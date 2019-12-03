Слуцкий провел прощальный обед с игроками «Витесса»

Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий провел прощальный обед с игроками команды.
Прощальный обед. Я люблю вас, парни.
Напомним, что Слуцкий покинул «Витесс» в конце ноября.
Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий провел прощальный обед с игроками команды.
Прощальный обед. Я люблю вас, парни.
Напомним, что Слуцкий покинул «Витесс» в конце ноября.
Уже почти 3 года он не в ЦСКА, но вы всё это время пишете про него пасквили. Потому что Слуцкий был палачом спартака.
Уже почти 3 года он не в ЦСКА, но вы всё это время пишете про него пасквили. Потому что Слуцкий был палачом спартака.
Удачи и ЛВС, и Витессу .....хотя и поврозь.
Удачи и ЛВС, и Витессу .....хотя и поврозь.