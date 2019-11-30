«Ливерпуль» - «Брайтон»: прогноз от БК Pinnacle

вчера, 08:33

«Ливерпуль»

Подопечные Юргена Клоппа с учетом прошлого сезона не проигрывают 30 матчей в АПЛ . Команда действует очень собранно и сбалансированно. В этом сезоне «Ливерпуль» феерит. Команда добыла 37 очков в 13 сыгранных поединках.

Небольшие проблемы есть в обороне, но они с лихвой компенсируются отличной игрой в атаке. Правда в ЛЧ команда провалилась и лишилась всех шансов на выход в плей-офф.

«Брайтон»

«Чайки» в этом сезоне не пасут задних. Команда расположилась на двенадцатой позиции АПЛ . Команда вполне может претендовать на место в Топ-10. Подопечные Грэма Поттера намного лучше выступает на домашней арене нежели в гостях.

«Брайтон» уже встречался почти со всеми грандами Английской Премьер-Лиги, поэтому после «Ливерпуля» у команды будет более простой календарь.

Котировки БК Pinnacle:

Победа Ливерпуля – 1,20

Ничья – 7,18

Победа Брайтона – 15,65

Интересные факты

«Ливерпуль» выиграл 21 из 22 последних матчей в АПЛ

«Брайтон» победил в 2 из 17 выездных поединках в Английской Премьер-Лиге

«Красные» пропускают в шести домашних встречах кряду

Прогноз

Травма Фабиньо значительно ослабит «Ливерпуль». После изнуряющего матча с «Наполи» у «красных» будет не так много сил. Предпосылок к разгрому мы не видим абсолютно никаких. Учитывая это ставка на плюсовую фору на гостей выйдет отличным решением для ставки. В букмекерской конторе Pinnacle сыграть победу «Брайтона» с учетом форы в +2 мяча можно с коэффициентом 1,83.