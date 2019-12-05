Дзюба взял в руки клюшку, Роналду надел боксерские перчатки

Что делали представители футбольного мира на этой неделе? Ответ на «Соккер.ру»!
Форвард «Зенита» Артем Дзюба приглашает всех на хоккей под открытым небом. Что скажут болельщики?
Его поддержал экс-игрок команды Андрей Аршавин:
Джорджина Родригес (гражданская жена нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду) похвалила своего спутника, выложив его фото с призами за успешный сезон в Серии А.
Недавно сестра форварда заявила, что защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк должен серьезнее относиться к конкуренции с португальцем.
Криштиану готовится к встрече с голландцем с помощью легендарного боксера Геннадия Головкина.
Впрочем, теперь у лидера «Барселоны» Лионеля Месси на один «Золотой мяч» больше.
Защитник «Торпедо» Роман Шишкин поймал тунца и барракуду. Московский клуб на 2 месте в таблице ФНЛ, футболист - в отпуске.
Игрок «Баварии» Филипе Коутиньо залез в тапочках на кресло. Придется ему пылесосить после этого.
Защитник мюнхенцев Никлас Зюле сходил на премьеру второй части «Джуманджи».
Легионер «Краснодара» Кристиан Рамирес оценил русскую зиму. А ведь это только начало!
Бывший игрок «Кубани» Джибрилль Сиссе слился с местностью.
Фотография форварда «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга похожа на обложку рэп-альбома.
Известный комментатор Георгий Черданцев нашел себе достойного приемника.
Игрок «Ахмата» Денис Глушаков сходил в баню с футболистами «Спартака».
Алкаши с соседнего двора? Нет, это обладатели Кубка Либертадорес Филипе Луис и Рене Родригес.
Форвард «Зенита» Малком продолжает восстанавливаться после загадочной травмы в Бразилии.
Если у вас есть сын, то теперь вы точно знаете какую футболку ему можно подарить.
Наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо не рад своему возвращению на «Олд Траффорд».
Красота дня:
Вероника, жена полузащитника «Зенита» Александра Ерохина.
Пилар Рубио, жена защитника «Реала» Серхио Рамоса.
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Наш выпуск подошел к концу. Больше всего этому рад этот арбитр.
Его же новый клуб даже в сотню не входит. Пичалька.
Его же новый клуб даже в сотню не входит. Пичалька.