор» не отвечают, сколько бы он не утверждал, что он счастлив иметь тех кто уже в расположении. Если бы он был счастлив, мы бы не читали бы слухи об Бэйле, тем более об Ибрагимовиче, и других. Еще он говорит, что будет работать с молодыми, он с ними работать не будет, а желать будет купить готовых или пригласит опытных стариков от 28 и старше. Думаю те кто хотели в итоге уйти уйдут, а на их место не придут равноценные или более лучшие, потому что это все же «Тоттенхэм», а не «Челси» или МЮ гранды АПЛ . И когда мы говорим об игроках, которых он раскрыл, он только в первых двух случаях это делал с «Порту» и «Челси», здесь он еще работал с молодыми, хотя у «аристократов» тоже были уже приличные игроки и он парочку привел из своих бывших владений, дальше в «Интере» состав уже был, докупил парочку, а в «Реале» он просто покупал, вернувшись в «Челси» также работал с тем кто есть из старой его бригады, а молодых убирал под типу Де Брюйне, Лукаку, Салаха, предпочтя им состоявшихся бойцов Фабрегаса, Педро и тд. В МЮ купил, но никого не раскрыл. По этому если кто-то думает, что он будет счастлив с тем кто есть и молодежь подтянет даже из академии то глубоко заблуждаются.

Если поразмыслить вообще об самой отставке Почеттино, то говорят игроки, поддерживали тренера, но если бы они действительно бы поддерживали своего наставника, они бы не показывали этих результатов. Потому что, когда ты за тренера, ты не только на словах, но и на деле выкладываешься. А так получается будто они знали, что Маурисио уйдет, и просто ему в этом помогли, и возможно Даниэл Леви уже давно договорился с Моуриньо за спиной аргентинца, что он придет в команду. Говорят еще Моуриньо ждал, и даже выбор был «Арсенал» или «Тоттенхэм», Почеттино или Эмери. Вообще странный выбор клубов, поскольку он критиковал, троллил, и не слишком хорошо отзывался, и об одних и о других. Про «Арсенал» говорил и подкалывал лет 15 точно, что даже с автобусом можно выиграть титул ,чем его не видеть десятками лет, а «шпор» не возглавит, потому что уважает фанов «Челси», и они середняк, и тут на тебе выбрал. Да он выбор сделал, только потому что уже готовилась отставка аргентинца, и еще желание остаться в АПЛ , и плюс какой-никакой был состав, который уже имеет опыт побед может не кубковых в виде трофея а просто командных, да и сам клуб финишировал в ТОПе 4 сильнейших, и играет в ЛЧ . Жозе тоже не простачок, и не возглавил скажем «Эвертон», ну раз он так любит АПЛ .

Так, что Леви на себя берет ответственность, когда принимает решение взять особенного. что из этого получится не ясно, а фанатам пока не тепло и не холодно, просто не понятно, зачем по середине сезона нужно было делать перестановку выгонять тренера отработавшего пять лет, и отдавшего всего себя, на Моуриньо. А не лучше было аргентинца отпустить летом и сразу взять португальца, тем более особенный, как мы уже занем никогда не тренировал середняк, и который всегда ставил «Челси» на первое место. Помните когда Конте с пенсами выиграл у особенного с МЮ 4-0 , и праздновал, как же Моуриньо ныл и говорил «Я лучший тренер Челси»,даже, тогда он был с «синими». На этот раз будет интересно посмотреть, как он сыграет и против «Челси» Лэмпарад и против МЮ Сульшера и чего он добьется и каковы будут его комментарии, не ужели стерпит, и будет отвечать просто ведь Моуриньо сказал, что изменился.

Сегодня надо трезво смотреть, чего добился Моуриньо за последние три года, и какой клуб он выбрал. Кто-то вообще уже говорит Моуриньо уйдет от «шпор» впервые ничего не выиграв в своей карьере. А то что он там болтает, что пересмотрел свои идеи, учел ошибки, стал лучше где-то, чего-то выиграет, надо же с чего-то начинать разговор, и раздавать интервью журналистам, сми, ТВ, и простым зевакам, и фанатам, и как он ценит работу Почеттино, и какой важный клуб и тд и тп. Плюс это же АПЛ это всегда интересно, всегда борьба на поле, за его пределами, всегда зрители и деньги. Пока он лишь фигура, на которую всегда в АПЛ смотрят, и следят за его шагом, и где есть Мокуриньо всегда как-то движуха в любом направлении, и скучать не придется, точно.

Впереди матч дерби с ВХ, думаю это всегда интересно, выиграет, проиграет, или будет ничья все будет зависеть от настроя на игру, да и игроки захотят выделится перед новым коучем, хотя собственно перед кем, перед Моуриньо, который себе на уме и уже все решил. Тем более в молотках сегодня Пеллегрини тоже наладом дышит, и может быть скоро уволен, и поэтому Жозе Моуриньо нужно не ударить сразу в грязь и не получить молотом как наковальней по башке, а то получится смешно прямо с первого тура.