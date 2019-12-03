Жена и дети Месси записали трогательное видео в честь победы Лео

сегодня, 10:06

Семья нападающего «Барселоны» записала трогательное видео в честь вручения аргентинскому футболисту «Золотого мяча».

У Месси три сына — 7-летний Тьяго, 4-летний Матео и годовалый Чиро. На видео жена Лионеля Антонелла в компании всех троих детей поздравляет мужа с наградой и говорит, что он является для нее примером и вдохновением. Тьяго отправил любимому папе воздушный поцелуй, Матео громко поздравил с гитарой в руках, а Чиро застеснялся и прижался к маме.