Семак: «Поездка в Африку - не пустая трата времени и денег»

Наставник «Зенита» рассказал о предстоящей поездке в Африку вместе со своей женой. После матча с «Бенфикой» пара отправится в Гвинею-Бисау на съемки фильма о детях-альбиносах.

Я никогда не был в Африке. И я всегда думал, когда появлялось желание поехать в Африку, на сафари, и еще про какие-то моменты, связанные со «сладкой Африкой»… В общем говоря, мне казалось, что это уже скорее туристические моменты. С настоящей Африкой ничего общего она не имеет. С тем, на что мне хотелось посмотреть. Сначала хотели выбрать формат более комфортного отдыха где-нибудь на побережье, но это не совсем моё. Я сторонюсь таких вещей, потому что мне хотелось бы более простой отдых, но тем не менее посмотреть настоящую Африку. Ту, которая есть.

Понимаем с Анной, насколько тяжелый уровень жизни нас ждет, насколько там много проблем. Не только посмотрим, но и если будет возможность чем-нибудь помочь, то поможем. Это замечательно, когда ты совмещаешь какие-то свои интересы и мечты с возможностью помочь кому-то. Это не пустая трата времени и денег. Я очень жалел, что не смог пойти в горы с Анной осенью, так как имею такой «дух путешественника», очень люблю горы. Но нет времени, хочется уделить время детям.