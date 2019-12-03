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Жена и дети Месси записали трогательное видео в честь победы Лео

сегодня, 10:06

Семья нападающего «Барселоны» Лионеля Месси записала трогательное видео в честь вручения аргентинскому футболисту «Золотого мяча».

У Месси три сына — 7-летний Тьяго, 4-летний Матео и годовалый Чиро. На видео жена Лионеля Антонелла в компании всех троих детей поздравляет мужа с наградой и говорит, что он является для нее примером и вдохновением. Тьяго отправил любимому папе воздушный поцелуй, Матео громко поздравил с гитарой в руках, а Чиро застеснялся и прижался к маме.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
   180 / 1029
сегодня в 12:00
Какая красивая семья у Месси!! Счастья жене, здоровья деткам!!!
abramjan
abramjan
   346 / 1029
сегодня в 11:33
там еще средний играл на гитаре и пел....папа!деньги решают все...деньги решаюююют всееееее....
abramjan
abramjan
   346 / 1029
сегодня в 11:29
на заднем плане мешки с саматропином какбэ намекают на истинную цену приза от франс футбол)))
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   116 / 1029
сегодня в 11:19
    cielo notturno
    cielo notturno ответил Да ладно вам
       258 / 1029
    сегодня в 11:07
    Небось не пришёл на церемонию, потому что очередную статую в честь себя открывал.
    Да ладно вам
    Да ладно вам ответил sihafazatron
       6 / 1029
    сегодня в 10:52
    бадр для рона тоже записал видосик)
    Они вместе с Роном его записали. Но там 18+, поэтому Соккер не выложит.
    sihafazatron
    sihafazatron
       22 / 1029
    сегодня в 10:15
    бадр для рона тоже записал видосик)
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