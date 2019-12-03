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Слуцкий провел прощальный обед с игроками «Витесса»

сегодня, 19:48

Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий провел прощальный обед с игроками команды.

Прощальный обед. Я люблю вас, парни.

Напомним, что Слуцкий покинул «Витесс» в конце ноября.

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Все комментарии
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Т34
   17 / 1028
сегодня в 19:57
Не даёт покоя вам Слуцкий.
Уже почти 3 года он не в ЦСКА, но вы всё это время пишете про него пасквили. Потому что Слуцкий был палачом спартака.
pomor 445
pomor 445
   136 / 1028
сегодня в 19:56
Тайная вечеря.
Leha-ha50
Leha-ha50
   14 / 1028
сегодня в 19:55
Жаль конечно, но жизнь продолжается.
Удачи и ЛВС, и Витессу .....хотя и поврозь.
Т34
Т34
   32 / 1028
сегодня в 19:53
Космонавт поляну накрыл по поводу приземления?
Androshin
Androshin
   57 / 1028
сегодня в 19:51
Удачи Слуцкому!
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