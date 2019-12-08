Шестнадцать лет спустя! «Ювентус» поставили на место

вчера, 12:28

Туринцы долго бегали от первого поражения при Сарри, и «Соккер.ру» рад, что победу получил соперник, который хорошо подготовился.

Милинкович-Савич после матча рассказал, что «Лацио» особым образом готовился к домашнему поединку против вечного чемпиона Италии. Вдумчиво, долго, старательно, не отвлекаясь. «Лацио» планомерно выходил на функциональный пик. Команда Симоне Индзаги выиграла до поединка с командой Сарри шесть игр Серии А подряд.

Поражения от «Селтика» в Лиге Европы не убивали настрой на чемпионат, не влияли на командную готовность. «Орлы» показали характер в поединке против «Аталанты» - отыгрались после 0:3 в первом тайме, а всего серия «Лацио» без поражений в чемпионате теперь насчитывает десять матчей – прекрасный результат.

А «Ювентус» планировал победить в Риме в привычном стиле сезона – в один мяч, ведь не хотели подпускать «Лацио» на расстояние трех пунктов. А еще сильнее не желали отпускать «Интер», который благодаря осечке конкурента стал единоличным лидером чемпионата Италии. Конте выдал с миланцами лучший старт нового клуба в Серии А с середины прошлого века, то есть ради того, чтобы «Ювентус» запаниковал, нужно переписывать историю.

«Лацио» справился с аналогичной задачей – для римлян домашняя победа над туринцами стала первой за шестнадцать долгих лет. И получилась эмоциональной, вдохновляющей. Предыдущий повод отпраздновать успех вместе с «Олимпико» случился 6 декабря 2003 года, когда столичный клуб тренировал Роберто Манчини, а «Ювентус» - Марчелло Липпи. Понятно, что из двух составов до сегодняшней игры в статусе футболиста дожил только один человек – Буффон.

Сейчас легендарный Джиджи был на скамейке, а тогда за «Лацио» играли Перуцци, Стам, Негро, Михайлович, Альбертини, Фавалли, а Симоне Индзаги весь поединок провел на скамейке запасных. Корради и Фьоре огорчили команду больших звезд - Буффона, Тюрама, Дзамбротты, Недведа, Дель Пьеро и Трезеге, но никто и представить не мог, что следующий успех «Лацио» в родных стенах сможет отпраздновать спустя шестнадцать лет.

Не удивительно, что трибуны так отреагировали на новую победу – волевой успех выбивается из общей череды домашних неудач. При этом «Лацио» несколько раз переиграл чемпиона в гостях, так что серия в Риме смотрелась странно. А вот успех – закономерен, ведь «Ювентус» давно нарывался на первое поражение в сезоне. Не только против «Локомотива». Нельзя вечно ждать, что спасет мастерство то Роналду, то Пьянича, то Дибалы, и убивать время матча владением.

«Лацио» попросту был круче. Нанесли в два раза больше ударов по воротам Щесны, чем «Ювентус» в сторону владений Стракоши (18:9), а еще и переиграли чемпиона по точным ударам – 9:4, снова двукратный разрыв. Команда с тремя центральными защитниками навязала сопернику борьбу, очень хорошо контратаковали, поскольку по перехватам счет 15:5. «Лацио» был свежее, хитрее и верил в победу. Очевидно, что коллектив морально здоров – у многих получается лучший футбол.

Кроме того, у этого яркого противостояния будет десерт – 22 декабря на стадионе «Университета короля Сауда» сыграют финал Суперкубка Италии, где встретятся как раз «Лацио» и «Ювентус». Разумеется, команда Сарри была и остается фаворитом, но определенные моральные зацепки для кубкового успеха Симеоне Индзаги вчера получил. «Лацио» уступил «Интеру», который уступил «Ювентусу», но «орлы» закольцевали отношения тройки лидеров волевой победой.

Борьба за титул не закончена – пожалуй, даже не началась, но пока оправдываются прогнозы, данные до начала сезона. Чтобы сбросить с трона императора, нужен общий заговор. И хотя Милинкович-Савич не подходит на роль Брута – серб после матча начал кокетничать в ответ на вопрос о трансфере в «Ювентус», явно не отрицая желания, пока у «Лацио» есть Иммобиле, Луис Альберто и Стракоша – Симоне Индзаги может верить в успех своей команды.

Его футболисты набрали шикарную форму. У Чиро уже 19 голов в новом сезоне за клуб, причем 17 – в Серии А, с отрывом лидирует в гонке снайперов, Лукаку отстает на семь мячей. Прекрасный Луис Альберто – истинная «десятка», сделал 12 ассистов, из них 11 – в чемпионате, что тоже выводит испанца на первое место среди авторов голевых передач. Голкипер «Лацио» из Албании совершил 49 сэйвов, что делает Стракошу самым работящим вратарем среди команд-лидеров. Даже у середняков немного голкиперов, которые вступают в игру чаще. Как команда они наиграли на успешную серию.

«Ювентус» одним поражением вряд ли сломали морально – лишь злее будут, но «орлы» полностью заслужили историческую победу, она продолжает серию из семи успехов подряд. Классно, когда в футболе торжествует справедливость. Хорошо, что именно у Альберто две голевые передачи – испанец заслужил. Прекрасно, что арбитр пошел смотреть повтор и удалил Куадрадо, поскольку повод был. Круто, что «Лацио» забил победный мяч еще до пенальти, которое взял Щесны – не сломались морально, довели победу до логичного завершения.

Чемпион проиграл в Риме со счетом 3:1, а «Лацио» сыграл за себя и прошлых соперников чемпиона, которые заслуживали ничьи или даже сложные победы, а получали в основном поражения. Вычеркиваем «Ювентус» из списка клубов, которые не проигрывали в своих чемпионатах в новом сезоне. У гегемона есть звезды, есть возможности, но их результаты были заметно лучше, чем качество футбола. Саррибол не прижился, Роналду не так крут, как раньше, а Дибала не всегда гениален.

Мощь позволит «Ювентусу» отыграться на «Удинезе» и «Сампдории» - скорее всего, победят. Но «Кальяри» и «Рома» в начале следующего года должны повторять за «Лацио». Важно уважать команду Роналду, но ее незачем бояться в нынешнем состоянии. «Ювентус» слишком часто побеждал с разницей в один мяч, чтобы делать это постоянно и легко. «Лацио» увидел, что минимальный отрыв можно отыграть и не остановился на ничьей. Браво, римляне – порадовали не столько тех, кто против «Ювентуса», а тех, кто за чемпионскую интригу в Серии А.

Это как забытое блюдо любимой итальянской бабушки, чей рецепт случайно нашла жена, и ей удалось повторить тот самый вкус. Теперь «Лацио» будет невероятно сложно победить в финале Суперкубка Италии, но что им терять? Против «Ювентуса» важно быть смелым, и у команды Симоне Индзаги получилось. Если дополнить историческую домашнюю победу над «Ювентусом» напоминанием, что в начале ноября римляне впервые за 30 лет обыграли в гостях в Серии А «Милан», то сезон можно назвать особенным. Но важно не останавливаться, ведь задача - до конца сезона остаться в четверке, чтобы сыграть в Лиге чемпионов.

Интересна реакция «Лацио» на заметный успех. Если и Суперкубок Италии проведут против «Ювентуса» на одном дыхании – получат бесценный опыт, который пригодится в 2020 году.