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Семак: «Поездка в Африку - не пустая трата времени и денег»

сегодня, 16:23

Наставник «Зенита» Сергей Семак рассказал о предстоящей поездке в Африку вместе со своей женой. После матча с «Бенфикой» пара отправится в Гвинею-Бисау на съемки фильма о детях-альбиносах.

Я никогда не был в Африке. И я всегда думал, когда появлялось желание поехать в Африку, на сафари, и еще про какие-то моменты, связанные со «сладкой Африкой»… В общем говоря, мне казалось, что это уже скорее туристические моменты. С настоящей Африкой ничего общего она не имеет. С тем, на что мне хотелось посмотреть. Сначала хотели выбрать формат более комфортного отдыха где-нибудь на побережье, но это не совсем моё. Я сторонюсь таких вещей, потому что мне хотелось бы более простой отдых, но тем не менее посмотреть настоящую Африку. Ту, которая есть.

Понимаем с Анной, насколько тяжелый уровень жизни нас ждет, насколько там много проблем. Не только посмотрим, но и если будет возможность чем-нибудь помочь, то поможем. Это замечательно, когда ты совмещаешь какие-то свои интересы и мечты с возможностью помочь кому-то. Это не пустая трата времени и денег. Я очень жалел, что не смог пойти в горы с Анной осенью, так как имею такой «дух путешественника», очень люблю горы. Но нет времени, хочется уделить время детям.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   20 / 1006
сегодня в 17:14
В начале прошлого века еще можно было застать "настоящую Африку".....Сейчас навряд ли....Прогресс однако...
ДАША Д
ДАША Д
   176 / 1006
сегодня в 17:07
Муж с детьми дома сидит, а жена по миру куролесит.
Питер Ман
Питер Ман
   38 / 1006
сегодня в 16:31
Заодно нужно разрушить инфраструктуру Федуна по отлову зулусов в Африке, раз уж будете там!
Zenit_84
Zenit_84
   245 / 1006
сегодня в 16:28
Мама-путешественница.0
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