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Дзюба взял в руки клюшку, Роналду надел боксерские перчатки

вчера, 09:00
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Его поддержал экс-игрок команды Андрей Аршавин:

Джорджина Родригес (гражданская жена нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду) похвалила своего спутника, выложив его фото с призами за успешный сезон в Серии А.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incomparable, Imparable, valiente, inconformista. Existen las cifras y los títulos, de todo ello eres protagonista con los mejores resultados, como: la Liga de las Naciones, la Copa de Italia, el Campeonato de la Serie A, Mejor Jugador de la Serie A, entre otros. Pero afortunadamente ni los premios ni los títulos únicamente hablan por ti, aunque los tengas a montones. Lo que mejor habla de ti eres tú mismo, tu pasión, tu hambre de superación, tu compañerismo, porque eres inspiración del Fútbol y del Deporte para millones y millones de personas. No te asustan los retos, sales de tu zona de confort y sigues superándote y mostrando al mundo cómo es ser el número 1. Te amo❤️⚽🥇🏆🌟 @cristiano #legend #cr7 #cristianoronaldo

Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio)

Недавно сестра форварда заявила, что защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк должен серьезнее относиться к конкуренции с португальцем.

Криштиану готовится к встрече с голландцем с помощью легендарного боксера Геннадия Головкина.

Впрочем, теперь у лидера «Барселоны» Лионеля Месси на один «Золотой мяч» больше.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Truth

Публикация от Soccer/Football Memes (@soccermemes)

Защитник «Торпедо» Роман Шишкин поймал тунца и барракуду. Московский клуб на 2 месте в таблице ФНЛ, футболист - в отпуске.

Игрок «Баварии» Филипе Коутиньо залез в тапочках на кресло. Придется ему пылесосить после этого.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❤️ LOVE YOU

Публикация от Philippe Coutinho (@phil.coutinho)

Защитник мюнхенцев Никлас Зюле сходил на премьеру второй части «Джуманджи».

Легионер «Краснодара» Кристиан Рамирес оценил русскую зиму. А ведь это только начало!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🌨🌱 God is love 🙌🏽

Публикация от Cristian Ramírez (@cristianramirez1994)

Бывший игрок «Кубани» Джибрилль Сиссе слился с местностью.

Фотография форварда «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга похожа на обложку рэп-альбома.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⚪️ A⚡️⚪️

Публикация от Aubameyang (@aubameyang97)

Известный комментатор Георгий Черданцев нашел себе достойного приемника.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мне прислали вот такое крутое видео, как мальчишка комментирует детский матч между Тулой и Липецком в моем стиле. Комментатор - Кирилл Иванов это будущая звезда. Не знаю чего, но будет звезда! А вообще это лучшее, что я видел за последнее время👍👍👍 «Мама забери меня отсюда!» позаимствую с твоего, Кирилл, позволения! #какчерданцев

Публикация от Георгий Черданцев. Комментатор (@cherdantsev71)

Игрок «Ахмата» Денис Глушаков сходил в баню с футболистами «Спартака».

Алкаши с соседнего двора? Нет, это обладатели Кубка Либертадорес Филипе Луис и Рене Родригес.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Com filtro... Solar! 🤣 @renerodriguees

Публикация от Filipe Luís Kasmirski (@filipeluis)

Форвард «Зенита» Малком продолжает восстанавливаться после загадочной травмы в Бразилии.

Если у вас есть сын, то теперь вы точно знаете какую футболку ему можно подарить.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

😂😂

Публикация от Bestoffootball (@bestoffootball)

Наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо не рад своему возвращению на «Олд Траффорд».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welcome back, Jose. 🤕

Публикация от Sky Sports (@skysports)

Красота дня:

Вероника, жена полузащитника «Зенита» Александра Ерохина.

Пилар Рубио, жена защитника «Реала» Серхио Рамоса.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🥂 @holacom @natyabascal @antonioterronphoto @chemajuncos

Публикация от Pilar Rubio (@pilarrubio_oficial)

Другие интересные девушки:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Energy 🐣

Публикация от YOANNA DALLIER (@yoannafreestyle)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ser como todos, es no ser nadie 📸: @alex.toderica

Публикация от Lizzy Calderon (@_lizzyfreestyle)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

here's to the crazy ones.

Публикация от Caitlyn Schrepfer (@caitfreestyle)

 

 

 

 

Наш выпуск подошел к концу. Больше всего этому рад этот арбитр.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We definitely need more referees like him 😂 @nagalerasalvador

Публикация от Bestoffootball (@bestoffootball)

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Все комментарии
Алексей Филин
Алексей Филин
   600 / 979
вчера в 13:24
Этого зюбу пихают даже туда,куда собака свой не совала
Nick Ch
Nick Ch
   141 / 979
вчера в 12:05
Хочется клюшкой приложиться по Буратино
Шишанутый
Шишанутый
   49 / 979
вчера в 11:47
Роналду тренеруется боксу чтобы набить своих хейтеров. Барсафаны испугались и разбежались по норкам.
spartach n1
spartach n1
   1 / 979
вчера в 11:44
Как в одной подборке можно совместить Рона,Сисе,Обеменьянга с дзюбарасом,недоступно моему пониманию ?
Правдин Семён
Правдин Семён
   158 / 979
вчера в 11:43
Развлекательно. Спасибо!
tsarskoeselo1984
tsarskoeselo1984
   139 / 979
вчера в 11:19
Когда Роналду выступал в Реале, на тот момент, лучшем клубе мира - ему ЗМ было на раз взять.

Его же новый клуб даже в сотню не входит. Пичалька.
Groove000
Groove000
   42 / 979
вчера в 10:17
Что-то на пляж в Рио захотелось)
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