«Я понял, что допускал ошибки». Суперадекватный Моуриньо на связи

Мы рады, что Жозе снова в большом футболе. «Соккер.ру» транслирует самые важные слова португальца, сказанные на первой пресс-конференции в качестве тренера «Тоттенхэма».
Жозе никто не тянул за язык, он сам начал пресс-конференцию с выражения уважения и поддержки своему коллеге и предшественнику на тренерском мостике «Тоттенхэма» — примечание «Соккер.ру»:
Я получил новую работу и улыбаюсь в течение двух дней, но есть и то, что заставляет меня грустить. Я должен и я хочу сказать о Маурисио Почеттино, который проделал блестящую работу, с чем его можно только поздравить. Поделюсь с вами тем, что я сказал ему во время личного общения: этот клуб всегда будет его домом. Эта тренировочная база всегда будет его тренировочной базой. Двери всегда будут открыты, Маурисио может прийти к нам в любой момент, когда соскучится по игрокам или по людям, с которыми работал столько лет.
Знаю по своему опыту, что завтра он найдет новый клуб и снова будет счастлив, тем более он отличный тренер, и его, я уверен, ждет блестящее будущее. Такова тренерская жизнь, мы всегда должны отдавать себя без остатка, но быть готовыми к переменам. Знаю, что испытывает Маурисио, ему грустно, но я хочу, чтобы он помнил, что проделал гигантскую работу. Я хотел сказать все это, чтобы выразить общее настроение, которое царит в «Тоттенхэме»: все в клубе чувствуют то же самое, а Маурисио — наш самый желанный гость.
О выборе в пользу «Тоттенхэма»
Я немного разочарован, что вы счастливы видеть меня здесь, потому что я-то думал, вы не хотели отпускать меня со Sky! Но это ничего, мы ведь друзья.
Жозе Моуриньо пошутил, отвечая на вопрос журналиста Sky, где он работал экспертом в ожидании возобновления тренерской карьеры — примечание «Соккер.ру».
Сейчас я не слишком много улыбаюсь, потому что через два дня у нас игра, и мои мысли заняты подготовкой, но глубоко внутри я очень счастлив оказаться здесь. Каждая минута, проведенная в клубе, убеждает меня, что я сделал правильный выбор. «Тоттенхэм» - прекрасный клуб с отличной инфраструктурой и замечательными профессионалами, которые окружают меня. Здесь я могу полностью сосредоточиться на своей работе, на своих футболистах, на команде, не беспокоясь о том, что меня окружает.
О своих внутренних переменах
Я считаю, эти 11 месяцев без тренерской работы не были пустой тратой времени. Я думал, анализировал, смог посмотреть на себя со стороны. Я верю, что это время помогло мне стать сильнее. И когда я говорю «сильнее», то не имею в виду «лучше», потому что я всегда был в форме. Это из разряда эмоций и настроя: я расслаблен, мотивирован и готов. Думаю, игроки почувствовали это за то время, что я нахожусь в клубе. Сейчас у меня такой период, когда я меньше всего забочусь о себе, но хочу быть полезным и помочь всем вокруг — игрокам, клубу, фанатам. Да, я понял, что допускал ошибки раньше, но не спрашивайте, какие именно. Я не буду совершать те же ошибки. Я сделаю новые, но не те, что были в прошлом.
О футбольном счастье
Когда я не побеждаю, то не могу быть счастливым. Это часть моего ДНК, которое мне не под силу изменить. Более того, я хочу передать его своим игрокам: они не должны быть счастливы без побед. Если ты бываешь доволен, проигрывая футбольные матчи, то не сможешь быть победителем по мановению волшебной палочки, когда вдруг захочешь что-то выиграть. Это мой основной принцип: я не люблю проигрывать. Люди, которые работают со мной, должны его разделять, даже если лично я им не нравлюсь.
О фанатах «Тоттенхэма»
Их не должно беспокоить, что раньше я работал в «Челси» и МЮ. Я также работал в «Порту», «Интере» и «Реале». У меня насыщенная карьера, но я всегда отдавался на 100% и был верен тому клубу, которому принадлежу. Я даже сплю в пижаме этого клуба! И часто путаю ее с тренировочным костюмом. Ха-ха! Я не Мистер «Челси», Мистер «Реал» или Мистер МЮ. Но я — человек футбола, человек многих клубов. Теперь я — Мистер «Тоттенхэм», и я отдам все без остатка этому клубу.
О составе «Тоттенхэма»
Футболисты, которые есть у «Тоттенхэма», - это лучший подарок, который клуб подарил мне в день подписания контракта. Мне не нужны новые игроки. Я доволен теми, кто есть в моем распоряжении. Мне просто нужно провести больше времени с ними. Я хорошо их знаю по играм против них, но ты никогда не знаешь всё о способностях игроков. Это не просто слова, чтобы им понравиться, потому что многих из них я пытался купить в свои предыдущие клубы — и они знают об этом. А других даже не пытался купить, потому что это было невозможно. Ха-ха!
О том, как будет меняться игра «шпор»
Не ждите кардинальных изменения, за базу будет взят футбол, в который команда играла при Маурисио. И это очень хорошая основа. Моя задача — проанализировать и понять, чего не хватало для положительных результатов в последнее время, мое вмешательство будет частным, не хочу навредить тому, что уже работает, и создавать путаницу в мозгах футболистов.
О перспективах «Тоттенхэма»
Потенциал клуба велик, потенциал игроков огромен — и это причины, по которым я здесь. Конечно, мы хотим достичь вершин, но не ждите от «Тоттенхэма» слишком многого в этом сезоне. Нам нужно найти баланс и идти от матча к матчу. У меня не слишком большой опыт назначений в середине сезона, мне потребуется время, чтобы установить свои правила и добиться стабильности. Мы определенно не сможем выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне, но мы можем выиграть АПЛ в следующем сезоне. Не говорю, что мы это обязательно сделаем, но можем.
и того, и другого - не существует в природе.
он просто заигрывает с журналюгами, чтобы его не сьели раньше времени, ща он поставит автобус, добется какогото результата мнимого кубок лиги там или еще что... переподпишет у Леви контракт на большую неустойку... и все, моуру резко станет на все и всех плевать, в том числе и на прессу - и понеслось по кругу)))
и того, и другого - не существует в природе.
он просто заигрывает с журналюгами, чтобы его не сьели раньше времени, ща он поставит автобус, добется какогото результата мнимого кубок лиги там или еще что... переподпишет у Леви контракт на большую неустойку... и все, моуру резко станет на все и всех плевать, в том числе и на прессу - и понеслось по кругу)))