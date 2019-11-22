«Я понял, что допускал ошибки». Суперадекватный Моуриньо на связи

сегодня, 15:00

Мы рады, что Жозе снова в большом футболе. «Соккер.ру» транслирует самые важные слова португальца, сказанные на первой пресс-конференции в качестве тренера «Тоттенхэма».

Жозе никто не тянул за язык, он сам начал пресс-конференцию с выражения уважения и поддержки своему коллеге и предшественнику на тренерском мостике «Тоттенхэма» — примечание «Соккер.ру»:

Я получил новую работу и улыбаюсь в течение двух дней, но есть и то, что заставляет меня грустить. Я должен и я хочу сказать о Маурисио Почеттино, который проделал блестящую работу, с чем его можно только поздравить. Поделюсь с вами тем, что я сказал ему во время личного общения: этот клуб всегда будет его домом. Эта тренировочная база всегда будет его тренировочной базой. Двери всегда будут открыты, Маурисио может прийти к нам в любой момент, когда соскучится по игрокам или по людям, с которыми работал столько лет. Знаю по своему опыту, что завтра он найдет новый клуб и снова будет счастлив, тем более он отличный тренер, и его, я уверен, ждет блестящее будущее. Такова тренерская жизнь, мы всегда должны отдавать себя без остатка, но быть готовыми к переменам. Знаю, что испытывает Маурисио, ему грустно, но я хочу, чтобы он помнил, что проделал гигантскую работу. Я хотел сказать все это, чтобы выразить общее настроение, которое царит в «Тоттенхэме»: все в клубе чувствуют то же самое, а Маурисио — наш самый желанный гость.

О выборе в пользу «Тоттенхэма»

Я немного разочарован, что вы счастливы видеть меня здесь, потому что я-то думал, вы не хотели отпускать меня со Sky! Но это ничего, мы ведь друзья.

пошутил, отвечая на вопрос журналиста Sky, где он работал экспертом в ожидании возобновления тренерской карьеры — примечание «Соккер.ру».

Сейчас я не слишком много улыбаюсь, потому что через два дня у нас игра, и мои мысли заняты подготовкой, но глубоко внутри я очень счастлив оказаться здесь. Каждая минута, проведенная в клубе, убеждает меня, что я сделал правильный выбор. «Тоттенхэм» - прекрасный клуб с отличной инфраструктурой и замечательными профессионалами, которые окружают меня. Здесь я могу полностью сосредоточиться на своей работе, на своих футболистах, на команде, не беспокоясь о том, что меня окружает.

О своих внутренних переменах

Я считаю, эти 11 месяцев без тренерской работы не были пустой тратой времени. Я думал, анализировал, смог посмотреть на себя со стороны. Я верю, что это время помогло мне стать сильнее. И когда я говорю «сильнее», то не имею в виду «лучше», потому что я всегда был в форме. Это из разряда эмоций и настроя: я расслаблен, мотивирован и готов. Думаю, игроки почувствовали это за то время, что я нахожусь в клубе. Сейчас у меня такой период, когда я меньше всего забочусь о себе, но хочу быть полезным и помочь всем вокруг — игрокам, клубу, фанатам. Да, я понял, что допускал ошибки раньше, но не спрашивайте, какие именно. Я не буду совершать те же ошибки. Я сделаю новые, но не те, что были в прошлом.

О футбольном счастье

Когда я не побеждаю, то не могу быть счастливым. Это часть моего ДНК, которое мне не под силу изменить. Более того, я хочу передать его своим игрокам: они не должны быть счастливы без побед. Если ты бываешь доволен, проигрывая футбольные матчи, то не сможешь быть победителем по мановению волшебной палочки, когда вдруг захочешь что-то выиграть. Это мой основной принцип: я не люблю проигрывать. Люди, которые работают со мной, должны его разделять, даже если лично я им не нравлюсь.

О фанатах «Тоттенхэма»

Их не должно беспокоить, что раньше я работал в «Челси» и МЮ . Я также работал в «Порту», «Интере» и «Реале». У меня насыщенная карьера, но я всегда отдавался на 100% и был верен тому клубу, которому принадлежу. Я даже сплю в пижаме этого клуба! И часто путаю ее с тренировочным костюмом. Ха-ха! Я не Мистер «Челси», Мистер «Реал» или Мистер МЮ . Но я — человек футбола, человек многих клубов. Теперь я — Мистер «Тоттенхэм», и я отдам все без остатка этому клубу.

О составе «Тоттенхэма»

Футболисты, которые есть у «Тоттенхэма», - это лучший подарок, который клуб подарил мне в день подписания контракта. Мне не нужны новые игроки. Я доволен теми, кто есть в моем распоряжении. Мне просто нужно провести больше времени с ними. Я хорошо их знаю по играм против них, но ты никогда не знаешь всё о способностях игроков. Это не просто слова, чтобы им понравиться, потому что многих из них я пытался купить в свои предыдущие клубы — и они знают об этом. А других даже не пытался купить, потому что это было невозможно. Ха-ха!

О том, как будет меняться игра «шпор»

Не ждите кардинальных изменения, за базу будет взят футбол, в который команда играла при Маурисио. И это очень хорошая основа. Моя задача — проанализировать и понять, чего не хватало для положительных результатов в последнее время, мое вмешательство будет частным, не хочу навредить тому, что уже работает, и создавать путаницу в мозгах футболистов.

О перспективах «Тоттенхэма»